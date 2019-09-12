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Все про:хабар (2746) Держпраці (3)

 Чиновник Держпраці й адвокат-посередник упіймалися під час отримання 60 тис. хабаря в Києві, - прокуратура

У Києві в четвер, 12 вересня, правоохоронці затримали на одержанні неправомірної вигоди чиновника Держпраці й адвоката, який виступав посередником.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр столичної прокуратури.

Як повідомляється, керівник одного з підрозділів Генерального управління Держпраці в Київській області вимагав від одного з суб'єктів господарювання хабар у розмірі 60 тисяч гривень. За винагороду чиновник обіцяв не вносити в акт перевірки виявлені порушення.

Зазначається, що відразу після отримання хабаря правоохоронці затримали чиновника й адвоката, який виступав посередником, у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний момент вирішується питання про оголошення підозри в скоєнні корупційного злочину.

Також відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148159
 
 
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При парашенці такого не було! Дайош свинарчуківську владу в зад !😆
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Сегодня отвезли одного молодого человека,страдающего шизофренией,в местный психдиспансер, чтобы он побыл там три месяца,пока родственники вернуться из-за границы, так главврач требовал за три месяца пребывания пациента на стационаре три тысячи евро. Мы ему ничего не дали,но и бить не стали. Все буде добре))
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