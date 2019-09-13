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Все про:боєприпаси (931) Молдова (482) Попеску (4) Придністров'я (158) Росія (19825)

 Молдова хоче, щоб утилізація російських боєприпасів у Придністров'ї здійснювалася за підтримки України, США та ЄС

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску вважає, що утилізація російських боєприпасів на території невизнаного Придністров'я має здійснювалася за підтримки ЄС, США та України.

Про це глава зовнішньополітичного відомства Молдови заявив на пресконференції в Кишиневі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"США, Євросоюз і Україна залишаються повністю залученими до наших зусиль задля розв'язання таких складних питань. Тому процес утилізації російських боєприпасів, складованих у селі Колбасна, може бути здійснений тільки за підтримки партнерів: США, ЄС і України", - заявив Попеску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова наполягає на виведенні російських військ із Придністров'я

Питання утилізації російського озброєння на території невизнаного Придністров'я обговорювалося також під час зустрічі Ніку Попеску з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Раніше про готовність розпочати цей процес заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Як повідомлялося, на військових складах у селі Колбасна Рибницького району Придністров'я ще з радянських часів зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148171
 
   
 Топ коментарі
 
НАдА им специалистов из Калиновки послать Молдова хоче, щоб утилізація російських боєприпасів у Придністров'ї здійснювалася за підтримки України, США та ЄС - Цензор.НЕТ 7948
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Шойга переправить їх на Думбас і почне утилізацію.
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ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ! Украина утилизацию возьмёт на себя. На ДАУНбассе проведут утилизацию. Заодно и сотен пять - восемь ДАУНбаситов утилизируют.
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Шойга переправить їх на Думбас і почне утилізацію.
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Вести из-за поребрика. У женщины О.Скабеевой сдетонировал пукан в связи с решением ЕС по "Северному потоку-2" - .obozrevatel

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Логично. Через трубу СП-1 поставки кацапского газа сократили и он пошел через сливную трубу Скабееву.
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НАдА им специалистов из Калиновки послать Молдова хоче, щоб утилізація російських боєприпасів у Придністров'ї здійснювалася за підтримки України, США та ЄС - Цензор.НЕТ 7948
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Какое оно российское? После развала Совка все что на территории союзных респуплик - это их собственность. Молдаване, подавайте в международный суд и отсуживайте, потом продадите. Я даже знаю кому.
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ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ! Украина утилизацию возьмёт на себя. На ДАУНбассе проведут утилизацию. Заодно и сотен пять - восемь ДАУНбаситов утилизируют.
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Тріумвірат... - Україна - ЄС - США. Саме так має виглядати Новий Світовий Порядок.
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салупіат ...от тільки пейсаті продадуть українську ЗЕМЛЮ і відразу заживемо як ес-сша ...ага
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Бог милував не брати участі в минулому ЛОХОТРОНІ ... точніше у першому голосував а в другому так і не зміг вибрати яка з куч ДЕРЬМА має кращий "запах" ...тому обох нах...
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ви краще у расейських прапорщиків попросіть ...вони за пляшку влаштують там феерверк не гірше ніж "наші" у каліновках-маліновках ...
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