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Все про:ГПУ (3218) Касько (80)

 ГПУ розслідуватиме старі справи щодо корупції та злочинів у своїй структурі, - Касько

Розслідування корупції та інших злочинів у власних лавах будуть пріоритетними в новій Генеральній прокуратурі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Право на владу" заявив перший заступник генпрокурора Віталій Касько, передає ТСН.

Зокрема, йдеться про злочини, які не вдалося довести до суду в минулому. "Ми піднімемо ті кримінальні провадження, які не були доведені до суду і які стосувалися корупції в прокуратурі, не тільки так званих "діамантових прокурорів", але й корупції в прокуратурі загалом", - сказав Касько.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148163
 
   
 Топ коментарі
 
Бриллиантовые прокуроры отдадут бриллианты наконец? 😁😁😁
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баригу на нари.. це головне.. це мародерське одоробало позливає усі схеми та усіх шісток бо сидіти не захоче ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре, - Касько - Цензор.НЕТ 9073
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Забирайте з Франфурта . ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре, - Касько - Цензор.НЕТ 699
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..ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре, - Касько - Цензор.НЕТ 22 ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре, - Касько - Цензор.НЕТ 1613 ...
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Бриллиантовые прокуроры отдадут бриллианты наконец? 😁😁😁
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Тобто ви уже все знаєте до закінчення розслідування. Тоді чому ви не Генеральний прокурор?
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Это показывали во всех новостях год назад
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Это значит и незаконные приватизации ведомственного жилья тоже будут расследовать ?
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та то зеленое пугалово - а там подуй, и нет никого...
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с какого года старые дела будут расследовать?
предлагаю с 1378го - мусорня всегда при деле...
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новые расследуйте - старые разве шо археологов гребут...
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когда кто то шо то в собственных структурах расследует
и сам себя наказывает - ето уже невероятно смешно ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре, - Касько - Цензор.НЕТ 5110
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Своих же подчиненных и будут доить. Дел то слитых у каждого прокурора предостаточно, придется делиться с проверяющими. Хотя всегда так было. Слишком честных руководителей будут держать в неведении, кого бы там не назначили, а слишком честных подчиненных там и вовсе нет, таких со старта сливают, не приживаются в коллективе.
Реформировать нужно, а не "проверять". Например онлайн прокурор, конвейер следственного и обвинительного процессов, чтоб и в глаза друг друга не видели и давать взятку было некому.
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даже не знаю шо и ответить вам, но если я сам себя расследовал? - кристально чист ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре, - Касько - Цензор.НЕТ 2860
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Касько показав свій рівень, коли не зміг нічого відповісти на прямому ефірі з Порошенко.
Розумні люди зробили свої висновки.
Раптова поява тоді ще президента на плюсах породила непевність та нервозність в Каська.
Отже забагато було вигадок, маніпуляцій та неправди. Але тепер справи будуть шити по цих же сценаріях.
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баригу на нари.. це головне.. це мародерське одоробало позливає усі схеми та усіх шісток бо сидіти не захоче ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре, - Касько - Цензор.НЕТ 9073
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Ты только это, аккуратнее. Выйдешь на Коломойского, опять выгонят. И это в лучшем случае. Не выйдешь - тогда ты брехло. Осталось выбрать, Каскив, кто ты?
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Та да...через пару недель надо уже сажать чеснок....
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"ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре, - Касько" - это очередная шутка, не верю, что бриллиантовых посадят с конфискацией.
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