 Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема і щодо зміни статусу Донбасу, - Магера

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського ТБ.

"Можливо, хтось поставив собі за мету якщо не цього року, то наступного, прийняти рішення, щодо яких важлива буде роль ЦВК... Можливо, це буде зміна Конституції чи затвердження мінських домовленостей на референдумі", - зазначив Магера.

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