 Чумака призначено головним військовим прокурором на період трансформації цього органу в спецпідрозділ прокуратури, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в четвер увечері в ефірі телеканалу 1+1.
"Є справи, є майно (у військової прокуратури. - Ред.), і очевидно, що ми не можемо це втратити. Прикінцеві положення законопроєкту передбачають, що буде перехідний період, протягом цього перехідного періоду Віктор Васильович (Чумак) має забезпечити трансформацію військової прокуратури у відповідний спеціалізований підрозділ прокуратури України", - сказав Рябошапка.
Пришлось военную прокуратуру восстанавливать... Восстановили, набрали новые кадры. Проработала, худо-бедно, около полутора десятков лет. Опять взялись. Сделали "непонятно кем", одели в "пиджаки". Когда грянула война, вернули погоны. Теперь "третий заход"...
(Для "особо недогоняющих" - нам всё на США "кивают", требуя с них пример брать... Так вот, в армии США существуют не только специальные следственные отделы и прокуроры, независимые от министра обороны, занимающиеся расследованием преступлений, совершённых военнослужащими, но и "военные адвокаты"!!!
Ну, сделают из военных прокуроров этаких "подкидышей", "кукушкиных детей", при Генеральной прокуратуре (а если "моча в голову бахнет", то и при областных прокуратурах), оденут на них "пиджаки", и каждый "бугор" будет совать нос в армейские дела, удивляясь, как это командир в/ч, дислоцированной в областном центре, может быть подчинённым командира в/ч, дислоцированном в каком-то райцентре или вообще, в посёлке, и удивляться: "Почему БМП(боевая МАШИНА пехоты) - на гусеницах, а БТР(бронетранспортёр) - на колёсах? А вот у американцев БТР - на гусеницах!" (М113).... (последнее - из личного опыта: услышал это от зам. прокурора Козелецкого района Черниговщины... Был удивлён только одним - что он ещё слышал об М113).
Первый ничего не украл и т.д. , а второй - полная противоположность: ворюга, брехун, фальсификатор и мародёр...но эти особи как зомби, их мало, но они вонючи ...один за троих воняет. Секрет здесь прост.
Это 4 вида ...как бы их назвать....
1. подельники Параши (однопартийцы, те кто воровали вместе с ним, те кто был в Раде, они решили что засрав брехнёй "Цензор" они забрешут правду о ШП)
2. отуплённые брехнёй ШП патриоты... ну нет у них тямы раскусить брехуна...
не умеют находить правдивую инфу и хронические идиоты (я политикой не интересуюсь, но в ней хорошо разбираюсь...а "разбираются" с помощью высеров порохоботов, которых ШП наплодил во всех возможных инфоисточниках нета)
3. Сами боты. Этим - с..ы в глаза - божья роса.
Их задача брехать, вступать в переписку и тиражировать в ней брехню (отбеливать ШП). Назови бота козлом. гандоном или ещё как, он проглотит и будет дальше с тобой переписываться ибо ему важно количество постов (ШП их оплачивает по таксе).
В прокуратуре Украины уже давно нет следствия - прокуратура - орган надзора и представитель гособвинения. Без следствия в военной прокуратуре толку не много, теперь тяжелее им будет сажать военных за превышение мер необходимой обороны или прменивших оружие в условиях крайней необходимости.
В украине
В ВП специалисты нужны, знающие специфику армии, а не "пиджаки"!
Много ты понимаешь в "необходимой обороне"... Вот поэтому и сидит парень из Мариуполя, в тюрьме, что один "пиджак", вчера, случайно, одевший погоны военного прокурора, поддерживал обвинение в суде, а второй "пиджак" ("юбка"), в городском суде, его судила! Спецов ВП, действительно знающих армию, добили, окончательно, где-то в 2005-м... А на их место напихали "сыночков", "дикорастущих", типа Кизя, которые не знают, чем армейский пот пахнет...
А "особо догоняющие" где, на проходной Рошена?) Так попробуйте догнать, порохоботы, что мальдивскому мародеру *опа. И дело не в Зе. Уйдут они, придут другие, но.... не свинарчуки. Ваше время ушло. И это показали парламентские выборы. Дело совсем не в 43% Зе, а в 8% порохосвинов. Попробуйте догнать это.)
p.s. А лучше конечно вас пересажать. Ну так, чисто для эстетического восприятия