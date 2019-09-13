 Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 1+1.
"Іловайську трагедію і все, що відбувалося в Іловайську, буде розслідувано і дуже ретельно", - запевнив головний військовий прокурор.
Чумак зазначив, що "кваліфікація того, що там сталося, відповідатиме кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству України".
Те, що відкрилось , матиме ефект холодного душу.
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США. - https://enigma.ua/articles/khto-vi-mister-prezedent-velikiy-kombinator-chi-milna-bulbashka
ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ:
ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
Да.
Кто дал команду прорываться без приказа?
Ах да, он же глава генштаба у зебобиков
воно ж і категорично забаронило їм відхід, коли кацапи почали повільно оточувати Ілловайськ
Одним из виновников Иловайской трагедии, унесшей жизни полтысячи украинских солдат, в августе 2014 года, является тогдашний заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Геннадий Корбан.
Такой вывод сделан в фильме «Битва за Днепр», который представил в Брюсселе эстонский журналист-расследователь Кристер Парис, передает Открытая Украина.
«По данным иностранных СМИ, Игорь Коломойский создал настоящую частную армию, тратя 10 миллионов долларов в месяц и сосредоточив вместе с Корбаном, до 20 тысяч бойцов, - рассказал К. Парис. - Именно здесь, в Днепропетровской облгосадминистрации, приняли решение атаковать оккупированный Иловайск. Ресурсов было как бы достаточно. Молодые люди, часто без всякой военной подготовки, были полны патриотизма и чувствовали обязанность защищать Украину. Впоследствии это стало одной из крупнейших катастроф в нынешней войне.... Корбану захотелось свое имя поднять, я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск.... Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис....»
А насчёт "кто сколько потратил личных денег на защиту Украины" - оставь это "адептам" "Блазня"... Это они привыкли всё "баблом" мерить... Мне интереснее причины этих трат... Просто у Порошенко и Коломойского "Украины" разные... Один видит в Украине "державу", а второй - "кошелёк"...
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ
І так відомо, що влада Порошенка працювала на путєна. Залишилось дізнатись - на кого працює влада Зеленського?
Не можна говорити про членство в ЄС і не визнавати європейського правосуддя.
А ратифікація Римського статуту прямо прописана в угоді про асоціацію.
За неї ж стояв "майдан"? Чи - ні?
Міжнародний кримінальний суд
Сторони співробітничають з метою зміцнення миру та міжнародного правосуддя шляхом ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) 1998 року та пов'язаних з ним документів.
https://eu-ua.org/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/rozdil-ii-politychnii-dialoh-ta-reformy-politychna-asociatsiatsiia
Тим паче що це одна із передвиборчих обіцянок нинішньої влади.
Об этом сообщают боец ДУК ПС на правах полной анонимности. По его словам, в это же время жестоко убили настоящего патриота Сашка Музычко (Билый).
Порошенко использовал для этого своего лакея и псевдонационалиста Яроша.
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«Мы верили Ярошу, а он оказался одним из отморозков Порошенко. Именно Ярош завел Сашка Билого в ловушку, где его потом застрелили. Билый был настоящим патриотом, который никогда бы не служил Порошенко и его *********. Билый действительно хотел видеть Украину другой, без олигархов и без янычар. Он мешал Порошенко и его жестоко ликвидировали не россияне в бою, а свои же выстрелом в спину. Та же история произошла и с нашим Карпюком. Ярош приказал ему ехать на переговоры в Россию, где потом его схватили ФСБшники. Это же очевидная подстава от Яроша! Карпюк имел огромный авторитет в Правом секторе и Ярош таким образом избавился от еще одного опасного «врага» Порошенко. Идентичная ситуация произошла и в Иловайске. Вам известно, что большинство погибших и пропавших без вести в Иловайске были майдановцами? Это были сотники и мотивированные патриоты! Им специально не присылали помощи, их специально завезли в котел под российскую армаду, чтобы уничтожить. Они были особо опасными для Порошенко. За 5 лет в Донбассе было убито более 90% мотивированных патриотов, которые могли бы легко смести это кровавое чмо, которое само себя назвало Президентом» - говорит нам боец ДУК ПС с позывным «Сивый».
О том, что Карпюка завел в ловушку именно подхалим Порошенко Дмитрий Ярош говорит и известный боец и настоящий патриот Украины Елена Билозерская на своей Фейсбук странице.
«Я очень радуюсь освобождению наших военнопленных, а особенно Николая Карпюка, которого знаю лично много лет, еще по УНА-УНСО. Жду от Николая, что он, как только отдохнет и подлечится, расскажет всю правду о том, как оказался в России. Конкретно: меня интересует, или он по собственной воле, несмотря на отговоры побратимов из руководства Правого сектора, принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Дмитрия Яроша. Которого не один год обвиняли в том, что он якобы намеренно отправил Николая на заклание с целью захватить единоличную власть во вновь созданной организации» - пишет Елена на своейстранице в Фейсбук.
Таким образом всплывают шокирующие подробности того, как ликвидировали и уничтожали настоящих патриотов Украины подменяя их «порохоботами» и ряжеными убийцами, которые играли роль патриотов.
Поэтому никакого правосудия мы не дождемся.
Это просто значит что нынешняя власть просто так власть не отдаст и смена власти произойдет каким то другим путем а не в результате выборов чем опять восопльзуется раша и так до прекращения существования государства бег по кругу и по граблям.
Вполне может быть как Вы говорите.
Ошибок Януковича не повторит Зеленский.
те що він свідомо відправив українські кораблі через керченську протоку щоб їх там атакували це очевидні речі.
а щодо іловайська, питання по "зеленому коридору" яке треба добре розслідувати. як можна було так підставити українських військових.
по стратегічним артскладам теж питання, це як мінімум злочинне недбальство.
коротше думаю порошенко скоро втече.