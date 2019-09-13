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Все про:НАБУ (2100) кримінальна справа (374) Клімкін (1492)

 "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко"

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв "жорстко діяти" у відповідь на кримінальне провадження, яке Національне антикорупційне бюро України відкрило проти нього за рішенням суду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода в четвер.

"Я поважаю принцип верховенства права. Цензурних слів у мене немає. Я думаю, це за визначенням не підслідність НАБУ. Якщо це спроба нанести збиток репутації, то я діятиму дуже жорстко - з контрпозовів і так далі", - сказав Клімкін.

Як повідомлялося, Солом’янський райсуд Києва зобов'язав НАБУ внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення, вчинені, на думку заявника, п'ятим президентом України та ексглавою Міністерства закордонних справ країни.

Згідно з рішенням, до Солом’янського райсуду Києва надійшов позов від певного громадянина, ім'я якого не зазначено (проходить як "ОСОБА 1"), про те, що 15 липня він подав до НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. При цьому обставини правопорушення також не розкриваються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ за рішенням суду зареєструвало провадження за фактом можливого правопорушення Порошенком і Клімкіним

11 вересня НАБУ за рішенням суду зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого кримінального правопорушення Клімкіним.

"Інформуємо, що постановою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва Вишняка М. В. від 15 серпня 2019 року посадова особа Національного антикорупційного бюро України, в компетенцію якої входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зобов'язана внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, вчинене колишнім міністром закордонних справ України і п’ятим президентом України", - повідомили в пресслужбі бюро агентству "Інтерфакс-Україна" у відповідь на відповідний запит.

У зв'язку з вищевикладеним, додали в НАБУ, "детектив Національного бюро 23 серпня 2019 року вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі вищезгаданої постанови Солом’янського районного суду м. Києва".

Позов до суду подав колишній народний депутат Віктор Вовк. Він вважає, що Клімкін зловживав владою, коли давав розпорядження підписати Мінські угоди з урегулювання ситуації на Донбасі та імплементувати їх.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148172
 
 
 Топ коментарі
 
Не стоит так переживать...это очередной пук в лужу от набу по команде портнова.....
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На догоду кацапам починається переслідування про українських діячів.
Ще і візьмуться за тих хто ініціював санкції проти рашистів.
Не даремно портнова в країну запросили.
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Украина перешла к теневому правительству.
Сегодня реальным главой государства является не Зеленский и даже не Коломойский. Это Портнов. Украинофобская падаль стала за руль нашей страны, чтобы придушить свободу слова и верховенство права, а заодно вернуться в лодку к "старому соседу".
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Які ж ви дурні! Так, і автівки можна було конфіскувати на потреби армії, так якраз і робилось у багатьох країнах, автівки і зараз українській армії потрібні, але писав про стратегічний продукт - пальне!
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Це ви дурні...
В мене слів немає описати величину вашої тупості. Ви ніхріна не знаєте і не розумієтесь.
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От коли Клімкіна, Порошенка, та всю банду посадять, тоді ви зрозумієте, хто тупий, а хто ні. "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 3028
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Так а що я тупого написав? Я можу навести вам конкретні історичні приклади, як країни боролись з агресором і перемагали. Чи переміг би Радянський Союз Німеччину, якщо б він не зробив того, що було зроблено? Звичайно, що ні.
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Між іншим, Ви цілком праві. Якби ***** побачив, що в результаті загальної мобілізації у нас було зібрано військо хоча б в мільйон вояків (цілком реальна цифра, згадаймо, що в ті часи у військомати черги стояли), він ніколи б не ризикнув сунути носа в Донбас, і Іловайськ би брали не кілька добробатів, а ціла дивізія
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Какой смысл скрывать?
Все понимают, что "лицо_1", кидающее говно на вентилятор, это Портнов!
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Что скрывать, дурко? Ти читать умеешь, при чем здесь Портнов? "Позов до суду подав колишній народний депутат Віктор Вовк. Він вважає, що Клімкін зловживав владою, коли давав розпорядження підписати Мінські угоди з урегулювання ситуації на Донбасі та імплементувати".
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Тыпил с одной извилиной в мозгу!
Ты можешь хоть чуть-чуть думать этой извилиной и смотреть хоть на пол метра дальше собственного носа?
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Я понял, что читать ты не умеешь, поэтому фамилию Вовк ты не смог прочитать. Или ты думаешь, что только Портнов хочет упечь Порошенко и его банду в тюрьму? Так этого хотят 92% украинских граждан.
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Суши сухари кацапчик, а там и твой тесть сядет за захват Крыма.
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А до чого тут його тесть ? В момент захоплення Криму вони навіть знайомими ще не були.
Ви краще пошукайте родинні зв'язки теперішніх керманичів з рашкою.
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Не против ахметова, медведчука, портнова, кернса ...
А Климкина! Они хотят всех, кто стоял на защите Украины пересадить.
Что это, собственная инициатива в команде коломойского или же договорняк с Ху№лом ?
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Ахметова и Медведчука Квартал (это полные беспредельщики) планировал "ощипать" сразу после Вилкула, но, поскольку намеченный хэппенинг вызвал хохот во всем мире (ибо РФ вложила в приход к власти Квартала пол-миллиарда денег), то из запоребрика Кварталу послышался окрик: "А ну, к ноге, сукины дети!", - и, на полусогнутых, Квартал кинулся выполнять то, что было проплачено.
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Я вважаю, що це був договорняк, причому ще до виборчої кампанії! Узгодили спільний план і отримали підтримку кремля на виборах. Зверніть увагу, що раша пропаганда ніколи проти узеленського нічого не казала!
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Всем порохоботам спешу напомнить что деятельностью президента В.Зеленского довольны брлее 70 процентов украинцев на сегодняшний день! Так что не фиг вам скулить! https://censor.net.ua/news/3148021/deyatelnostyu_zelenskogo_dovolny_71_ukraintsev_za_mesyats_uroven_doveriya_k_nemu_vyros_v_15_raza_opros
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А я вважаю оті 70% не українцями, а стадом ЗЕдебілів. Маю на те право. А вашого Зюзю з його кагалом вважаю ворогами України. Ще гіршими, ніж був Барига з своїм кодлом злодіїв.
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верніть взад Петра! )))
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Ну и вали отсюда раз тебе украинцы не нравятся к своим братьям кацапам или еще куда подальше дегинерат! "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 1781
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ой-ой, вам еще не написали, кто по чем рейтинги продает и покупает? убейся АП стену!
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Когда вам уже методичку наконец то поменяют)) вы это уже писали все тут дружно про рейтинги президентов перед выборами согласно соц.опросам куплены но выборы показали что это не так и ваш Петя улетел на большом воздушном шаре!
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перед выборами как раз зеленое дерьмо и поперло с помощью вливаний мамочки Бе - в противном случае клоун голобородько не имел бы ни одного шанса из
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Спасибо, мы в курсе, что 73% населения Украины составляют ЗЕбилы.
"Теперь можно считать окончательно доказанным" (С), что международные инвестиции будут по-прежнему направлены в Бангладеш, где уровень идиотизма населения в разы ниже.

Владимир Александрович очень летом рекламировал осенний форум в Мариуполе, на который должны были съехаться инвесторы со всего мира, давать деньги на Донбасс. Сейчас середина сентября, скажите нам, как знаток, сколько идиотов уже вложились в восстановление ЛДНР?
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Климкин сделал для Украины очень много.
пожалуй ето был лучший мининистр иностранных дел Украины,
которого я когда либо видел.
а сегодня опять ето зеленое рыгалово - читай кацапня в доме...
уезжай, Паша, тупо уезжай - крысы в доме снова.
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Я вас прошу..)) Если бы все это кодло сделало для Украины действительно что нибудь хорошее сидел бы Петя и сейчас на президенском кресле но он почему то позорно проиграл а посади этих чертей народ Украины только обрадуется.
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А зебилов интересует, что он сделал для Украины?

Зебилы от войны устали и хотят халявы.
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Только за 73 процента против ваших 8 "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 3086
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Я просто ору, иск подал Виктор Вовк из радикалов Ляшка но они даже не читая статьи винят в этом Зелю.))
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"Ответит жестко". Как это понимать? В СИЗО голодовку объявит?
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Наденет джинсы с подвернутыми штанинами.
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Это Петя свои отдал? На поясе перевязаны, чтобы не падали, штанины в 2 раза шире ноги
Причём ношеные, не после стирки

Может, он обкакался, ему одолжили джинсы?
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на сру.ру, россиянин, там хвалят Царя в "правильных" штанах.
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Вы вначале там сидите, своего российского царя хвалите, а потом на украинские порталы лезете украинскую власть обгаживать
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Заныкается как таракан за кордоном и начнет визжать об политических преследованиях
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Не схудне морду наїв не меншу чим у Реви та Геращенко
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**** с Портновым составили список всех , кто боролся за независимую Украину , и теперь по списку методично придумывают дела и травят проукраинских политиков. И делать они будут это жестко. А предыдущая власть игралась в интеллигентность
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Призначений прем'єр-міністром України Олексій Гончарук використовував схему фіктивного підприємництва для уникнення сплати податку на доходи.
Це слідує з його декларації про доходи за 2018, повідомляє UAportal.
Декларація опублікована на сайті Національного агентства України з питань запобігання корупції.
З документа слідує, що Гончарук офіційно був оформлений на зарплату в 5000 грн на місяць, а все інше отримував як фізична особа-підприємець (ФОП), щоб не сплачувати податок на доходи.https://www.uaportal.com/ukr/news/deklaratsiya-premera-goncharuk-vikoristovuvav-shemu-uhilennya-vid-splati-podatku-na-dohodi.htm
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Умного дядю - похоже сильно разозлили.....
Климкин человек, который поставит в рамках действующего законодательства Украины (очень грамотно и элегантно), "недоколиханих" сотрудников НАБУ.
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фантомычь - ты не видишь шо происходит?
узурпация власти и преследование папередников.
в лучших традицияx адольфа алозиевича - тот тоже демократическим путем выбран был.
вся херня началась чуть позже....
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Узурпаторский антиукраинский режим Зеленского стремительно теряет легитимность. И это хорошо.
Надо, чтобы никому в Мире, кроме *****, в голову не пришло поддерживать ЗЕ во время его свержения.
Зе идет верной дорогой Януковича.
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Призываешь к свержению действующей власти?
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Где ты это увидел?

Констатирую факт - преступный диктаторский режим Зеленского теряет легитимность. Что за этим следует в Украине и так все знают.
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И да, действующую власть при потере конституционности свергают.

Потому что иных способов отстранить от управления страной преступников Зеленского, нарушающих конституцию, нет.
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Ты, конечно, понимаешь, что твоя писанина вполне себе подпадает в категорию призывов к насильственному изменению конституционного строя?

Пункт 2 статьи 109 УК Украины

Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Так что прежде чем выкладывать подобные высеры, задумайся об последствиях
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высер - это своя писулька.
Пирзыв свергнуть Зеленского - это не "изменение или свержение конститционного строя или захват государственной власти".
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А что же это по твоему, петекантроп? Обьясняю для соедебилов:

Конституционный строй Украины - это закрепленные Конституцией Украины полновластие народа (статьи 2, 5), общественный и государственный строй (статьи 5, 6 и 7), равенство всех наций и народностей (статьи 11, 12, 21, 24), права и свободы граждан (статьи 22, 23).
Государственная власть в ее трех ветвях: законодательной, исполнительной и судебной является руководителем и проводником воли народа в реализации Конституции Украины, действующего законодательства и обеспечения благосостояния людей. Поэтому призывы к свержению действующей власти означает призыв к свержению конституционного строя.

А товарищу Герхарду я б настоятельно рекомендовал немедленно удалить свои посты
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Ну так Зе сверг конституционный строй когда разогнал законнол выбранную народом Украины Раду.
Так что и мы имеем право.
Призываю свергнуть Зеленского!
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только до рассеи не добежит, не успеет
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Ехать через Донбабве или Харьков придется. Там то его люмпены и уделают.

Часы, смартфоны, туфли - само собой. Но и сожрать же могут жиденка зеленого.
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сожрать врядли - им и отравиться можно
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Эти животные и гвозди переварить могут.
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ладно, пусть жрут, может передохнут поскорее "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 536
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Правильно! Клим возьмет своего друга *******-Сийярто из Венгрии и докажет что он - очень добрый, а они - все злые.
Ну не может же курский православный быть плохим - онивсеврут
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Чем скорее вся соевая мразь окажется на нарах, тем лучше для страны.
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Если начудили, должны ответить.
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Так жестко, что даже научиться выговаривать букву "Р-р-р-р"! "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 6252
Если не виновен, нечего переживать.
Вот, супрун не волнуется и ты успокойся.
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Палитические переследования,доколе,учи на путч,не посрамим верное знамя рошена))).Когда там уже барыгу назад,на банковскую любители карамелек занесут)))Давайте уже,хочется очень посмотреть на диванные войска рошена.
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Да никогда. Они сами ничего не делают. Только подстрекать и могут. Возглавить, т.с. направить, а самим в тепле отсидеться вот это стиль их работы. А в данное время протестных движений в обществе не наблюдается. Так что возглавлять по сути некого. Посему только на форумах на говно изойдут и не более. А вообще я не понимаю почему такая острая реакция у Климкина. Он был во власти. Таким образом мог предполагать, что будет проведен аудит его деятельности. Если все у него в порядке, то чего беспокоится то.
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портнов - лучший дружбан шария. шо первый, шо второй отличились лютой ненавистью к украинскому народу и всему украинскому. поэтому любые уголовные дела организованные этим украинофобом - чистой воды кремлефашистский фейк.
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"злоупотреблял властью, когда давал распоряжение подписать Минские соглашения "- вообще юридически полное дерьмо, вернее говно, лайно, кому что понятнее. Нашей правоохранительной (НАБУ -?!!!) и судебной системе нечем заниматься, блд?

А то, что каждый день кацапские снайперы как в тире расстреливают безнаказанно наших воинов кто-то будет расследовать? Например участковый какой-нибудь из Троещины?
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Климкин хочет стать мэром Киева. Может это удар под дых от конкурентов? Ни в коем случае не намекаю на Кличко.
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Иск в суд подал бывший народный депутат Виктор Вовк. Он считает, что Климкин злоупотреблял властью, когда давал распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и имплементировать их. Источник: https://censor.net.ua/n3148172
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Головні вороги зелебні не пуйло і мордор, а ті, хто послідовно відстоював інтереси України. Невже це ше комусь не видно?
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Зебилов не интересует Украина и ее интересы. Их интересует исключительно их сцаная мошна.
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Пріходіт ка мне чітвьортая павєстка, і мама мнє гаваріт:
- Вова, ну как ти станіш прізідентом, єслі тібя уб'ют?

Пайміте, мужикі, у міня нє било другва вихада, і ми паєхалі в Юрмалу. И всьо.

"Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 7226
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а шо такоє вата так вазбуділась шо са всєх ствалов гатіт
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Вообще Климкин искал поприще соответствующее масштабу его личности. Но на безрыбье и мэр сойдет. Без вражеских палок в колесах тут явно не обошлось.
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Украина уверенными шагами идёт к формированию авторитарного режима. Будет такой себе бедноватый сателит рф. Войны наверное действительно не будет, но и о свобеде, независимости и евроинтеграции, придётся забыть. Ну что ж, наверное большинство этого, если и неосознанно, то хотело. https://www.youtube.com/watch?v=DXJtnBnCmlY&list=WL&index=112&t=3718s
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Прийміть поразку на виборах як чоловіки а не як мокшане.
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Раскрыто страшное убийство Убийство произошло, предположительно, на месте преступления. Первым об этом сообщил в милицию единственный свидетель данного события, находившийся недалеко от места происшествия. Именно он услышал выстрел, а также первым обнаружил труп убитого. При этом, однако, очевидец не видел совершившего преступление. Единственный свидетель также оказался и последним, кто сообщил о происшествии в милицию до приезда миллиционеров. Миллиционеры, приехавшие на место события по сообщению от свидетеля, выяснили, что потерпевший был застрелен на месте происшествия выстрелом из оружия. При этом выяснилось, что выстрел был совершён в потерпевшего. Приехавшие к моменту приезда миллиционеров судебно-медицинские эксперты выяснили, что потерпевший был убит, а его труп оказался мертвым. Приехавшим к моменту приезда экспертов следователям, помимо всего этого, также удалось выяснить следующее. На месте происшествия было совершено убийство, причем убийство было совершено именно на месте происшествия. Также было выяснено, что найденный на месте убийства труп является трупом убитого, а выстрел был совершён, скорее всего, стрелявшим в убитого. При этом, данный выстрел был сделан из орудия убийства, а убитый получил ранение непосредственно сразу после выстрела из оружия. Выяснилось, также, что в момент обнаружения труп был уже мертвым, что позволило точно определить время смерти. Смерть потерпевшего наступила в момент между временем выстрела и временем обнаружения трупа, что подтвердили и судебные медики, проводившие экспертизу трупа. Таким образом, главным подозреваемым в совершении преступления, по версии следователей, является убийца потерпевшего. Причём для своего грязного дела убийца, вероятно, использовал орудие убийства. Следователям также удалось допросить свидетеля преступления, который рассказал новые подробности происшествия, коренным образом изменившие ход расследования. Так, выяснилось, что свидетель, присутствовавший рядом с местом события, находился недалеко от места преступления в момент его совершения и слышал выстрел именно в момент совершения убийства, а также обнаружил труп убитого, уже после выстрела, когда убитый уже был мертвым. Это позволило установить, что на месте происшествия произошло именно убийство. Кроме того было точно установлено, что убит был именно потерпевший, а убийство было совершено преступником. При этом, для убийства преступник использовал орудие преступления, являющееся, вероятно оружием, из которого и был произведен выстрел. При этом выстрел был произведен именно из оружия, которое использовал убийца, и именно в убитого, а убитый умер именно от выстрела, совершенного в него. Таким образом, за время, меньшее, чем промежуток между убийством и временем выхода этой новости, следователям удалось полностью раскрыть данное преступление: было установлено, что, во-первых, убийство было совершено в момент выстрела на месте преступления; во-вторых, для его совершения использовалось орудие преступления; в третьих, целью преступника являлось убийство, а мотивом - совершение преступления. По завершению расследования, материалы дела были сразу переданы в суд. Судебный процесс над убийцей потерпевшего проходил достаточно быстро и был завершён уже к моменту вынесения приговора. По совокупности совершённого, суд вынес убийце приговор в виде наказания.
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Понятно,что мордор не остановится,но его могут остановить.Помнят многие,как Дерепаска платил Манафорту за "План решения политических проблем в Украине путем создания республики на востоке Украины с хряком в качестве лидера".А в конце Манафорту пришлось признать этот план «бэкдором» для российского контроля, для которого требовалась поддержка США.Результат- Манафорт сидит.Поэтому и здесь всё тайное с Климкиным и Порошенком так же всплывёт неожиданно,ведь не случайно же медальки "За освобождение Крыма" были давно отштампованы и пылились в Кремле.Выходит-на что даже хряк не решался-свиня сделала.Так что с выводами я бы не спешил-всё затачивалось на беззубого Обмамку,но,оказалось, нет такого тайного,чтобы не могло стать явным после его ухода.
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давно говорят . что пашка руцький шпигун как и его шеф свыномародер. Поэтому мальчик с пальчик картавый придется отвечать
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Раджу почитати біографію клімкіна ще з 90х ретельно - дуже цікаво. і потім зробити власні висновки.
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