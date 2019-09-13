 ГПУ розслідуватиме старі справи щодо корупції та злочинів у своїй структурі, - Касько

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Право на владу" заявив перший заступник генпрокурора Віталій Касько, передає ТСН.

Зокрема, йдеться про злочини, які не вдалося довести до суду в минулому. "Ми піднімемо ті кримінальні провадження, які не були доведені до суду і які стосувалися корупції в прокуратурі, не тільки так званих "діамантових прокурорів", але й корупції в прокуратурі загалом", - сказав Касько.

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