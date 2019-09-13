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 Політика України
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Все про:ГПУ (3218) юстиція (11) реформи (1658) Рябошапка Руслан (107)

 Найближчим часом буде затверджено концепцію реформування кримінальної юстиції, - Рябошапка

Концепція реформування системи кримінальної юстиції буде представлена ​​на комісії з питань правової реформи і схвалена президентом через місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Крім підготовки ургентних, термінових змін, які мають запустити процес очищення прокуратури, у нас є цілісне бачення, як має далі розвиватися вся система кримінальної юстиції", - розповів генпрокурор.

За його словами, йдеться про кримінальне, кримінально-процесуальне законодавство, яке потребує уточнень.

"Має бути проаналізована вся система досудового розслідування. Це величезний комплексний пласт питань, і ми зараз над цим працюємо", - пояснив він.

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Генпрокурор нагадав, що при президенті створено комісію з питань правової реформи. "Найближчим часом вона проведе засідання, і я сподіваюся, що ця концепція реформування кримінальної юстиції теж найближчим часом буде затверджена на цій комісії", - повідомив Рябошапка.

Відповідаючи на запитання про те, як довго триватиме цей процес, генпрокурор сказав: "Я не звик мислити категоріями "роки", я намагаюся мислити категоріями "дні, тижні", максимум - "місяці". Думаю, що в найближчий місяць цей документ буде на стадії, готовій до затвердження президентом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148165
 
 
 Топ коментарі
 
Невольно возникает гордость за украинскую нацию. Все, на что Лукашенко понадобилось пять лет, наш Народный Президент смог сделать за четыре месяца.
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Не затормозим! Нас ведет наш Народный Президент!
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Реформатором выступит штатный юрист зЕ!команды и друг Рябошапки Портнов, я так понимаю?
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и выпускник университета Соломона Рябошапка посадит вора Коломойского.
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Выпускник подзаборного университета алкоголик Юга кого-то посадил? Или друзей Потроха Медведчука, Ахметова и затя Кучмы нельзя было?
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с головой,повёрнутой назад в страшное и тёмное прошлое , мы не придём в светлое будущее. Куда нас ведёт Зеленский типа Данко.
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Невольно возникает гордость за украинскую нацию. Все, на что Лукашенко понадобилось пять лет, наш Народный Президент смог сделать за четыре месяца.
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и за наш мудрый народ тоже....

После всех этих Майданов, революций Достоинств, битв, потерь и невзгод - все таки удалось выбрать себе Гетмана за которого не стыдно...
Величину, Человека - Глыбу, филосова, воина и ученного в одном лице....
Не зря все было...
Теперь только вперед!...
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да.. только вперед и у обрыва не тормозить
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Не затормозим! Нас ведет наш Народный Президент!
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Нас никому не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
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удалось выбрать себе Гетмана за которого не стыдно/ выдающегося пианиста, дезертира-гуманиста и бесстрашного уничижителя Кличко.
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Ось як потрібно будувати житло в Україні.

Наглядне відео для Зеленського і компанії
Будівництво житла в Білорусі.
https://www.youtube.com/watch?v=CwJxCSGPl7o
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"И тут, бац, ВР принимает законопроект 1032, в котором полностью переделывается система реформирования Генеральной прокуратуры. И полностью перечеркиваются все требования ЕС. Ой-ой, правда думаете, что они это вот совсем не заметят?"
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Реформатором выступит штатный юрист зЕ!команды и друг Рябошапки Портнов, я так понимаю?
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А хто ж іще.
Зелєбобам байдуже. Їм аби Петю покарали.
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Порошенко на нарах- одно из основных требований России для наступления мира в Украине.
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Так во сколько раз повысят зарплаты прокурорам?
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А программу презЕдента на первые 100 дней когда опубликуют??
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Хочется надеяться что эта реформа будет отличаться от потужных реХформ предыдущего реХформатора. В образовании и медицине они свелись лишь к сокращениям, увольнениям и закрытию школ и больниц, а для чиновников и силовиков - к раздутию штатов, созданию бесполезных, дублирующих структур и, конечно же, повышению в разы зарплат, премий и общего финансирования.
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Шо, опять всех поделят на социально близких и социально далеких.?
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