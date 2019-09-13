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 Суспільство
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Все про:ОАЕ (39) лоукост (113) SkyUp (14)

 Український лоукостер SkyUp починає польоти зі Львова до ОАЕ

12 вересня українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про відкриття нового напрямку в Шарджу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці Міжнародного аеропорту Львів у фейсбуці.

Цей рейс водночас стає першим рейсом зі Львова до Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Літо триватиме! Ми розпочинаємо продаж квитків до сонячних ОАЕ на крилах SkyUp Airlines", - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Виконання рейсу розпочнеться з 26 жовтня 2019 року. Він буде відбуватися у середу та суботу.

Квитки вже у продажу на сайті перевізника: Львів-Шарджа від 3220 грн та Шарджа-Львів від 3215 грн.

Нагадаємо, наприкінці липня авіакомпанія SkyUp оголосила про початок польотів в ДП "МА Львів ім. Данила Галицького". Спочатку було повідомлено про рейс у Харків та Київ. Згодом – у Прагу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАУ і SkyUp можуть отримати компенсацію за обліт території РФ, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148164
 
 
 Топ коментарі
 
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да, для 4 часового полета это лоукост.
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А зачем им такой крюк делать, чтобы летать через Московию (даже если бы это было разрешено)?
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Что бы мы компенсировали им это. Новости вчерашние видели?
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ты себе представляешь маршрут из Украины в ОАЕ через московию?
ето как с Борщаговки на Нивки лететь через Китай....
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А ты новости вчерашние читал? Что могут компенсировать им облёты московии. Вот и я написал, не в обход моосковии спецом летать будут. Что бы ещё и эти полеты компенсировали.
И есть такое слово, СОРКАЗМ, не не слышали?
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Мда, видать со сорказмом у людей туго. Не поняли шутку. В следующий раз буду дописывать СОРКАЗМ.
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За 13 баксов был бы лоукост, а за 130 вибачайте...
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Это вы из польши пишите? Знакомый за 20 злотых слетал с Варшавы в Осло.
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Или Стокгольм - Варшава за 78 крон (около 8 евро).
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Сколько мест в самолете за такую цену? На 1 рейсе в месяц, 5 мест? А остальные места идут по нормальной цене.
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Вы интересовались за лоукост на пару человек раз в полгода или сколько народу перевезти можно как побольше?
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я часто летаю лоукостами и цен по 13 долларов не видел. В основном цена почти такая же как у регулярных линий а на пиковые даты даже дороже. То что кто-то там полетел за 13 долл. - это 1 человек из 1000.
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Думаю, украинский народ больше устроили бы полеты в Венесуэллу, Доминиканскую Республику, Абхазию и прочие дружественные страны!
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Емираты тоже совсем неплохо на 2 дня - уважайте законы страны в которую летите и не растопыривайте пальцы... - а посмотреть там есть шо .
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Наконец то,а то на троллейбусе как то долго получалось
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Для першого разу 10 000 грн можна отримати непоганий круїз.
Голодний переліт туди й назад, доба в готелі, дві поїздки в таксі.
Якщо вдасться за цей час укласти вигідні бізнес-контракти, то наступні візити можуть бути значно кращими.
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Якщо подивитись як вони літали з Joinup то мало лохів знайдеться з ними полетіти. Могли вилетіти з Києва а сісти назад в сусідньому місті або деколи в Одесі і в Миколайові через технічні проблеми літака, і дальше добирайся як хочеш. А недавно та сама компанія тільки під іншою назвою Bukovyna Airlines вилетіли із Львова і повернулись назад над Ромунією в Одесу люди просиділи день в Одесі замість allin, ніхто нічого не компенсував.
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