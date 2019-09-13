 Фінляндія передала СБУ матеріали про 1600 українців, які загинули в таборах військовополонених у роки Другої світової війни

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
У ході зустрічі співробітники Галузевого державного архіву СБУ отримали від іноземної сторони базу даних на більш ніж 1600 українців, які загинули в таборах військовополонених у роки Другої світової війни на території Фінляндії. У відповідь представники СБУ передали зарубіжній делегації копії розсекречених архівних документів, що стосуються історії Фінляндії.
"Сьогодні ми маємо приклад успішної співпраці щодо обміну даними про загиблих та репресованих у Другій світовій війні", – зауважив під час зустрічі Голова СБУ Іван Баканов.
Фінські колеги повідомили, що у майбутньому планують передати відомості на ще 5 тисяч українських військовополонених, яких повернули в СРСР після закінчення війни.
"Зважаючи на зміст переданих українській стороні матеріалів, ми впевнено можемо сказати, що між нашими країнами, у контексті історії, є багато спільного", – зазначив Юссі Нуортева.
Проведення міжнародної зустрічі та одержання надзвичайно важливих архівних даних від іноземних партнерів стало можливим завдяки підписаному у травні цього року Меморандуму про співробітництво між Галузевим державним архівом СБУ та Національним архівом Фінляндії.
(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее.
Кто воевал за немцев во время 2-й мировой в 1000 раз были более логичны за тех кто воевал за совок...
Немцы перед 2-й мировой ничего плохого украинцам не сделали.....
тоненько,-Что ни песенка, то навет.Наши стриженые покойникиЗаселили её навек.https://www.youtube.com/watch?v=doD5aNRJ-JIМы Финляндию у Финляндии
Всю когда-нибудь отберём...