 Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн дол. допомоги Україні у сфері безпеки, - посольство

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Вітаємо підтримку Адміністрацією США і Конгресом рішення про розблокування допомоги Україні у сфері безпеки", - йдеться в повідомленні.
Розблокована допомога передбачає 250 млн дол. з бюджету Пентагону в рамках програми "Ініціатива допомоги Україні у сфері безпеки", 115 млн. дол. у рамках програми Державного департаменту США "Міжнародне військове фінансування" з бюджету 2019 року, а також 26,5 млн дол. США за цією ж програмою з бюджету 2018 року.
Виділені кошти призначено для закупівлі озброєння та військової техніки, надання послуг, що сприяють поліпшенню можливостей Збройних Сил України.
а на Украину им конечно же нас...рать!.... это же и ежу ясно!....
Вся их внешняя политика в последние десятилетия это провал, за провалом.....
каци , ну ви б хоча б методички міняли , коли на українські сайти заходите працювати !
Это же они спасли пост.советскую рашу от распада, а до этого СССР, это они свезли все ЯО бывших сов. республик в московию..., это у них с ними постоянная перезагрузка и тд....
Это они разоружили Украину в 90-х....
Если сможете - я возьму свои слова обратно...
Ирак - провал и там сейчас война
Иран - провал
Афганистан - провал.., вынуждены уходить как и СССР
Раша - постоянные провалы начиная с Грузии 2008 года...и заканчивая Украиной...
Сев Корея - провал
Ливия, Египет и далее Африка - провалы...
Сирия - провал....
Но они могли бы стать гегемоном планеты Земля, если бы не их тупая внешняя политика...
Но если они не хотят заниматься гео-политикой то ей займется Китай или раша...
Вот так устроен этот Мир... - кто то всегда стремится доминировать..
США потратили кучу денег американских налогоплательщиков, усилий и движений в песок...
Внешняя политика у них в последние десятилетия бездарная, приносящая геополитические поражения - это же факт...
Мы про это говорим сейчас...
Пошел я спать...
все немного и проще и сложнее - доник хотел и ***** прияное сделать и
сьекономить немного (ето как миллионер тырит в супермаркете коробку иогурта - жлобство неизлечимо между прочим), заблокировав помощь Украине,
Конгресс тока намекнул - "доня отсмокчешь" и доня с ентузиазмом дегенерата тут же откатил назад....
а насчет "Отже - США довіряють новій Україні і команді президента Зеленського" - там и не вспомнил никто.
продолжай фантазировать, но не пропускай медикаментоз...
https://www.youtube.com/watch?v=_g2t-3Fj51w&app=desktop
ты что, не знаешь, что альтернативы свинарчукам и роттердаму++ сейчас нет?!
скот...ина порохогботная!....
🤣🤣🤣
😁
Мы не против, но с чего бы это ?
слюнями!
😁
😁
3 год ·
ДЕМОКРАТИЯ - это РАВЕНСТВО их голосов.
Сегодняшними новостями навеяно... 🤔
Off! - разом із Ol Sharp.
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ТО ЕСТЬ ИЗ-ЗА КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ ПАРАШЕНКО ЗАБЛОКИРОВАЛИ ПОМОШЬ УКРАИНЕ 391,5 млн долл.
А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ РАЗБЛОКИРОВАЛИ ЭТИ СРЕДСТВА
ВОТ ШО ЗНАЧИТ ДОВЕРИЕ АМЕРИКАНЦЕВ ВЛАСТИ ЗЕЛЕНСКОГО
КОТОРАЯ ВСЕГО ЗА 2 НЕДЕЛИ!!!
1. СОЗДАЛА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
2. СНЯЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ С ДЕПУТАТОВ ВР
3. ОСВОБОДИЛА МОРЯКОВ
В ТО ВРЕМЯ КАК ПАРАШЕНКО НЕ СМОГ ЭТО СДЕЛАТЬ ЗА ПРЕДЫДУЩИХ 5 лет СВОЕЙ ВЛАСТИ!!!
Шо ты мелеш, свинобот? Зелинский создал его за одну ночь, а моряков освободил через Пейсбук...
фсбшной агентуры во всех органах государственной власти, уничтожение каналов финансирования из кремля