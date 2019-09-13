EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Події
  1179  11
Все про:кіберзлочин (366) суд (5513) США (5383) хакер (382)

 Звинувачений у кібератаках в США українець визнав у суді свою вину, йому загрожує до 25 років ув'язнення

34-річний громадянин України Федір Гладир у федеральному суді США в Сіетлі визнав себе винним за обвинуваченням у скоєнні кібератак і шахрайстві в обмін на зняття решти обвинувачень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Тепер йому загрожує термін ув’язнення до 25 років. В іншому разі час позбавлення волі міг би вимірюватися багатьма десятиліттями і навіть століттями, що фактично означало б довічне ув’язнення.

За словами адвоката українця Аркадія Буха, оголошення вироку Гладирю очікується в 2020 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Мін'юст США 1 серпня 2018 року повідомив про арешт трьох громадян України за підозрою в причетності до хакерського угруповання Fin7. "Три ключові члени складного міжнародного хакерського угруповання, що діє у Східній Європі, затримані і перебувають під вартою", - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Згідно з даними Мін'юсту - всі троє - громадяни України. Їхні імена - Дмитро Федоров, Федір Гладир та Андрій Копак.

За даними міністерства, жертвами угруповання Fin7, відомого також під назвами "Група Карбанак" і "Навігатор", з 2015 року стали понад 100 американських компаній, серед яких ресторани, ігровий і готельний бізнес.

Члени Fin7 зламали тисячі комп'ютерних систем, вкрали мільйони даних банківських карт, які перепродували третім особам. "Троє затриманих сьогодні громадян України були частиною хакерського угруповання, що атакувало американські компанії і громадян, крадучи цінну клієнтську інформацію, включно з даними кредитних карток, і продаючи їх у тіньовому сегменті інтернету", - наводяться в повідомленні слова представника американського Мін'юсту.

Читайте: Нідерланди видали США українця Іванова, підозрюваного в хакерстві

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148180
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
нда...ужжж...лучше в Украине быть сепаром)
 показати весь коментар
 
 
Значит украинец правильно сделал. Сдал двух кацапов.
 показати весь коментар
 
Если в камере будет комп с интернетом, то ему там понравится
 показати весь коментар
 
 
Если он умеет взламывать российские серверы, то камера будет со всеми дивайсами.
 показати весь коментар
 
Почему украинец , а не гражданин Украины?
 показати весь коментар
 
Может согласиться работать на США по специальности
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору