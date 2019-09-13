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 Політика України, Суспільство
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Все про:архів (43) Друга світова війна (117) історія (656) СБУ (4712) Фінляндія (137) Баканов Іван (56)

 Фінляндія передала СБУ матеріали про 1600 українців, які загинули в таборах військовополонених у роки Другої світової війни

Делегація Національного архіву Фінляндії на чолі з Генеральним директором Юссі Нуортева передала Голові Служби безпеки України матеріали про українців, які загинули у роки Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході зустрічі співробітники Галузевого державного архіву СБУ отримали від іноземної сторони базу даних на більш ніж 1600 українців, які загинули в таборах військовополонених у роки Другої світової війни на території Фінляндії. У відповідь представники СБУ передали зарубіжній делегації копії розсекречених архівних документів, що стосуються історії Фінляндії.

"Сьогодні ми маємо приклад успішної співпраці щодо обміну даними про загиблих та репресованих у Другій світовій війні", – зауважив під час зустрічі Голова СБУ Іван Баканов.

Фінські колеги повідомили, що у майбутньому планують передати відомості на ще 5 тисяч українських військовополонених, яких повернули в СРСР після закінчення війни.

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"Зважаючи на зміст переданих українській стороні матеріалів, ми впевнено можемо сказати, що між нашими країнами, у контексті історії, є багато спільного", – зазначив Юссі Нуортева.

Проведення міжнародної зустрічі та одержання надзвичайно важливих архівних даних від іноземних партнерів стало можливим завдяки підписаному у травні цього року Меморандуму про співробітництво між Галузевим державним архівом СБУ та Національним архівом Фінляндії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148168
 
   
 Топ коментарі
 
Українці помирали...Завдячуючи росії.
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Сталинский Совок (Сапог) 2
(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее.
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и самое печальное - многие добровольно..., и это после всех геноцидов и Голодомора....
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Сталинский Совок (Сапог) 2
(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее.
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Сами-то верите в эту чушь? Учитывая что за 2 месяца войны бои были не каждый день, каждый день(!) должно было погибать примерно по 10 тысяч солдат РККА. Украина страна абсурдных сказок.
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Причем здесь Украина? Во всем мире патриоты страдают историческим онанизмом. Фантазируй и получай удовольствие.
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Дятел, их не убивали, они там просто замёрзли .
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Українці помирали...Завдячуючи росії.
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и самое печальное - многие добровольно..., и это после всех геноцидов и Голодомора....
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Певно подобається жити під чоботом імперії, якщо ми повертаємось туди знову і знову.
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так и есть....
Кто воевал за немцев во время 2-й мировой в 1000 раз были более логичны за тех кто воевал за совок...
Немцы перед 2-й мировой ничего плохого украинцам не сделали.....
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Колхоз - дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляют.
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Ветер зимний здесь ноет
тоненько,-Что ни песенка, то навет.Наши стриженые покойникиЗаселили её навек.https://www.youtube.com/watch?v=doD5aNRJ-JIМы Финляндию у Финляндии

Всю когда-нибудь отберём...
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Там на 40 секунде группа агрессоров стоит перед деревенским магазином бытовой химии (Terijoki). Наверное, читают рекламу - бытовая химия, клей, краски, проявители, закрепители, стиральный порошок и мыло.
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Кривавий кат і ватажок кремлівських комунофашистів Сталін швидко порішив: то що в його окупаційної для поневоленої України Червоній Армії немає військовополонених, є тільки " зрадники Батьківщини і зрадники "саветскаго народа"» які заслуговуют смертної кари або дуже тривалого ув'язнення в конц-таборах. І що 5000 українських військовополонених, яких фінські окупанти повернули в криваву тюрму народів ссср після закінчення війни. Виходить вони повернули їх на вірну смерть - розтерзання не окупантам УНР а кремлівським асвабадітєлям" урср - окупаційна назва ноневоленної москвою Української держави.
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Россия должна за это отвечать как и Германии
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