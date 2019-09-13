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Все про:Лавров (732) МЗС РФ (517) Сирія (1345)

 Глава МЗС РФ Лавров заявив про закінчення війни в Сирії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про закінчення війни в Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю російській газеті Труд.

"Війна в Сирії справді закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя. Окремі осередки напруженості зберігаються тільки на територіях, непідконтрольних уряду САР, як, наприклад, Ідліб і східний берег річки Євфрат", - зазначив Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сирії підірвалися на мінах російські офіцери: трьох немає в живих, ще двох поранено, - "Відомості"

19 червня повідомлялося, що сенатор-республіканець від Колорадо і член Гельсінської комісії США Корі Гарднер має намір домагатися визнання Росії "державою-спонсором тероризму"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148179
 
 
 Топ коментарі
 
В Украине рф не воюет, но обменивается военнопленными.
В Сирии рф не воюет, но объявляет об окончании войны....
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Це в четверте.. Вона там закінчилась по їх мірках)))
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После того как паРАША разбомбила все больницы и госпитали война закончилась
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В какой раз? Дык, а к то в теме, чем война закончилась-то?
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Это они уже который раз победили в Сирии? А то я сбился со счета
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У москалів "Днєй пабєди", дєдов на паличках, та горілки багато не буває.
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кто с кем воевал-то и каким боком окончание войны обьявляет мид роисси?
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вообще то да...
Спасли режим Асада и закрепились в регионе....- что и было по их планам...
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А пиндосы в курсе?
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Хочется, что бы это было правдой.
Хотя, "Восток - дело тонкое". (с)
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Композиция "Кобыла и Конь. Зачатие Политики россии".
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еще один кретин....
доня уже стока раз уже заявлял о победах над игилом в Сирии, Ираке и вообще везде, шо у меня уже аскома.
и шо талибан в Афгане побежден - но тут я с ним согласен - немедленно все американские войска домой из Афгана - кацапня нехай сама пыжится.....
граница общая у их - есть пространство для кацапского и талибанского казлов пободаться...
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Лавруха, пора праздновать день победы победобесия
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Вам смішно? Якщо весь терористичний контингент із Сирії направлять вбивать українців, ви до цього готові? Смійтесь.....
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23 обстріли за добу, є 200ті, а тут сміються з кобилячої голови яка вміє балакать.....
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Кого там ещё не чпокнули в Сирии, чпокнут в Украине. От судьбы не уйдёшь...
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ой та не пугайте, лахта, - хуже кацапни террористов нет...
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В Украине рф не воюет, но обменивается военнопленными.
В Сирии рф не воюет, но объявляет об окончании войны....
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в россии в который раз объявили окончание войны и опять погибшие...в украине объявили прекращение стрельбы, а погибают воины....
точно этими войнами управляют из единого центра
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Всех "победили"? При этом "уничтожили 100 миллионовтысячьсотен штабов ИГИЛ. Глава МЗС РФ Лавров заявив про закінчення війни в Сирії - Цензор.НЕТ 847
Глава МЗС РФ Лавров заявив про закінчення війни в Сирії - Цензор.НЕТ 2184
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Який це раз вони вже "пабєділі"? Четвертий, п'ятий?
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Хороша новина, чекаємо новин з Сирії, після кожної їхньої "перемоги" в Хамеймім щось
прилітало.😁
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Лавруша, как всегда накаркает... И пойдут из Сирии, снова большие посылки в пластиковых пакетах...
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У них только очередное наступление закончилось. Ну отжали три села в полупустыне. В бой бросали спецназ, как просто пехоту. Когда спецназ начал заканчиваться (десятки жмуров) - просто объявили о ..победе. Они так уже много раз делали.
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шо зі шкапи старої взяти, бзднула-лягнула та й посунула по колії.
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А коли ********* оголошував війну в Сирії,чи вона закінчилась не розпочавшись? Глава МЗС РФ Лавров заявив про закінчення війни в Сирії - Цензор.НЕТ 6818
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Так вони й не оголошували про завершення,а ***** вже декілька разів оголосив про перемогу.
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Так фуйло не з ІДІЛом воює, ІДІЛу дійсно трохи надавали в Сірії.
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В том то и дело что *трохи* а кричат что победили Глава МЗС РФ Лавров заявив про закінчення війни в Сирії - Цензор.НЕТ 6700
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Капец! Им что там позориться своими заявлениями? Впереди серьезный замес за провинции Идлиб и Хама и только тогда в случае победы при условии что Турция сольет своих бармалеев можно будет переходить к дипломатической фазе переговоров с проамериканским СДС из курдских бойцов о возврате в состав Сирии ее северной части и восстановления целостности страны.
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Они идиоты на карту смотрели?
Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - отметил Лавров. Это треть территории ваащет Глава МЗС РФ Лавров заявив про закінчення війни в Сирії - Цензор.НЕТ 3000
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войска, войска еще надо ввести. Они каждый раз как в Сирии побеждают войска выодят. Наверное бояры не хватило(
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Очаги напряженности", между прочим, содержат в себе порядка 80 тысяч вооруженных людей, настроенных крайне недружелюбно к правительству Асада. Если это пустяк, то ладно.
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Как уйдёт Хутин с командой то на россии будут говорить..., Как небольшая кучка уродов смогла так запугать и гнобить такое количество людей? Почему народ не взбунтовался и не избавился от них? Неужели дело только в наличии оружия и сотрудников ФСБ?..
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