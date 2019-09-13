 Приблизно 230 хостелів у Києві працює нелегально, і лише 30 - на законних підставах, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявила заступник голови КМДА Марина Хонда під час наради з представниками районних адміністрацій та Асоціації хостелів Києва.

"Питання проблемних хостелів у Києві стоїть дуже гостро. В Україні досі немає чіткого законодавчого визначення поняття "хостел". Лише 30 таких закладів працює на законних підставах. На сьогодні, за підрахунками районів, які ґрунтуються на скаргах мешканців, нам відомо, що в Києві 233 хостели працюють нелегально. Але скільки їх існує насправді - сказати доволі важко", - зазначила Марина Хонда.

За її словами, проблема нелегальних хостелів полягає не тільки в тому, що вони не сплачують податки і туристичний збір. Існують випадки, коли хостел розташований у будинку, де не встановлені лічильники, а тому сплачувати за комунальні послуги доводиться усім мешканцям будинку. Крім того, вони не відповідають санітарним нормам та працюють із численними порушеннями, які заважають мешканцям будинків.

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У зв’язку із цим було вирішено створити спеціальну групу, до якої увійдуть представники Управління туризму та промоцій КМДА, районних адміністрацій, правоохоронних органів та Асоціації хостелів Києва. Група має визначати та припиняти діяльність незаконних хостелів у столиці.

Між тим, слід зазначити, що завдяки роботі Печерської РДА протягом 2016-2019 років було закрито 5 хостелів у судовому порядку та ще 5 - через порушення житлових умов. Ще щодо 3-х хостелів триває судове провадження.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".