EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  3800  22
Все про:США (5383) звільнення (657) Трамп (1969) Болтон (72)

 Болтон мене стримував, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що дотримувався жорстких поглядів на відносини з Венесуелою і Кубою, а радник з нацбезпеки Джон Болтон, який цього тижня пішов у відставку, стримував його.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент США написав у Twitter.

"Насправді мої погляди на Венесуелу і, особливо, на Кубу були куди більш жорсткими, ніж у Джона Болтона. Він мене стримував!" - написав Трамп.

Минулого вівторка Трамп повідомив про звільнення Болтона.

Трамп зазначив, що був не згоден з багатьма ідеями, висунутими Болтоном. Водночас президент подякував йому за виконану роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал CNN розповів про десятьох потенційних кандидатів на заміну Болтону

У середу Трамп продовжив критикувати Болтона, зокрема, за його позицію щодо Венесуели і КНДР. Водночас американський лідер не вказував, що саме в підході Болтона до Венесуели його не влаштовує.

Заява Трампа про те, що Болтон відмовляв його від жорстких варіантів вирішення проблеми Куби і Венесуели, стала несподіваною, оскільки саме Болтон - відомий прихильник радикальних дій для досягнення низки зовнішньополітичних цілей США, зокрема, пов'язаних з Іраном і Венесуелою. Спостерігачі зазначали, що саме Болтон був одним із головних ініціаторів спроб США підтримати венесуельську опозицію і домогтися відходу від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148174
 
 
 Топ коментарі
 
Болтон тебе довбня стримував вiд засосiв у прямому ефірі президента Козлостана Хуйла Миротворця
 показати весь коментар
 
Трамповский цирк только начинает гастроли?... Болтон меня сдерживал, - Трамп - Цензор.НЕТ 258
 показати весь коментар
 
Болтон сдерживал Лохматого Чма что бы оно не отсосало у какого нибудь диктатора прямо во время переговоров. А так вообще, ТрампАрд его уволил, потому что Болтон был против приглашения талибов в Кепмдевид как раз накануне годовщины 11 сентября
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
там цирк заканчивается, гастроли начинаются у нас.
 показати весь коментар
 
 
Болтон тебе довбня стримував вiд засосiв у прямому ефірі президента Козлостана ***** Миротворця
 показати весь коментар
 
 
США в предверии визита Вазелина разблокировали помощь Украине на 400 млн долларов.Освоить надо до 1 октября,когда начнётся новый финансовый год в США.
 показати весь коментар
 
 
да шо там осваивать - цены на оружие в штатах,та в общем то и на все - просто американские - так шо это просто жалкая мелочь)))
 показати весь коментар
 
 
Зелені зброя не потрібна. У нас мьір, нєстрілять.
 показати весь коментар
 
 
классический пример - слона в посудной лавке
 показати весь коментар
 
 
Болтон сдерживал Лохматого Чма что бы оно не отсосало у какого нибудь диктатора прямо во время переговоров. А так вообще, ТрампАрд его уволил, потому что Болтон был против приглашения талибов в Кепмдевид как раз накануне годовщины 11 сентября
 показати весь коментар
 
 
всё будет хорошо. Трампа ещё и на второй срок выберут.
 показати весь коментар
 
Какой же он агрессивный, если сам Трамп говорит, мол удерживал от более решительных действий в отношении Венесуэлы и Кубы?Неувязочка однако.
 показати весь коментар
 
В российских СМИ было сообщение, что Мадуро обещал начать регулярные авиа-рейсы Каракас-Москва, дескать, студенты венесуэльские будут в РФ летать отдыхать. Принимая во внимание, что денег у венесуэльских студентов не хватит и на одну булку хлеба, данное авиасообщение означает, что следует ожидать демпинга цен на кокс.
Так что скоро мы снова увидим у Владимира Александровича веселое литсо.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, Трамп уже в курсі?

https://startko.co.ua/12174/olenka/?fbclid=IwAR20qPpd1ni4e3kN9ToAw9WSTs11z2dctcxv5JxLAHYY6aNEws51ri4RUGw
 показати весь коментар
 
вашінгтонскій арангутанг нє в сілах сєбя удєржать ? так для етава єсть усмєрітєльная рубашка вашінгтонском абкомє
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору