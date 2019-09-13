 Глава МЗС РФ Лавров заявив про закінчення війни в Сирії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю російській газеті Труд.
"Війна в Сирії справді закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя. Окремі осередки напруженості зберігаються тільки на територіях, непідконтрольних уряду САР, як, наприклад, Ідліб і східний берег річки Євфрат", - зазначив Лавров.
19 червня повідомлялося, що сенатор-республіканець від Колорадо і член Гельсінської комісії США Корі Гарднер має намір домагатися визнання Росії "державою-спонсором тероризму"
Як чеченців.
Спасли режим Асада и закрепились в регионе....- что и было по их планам...
Хотя, "Восток - дело тонкое". (с)
доня уже стока раз уже заявлял о победах над игилом в Сирии, Ираке и вообще везде, шо у меня уже аскома.
и шо талибан в Афгане побежден - но тут я с ним согласен - немедленно все американские войска домой из Афгана - кацапня нехай сама пыжится.....
граница общая у их - есть пространство для кацапского и талибанского казлов пободаться...
победыпобедобесия
В Сирии рф не воюет, но объявляет об окончании войны....
точно этими войнами управляют из единого центра
прилітало.😁
Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - отметил Лавров. Это треть территории ваащет