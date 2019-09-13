 У Німеччині бачать підстави для скликання "нормандського" саміту вже найближчими тижнями

Про це в четвер у Берліні заявив державний міністр відомства канцлера Німеччини Генрік Гоппенштедт, виступаючи на урочистому прийомі з нагоди 28-ї річниці Незалежності України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Він підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та вказав на велику інтенсивність дружніх контактів між двома державами, якими з німецької сторони опікується безпосередньо Ангела Меркель. Разом із французьким президентом Емманюелем Макроном вони докладають багато зусиль, щоб зрушити Мінський процес і досягти миру на сході України.

Зараз, зауважив представник відомства канцлера, з’явилися підстави для надії, зокрема, обмін політичними заручниками (серед яких Гоппенштедт назвав Олега Сенцова та Романа Сущенка), повернення моряків. Такий розвиток подій дає шанси для скликання ближчими тижнями саміту в "нормандському форматі", який, як сподіваються в Берліні, дозволить повернути життя на Донбасі в нормальне русло та відкриє можливість людям повернутися до своїх домівок.

"Меркель була і залишається рішучим критиком незаконної анексії Криму Російською Федерацією, що створила територіальний конфлікт", - нагадав представник відомства канцлера ФРН.

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Також він підкреслив, що українське суспільство має високі очікування від нової влади як щодо реформ, так і визволення Донбасу. І це справедливо, вважає Гоппенштедт. Він запевнив, що в Берліні поділяють ці очікування та готові й надалі підтримувати Україну, оскільки хочуть залишатися її надійним партнером.

Посол України у ФРН Андрій Мельник сказав, що Україна "навряд чи зможе без підтримки наших німецьких, європейських друзів, наших партнерів у світі подолати агресію та повторити німецьке економічне диво". Він наголосив на ключовій ролі Німеччини - і насамперед її канцлера - у підтримці України. Але, додав посол, для закінчення війни потрібно більше тиснути на Москву. І санкції, "яких у Німеччині не дуже люблять", мають залишатися, доки Україна відновить суверенітет над усією своєю територією, сказав дипломат.

В урочистому прийомі з нагоди 28-ї річниці Незалежності України взяли участь представники федерального уряду, МЗС, Бундестагу, культурних і наукових кіл обох країн, української діаспори в ФРН, а також поранені українські військові, які проходять лікування в шпиталі бундесверу в Берліні.

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Німецький активіст Рональд Вендлінг передав послу України банери з малюнками колишнього бранця Кремля, кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, які виставляв перед російським посольством під час своїх пікетів.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Фінляндії пресконференції заявив, що конкретна дата зустрічі лідерів країн "нормандського формату" поки не визначена, але Україна наполягає на проведенні такої зустрічі ще у вересні.