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Все про:Крим (7456) радіо (127)

 Окупанти повністю заблокували український радіосигнал у 10 населених пунктах північного Криму, - правозахисники

Щонайменше в 10 населених пунктах північного Криму український радіосигнал повністю заблоковано. Ще в 9 населених пунктах сигнал заблоковано частково.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтверджує моніторинг Кримської правозахисної групи, проведений у вересні 2019 року.

Представники КПГ за допомогою автомагнітол провели моніторинг поширення радіосигналу українських FM радіостанцій у 19 населених пунктах північного Криму: міста Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой і населені пункти, розташовані уздовж основних автодоріг, – Ішунь, Зелена Нива, Вишнівка, Червоноармійське, Істочне, Новоолександрівка, Мартинівка, Солоне озеро, Завіт-Ленінський, Єрмаково, Придорожнє, Передмостове, Зарічне, Овочеве, Лобанове, Воїнка.

У населених пунктах Ішунь, Воїнка, Завіт-Ленінський, Червоноармійське чутно лише по одній українській радіостанції.

У Вишнівці, Новоолександрівці, Істочному і Зеленій Ниві – по дві станції, а в Передмостовому – шість українських радіостанцій.

Радіо "Культура", "Крим.Реалії", "Промінь" і "Армія FM" чути в 3 населених пунктах зі списку, Радіо "Херсон FM" - у 4, "Українське радіо", "Люкс FM", "Радіо НВ" - у 2 із 19 досліджених. В 1 населеному пункті чути сигнал радіо "Нова Каховка".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Радіостанція "Армія FM" відновила мовлення на Донбасі. ФОТО

Біля КПВВ "Чонгар" на окупованій території Криму можна почути п'ять українських станцій: "Українське радіо", радіо "Промінь", "Армія FM", "Крим.Реалії" та "Херсон FM". На частотах "Радіо НВ" і "Перець FM" чути російське радіо "Море". Ця російська станція також мовить на частоті 90,8 МГц. На частоті радіо "Хаят" - російський "Маяк".

Біля КПВВ "Чаплинка" на окупованій території чути сигнал чотирьох українських станцій - радіо "Культура", "Люкс ФМ" "Крим.Реалії", "Армія FM", "Промінь".

Водночас російське радіо "Спутник" мовить замість "Українського радіо". На трьох частотах мовить радіо "Море": замість "Радіо НВ" і "Перець FM", а також на частоті 90,8 МГц. На частоті радіо "Промінь" мовлять російські "Вести ФМ". Хвилю "Херсон FM" заглушає російське радіо "Ватан Седаси".

У десяти населених пунктах (Мартинівка, Солоне озеро, Єрмаково, Придорожнє, Зарічне, Джанкой, Овочеве, Лобанове, Красноперекопськ, Армянськ) на українських радіочастотах чути тільки російські FM-станції.

Мовлення українських FM із Чаплинки в північному Криму перекривають такі російські станції:

Частоту радіо "Культура" 95,3 - радіо "Крим"

Частоту "Перець FM" 96,4 - радіо "Море"

Частоту радіо "Мейдан" 102,3 - "Спутник"

Частоту радіо "Хаят" 103,5 - "Маяк"

Частоту радіо "Промінь" 106,4 - "Ватан Седаси"

Мовлення українських FM із Чонгара в північному Криму перекривають такі російські станції:

Частоту "Українського радіо" 100,7 - радіо "Спутник"

Частоту радіо "Промінь" 102,6 - "Вести"

Частоту "Армія FM" 103 - радіо "Крим"

Частоту "Радіо НВ" 104,1 - радіо "Море"

Частоту "Крим.Реалії" 105,9 - "Вести"

Частоту радіо "Херсон FM" 107,8 - "Ватан Седаси"

Таким чином, російська влада блокує українське FM-радіомовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти і практично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій. При цьому влада РФ повністю ігнорує той факт, що глушіння радіосигналів засуджено Міжнародною конвенцією електрозв'язку в 1947 році і Генеральною Асамблеєю ООН у 1950 році.

Інформаційна ізоляція Криму, що постійно посилюється, не лише грубо порушує свободу слова, але і дає окупованій державі додаткові можливості для подальшого порушення прав і свобод людини на півострові. Такі дії мусять бути негайно припинені, а мовлення українських незалежних медіа на півострові відновлено, і винні в незаконному захопленні українських радіочастот притягнуті до відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148167
 
 
 Топ коментарі
 
это просто недоразумение....
доложат Владимиру Александровичу и он во время своего утреннего звонка Владимиру Владимировичу решит вопрос...
Делов то...
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Щодня гинуть хлопці, 23 обстріли, а ми мост будуємо, у "нас" стабільне припинення вогню, сн та президент вимагаю від вас закону, на кожний остріл окупанта арешт та конфіскацію на користь держави по одному росс бізнесу який є на території України! за кожен обстріл одна фірма чи підприємство мають бути націоналізованими, стимулюйте ворога припинить вбивства українців, інакше зі зміною влади через 5 років, не факт порушень справ щодо ваших дій в цій війні.
Подивіться уважно на наш історичний герб, що ви там бачите? Хліб-сіль? Пряники? Ви бачите тризуб, так скористайтесь ним! Три напрямки повна блокада та націоналізація бізнесу, пмр, лднр, московії!
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пособники оккупантов зеленые - вы ослепли?
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им нас рать они сами малоросы безхребетные твари
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Цензура и фальсификации - главный инструмент существования "великой россии".
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Чё-то кремлеботы Порошенка не вспоминат. Странно.
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это просто недоразумение....
доложат Владимиру Александровичу и он во время своего утреннего звонка Владимиру Владимировичу решит вопрос...
Делов то...
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Так кто за пять годков так и не асилил построить вышки с мощным телесигналом, охватывающим весь крымнаш? Неужели Зеленский под управлением Коломойского и Портнова?
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може баклану луче?
толку все равно не будет, но все при деле...
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неа.., не лучше...
Баклан разбирается с местным малороссами...., а с Московией - это Владимир Александрович...
Владимир Владимирович с каким попало холопом разговаривать не станет... Оккупанты полностью заблокировали украинский радиосигнал в 10 населенных пунктах северного Крыма, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5096
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от уже не знаю де у вас там странно нарисовалось,
имя не имеет значения вообще, - во время войны нужен президент-патриот.
вы выбрали президента-предателя... - все.
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***** *****вовичь - должно писаться заглавными буквами.
учись - ***** *****ВОВИЧь!
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нет не так - пособники оккупантов - ето зеленые - вы ослепли?
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Радиоэлектронную промышленность не надо было губить, можно было достойно ответить.
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Ой - що ж тепер буде?............. Оккупанты полностью заблокировали украинский радиосигнал в 10 населенных пунктах северного Крыма, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8483

Адже там люди постійно слухають українські радіостанції. Як же вони тепер житимуть без цього?
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Андрю, а чому так мало кримчан пішло на вибори ?
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По Украине скучают, ждут не дождутся вернутся в родные пинаты.
Пусть Ваше утро начинается только с хороших новостей. Всем Доброго утра!
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Вот твари. Теперь жители Крыма не смогут узнать о новых свершения нашего Народного Президента.
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Все очень просто, есть вышки, есть сигнал! Нет вышек - нет сигнала!
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Ну ось, будь ласка, як я і казав. Нафіга вбухали стільки грошей в побудову теле-радіо веж, коли і дурню було ясно що глушитимуть? Хто автор цього безглуздого проекту?
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Ниче вскоре Зебобики дадут Крыму свет и воду, вот оккупанты уже ничего сделать не смогут!!!
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Так сделайте мощнее сигнал, а также блокируйте российские радиостанции, или вы умеете только жаловаться и сопли по морде размазывать.
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Щодня гинуть хлопці, 23 обстріли, а ми мост будуємо, у "нас" стабільне припинення вогню, сн та президент вимагаю від вас закону, на кожний остріл окупанта арешт та конфіскацію на користь держави по одному росс бізнесу який є на території України! за кожен обстріл одна фірма чи підприємство мають бути націоналізованими, стимулюйте ворога припинить вбивства українців, інакше зі зміною влади через 5 років, не факт порушень справ щодо ваших дій в цій війні.
Подивіться уважно на наш історичний герб, що ви там бачите? Хліб-сіль? Пряники? Ви бачите тризуб, так скористайтесь ним! Три напрямки повна блокада та націоналізація бізнесу, пмр, лднр, московії!
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З тією владою яку обирає мудрий нарід, це неможливо.
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нажаль,ні попередній,ані теперешній гідранти не мають політичної волі до активної та боротьби та асиметричної відповіді щодо ворога....
тільки пустопорожні миролюбні заяви 2-х бариг.
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Це п.здець і чудо якесь - кацапи чомусь вміють блокувати сигнал Українських ТБ і Фм станцій, а Україна за 5 років війни так і не навчилась блокувати кацапське ТБ і радіо на Донбасі, біля Крима, в Харківській, Сумській областях де біля кордону мордорське ТБ можно дивитись бєз проблєм Окупанти повністю заблокували український радіосигнал у 10 населених пунктах північного Криму, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2656

П ята колона України задоволена.
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Что касается "войск РЭБ" их в отдельный род войск не выделяли, так еще в Совке практически в каждой части ПВО у военнослужащих одна из специальностей была "специалист по РЭБ", но то немного другая РЭБ. Думаю в войсках связи должны были быть, это уже ближе к данной теме. Ну и "глушилки" радиоголосов были и в Украине и те спецы, что там работали вполне могут быть живы.
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Приятно читать, не вымерли ещё знатоки Википедии.
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Я срочную в 80-х отслужил в ПВО. Кроме прочего - специалист по РЭБ.
Ну, а от чего там Вам приятно мне фиолетово.
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Полгода в учебке в Харькове, потом 1,5 года в Грузии.
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С 85 по 91, доработчик РПУ,командировки в РТВ разных родов войск.
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Старший оператор 1С12 в составе ЗРК Круг, учения в Вазиани, стрельбы на Эмбе, боевые дежурства месяц через два.
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Если противник тратит ресурсов на глушение сигнала больше, чем мы на его трансляцию - то для нас это имеет смысл.
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понимаешь, тут "цензор" глушит любое не согласное с "генеральной линией" мнение(высказанное в разрешенной на этом сайте форме), а мы тут пытаемся считать крымские гоушилки.
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А название данного ресурса Вас ни на какие мысли не наталкивало?
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а у нас(Мелитополь) -полный набор *********** ТВ каналов....в фулл ЭЙЧДИ
а местное мелитопольское фсбу комерсов и рыбаков гоняет....
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