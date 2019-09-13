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Все про:Антикорупційний суд (441) Татьков (9)

 Антикорупційний суд заочно заарештував скандального суддю Вищого госпсуду часів Януковича Татькова

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував голову Вищого господарського суду часів Януковича Віктора Татькова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.інфо".

Рішення про запобіжний захід є необхідною умовою для екстрадиції Татькова в Україну.

Слідство підозрює Татькова в пособництві й винесенні неправосудних рішень, майнових і корупційних злочинах, створенні й керівництві злочинною організацією, втручанні в діяльність судових органів і незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, одержанні хабаря та відмиванні коштів.

За даними правоохоронців, поки Татьков перебуває в Австрії.

За словами прокурора, українські силовики просили австрійських колег видати Татькова. Підозрюваний відмовився від спрощеної процедури видачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП звільнила скандального главу Вищого госпсуду часів Януковича Татькова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148162
 
   
 Топ коментарі
 
Просто цирк- и у всех них есть деньги на жизнь в Австрии. А там дорого все.
Пора Рябошапке поехать в эту загадочную Австрию и увидеть дома и особняки несчастных беженцев. Он прозреет
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ето не цирк - ето то на шо у меня не хватает слов.
и есть большое подозрение, шо не тока у меня....
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Ну Рябошапка анонсував гучні затримання щотижня. На цьому тижні у нього ще є три доби, якщо він без вихідних "служить народу".
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антикорр заработал неделю назад,что ты мелешь?
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а прикинь вдруг не за что их брать - какая досада
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Это трагедия будет для зебаранов. Смысл жизни потеряют сразу. О чем потом в темах писать.
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Генпрокурор Руслан Рябошапка запевнив, що не буде влаштовувати переслідування за партійною ознакою.

Про це він повідомив у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Рябошапка запевнив, що він налаштований на рішучі дії, проте ніяких політичних репресій не буде. Буде справедливе покарання за порушення закону.

«Очевидно що ми будемо рішучими, і я сподіваюсь, що ми достатньо швидко зможемо показати результат. але одночасно з цим я не хотів би щоб наша рішучість була сприйнята як намагання здійснювати якісь політичні переслідування чи політичні репресії. Ми не збираємося влаштовувати «розбірки», але покарання обов'язково будуть, незважаючи на політичну приналежність депутатів чи чиновників», - заявив Рябошапка.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи має він на меті ув'язнити Петра Порошенка, Рябошапка відповів: «Ми не збираємося влаштовувати переслідування за партійною ознакою. Цього не буде в принципі».

Як повідомлялося, ДБР розслідує 13 кримінальних справ, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко. У більшості з них заявником виступає Андрій Портнов - ексзаступник глави АП часів Віктора Януковича.
https://glavcom.ua/news/ryaboshapka-zapevniv-shcho-genprokuratura-ne-peresliduvatime-politichnih-oponentiv-624819.html
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А деятельность портнова Рябошапку не интересует???
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Просто цирк- и у всех них есть деньги на жизнь в Австрии. А там дорого все.
Пора Рябошапке поехать в эту загадочную Австрию и увидеть дома и особняки несчастных беженцев. Он прозреет
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ето не цирк - ето то на шо у меня не хватает слов.
и есть большое подозрение, шо не тока у меня....
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на западе все больше и больше обращают внимание на противоречия возникшие в обществе и на их тенденцию. не война нас объединяет или экономические интересы, нас объединяет Стремление покончить с противоречиями или минимизировать их последствия. (Дж.Ф. инвестор).
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Заочний арешт🙄 Тобто заочно арештувати, а потім заочно передати його росії🤭
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а можна заочно отсидеть и шо бы на заочно арестовавший подать на апеляцию?
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з почином
прикро, що не всіх покидьків (((
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До всіх корупціонерів черга дійде, не сховаєтесь за кордоном.
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морда лица Татькова, давала мне основания думать, что он это реинкарнация Берлаги..
ну, вылитый Берлага!
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