 ГПУ розслідуватиме старі справи щодо корупції та злочинів у своїй структурі, - Касько

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Право на владу" заявив перший заступник генпрокурора Віталій Касько, передає ТСН.
Зокрема, йдеться про злочини, які не вдалося довести до суду в минулому. "Ми піднімемо ті кримінальні провадження, які не були доведені до суду і які стосувалися корупції в прокуратурі, не тільки так званих "діамантових прокурорів", але й корупції в прокуратурі загалом", - сказав Касько.
предлагаю с 1378го - мусорня всегда при деле...
и сам себя наказывает - ето уже невероятно смешно
Реформировать нужно, а не "проверять". Например онлайн прокурор, конвейер следственного и обвинительного процессов, чтоб и в глаза друг друга не видели и давать взятку было некому.
Розумні люди зробили свої висновки.
Раптова поява тоді ще президента на плюсах породила непевність та нервозність в Каська.
Отже забагато було вигадок, маніпуляцій та неправди. Але тепер справи будуть шити по цих же сценаріях.
..
..
.. ...