 Найближчим часом буде затверджено концепцію реформування кримінальної юстиції, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Крім підготовки ургентних, термінових змін, які мають запустити процес очищення прокуратури, у нас є цілісне бачення, як має далі розвиватися вся система кримінальної юстиції", - розповів генпрокурор.

За його словами, йдеться про кримінальне, кримінально-процесуальне законодавство, яке потребує уточнень.

"Має бути проаналізована вся система досудового розслідування. Це величезний комплексний пласт питань, і ми зараз над цим працюємо", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором

Генпрокурор нагадав, що при президенті створено комісію з питань правової реформи. "Найближчим часом вона проведе засідання, і я сподіваюся, що ця концепція реформування кримінальної юстиції теж найближчим часом буде затверджена на цій комісії", - повідомив Рябошапка.

Відповідаючи на запитання про те, як довго триватиме цей процес, генпрокурор сказав: "Я не звик мислити категоріями "роки", я намагаюся мислити категоріями "дні, тижні", максимум - "місяці". Думаю, що в найближчий місяць цей документ буде на стадії, готовій до затвердження президентом".