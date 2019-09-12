EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  1263  84
Матеріали за темою:
Все про:допомога (872) посольство України (156) США (5383)

 Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн дол. допомоги Україні у сфері безпеки, - посольство

Україна отримає 391,5 млн дол. допомоги у сфері оборони від США, після рішення про розблокування, прийнятого адміністрацією Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Вітаємо підтримку Адміністрацією США і Конгресом рішення про розблокування допомоги Україні у сфері безпеки", - йдеться в повідомленні.

Розблокована допомога передбачає 250 млн дол. з бюджету Пентагону в рамках програми "Ініціатива допомоги Україні у сфері безпеки", 115 млн. дол. у рамках програми Державного департаменту США "Міжнародне військове фінансування" з бюджету 2019 року, а також 26,5 млн дол. США за цією ж програмою з бюджету 2018 року.

Виділені кошти призначено для закупівлі озброєння та військової техніки, надання послуг, що сприяють поліпшенню можливостей Збройних Сил України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148158
 
   
 Топ коментарі
 
Отже - США довіряють новій Україні і команді президента Зеленського Администрация США и Конгресс разблокировали 391,5 млн долл. помощи Украине в сфере безопасности, - посольство - Цензор.НЕТ 3989
 показати весь коментар
 
Сегодня целый день соевые зрады тазиком накрываются. Облом у них какой-то.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Отже - США довіряють новій Україні і команді президента Зеленського Администрация США и Конгресс разблокировали 391,5 млн долл. помощи Украине в сфере безопасности, - посольство - Цензор.НЕТ 3989
 показати весь коментар
 
 
они восхищены талантами нашего наркошного Гидранта, как пианиста...
а на Украину им конечно же нас...рать!.... это же и ежу ясно!....
 показати весь коментар
 
 
NNN - а кто вам сказал, что американцы не бывают дурнями...?

Вся их внешняя политика в последние десятилетия это провал, за провалом.....
 показати весь коментар
 
"...Вся их внешняя политика в последние десятилетия это провал, за провалом...." (Рассия1)

каци , ну ви б хоча б методички міняли , коли на українські сайти заходите працювати ! Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн дол. допомоги Україні у сфері безпеки, - посольство - Цензор.НЕТ 3997
 показати весь коментар
 
 
и да по раши тоже...
Это же они спасли пост.советскую рашу от распада, а до этого СССР, это они свезли все ЯО бывших сов. республик в московию..., это у них с ними постоянная перезагрузка и тд....
Это они разоружили Украину в 90-х....
 показати весь коментар
 
 
Их такие мелочи не волнуют. Главное - не правдивость информации, а наброс с очередной помойки.
 показати весь коментар
 
 
Лалала Лалалала 6478e8b9 - назовите внешнеполитические успехи США за последние 10 лет...

Если сможете - я возьму свои слова обратно...
 показати весь коментар
 
прально порхобот, американцы - ахенты кремльб..


 показати весь коментар
 
 
Андрей Лысенко 3469e115 - назови ХОТЯ БЫ одну серьезную внешнеполитическую победу США за последние 10 лет - и я сотру свои посты....

Ирак - провал и там сейчас война
Иран - провал
Афганистан - провал.., вынуждены уходить как и СССР
Раша - постоянные провалы начиная с Грузии 2008 года...и заканчивая Украиной...
Сев Корея - провал
Ливия, Египет и далее Африка - провалы...
Сирия - провал....
 показати весь коментар
 
Провал - это когда твоей стране плохо. Судя по перечню указанных тобой провалов, загнивающие пиндосы доживают свои последние дни.
 показати весь коментар
 
 
нет конечно - США мощная держава за счет своего умного и трудолюбивого народа...
Но они могли бы стать гегемоном планеты Земля, если бы не их тупая внешняя политика...
 показати весь коментар
 
Гегемоном? Зачем им это? Перегегемонить упоротых кацапов? Там умные люди, и они прекрасно осознают, что абсолютное главенство обязательно влечёт за собой точно такую же абсолютную ответственность. Им достаточно ответственности за свой собственный народ, который их избирает.
 показати весь коментар
 
 
нужно им это или не нужно - это их дело и им решать...
Но если они не хотят заниматься гео-политикой то ей займется Китай или раша...
Вот так устроен этот Мир... - кто то всегда стремится доминировать..
США потратили кучу денег американских налогоплательщиков, усилий и движений в песок...
Внешняя политика у них в последние десятилетия бездарная, приносящая геополитические поражения - это же факт...
Мы про это говорим сейчас...
Пошел я спать...
 показати весь коментар
 
Вообще-то чтобы судить провальная или нет была операция в каждой из перечисленных стран, надо знать какие задачи были поставлены и на сколько они были выполнены, а не ваши хтелки
 показати весь коментар
 
США доверяют Пентагону, ЦРУ. АНБ и своей разведке, в отличие от Трампа
 показати весь коментар
 
обьяснил бы я тебе, но не первый год читаю твои комменты и понимаю, шо ето бесполезно...
все немного и проще и сложнее - доник хотел и ***** прияное сделать и
сьекономить немного (ето как миллионер тырит в супермаркете коробку иогурта - жлобство неизлечимо между прочим), заблокировав помощь Украине,
Конгресс тока намекнул - "доня отсмокчешь" и доня с ентузиазмом дегенерата тут же откатил назад....
а насчет "Отже - США довіряють новій Україні і команді президента Зеленського" - там и не вспомнил никто.
продолжай фантазировать, но не пропускай медикаментоз...
 показати весь коментар
 
 
Здорово, но что толку? Даже если завтра подарят авианосец с сотней F-35 и пару атомных подлодок с "Трайдентами" это что-то изменит? Пойдём штурмовать Севастополь и Донецк?
 показати весь коментар
 
 
якщо з розумом до цього підійти - на 400 млн баксів можна значно підсилити ЗСУ і оборону України
 показати весь коментар
 
 
И что это даст? Пойдём штурмовать Севастополь и Донецк?
 показати весь коментар
 
Хоть статью прочитай, а то включил пластинку.
 показати весь коментар
 
 
дивні запитання ... так що - можна взагалі армію розпустити , чи як ?
 показати весь коментар
 
 
Ну распустить может слишком резко, кто-то же должен постреливать в лугандонцев и избегать постреливать в крымчан. Но что армия была пару лет назад, что сейчас - разницы в достижениях нет.
 показати весь коментар
 
Задавая вопрос на этом суперпатриотическом сайте, ожидал увидеть ответы - "конечно пойдём!", "сбросим проклятую орду в море!", "выкинем эту пьянь с Донбасса!". Не вижу. Наверное правда стоит проверить зрение.
 показати весь коментар
 
А завтра, после завтра и т.д.? Ху.ло, это ты?
 показати весь коментар
 
По твоему он не наступает из благородства? Ждёт усиления нашей армии, чтобы битва была на равных?
 показати весь коментар
 
Поэтому, не гадая, что у Хутина сейчас в голове, пользуясь текущим моментом, наученные своим горьким опытом (Будапештский договор), не тратя время, вооружаемся по максимуму и за свои деньги и деньги союзника.
 показати весь коментар
 
Бесполезная трата денег. С армией ***** всё равно не сравняемся.
 показати весь коментар
 
Кто тебе сказал такую херню? Смотри дальше вперед на 10,20,30 лет. И даже на треть слабее армия отобьет охоту лезть в страну.
 показати весь коментар
 
Боюсь уже через 5 лет Украина войдёт в Таёжный союз.
 показати весь коментар
 
Да ты просто супер петикантроп. И здесь зраду увидел.
 показати весь коментар
 
Наша америкаша.
https://www.youtube.com/watch?v=_g2t-3Fj51w&app=desktop
 показати весь коментар
 
Свинарчуковська влада прокралася,от і прикрили фінансування! А зараз мабуть все гаразд ,відкрили знов!
 показати весь коментар
 
 
ах тыж предатель ************!....
ты что, не знаешь, что альтернативы свинарчукам и роттердаму++ сейчас нет?!
скот...ина порохогботная!.... Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн дол. допомоги Україні у сфері безпеки, - посольство - Цензор.НЕТ 6570
 показати весь коментар
 
 
Песикам как серпом по фаберже...
🤣🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
Сегодня целый день соевые зрады тазиком накрываются. Облом у них какой-то.
 показати весь коментар
 
 
- нехай звикають , це тепер буде їх звичний стан ...
 показати весь коментар
 
 
Похоже, Трамп просыпается с мыслью: "Что я сегодня сделал для Украины?"
Мы не против, но с чего бы это ?
 показати весь коментар
 
26,5 млн. зажилили от пети в 2018 и Украине уже при Зе вдогонку с текущим финансированием.
 показати весь коментар
 
 
Бєня разом з узеленськими вже потирають руки.
 показати весь коментар
 
 
а соєвим і потерти нічого ... от же ж пічалька , так ?
 показати весь коментар
 
 
ще ні , але толку їх терти ? ...все одно їх від корита вже відсунули ! Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн дол. допомоги Україні у сфері безпеки, - посольство - Цензор.НЕТ 3465
 показати весь коментар
 
 
Беня наколядовал достаточно - теперь он будет восстанавливать справедливость.

 показати весь коментар
 
 
А 🐷 счас люто курит бамбук в сторонке и давитца
слюнями!
😁
 показати весь коментар
 
 
Так працює демократія, коли рішення навіть херового президента врівноважуються рішенням парламенту... В Україні демократія скінчилась, бо й припіздєнт й парламент танцюють під одну дудку офуєвшего олігарха, а зє дятлам подобається...
 показати весь коментар
 
 
і багато рішень х...вого соєвого президента врівноважувались рішенням парламенту за попередні 5 років ? Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн дол. допомоги Україні у сфері безпеки, - посольство - Цензор.НЕТ 7105
 показати весь коментар
 
 
сою то ви жерете, тому зеленого коліру мізки... А якщо розкриєте очі, то побачите, що далеко не всі закони проходили скрізь парламент, а ті що проходили, то достатньо важко,а тепер зелені олені просто як собачки Павлова на лампочку реагують але разом з капанням слини в них ще палець тикається у кнопку...
 показати весь коментар
 
А "коричневые" уже успели на говно изойти...
 показати весь коментар
 
 
Да они ужо по колено в диарейнлм шаКАЛаде!
😁
 показати весь коментар
 
 
Готов поспорить, что сейчас начнутся песни о том, что помощь разблокирована исключительно благодаря "солнцеликому и незаменимому".
 показати весь коментар
 
 
Дела, только дела, а не петин звездешь.
 показати весь коментар
 
 
а ти знаєш, чому були заблоковані ці кошти, що зараз розблокував їх парламент??? Гигикати ви гаразди, тіки думати у Трускавцю вас не вчили...
 показати весь коментар
 
 
Ты кого назвал коричневыми, соевый бездельник? Нашу власть паддерживает аж 71 % населения...
 показати весь коментар
 
Helgi Sharp
3 год ·



ДЕМОКРАТИЯ - это РАВЕНСТВО их голосов.
Сегодняшними новостями навеяно... 🤔
Off! - разом із Ol Sharp.
Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн дол. допомоги Україні у сфері безпеки, - посольство - Цензор.НЕТ 9543
 показати весь коментар
 
 
Справа типичный прахобот. Они и тут на сайте опорожняются.
 показати весь коментар
 
ну так... Це табун порохоботів у Трускавець звозили, вчитись шмаркатись не у фіранку...
 показати весь коментар
 
І що? Перестали шмаркатись? Не думаю. Досить подивитись на іхню дрисню тут на форумі, і стане ясно, що петекантропів не переробиш.
 показати весь коментар
 
О, замораживали 250 миллионов, как кричали на русских форумах, а разморозили 391 миллион. Уважаемый дядюшка Донни (и вы шановні панове конгресмени), а не могли бы вы заморозить 8-10… хаммеров, а разморозит с дюжину F-16 для Украины?
 показати весь коментар
 
 
Администрация США и Конгресс разблокировали 391,5 млн долл. помощи Украине в сфере безопасности, - посольство

=======================================================================

ТО ЕСТЬ ИЗ-ЗА КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ ПАРАШЕНКО ЗАБЛОКИРОВАЛИ ПОМОШЬ УКРАИНЕ 391,5 млн долл.

А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ РАЗБЛОКИРОВАЛИ ЭТИ СРЕДСТВА

ВОТ ШО ЗНАЧИТ ДОВЕРИЕ АМЕРИКАНЦЕВ ВЛАСТИ ЗЕЛЕНСКОГО

КОТОРАЯ ВСЕГО ЗА 2 НЕДЕЛИ!!!

1. СОЗДАЛА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
2. СНЯЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ С ДЕПУТАТОВ ВР
3. ОСВОБОДИЛА МОРЯКОВ

В ТО ВРЕМЯ КАК ПАРАШЕНКО НЕ СМОГ ЭТО СДЕЛАТЬ ЗА ПРЕДЫДУЩИХ 5 лет СВОЕЙ ВЛАСТИ!!! Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн дол. допомоги Україні у сфері безпеки, - посольство - Цензор.НЕТ 8859
 показати весь коментар
 
 
За две недели создала антикоррупционный суд!!!
Шо ты мелеш, свинобот? Зелинский создал его за одну ночь, а моряков освободил через Пейсбук...
 показати весь коментар
 
То, что кто там этим занимался или подготавливал, свершилось при Зе. Ему и лавры.
 показати весь коментар
 
 
Пісдьош... Трамп намагався примусити розкрутити справу проти сина Байдена, головного супротивника на наступних виборах, використовуючи й ці гроші теж...
 показати весь коментар
 
Единственная помощь в которой остро нуждается Украина - физическая ликвидация
фсбшной агентуры во всех органах государственной власти, уничтожение каналов финансирования из кремля
 показати весь коментар
 
Признание Петра:"Случилось страшное. Мне с утра позвонила Моль! Не знаю, что подумала Марина, когда я скуля, упал в коридоре, пока эта тварь скребла лапками по моей барабанной перепонке о американской помощи зелёным! Крупные слезы текли по моему лицу, моль жужжала и царапалась. Завтра иду покупать жене шубу, ведь только благодаря ее хладнокровию и клизме с маслом я оказался спасен от инфаркта...Вторую ночь снятся кошмары..."
 показати весь коментар
 
В Конгресі США підтримка України «майже одностайна»: інтерв'ю з сенатором Джонсоном. Відео https://ukrainian.voanews.com/a/interview-ron-johnson/5081417.html
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору