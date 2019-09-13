 Антикорупційний суд заочно заарештував скандального суддю Вищого госпсуду часів Януковича Татькова

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.інфо".
Рішення про запобіжний захід є необхідною умовою для екстрадиції Татькова в Україну.
Слідство підозрює Татькова в пособництві й винесенні неправосудних рішень, майнових і корупційних злочинах, створенні й керівництві злочинною організацією, втручанні в діяльність судових органів і незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, одержанні хабаря та відмиванні коштів.
За даними правоохоронців, поки Татьков перебуває в Австрії.
За словами прокурора, українські силовики просили австрійських колег видати Татькова. Підозрюваний відмовився від спрощеної процедури видачі.
Про це він повідомив у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».
Рябошапка запевнив, що він налаштований на рішучі дії, проте ніяких політичних репресій не буде. Буде справедливе покарання за порушення закону.
«Очевидно що ми будемо рішучими, і я сподіваюсь, що ми достатньо швидко зможемо показати результат. але одночасно з цим я не хотів би щоб наша рішучість була сприйнята як намагання здійснювати якісь політичні переслідування чи політичні репресії. Ми не збираємося влаштовувати «розбірки», але покарання обов'язково будуть, незважаючи на політичну приналежність депутатів чи чиновників», - заявив Рябошапка.
Зокрема, відповідаючи на запитання, чи має він на меті ув'язнити Петра Порошенка, Рябошапка відповів: «Ми не збираємося влаштовувати переслідування за партійною ознакою. Цього не буде в принципі».
Як повідомлялося, ДБР розслідує 13 кримінальних справ, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко. У більшості з них заявником виступає Андрій Портнов - ексзаступник глави АП часів Віктора Януковича.
https://glavcom.ua/news/ryaboshapka-zapevniv-shcho-genprokuratura-ne-peresliduvatime-politichnih-oponentiv-624819.html
Пора Рябошапке поехать в эту загадочную Австрию и увидеть дома и особняки несчастных беженцев. Он прозреет
и есть большое подозрение, шо не тока у меня....
прикро, що не всіх покидьків (((
ну, вылитый Берлага!