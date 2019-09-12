 Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн дол. допомоги Україні у сфері безпеки, - посольство

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Вітаємо підтримку Адміністрацією США і Конгресом рішення про розблокування допомоги Україні у сфері безпеки", - йдеться в повідомленні.

Розблокована допомога передбачає 250 млн дол. з бюджету Пентагону в рамках програми "Ініціатива допомоги Україні у сфері безпеки", 115 млн. дол. у рамках програми Державного департаменту США "Міжнародне військове фінансування" з бюджету 2019 року, а також 26,5 млн дол. США за цією ж програмою з бюджету 2018 року.

Виділені кошти призначено для закупівлі озброєння та військової техніки, надання послуг, що сприяють поліпшенню можливостей Збройних Сил України.

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