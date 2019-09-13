 Фінляндія передала СБУ матеріали про 1600 українців, які загинули в таборах військовополонених у роки Другої світової війни

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході зустрічі співробітники Галузевого державного архіву СБУ отримали від іноземної сторони базу даних на більш ніж 1600 українців, які загинули в таборах військовополонених у роки Другої світової війни на території Фінляндії. У відповідь представники СБУ передали зарубіжній делегації копії розсекречених архівних документів, що стосуються історії Фінляндії.

"Сьогодні ми маємо приклад успішної співпраці щодо обміну даними про загиблих та репресованих у Другій світовій війні", – зауважив під час зустрічі Голова СБУ Іван Баканов.

Фінські колеги повідомили, що у майбутньому планують передати відомості на ще 5 тисяч українських військовополонених, яких повернули в СРСР після закінчення війни.

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"Зважаючи на зміст переданих українській стороні матеріалів, ми впевнено можемо сказати, що між нашими країнами, у контексті історії, є багато спільного", – зазначив Юссі Нуортева.

Проведення міжнародної зустрічі та одержання надзвичайно важливих архівних даних від іноземних партнерів стало можливим завдяки підписаному у травні цього року Меморандуму про співробітництво між Галузевим державним архівом СБУ та Національним архівом Фінляндії.