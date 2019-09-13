 "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода в четвер.
"Я поважаю принцип верховенства права. Цензурних слів у мене немає. Я думаю, це за визначенням не підслідність НАБУ. Якщо це спроба нанести збиток репутації, то я діятиму дуже жорстко - з контрпозовів і так далі", - сказав Клімкін.
Як повідомлялося, Солом’янський райсуд Києва зобов'язав НАБУ внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення, вчинені, на думку заявника, п'ятим президентом України та ексглавою Міністерства закордонних справ країни.
Згідно з рішенням, до Солом’янського райсуду Києва надійшов позов від певного громадянина, ім'я якого не зазначено (проходить як "ОСОБА 1"), про те, що 15 липня він подав до НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. При цьому обставини правопорушення також не розкриваються.
11 вересня НАБУ за рішенням суду зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого кримінального правопорушення Клімкіним.
"Інформуємо, що постановою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва Вишняка М. В. від 15 серпня 2019 року посадова особа Національного антикорупційного бюро України, в компетенцію якої входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зобов'язана внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, вчинене колишнім міністром закордонних справ України і п’ятим президентом України", - повідомили в пресслужбі бюро агентству "Інтерфакс-Україна" у відповідь на відповідний запит.
У зв'язку з вищевикладеним, додали в НАБУ, "детектив Національного бюро 23 серпня 2019 року вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі вищезгаданої постанови Солом’янського районного суду м. Києва".
Позов до суду подав колишній народний депутат Віктор Вовк. Він вважає, що Клімкін зловживав владою, коли давав розпорядження підписати Мінські угоди з урегулювання ситуації на Донбасі та імплементувати їх.
В мене слів немає описати величину вашої тупості. Ви ніхріна не знаєте і не розумієтесь.
Все понимают, что "лицо_1", кидающее говно на вентилятор, это Портнов!
Ты можешь хоть чуть-чуть думать этой извилиной и смотреть хоть на пол метра дальше собственного носа?
Ви краще пошукайте родинні зв'язки теперішніх керманичів з рашкою.
А Климкина! Они хотят всех, кто стоял на защите Украины пересадить.
Что это, собственная инициатива в команде коломойского или же договорняк с Ху№лом ?
"Теперь можно считать окончательно доказанным" (С), что международные инвестиции будут по-прежнему направлены в Бангладеш, где уровень идиотизма населения в разы ниже.
Владимир Александрович очень летом рекламировал осенний форум в Мариуполе, на который должны были съехаться инвесторы со всего мира, давать деньги на Донбасс. Сейчас середина сентября, скажите нам, как знаток, сколько идиотов уже вложились в восстановление ЛДНР?
пожалуй ето был лучший мининистр иностранных дел Украины,
которого я когда либо видел.
а сегодня опять ето зеленое рыгалово - читай кацапня в доме...
уезжай, Паша, тупо уезжай - крысы в доме снова.
Зебилы от войны устали и хотят халявы.
Причём ношеные, не после стирки
Может, он обкакался, ему одолжили джинсы?
Це слідує з його декларації про доходи за 2018, повідомляє UAportal.
Декларація опублікована на сайті Національного агентства України з питань запобігання корупції.
З документа слідує, що Гончарук офіційно був оформлений на зарплату в 5000 грн на місяць, а все інше отримував як фізична особа-підприємець (ФОП), щоб не сплачувати податок на доходи.https://www.uaportal.com/ukr/news/deklaratsiya-premera-goncharuk-vikoristovuvav-shemu-uhilennya-vid-splati-podatku-na-dohodi.htm
Климкин человек, который поставит в рамках действующего законодательства Украины (очень грамотно и элегантно), "недоколиханих" сотрудников НАБУ.
узурпация власти и преследование папередников.
в лучших традицияx адольфа алозиевича - тот тоже демократическим путем выбран был.
вся херня началась чуть позже....
Надо, чтобы никому в Мире, кроме *****, в голову не пришло поддерживать ЗЕ во время его свержения.
Зе идет верной дорогой Януковича.
Констатирую факт - преступный диктаторский режим Зеленского теряет легитимность. Что за этим следует в Украине и так все знают.
Потому что иных способов отстранить от управления страной преступников Зеленского, нарушающих конституцию, нет.
Пункт 2 статьи 109 УК Украины
Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
Так что прежде чем выкладывать подобные высеры, задумайся об последствиях
Пирзыв свергнуть Зеленского - это не "изменение или свержение конститционного строя или захват государственной власти".
Конституционный строй Украины - это закрепленные Конституцией Украины полновластие народа (статьи 2, 5), общественный и государственный строй (статьи 5, 6 и 7), равенство всех наций и народностей (статьи 11, 12, 21, 24), права и свободы граждан (статьи 22, 23).
Государственная власть в ее трех ветвях: законодательной, исполнительной и судебной является руководителем и проводником воли народа в реализации Конституции Украины, действующего законодательства и обеспечения благосостояния людей. Поэтому призывы к свержению действующей власти означает призыв к свержению конституционного строя.
А товарищу Герхарду я б настоятельно рекомендовал немедленно удалить свои посты
Так что и мы имеем право.
Призываю свергнуть Зеленского!
Часы, смартфоны, туфли - само собой. Но и сожрать же могут жиденка зеленого.
Ну не может же курский православный быть плохим - онивсеврут
Если не виновен, нечего переживать.
Вот, супрун не волнуется и ты успокойся.
А то, что каждый день кацапские снайперы как в тире расстреливают безнаказанно наших воинов кто-то будет расследовать? Например участковый какой-нибудь из Троещины?
- Вова, ну как ти станіш прізідентом, єслі тібя уб'ют?
Пайміте, мужикі, у міня нє било другва вихада, і ми паєхалі в Юрмалу. И всьо.