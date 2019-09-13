 Болтон мене стримував, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент США написав у Twitter.

"Насправді мої погляди на Венесуелу і, особливо, на Кубу були куди більш жорсткими, ніж у Джона Болтона. Він мене стримував!" - написав Трамп.

Минулого вівторка Трамп повідомив про звільнення Болтона.

Трамп зазначив, що був не згоден з багатьма ідеями, висунутими Болтоном. Водночас президент подякував йому за виконану роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал CNN розповів про десятьох потенційних кандидатів на заміну Болтону

У середу Трамп продовжив критикувати Болтона, зокрема, за його позицію щодо Венесуели і КНДР. Водночас американський лідер не вказував, що саме в підході Болтона до Венесуели його не влаштовує.

Заява Трампа про те, що Болтон відмовляв його від жорстких варіантів вирішення проблеми Куби і Венесуели, стала несподіваною, оскільки саме Болтон - відомий прихильник радикальних дій для досягнення низки зовнішньополітичних цілей США, зокрема, пов'язаних з Іраном і Венесуелою. Спостерігачі зазначали, що саме Болтон був одним із головних ініціаторів спроб США підтримати венесуельську опозицію і домогтися відходу від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.