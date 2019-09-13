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Все про:прокуратура (1874) Чумак (51) Рябошапка Руслан (107)

 Чумака призначено головним військовим прокурором на період трансформації цього органу в спецпідрозділ прокуратури, - Рябошапка

Віктора Чумака призначено головним військовим прокурором на перехідний період трансформації військової прокуратури,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в четвер увечері в ефірі телеканалу 1+1.

"Є справи, є майно (у військової прокуратури. - Ред.), і очевидно, що ми не можемо це втратити. Прикінцеві положення законопроєкту передбачають, що буде перехідний період, протягом цього перехідного періоду Віктор Васильович (Чумак) має забезпечити трансформацію військової прокуратури у відповідний спеціалізований підрозділ прокуратури України", - сказав Рябошапка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148161
 
 
 Топ коментарі
 
А хде путриот Матиос заховався ? Майно переписывает , чи лыжи смазывает ? Чумак назначен главным военным прокурором на период трансформации этого органа в спецподразделение прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8536
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Т.е. завершить расследование "Иловайска" ему не дадут? Чумак назначен главным военным прокурором на период трансформации этого органа в спецподразделение прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3625
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Чумак как Саакашвили- ширма для квартала. Начнёт активничать - уволят . А так народу устроили шоу
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А хде путриот Матиос заховався ? Майно переписывает , чи лыжи смазывает ? Чумак назначен главным военным прокурором на период трансформации этого органа в спецподразделение прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8536
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Кашпировский был депутатом польского сейма
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Т.е. завершить расследование "Иловайска" ему не дадут?
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Рябошапка, есть клёвые ребята-реформаторы для спецподразделения. Миша, Давид и их спецназ из советников по культуре.
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Чумак как Саакашвили- ширма для квартала. Начнёт активничать - уволят . А так народу устроили шоу
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Третий "заход", со времён объявления Независимости, по ликвидации военной прокуратуры... Как "кость в горле" она, "кое-кому"... Начали в 1992-м. Разогнали кадры. Потом "пиджаки" "наломали дров", дела в судах начали массово "разваливаться", потому что "пиджаки" не знали ни специфики военной службы, ни Уставов, не способны были ориентироваться в структуре армии, в массе её подзаконных нормативных актов. Одно заявление старшего помощника прокурора города чего стоит: "Позовите директора воинской части!", чего стоит!!!...
Пришлось военную прокуратуру восстанавливать... Восстановили, набрали новые кадры. Проработала, худо-бедно, около полутора десятков лет. Опять взялись. Сделали "непонятно кем", одели в "пиджаки". Когда грянула война, вернули погоны. Теперь "третий заход"...
(Для "особо недогоняющих" - нам всё на США "кивают", требуя с них пример брать... Так вот, в армии США существуют не только специальные следственные отделы и прокуроры, независимые от министра обороны, занимающиеся расследованием преступлений, совершённых военнослужащими, но и "военные адвокаты"!!!
Ну, сделают из военных прокуроров этаких "подкидышей", "кукушкиных детей", при Генеральной прокуратуре (а если "моча в голову бахнет", то и при областных прокуратурах), оденут на них "пиджаки", и каждый "бугор" будет совать нос в армейские дела, удивляясь, как это командир в/ч, дислоцированной в областном центре, может быть подчинённым командира в/ч, дислоцированном в каком-то райцентре или вообще, в посёлке, и удивляться: "Почему БМП(боевая МАШИНА пехоты) - на гусеницах, а БТР(бронетранспортёр) - на колёсах? А вот у американцев БТР - на гусеницах!" (М113).... (последнее - из личного опыта: услышал это от зам. прокурора Козелецкого района Черниговщины... Был удивлён только одним - что он ещё слышал об М113).
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Что заставляет подобных особей писать срач на Зе и отмазывать, обеливать Шоколадную Парашу ?
Первый ничего не украл и т.д. , а второй - полная противоположность: ворюга, брехун, фальсификатор и мародёр...но эти особи как зомби, их мало, но они вонючи ...один за троих воняет. Секрет здесь прост.
Это 4 вида ...как бы их назвать....
1. подельники Параши (однопартийцы, те кто воровали вместе с ним, те кто был в Раде, они решили что засрав брехнёй "Цензор" они забрешут правду о ШП)
2. отуплённые брехнёй ШП патриоты... ну нет у них тямы раскусить брехуна...
не умеют находить правдивую инфу и хронические идиоты (я политикой не интересуюсь, но в ней хорошо разбираюсь...а "разбираются" с помощью высеров порохоботов, которых ШП наплодил во всех возможных инфоисточниках нета)
3. Сами боты. Этим - с..ы в глаза - божья роса.
Их задача брехать, вступать в переписку и тиражировать в ней брехню (отбеливать ШП). Назови бота козлом. гандоном или ещё как, он проглотит и будет дальше с тобой переписываться ибо ему важно количество постов (ШП их оплачивает по таксе).
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Не военные адвокаты и прокуроры, а юрслужба военные юристы которой проводят служебные расследования и могут в суде представлять и сторону обвинения и защиты, смотря какая задача будет. И спец отделы расследования - гражданские агенты которого наделённые функциями орд и следствия если фигуранты преступления военные.
В прокуратуре Украины уже давно нет следствия - прокуратура - орган надзора и представитель гособвинения. Без следствия в военной прокуратуре толку не много, теперь тяжелее им будет сажать военных за превышение мер необходимой обороны или прменивших оружие в условиях крайней необходимости.
В украине
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"- Много то ополчение "навоюет"... Дай этому мужику меч в руки, а Ваське Тупику - лапоть - кто кого победит?" (С. Бородин, "Дмитрий Донской", Васька Тупик - дружинник из разведки русского войска).
В ВП специалисты нужны, знающие специфику армии, а не "пиджаки"!
Много ты понимаешь в "необходимой обороне"... Вот поэтому и сидит парень из Мариуполя, в тюрьме, что один "пиджак", вчера, случайно, одевший погоны военного прокурора, поддерживал обвинение в суде, а второй "пиджак" ("юбка"), в городском суде, его судила! Спецов ВП, действительно знающих армию, добили, окончательно, где-то в 2005-м... А на их место напихали "сыночков", "дикорастущих", типа Кизя, которые не знают, чем армейский пот пахнет...
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Яр Холодний Для "особо недогоняющих"...

А "особо догоняющие" где, на проходной Рошена?) Так попробуйте догнать, порохоботы, что мальдивскому мародеру *опа. И дело не в Зе. Уйдут они, придут другие, но.... не свинарчуки. Ваше время ушло. И это показали парламентские выборы. Дело совсем не в 43% Зе, а в 8% порохосвинов. Попробуйте догнать это.)
p.s. А лучше конечно вас пересажать. Ну так, чисто для эстетического восприятия Чумак назначен главным военным прокурором на период трансформации этого органа в спецподразделение прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9330
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Хороший выбор и правильное решение! Чумак правильный мужик, однозначно!
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