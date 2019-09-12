 Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема і щодо зміни статусу Донбасу, - Магера

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського ТБ.
"Можливо, хтось поставив собі за мету якщо не цього року, то наступного, прийняти рішення, щодо яких важлива буде роль ЦВК... Можливо, це буде зміна Конституції чи затвердження мінських домовленостей на референдумі", - зазначив Магера.
Sad but true.
ICTV Пинчука как был относительно нейтральным, так им и остается. Каналы Порошенко (Пятый и "Прямой") никогда не лягут под Зе. Каналы Медведчука - это просто враждебные Украине каналы, которые действуют в интересах кума Путина и только, целенаправленно работать на Зе они не будут.
Так что отношения с телевизором у Зеков пускай и хорошие, но всё же тотального контроля над ТВ у них нет и вряд ли будет.
А делать что хотят они смогут, может быть, до второй половины 2020 года, пока рейтинг Зе ещё не упал до уровня 20-30%.
Кстати, обратите внимание - рейтинг Пу сейчас находится на самом низком значении за всю историю (около 30%), и это не смотря на просто тотальнейший контроль ТВ со стороны российских властей. Так что в Украине, где телик куда более разделён, всё пройдет побыстрее.
а это - референдум по особому статусу Домбасса, ввод их представителей(кремля) в ВР, выплату репараций Донбассу - от Украины и прочие условия путина...
https://www.youtube.com/watch?v=19UUyzwaJfY
Анонс Зеленского
Теперь мозаика сложилась. Просто всё нужно сделать настолько быстро, чтобы 73% моргнуть не успели. Все эти законы об импичменте, лишении депутатской неприкосновенности, сокращении количества парламентариев, показательное гнобление Ирины Геращенко и прочая популистская хрень - дымовая завеса, "отвлечение на негодный объект". И пока адепты будут подбрасывать чепчики во славу Великого Зелёного Дровосека, между капельками восторга проскочит "Формула Штанмайера". Формула, не закреплённая ни в одном документе, а гипотетически высказанная нынешним президентом Германии в одном из неофициальных интервью. Потом за неё двумя руками ухватились за поребриком, начав проталкивать в качестве "инициативы Запада".
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Информационная сноска:
Согласно "формуле Штанмайера", вначале Украина должна будет ввести в действие закон о выборах на Донбассе, потом стороны отводят войска. Следующий шаг - проведение выборов, и после признания их со стороны продажно-пророссийской ОБСЕ, Украина должна будет предоставить Донбассу особый статус. После этого реализуется пункт о выводе НВФ (вернее, о преобразовании их в "народную милицию" с сохранением у них имеющегося вооружения, включая тяжёлое) и, якобы, возвращении контроля над границей Украины.
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Для чего разгоняют нынешнюю ЦИК, работу которой положительно оценили все международные наблюдатели? Именно для этого - проведения выборов на Донбассе и дальнейшего закрепления в Конституции "особого статуса". Дальше - всё: Европа и НАТО поставлены на тормоз, мы в орбите Кремля, Пушилин - депутат Рады, а Янукович - шаловливый мальчишка по сравнению с нынешними многоходовочниками.
Сегодня Зеленским пущен пробный шар. Если он сказал: "будем обговаривать", по опыту знаю - предварительное решение принято, просто нужно подготовить охлос.
И вот уже новыми красками заиграли слова Богдана: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все!"
По этому сценарию Украины после Нового года может не быть, и это не преувеличение. Пунш так пунш? Нет, давайте вещи называть своими именами: пуншем уже не обойтись - нужен коктейль покрепче, и его название всем известно. Если у человека есть зачем, он вынесет любое как. #Вы_сделали_это_вместе_зе_билы!
все в видео.
"Путч". Читаем нетленные избранные произведения "слуг народа".
Білоруси боролися багато років із узурпацією, не маючи майже жодної підтримки. Повторю: власне через спротив еліт і населення Лукашенко протягом багатьох років не міг захопити всіх осередків державного ладу. Бабушка Бєня зробила вас усіх за чотири місяці, а ви (політикум, еліти) навіть не вдавали, що чините опір.
МОВА - АРМІЯ - ВІРА - НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА - це не в понятті і в житті - зебілів - свинопасів - малоросів !!
«На встрече лидеров стран нормандского формата будет обсуждаться формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений. Об этом на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в четверг, 12 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский".
Суть формулы Штайнмайера состоит в том, что сначала на Донбассе проводятся выборы, выбирается власть, которую будет считать законной и Украина и весь мир, а вывод российских войск происходит потом. Вернее, должен происходить, потому что, как мы понимает, никакого вывода не будет, а будет просто легализация боевиков и наемников, которым Украина еще и зарплату платить начнет.
Проведение выборов без вывода российских войск - это то же самое, что крымский референдум или референдум на Донбассе в 2014 году под дулами зеленых человечков. И подсчет бюллетеней зелеными человечками (вернее, озвучка "результатов"). С той разницей, что эти "результаты" будут признаны. Всеми. Это не только Моторола в Раде, это отряд Моторолы на бюджете Украины, а Гиви еще и в ПАСЕ. Голосует. От Украины.
Дальше Особый статус, изменения в Конституцию и т.п. Украина воевала 5 лет, чтобы всего этого не было. Герои гибли 5 лет, чтобы всего этого не было. Потом 73% проголосовали за то, чтобы смерть героев была напрасной, а Украины вернулась бы в колониальный статус. И платита бы всем по кругу: Коломойскому, России (через новый газовый контракт, например), Донбассу, всем, кто пожелает. Потому что проигравший должен платить. А проигравший из выигрышной позиции, проигравший из-за тупости и малодушия заплатит вдвойне. »
Но наука в его, профессора Выбегаллы, лице с гневом отвергает столь безответственные методы работы с необъясненными явлениями. Если наука не имеет достаточных данных для утверждения, что дело номер шестьдесят четыре прибыло к нам, скажем, из ФРГ, то она, наука, на вопрос «Было ли дело за границей?» прямо и недвусмысленно отвечает: вероятно. Если для определения вещественности или существенности дела у науки не хватает фактов, то она, наука, не разводя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует дело как «неизвестное существо, в скобках - возможно, вещество». Присутствующий здесь Лавр Федотович подтвердит, что давно прошли времена очковтирательства, фактосочинительства и припискомании и что напрасны попытки отдельных членов Тройки повернуть колесо истории вспять.(с)
Дмитро Корчинський
1 год ·
Втомилися від війни?
Відпочинемо в окупації.
решал как лучше кинуть вову-фрайера
чтоб втюхать лоху содержать ордло
так путин вывел "формулу штайнмайера" © твитер
для особо одаренных выделил.
1) Возможно. А возможно и нет.
2) Изменения Конституции были и при Порошенко
3) Порошенко заявил, что лично составлял текст минских соглашений. Порошенко: Народ Украины и я не видим альтернативы Минским соглашениям
Вот касательно третьего пункта: вопрос - а кули так порохоботов корежит?
ей-Богу, такие смешные зверята. Не могут аргументировано ответить - начинают чушь пороть.
Зато газ подешевеет... может быть.
вы сделали ИХ вместе!
правда вот только ОНИ это НАРОД УКРАИНЫ.
зебилы, вы сделали сами себя!
мои поздравления
"........ члени виборчих комісій не можуть бути відкликані на власний розсуд органами, які їх призначають. Президент або парламентська більшість не повинні формувати склад комісій під поточну політичну конфігурацію. Наближення практики скорочення чи, навпаки, пролонгації без належних на те підстав каденції членів комісії ставить під сумнів її нейтральність та можливість діяти виключно в межах закону, а не партійних інтересів....."