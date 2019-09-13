 "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода в четвер.

"Я поважаю принцип верховенства права. Цензурних слів у мене немає. Я думаю, це за визначенням не підслідність НАБУ. Якщо це спроба нанести збиток репутації, то я діятиму дуже жорстко - з контрпозовів і так далі", - сказав Клімкін.

Як повідомлялося, Солом’янський райсуд Києва зобов'язав НАБУ внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення, вчинені, на думку заявника, п'ятим президентом України та ексглавою Міністерства закордонних справ країни.

Згідно з рішенням, до Солом’янського райсуду Києва надійшов позов від певного громадянина, ім'я якого не зазначено (проходить як "ОСОБА 1"), про те, що 15 липня він подав до НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. При цьому обставини правопорушення також не розкриваються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ за рішенням суду зареєструвало провадження за фактом можливого правопорушення Порошенком і Клімкіним

11 вересня НАБУ за рішенням суду зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого кримінального правопорушення Клімкіним.

"Інформуємо, що постановою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва Вишняка М. В. від 15 серпня 2019 року посадова особа Національного антикорупційного бюро України, в компетенцію якої входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зобов'язана внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, вчинене колишнім міністром закордонних справ України і п’ятим президентом України", - повідомили в пресслужбі бюро агентству "Інтерфакс-Україна" у відповідь на відповідний запит.

У зв'язку з вищевикладеним, додали в НАБУ, "детектив Національного бюро 23 серпня 2019 року вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі вищезгаданої постанови Солом’янського районного суду м. Києва".

Позов до суду подав колишній народний депутат Віктор Вовк. Він вважає, що Клімкін зловживав владою, коли давав розпорядження підписати Мінські угоди з урегулювання ситуації на Донбасі та імплементувати їх.