EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  7724  288
Все про:Військова прокуратура (572) Чумак (51) Іловайськ (183)

 Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак. ВIДЕО

Новий головний військовий прокурор Віктор Чумак анонсує розслідування Іловайського котла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 1+1.

"Іловайську трагедію і все, що відбувалося в Іловайську, буде розслідувано і дуже ретельно", - запевнив головний військовий прокурор.

Чумак зазначив, що "кваліфікація того, що там сталося, відповідатиме кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленського просять ініціювати повторну експертизу для впізнання останків 13 загиблих під Іловайськом воїнів. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148160
 
   
 Топ коментарі
 
Дебальцево и Иловайск - на мой взгляд, самые страшные преступления Порошенко
 показати весь коментар
 
Тогда трындец Коломойше
 показати весь коментар
 
Компания Порошенко купила боеприпасы для ВСУ
Корпорация "Roshen" купила для Вооруженных сил Украины крупную партию боеприпасов к снайперскому оружию натовского калибра. Арсенал патронов был передан в одно из подразделений украинской армии. Информацию передает Национальный Промышленный Портал. В частности, Вооруженным силам Украины предоставили новую крупную партию патронов .338 Lapua Magnum (8,6 × 70 мм) и .308 Winchester (7,62 × 51 мм) для снайперских винтовок, которые находились на вооружении украинской армии. Ранее сотни таких винтовок для армии Украины также приобрела корпорация "Roshen". Это, в частности, отечественная Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) и Savage-110 (.338 Lapua Magnum).Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак - Цензор.НЕТ 4230
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Тогда надо выбирать - кто приносит больше пользы, а кто - только пиарится.
 показати весь коментар
 
...Мені завжди було цікаво, який саме внесок шоубізнес привносить у розвиток економіки країни, а карколомний політичний успіх Зеленського дозволив відкрити дані про його справжні особисті статки та проаналізувати їх відповідність тим розмірам заробітків, які показують підконтрольні тепер вже президенту компанії.
Те, що відкрилось , матиме ефект холодного душу.
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США. - https://enigma.ua/articles/khto-vi-mister-prezedent-velikiy-kombinator-chi-milna-bulbashka
 показати весь коментар
 
 
Як випливає з дискусії на форумі
ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ:
ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
 показати весь коментар
 
 
Ні! Чому військова техніка була зосереджена на параді,коли військові волали про допомогу під Іловайськом ! 😈
 показати весь коментар
 
 
Потому что это была парадная военная техника! Она свозилась туда еще до Иловайска! Иловайск- это трагедия Украинской Армии, а вернее, ее добровольческого движения! И она имеет обьективную причину- вторжение Российских военных частей в Украину! Это обьективная реальность! Но у Зебидов проблемы с оценкой обьективной реальности! И реальности вообще! Там расследовать нечего! Пришли профиссиональные солдаты и ********** наших! На тот момент, это было так- это и есть основная причина, а кто как себя вел- это уже другой вопрос! И противопоставить этому было нечего! Кроме как умирать! Последний бой- слышали ? У военных есть такой термин- последняя битва! Когда добровольцы гоняли там козачков, Гиркиных и прочих- силы были сопоставими, а когда зашел спецназ, ДШБ и Вагнеровцы, усиленные танками артилерий и прочей военной техникой- произошло то что полизошло! Потом была Дебальцевская операция, и якобы попеда Лугандона, только сопоставление потерь- 14 к 1!!! Все там и перемололось, а наши , аккуратно и организованно отступили и выровняли линию фронта! После Дебальцева, больше попыток наступлений противник не предпринимал! Но это уже были другие ВСУ!
 показати весь коментар
 
 
аккуратно и организованно отступили и выровняли линию фронта ))) Не предпринимал, бо нах. надо. Пришли профиссиональные солдаты и ********** наших! Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак - Цензор.НЕТ 3385
 показати весь коментар
 
Регулярная армия РФ разгромила Добробатьі.
Да.
 показати весь коментар
 
 
Х**ло подписал "закон о засекречивании потерь в мирное время", согласно которому 200 зашквареных под Иловайском кадровых военных РФ не существует.
 показати весь коментар
 
 
зе дыбилы не против вторжения, они просто задают вопрос: почему не было попытки деблокады наших бойцов?, но у порохоботов нет ответов-есть истерия и оскорбления....
 показати весь коментар
 
Они могли выйти без оружия и их бы обменяли как моряков например.

Кто дал команду прорываться без приказа?

Ах да, он же глава генштаба у зебобиков
 показати весь коментар
 
 
С мокшанами без оружия общаться противопоказано. Если бы без оружия жертв было бы значительно больше. А так хоть ихтамнетов тоже зашкварили. "Если брать Иловайск и бои вокруг Иловайска, то и количество - 200 погибших военнослужащих регулярных Вооруженных сил России - подтверждалось нашей деятельностью, и до этого времени подтверждается", - сказал Ноздрачев.
 показати весь коментар
 
 
Без парада в этот день було низзя? А в первую очередь без торжественного банкета? А то бы путин напал
 показати весь коментар
 
 
ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
 показати весь коментар
 
 
керівництво АТО
воно ж і категорично забаронило їм відхід, коли кацапи почали повільно оточувати Ілловайськ
 показати весь коментар
 
 
«Брюсселе подтвердили: один из виновников Иловайской трагедии - Геннадий Корбан
Одним из виновников Иловайской трагедии, унесшей жизни полтысячи украинских солдат, в августе 2014 года, является тогдашний заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Геннадий Корбан.
Такой вывод сделан в фильме «Битва за Днепр», который представил в Брюсселе эстонский журналист-расследователь Кристер Парис, передает Открытая Украина.
«По данным иностранных СМИ, Игорь Коломойский создал настоящую частную армию, тратя 10 миллионов долларов в месяц и сосредоточив вместе с Корбаном, до 20 тысяч бойцов, - рассказал К. Парис. - Именно здесь, в Днепропетровской облгосадминистрации, приняли решение атаковать оккупированный Иловайск. Ресурсов было как бы достаточно. Молодые люди, часто без всякой военной подготовки, были полны патриотизма и чувствовали обязанность защищать Украину. Впоследствии это стало одной из крупнейших катастроф в нынешней войне.... Корбану захотелось свое имя поднять, я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск.... Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис....»
 показати весь коментар
 
 
Зараз я куплю два десятки таких "кристеров парісов" і зроблю винуватим... будь кого. На кого я тицьну пальцем, той і буде винуватий. Це ж треба додуматись до того, щоб зробити винуватими у злочинному керівництву військом волонтерів? Це Корбан керував операцією? Не Муженко? Не Порошенко? Мій кіт був би кращим керівником генштабу, або міністром оборони, ніж ці пройдисвіти.
 показати весь коментар
 
 
"Игорь Коломойский создал настоящую частную армию, тратя 10 миллионов долларов в месяц и сосредоточив вместе с Корбаном, до 20 тысяч бойцов"... - Вот именно, это не несколько ящиков патронов для пиара от Рошен!
 показати весь коментар
 
 
Придурок лахтинский, временами сотни пуль из "стрелкотни" АКМовской, выпущенных необучеными добровольцами, не стоят одной пули, выпущенной из "Баррет" снайпером... Когда "цыганочка" (БЗ), пробивает топливный бак бронемашины, или оптику мехвода, экипажу не до боя - он выходит с поля боя, чтобы ликвидировать пожар, или заменить "гляделки"...
 показати весь коментар
 
 
Ну да... Только необученные добровольцы спасли Украину, когда обученные армейцы сдавали боевикам оружие и бронетехнику. Помнишь, как боевики рассекали по Славянску на четырех БРДМ, любезно подаренных им солдатами 25 бригады ЗСУ?
 показати весь коментар
 
 
Если бы не те добровольцы, вооруженные Коломойским, ты бы сейчас сидел в оккупации, а Порошенко пил бы кофе в Вене со своим другом Фирташем.
 показати весь коментар
 
 
И суть тут не в том, кто эффективнее, доброволец или профессионал, а кто сколько потратил личных денег на защиту Украины.
 показати весь коментар
 
 
Знаешь, "Лахта", в чём разница между "добровольцем" и "профессионалом"? В том, что "доброволец" отдаёт за Родину свою жизнь, а "профессионал" забирает жизнь её врага, сохраняя свою...
А насчёт "кто сколько потратил личных денег на защиту Украины" - оставь это "адептам" "Блазня"... Это они привыкли всё "баблом" мерить... Мне интереснее причины этих трат... Просто у Порошенко и Коломойского "Украины" разные... Один видит в Украине "державу", а второй - "кошелёк"...
 показати весь коментар
 
 
Тьфу, идиот пороховатный! Ему рассказывают, кто сколько потратил своих личных денег на защиту Украины, а он объясняет разницу между добровольцем и профессионалом. Еще раз тебе повторяю, что если бы не добровольцы, вооруженные Коломойским, то некем и некому было бы сегодня патроны передавать.
 показати весь коментар
 
 
"Это они привыкли всё "баблом" мерить". Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак - Цензор.НЕТ 9759 Вот ты уродец! А разве это не вы, порохоботы вместе с Порошенко на весь мир трезвоните, сколько Рошен на армию потратил и патронов передал? Вот Коломойский тихо свое дело делал, потому, как у него была задача вооружить защитников Украины, а не создать себе дешевую рекламу.
 показати весь коментар
 
 
"На говно не исходи...". ЗуГРЕС знаешь? Вот в чём "интерес" "Бени", был, а не "Родина"... Для него "Украина" - "ИСТОЧНИК ДОХОДА"... И он боялся его потерять... А легли сотни "активно мотивированных людей", поверивших Корбану...
 показати весь коментар
 
 
не забыть что тот кто их там бросил и вышел полями - теперь глава генштаба
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Задача Хомчака была - максимальное количество погибших наших воинов , что бы у Путина были козыри в Минске, поэтому он дал команду идти под пули и снаряды.
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ
 показати весь коментар
 
 
Вот интересно, на что ватник Sidor расчитывает, неся полный бред, и в качестве доказательства представляя видео блогера-порохобота? Ну так почему тогда Порошенко не только не посадил "предателя" Хомчака, но даже оставил его при должности в Минобороне?
 показати весь коментар
 
 
В Иловайск виноват главнокомандующий то есть Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Тогда объясни зебанутое - в чём Коломойский - патриот?
 показати весь коментар
 
 
Багато чого, що відбувалось та відбувається під час цієї кровавої бійні - має бути розслідувано. Але спочатку потрібно ратифікувати Римський статут, як того вимагає угода про асоціацію з ЄС. Щоб сповна покарати військових злочинців.
 показати весь коментар
 
 
По цьому Римському статуту всі наші добровольці мають сісти. А ті тисячі, що вже і так сидять по декілька років лише тому, що кинули мирне життя і пішли на захист своєї країни, тепер мають отримати строк ще й за озброєний бандитизм.
І так відомо, що влада Порошенка працювала на путєна. Залишилось дізнатись - на кого працює влада Зеленського?
 показати весь коментар
 
 
Якщо ми говоримо про якийсь рух в Європу, то відповідно - маємо дотримуватись певних законів та норм поведінки. І якщо хтось скоїв злочини за які має сісти, у відповідності до вимог міжнародного законодавства, то так тому і бути.
 показати весь коментар
 
Ну от давайте помыркуємо. Хто буде відповідати згідно Римського статуту? Росіяни? - Ні. Бойовики? - Теж ні. Тільки українці. А як у Європі українських солдатів судять, ми бачимо на прикладі Марківа.
 показати весь коментар
 
 
Ну якщо так міркувати то потрібно визнати, що ні в яку Європу ми не йдемо. І не займатись самообманом та руйнуванням України.
Не можна говорити про членство в ЄС і не визнавати європейського правосуддя.
А ратифікація Римського статуту прямо прописана в угоді про асоціацію.
За неї ж стояв "майдан"? Чи - ні?
 показати весь коментар
 
Римський статут - це не "європейське правосуддя", а міжнародний договір, до якої може приєднатись будь-яка країна світу. Цей статут ратифікувало багато країн, які зовсім не є взірцем правової держави.
 показати весь коментар
 
 
Як би там не було, а його ратифікацію все ж таки записали в угоду про асоціацію. Тому потрібно виконувати.
 показати весь коментар
 
Якщо записали, то, певно, треба виконувати. Але якщо ЄС не наполягає, то може і нема такого пункту в асоціації?
 показати весь коментар
 
Стаття 8
Міжнародний кримінальний суд
Сторони співробітничають з метою зміцнення миру та міжнародного правосуддя шляхом ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) 1998 року та пов'язаних з ним документів.

https://eu-ua.org/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/rozdil-ii-politychnii-dialoh-ta-reformy-politychna-asociatsiatsiia
 показати весь коментар
 
Так, справді є, але без вказівки терміну ратифікації статуту. Отже, ми не відмовляємось, і ратифікуємо, але не зараз.
 показати весь коментар
 
Чим швидше - тим краще.............
Тим паче що це одна із передвиборчих обіцянок нинішньої влади.
 показати весь коментар
 
Осьвідповідь на Ваше запитання про Зеленського: "Формула Штайнмаера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться и приниматься будет решение лидерами четырех государств. Как я уже говорил, мы должны обговорить все пункты Минских соглашений", - отметил ЗеленскийИсточник: https://censor.net.ua/n3148095
 показати весь коментар
 
Хіба, що в ДБР з добровільним визнанням про скоєння низки важких злочинів.
 показати весь коментар
 
СВЫНЯ ДОЛЖНА ОТВЕТИТЬ ЗА СОТНИ И СОТНИ ПОГИБШИХ
 показати весь коментар
 
 
За погибших во время соблюдающегося перемирия кто отвечать будет?
 показати весь коментар
 
 
НА первого И второго генерала рассчитайся - И готовьтесь прямиком НА нары. Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак - Цензор.НЕТ 7709
 показати весь коментар
 
Оно то может быть и будет расследовано, только вот далеко не полностью и узнаем мы в лучшем случае часть правды. К примеру мы можем быть полностью уверены, что про вклад коломоя в котёл не будет сказано ничего, а его вклад был и не малый. Опять же - хомчак будет выставлен не предателем, договорившемся с рашкой о своём выходе из окружения, а геройским героем и т.д. и т.п. Короче, кто там раскатал губу - закатывайте.
 показати весь коментар
 
 
Медведчука и сейчас никто не трогает.дальше по тексту.
 показати весь коментар
 
Карпюка намеренно затащили в ловушку в руки ФСБ России, поскольку он представлял особую опасность для режима Порошенко пришедшего к власти в результате кровавого месива на Майдане.+
Об этом сообщают боец ДУК ПС на правах полной анонимности. По его словам, в это же время жестоко убили настоящего патриота Сашка Музычко (Билый).
Порошенко использовал для этого своего лакея и псевдонационалиста Яроша.





В. Познер: "Если стали замечать, что ухудшается память, срочно возьмите за правило каждое утро..."




В. Познер рассказал как пережить старческое слабоумие и вернуть память, выпивая по 25гр крепкого...

«Мы верили Ярошу, а он оказался одним из отморозков Порошенко. Именно Ярош завел Сашка Билого в ловушку, где его потом застрелили. Билый был настоящим патриотом, который никогда бы не служил Порошенко и его *********. Билый действительно хотел видеть Украину другой, без олигархов и без янычар. Он мешал Порошенко и его жестоко ликвидировали не россияне в бою, а свои же выстрелом в спину. Та же история произошла и с нашим Карпюком. Ярош приказал ему ехать на переговоры в Россию, где потом его схватили ФСБшники. Это же очевидная подстава от Яроша! Карпюк имел огромный авторитет в Правом секторе и Ярош таким образом избавился от еще одного опасного «врага» Порошенко. Идентичная ситуация произошла и в Иловайске. Вам известно, что большинство погибших и пропавших без вести в Иловайске были майдановцами? Это были сотники и мотивированные патриоты! Им специально не присылали помощи, их специально завезли в котел под российскую армаду, чтобы уничтожить. Они были особо опасными для Порошенко. За 5 лет в Донбассе было убито более 90% мотивированных патриотов, которые могли бы легко смести это кровавое чмо, которое само себя назвало Президентом» - говорит нам боец ДУК ПС с позывным «Сивый».
О том, что Карпюка завел в ловушку именно подхалим Порошенко Дмитрий Ярош говорит и известный боец и настоящий патриот Украины Елена Билозерская на своей Фейсбук странице.
«Я очень радуюсь освобождению наших военнопленных, а особенно Николая Карпюка, которого знаю лично много лет, еще по УНА-УНСО. Жду от Николая, что он, как только отдохнет и подлечится, расскажет всю правду о том, как оказался в России. Конкретно: меня интересует, или он по собственной воле, несмотря на отговоры побратимов из руководства Правого сектора, принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Дмитрия Яроша. Которого не один год обвиняли в том, что он якобы намеренно отправил Николая на заклание с целью захватить единоличную власть во вновь созданной организации» - пишет Елена на своейстранице в Фейсбук.
Таким образом всплывают шокирующие подробности того, как ликвидировали и уничтожали настоящих патриотов Украины подменяя их «порохоботами» и ряжеными убийцами, которые играли роль патриотов.
 показати весь коментар
 
 
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ! Порошенко лично застрелил? Порошенко лично пхал Яроша?, Порошенко лично приказал Карпюка сдать? Да ему и на Билого и на Яроша срать было, много чести.... Он был занят тем, что вытаскивал страну из такой жопы, которую себе представить трудно. А вот что творили аваковские на местах, ведь Аваков такой охрененный дружбан у Порошенко, как оказывается, толком никто никогда не исследовал, а там много интересного и про Билого, в частности тоже. Протри мозги, изучай и ДУМАЙ! Прежде чем нести чушь, смешав всё в кучу.
 показати весь коментар
 
 
Пробую уявити,як військовий прокурор арештовує Хомчака,Корбана,Грішина...але не можу.
 показати весь коментар
 
 
Так понятно что любые расследования что по таким делам что по коррупции имеют одну цель - расправа над политическими оппонентами.
Поэтому никакого правосудия мы не дождемся.
 показати весь коментар
 
 
Да, Петрушку по-тихому притопят в сортире... Без суда и следствия, так сказать, по законам военного времени.
 показати весь коментар
 
Да мне похрену на ваших петрушек.
Это просто значит что нынешняя власть просто так власть не отдаст и смена власти произойдет каким то другим путем а не в результате выборов чем опять восопльзуется раша и так до прекращения существования государства бег по кругу и по граблям.
 показати весь коментар
 
 
Смена власти произойдет законным путем, через 10 лет, в результате выборов. (Если Зеленский сам не захочет уйти раньше).
 показати весь коментар
 
Прямо как путин на россии.
Вполне может быть как Вы говорите.
Ошибок Януковича не повторит Зеленский.
 показати весь коментар
 
 
Лёша, не лги хотя бы сам себе. Будет вариант полной лукашенизации страны. А это - навсегда. До самой смерти Зе. Переживёшь Зелю? Или нет? Вот в чём вопрос. Знаешь, Лёша, я пронаблюдал и наблюдаю этот процесс в течение четверти века. Всё повторяется с ужасающей абсолютной точностью. Через полгода - годик, если вас не оккупирует московия, у вас будет завершён белорусский сценарий. Для протирки мозгов, изучи Портникова и его анализ, ситуации. Может тогда не будешь такую чушь нести, как это я вижу в твоих комментах на Цензоре.
 показати весь коментар
 
Звичайно, не можеш. Ти ще б уявив, як папу Римського військовий прокурор арештовує. Ох уж які хворобливі фантазії у пороховати!
 показати весь коментар
 
Приходит Пете время собирать камни что порасбрасьівал
 показати весь коментар
 
 
Перед котлом Порошенко встречался с Путиным, а 3 дня после котла был перевод денег Порошенком на Панамский офшор, чтобы скрыть их - эту дату показало ФБР, когда накрыло Панамский офшор. И Порошенко технику и армию вместо того, чтобы отправить на подмогу, то он проводил парад в Киеве. Факты говорят за себя! Путин заплатил Порошенко, чтобы тот слил солдат в котле и Путин своей армией без ответок разгромил Украинских воинов! Путин спец по работе в тылу врага и Порошенко - это еще страшнее Медведчука коллаборант был - двойной агент, который одел вышиванку и начал говорить на УкрМове и в тоже время проводил работу по заданию Путина в тылу врага. Тот же Минск он сделал - это мина на которой Россия хочет подорвать Украину! Порошенко был предатель и двойной агент и по его прошлому с Медведчуком и Ахметовым и партией регионов - это очевидно! Порошенко заложил эту мину на которой Украина должна подорваться! И если Зе выполнит Минск, то он подорвет эту мину и совершит гос измену! Надеюсь, что Зе вырулит Украину и не наедет на эту мину. Нужно признать Минские договоренности не выполнимыми и нужно договориться о новых договоренностях, которые будет основаны на основе международного права по которому РФ должна будет вывести свои войска с территории Украины и вернуть Украине суверенные границы!
 показати весь коментар
 
 
Лахта, за этот фейк про офшоры и связь с Иловайском схемы до сих пор не извинились.
 показати весь коментар
 
 
виноватым назначат Порошенко, а рфия окажется ни при чем
 показати весь коментар
 
 
Так Пєця на Рашу і працює, яка різниця?
 показати весь коментар
 
 
Чумак-достойный мужик,и просто хороший человек.Не сомневаюсь,он разберется во всем,и мы наконец узнаем правду и об Илловайске,и о Дебальцево.
 показати весь коментар
 
А что тебе непонятно? Котлы - это часть любой войны. И кто начал войну, тот и несет за нее ответственность, и за котлы в том числе. Вопрос в том, знаешь ли ты, кто начал войну и кто аннексировал территории Украины.
 показати весь коментар
 
 
Ага, "никогда такого не было - и вот опять"...
 показати весь коментар
 
Дебилы и вата оживились. Гамнецо свежее на завтрак подвезли.
 показати весь коментар
 
 
те що порошенко займався мародерством на посаді президента і

те що він свідомо відправив українські кораблі через керченську протоку щоб їх там атакували це очевидні речі.
а щодо іловайська, питання по "зеленому коридору" яке треба добре розслідувати. як можна було так підставити українських військових.

по стратегічним артскладам теж питання, це як мінімум злочинне недбальство.
коротше думаю порошенко скоро втече.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору