 Болтон мене стримував, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент США написав у Twitter.
"Насправді мої погляди на Венесуелу і, особливо, на Кубу були куди більш жорсткими, ніж у Джона Болтона. Він мене стримував!" - написав Трамп.
Минулого вівторка Трамп повідомив про звільнення Болтона.
Трамп зазначив, що був не згоден з багатьма ідеями, висунутими Болтоном. Водночас президент подякував йому за виконану роботу.
У середу Трамп продовжив критикувати Болтона, зокрема, за його позицію щодо Венесуели і КНДР. Водночас американський лідер не вказував, що саме в підході Болтона до Венесуели його не влаштовує.
Заява Трампа про те, що Болтон відмовляв його від жорстких варіантів вирішення проблеми Куби і Венесуели, стала несподіваною, оскільки саме Болтон - відомий прихильник радикальних дій для досягнення низки зовнішньополітичних цілей США, зокрема, пов'язаних з Іраном і Венесуелою. Спостерігачі зазначали, що саме Болтон був одним із головних ініціаторів спроб США підтримати венесуельську опозицію і домогтися відходу від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Так что скоро мы снова увидим у Владимира Александровича веселое литсо.
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