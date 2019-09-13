 За минулу добу найманці РФ 23 рази відкривали вогонь на Донбасі, загинув військовослужбовець Нацгвардії, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також ворог застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі неподалік Пищевика - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- п'ять разів поблизу Водяного - з мінометів калібру 120 мм і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Новогнатівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Верхньоторецького - зі стрілецької зброї;

- неподалік Авдіївки - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Гнутового - зі стрілецької зброї;

- неподалік Лебединського - зі стрілецької зброї;

- поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- у районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Новгородського - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Новгородського - з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Травневого - з мінометів калібру 82 мм;

- поблизу Луганського - з міномета калібру 120 мм;

- неподалік Майорська - з міномета калібру 82 мм.

"За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в штабі, обставини події з'ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.

"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", здійснивши обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новотроїцького зі стрілецької зброї та поблизу Зайцевого, застосувавши міномет калібру 82 мм.



