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 Політика України
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Все про:Магера (34) референдум (307) ЦВК (803)

 Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема і щодо зміни статусу Донбасу, - Магера

Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера бачить у бажанні змінити склад Центральної виборчої комісії підготовку для можливих референдумів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського ТБ.

"Можливо, хтось поставив собі за мету якщо не цього року, то наступного, прийняти рішення, щодо яких важлива буде роль ЦВК... Можливо, це буде зміна Конституції чи затвердження мінських домовленостей на референдумі", - зазначив Магера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" має намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148157
 
   
 Топ коментарі
 
Только зебилы этого понять не в состоянии.
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А навіщо зебілам щось розуміти ? Їм давай дешевий газ, дешеву ковбасу , дешеві евробляхи !
МОВА - АРМІЯ - ВІРА - НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА - це не в понятті і в житті - зебілів - свинопасів - малоросів !!
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по "формуле штенмаера" котоую двигает хуйло и так горячо поддерживает вазелин, порядок действий таков что вначале выборы потом уже вывод войск и выход на границы. а для проведения выборов условных "гиви" и "моторолы" нужна своя ЦИК
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никто не верил но два раза 73 проголосовали- проголосуют и сейчас-нужно любыми путями отбить даже саму идею этого референдума не говоря о проведении-уверен в зебилах что наберет больше 80 процентов -ума нет и не будет сдадут с потрохами кацапам
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ближайшие 4-5 лет они будут делать, что захотят. И любой кто им будет противодействовать автоматически будут признаны парахаботами, барыгами на крови и предателями. Огромное большинство контролируемое через телевизор, вы это не победите, только если вы не телевизор. ЗекоМанада будет делать все, что захочет и ни кто им не сможет помешать..
Sad but true.
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судя по набраному темпу сдачи Украины, что то наблюдалось при яныке, многие, и я тоже давал прогноз, он не добудет срок вынесут или уйдет, помогут, так и вышло в Ростове любитель страусиных туфлей, а Зеленский мчится на огромной скорости какие 4-5 лет ?вы в это верите ?они озвучивают наполеоновские планы как будто завтра судный день успеть схватить распродать -надо-прогноз-если сам не уйдет ЗЕ то вынесут -даже нельзя прогнозировать год, пол года, все так стремительно набирает обороты-если не остепенится но судя по делах планах он только набирает скорость и еще третий вариант мордор может вмешатся типа помочь братьям так как такой шанс как с крымом когда считай власти не было-но терпеть и думать шо путин нападе и не выходить на майдан и смотреть шо сдают Украину на глазах тоже нельзя тем более ментальность такая, мы не кацапы долго терпим но потом...
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Понятие "телевизор" весьма смешанное и расплывчатое. Откровенным служением ЗЕкоманде занимается только 1+1, с остальными же каналами ситуация не столь однозначная. Ахметовская "Украина" не собирается ложится под Зе, более того, Ахметов сейчас в крайне уязвимом положении ввиду опасности наездов со стороны Коломойского и поэтому он будет использовать свой канал для защиты себя же.

ICTV Пинчука как был относительно нейтральным, так им и остается. Каналы Порошенко (Пятый и "Прямой") никогда не лягут под Зе. Каналы Медведчука - это просто враждебные Украине каналы, которые действуют в интересах кума Путина и только, целенаправленно работать на Зе они не будут.

Так что отношения с телевизором у Зеков пускай и хорошие, но всё же тотального контроля над ТВ у них нет и вряд ли будет.

А делать что хотят они смогут, может быть, до второй половины 2020 года, пока рейтинг Зе ещё не упал до уровня 20-30%.

Кстати, обратите внимание - рейтинг Пу сейчас находится на самом низком значении за всю историю (около 30%), и это не смотря на просто тотальнейший контроль ТВ со стороны российских властей. Так что в Украине, где телик куда более разделён, всё пройдет побыстрее.
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А если Зелю инопланетяне заберут илди черти, весь их план по уничтожению Украины развалится.
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Вон в Израиле , собралось несколько равинов на кладбище, прочитали коекакие молитвы и заклинания , и нету премьер-министра. А равины Зелю не любят, так как он водится с сектантами-хабатниками, которых в Израиле не жалуют.
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на пресс-конференции с президентом Финляндии - шмаркля открыто заявил что "рассматривает реализацию мира по формуле Штанмайера".
а это - референдум по особому статусу Домбасса, ввод их представителей(кремля) в ВР, выплату репараций Донбассу - от Украины и прочие условия путина...
https://www.youtube.com/watch?v=19UUyzwaJfY
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На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
Теперь мозаика сложилась. Просто всё нужно сделать настолько быстро, чтобы 73% моргнуть не успели. Все эти законы об импичменте, лишении депутатской неприкосновенности, сокращении количества парламентариев, показательное гнобление Ирины Геращенко и прочая популистская хрень - дымовая завеса, "отвлечение на негодный объект". И пока адепты будут подбрасывать чепчики во славу Великого Зелёного Дровосека, между капельками восторга проскочит "Формула Штанмайера". Формула, не закреплённая ни в одном документе, а гипотетически высказанная нынешним президентом Германии в одном из неофициальных интервью. Потом за неё двумя руками ухватились за поребриком, начав проталкивать в качестве "инициативы Запада".
* * *
Информационная сноска:
Согласно "формуле Штанмайера", вначале Украина должна будет ввести в действие закон о выборах на Донбассе, потом стороны отводят войска. Следующий шаг - проведение выборов, и после признания их со стороны продажно-пророссийской ОБСЕ, Украина должна будет предоставить Донбассу особый статус. После этого реализуется пункт о выводе НВФ (вернее, о преобразовании их в "народную милицию" с сохранением у них имеющегося вооружения, включая тяжёлое) и, якобы, возвращении контроля над границей Украины.
* * *
Для чего разгоняют нынешнюю ЦИК, работу которой положительно оценили все международные наблюдатели? Именно для этого - проведения выборов на Донбассе и дальнейшего закрепления в Конституции "особого статуса". Дальше - всё: Европа и НАТО поставлены на тормоз, мы в орбите Кремля, Пушилин - депутат Рады, а Янукович - шаловливый мальчишка по сравнению с нынешними многоходовочниками.
Сегодня Зеленским пущен пробный шар. Если он сказал: "будем обговаривать", по опыту знаю - предварительное решение принято, просто нужно подготовить охлос.
И вот уже новыми красками заиграли слова Богдана: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все!"
По этому сценарию Украины после Нового года может не быть, и это не преувеличение. Пунш так пунш? Нет, давайте вещи называть своими именами: пуншем уже не обойтись - нужен коктейль покрепче, и его название всем известно. Если у человека есть зачем, он вынесет любое как. #Вы_сделали_это_вместе_зе_билы!
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п.с. плюс охрана "границ Дамбаса" - войсками Ордло с сохранением тяжелого вооружения и т.п.
все в видео.
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Зверніть увагу, про контингент миротворців ООН вже навіть мови взагалі не ведеться.
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Хех,а для чего же еще? ЦИК и так был ручной донельзя
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Ты забыл еще про "осенний бунт Порошенка"!
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Д? А гд ты это прочитал? На рашка тудей?
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Не "бунт", это он просто неправильно выразился.
"Путч". Читаем нетленные избранные произведения "слуг народа".
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Только зебилы этого понять не в состоянии.
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На референдум пойдешь или вас в царстве демократии Бацька таким не балует?
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провладні залишились лише в РФ і в Білорусі ... були ще в Україні , але тепер вони всі безробітними стали ..))
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На фоне вашего шапито, Лука уже не кажется настолько плохим вариантом. К полной диктатуре и возвращении в лоно империи вы всё равно идёте семимильными шагами и большинство даже не догоняет этого, бо мозг парализован Г+Г.
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Додам тільки, що Лукашенкові треба було 5-6 років (коли не більш!), щоб сконцентрувати в своїх руках такий обсяг влади, який тепер в Україні має цирк бабушки Бєні. Не залишилось жодного осередку влади, який зміг би протистояти нескінченним порушенням конституції, всіх мислимих законів влучно з кримінальним кодексом та міжнародним правом (зобов'язання сприяти розслідуванню справи Боїнґа).
Білоруси боролися багато років із узурпацією, не маючи майже жодної підтримки. Повторю: власне через спротив еліт і населення Лукашенко протягом багатьох років не міг захопити всіх осередків державного ладу. Бабушка Бєня зробила вас усіх за чотири місяці, а ви (політикум, еліти) навіть не вдавали, що чините опір.
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А навіщо зебілам щось розуміти ? Їм давай дешевий газ, дешеву ковбасу , дешеві евробляхи !
МОВА - АРМІЯ - ВІРА - НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА - це не в понятті і в житті - зебілів - свинопасів - малоросів !!
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к сожалению,вааще большинству людей в мире идеи свободы глубого чужды Гдето 75 процентов мечтают только хорошо хавать,развлекатся и трахатся. Их не волнует откуда это берется. Скажи ведь,цифры и чем то напоминают?
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будет больше 73 за мир на донбабве, только дай проголосовать зебилам,а какой ценой, у них извилина за это атрофирована- и тогда ничего не вернуть так как скажут народ сам проголосовал весь мир видит все честно демократично мы уважаем мнение народа и отдаем донбас кацапам, думаете вначале лета Разумков несколько раз случайно нащупывал почву про референдумы втирал?
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Круто взяли бика за роги. Тільки щоб бик не штрикнув
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по "формуле штенмаера" котоую двигает ***** и так горячо поддерживает вазелин, порядок действий таков что вначале выборы потом уже вывод войск и выход на границы. а для проведения выборов условных "гиви" и "моторолы" нужна своя ЦИК
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Светлана Самборска
«На встрече лидеров стран нормандского формата будет обсуждаться формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений. Об этом на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в четверг, 12 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский".
Суть формулы Штайнмайера состоит в том, что сначала на Донбассе проводятся выборы, выбирается власть, которую будет считать законной и Украина и весь мир, а вывод российских войск происходит потом. Вернее, должен происходить, потому что, как мы понимает, никакого вывода не будет, а будет просто легализация боевиков и наемников, которым Украина еще и зарплату платить начнет.
Проведение выборов без вывода российских войск - это то же самое, что крымский референдум или референдум на Донбассе в 2014 году под дулами зеленых человечков. И подсчет бюллетеней зелеными человечками (вернее, озвучка "результатов"). С той разницей, что эти "результаты" будут признаны. Всеми. Это не только Моторола в Раде, это отряд Моторолы на бюджете Украины, а Гиви еще и в ПАСЕ. Голосует. От Украины.

Дальше Особый статус, изменения в Конституцию и т.п. Украина воевала 5 лет, чтобы всего этого не было. Герои гибли 5 лет, чтобы всего этого не было. Потом 73% проголосовали за то, чтобы смерть героев была напрасной, а Украины вернулась бы в колониальный статус. И платита бы всем по кругу: Коломойскому, России (через новый газовый контракт, например), Донбассу, всем, кто пожелает. Потому что проигравший должен платить. А проигравший из выигрышной позиции, проигравший из-за тупости и малодушия заплатит вдвойне. »
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Стрелок - ДУЖЕ слушна та розумна думка на рахунок " СВОГО ЦВК " !! Плюсую !!!
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Які вибори? Вони повинні відбутись по українським законам з можливістю всіх партій вести там агітацію.
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а я бы ваще включил в цик украины трампа, помпео, абаму, и болтона и хиллари с байденом - тогда бы все было по чесноку
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Это мы уже проходили.Бензина и покрышек на всех хватит
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Возможно. А возможно и нет.
Но наука в его, профессора Выбегаллы, лице с гневом отвергает столь безответственные методы работы с необъясненными явлениями. Если наука не имеет достаточных данных для утверждения, что дело номер шестьдесят четыре прибыло к нам, скажем, из ФРГ, то она, наука, на вопрос «Было ли дело за границей?» прямо и недвусмысленно отвечает: вероятно. Если для определения вещественности или существенности дела у науки не хватает фактов, то она, наука, не разводя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует дело как «неизвестное существо, в скобках - возможно, вещество». Присутствующий здесь Лавр Федотович подтвердит, что давно прошли времена очковтирательства, фактосочинительства и припискомании и что напрасны попытки отдельных членов Тройки повернуть колесо истории вспять.(с)
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«До нового року попрацювати лишилося», а там вже напряму з мордора керуватимуть....
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Именно ради таких рихвирендумов хохлы малороссы и выбрали покацапленного прокремлёвского ЗЕкапитулянта. Уверен вся эта 73% малоросская биомасса уже в нетерпении и только и ждёт отмашки шоб пойти на рихвирендум за дружбу с Рациюшкой.
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Я думаю, если зелупенцы заведут свою ЦИК, любой референдум превратится в чистую формальность. Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема і щодо зміни статусу Донбасу, - Магера - Цензор.НЕТ 710
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Бери вище: ЗЕК хоче референдум про відторгнення Криму від України, бо це за Конституцією України можливо тільки на всеукраїнському референдумі. Зебіли вже приготувались знищувати Україну.
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это да....

Дмитро Корчинський
1 год ·

Втомилися від війни?
Відпочинемо в окупації.
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Я за референдуми. Хоча б один. "Погоджуєтесь ви з правом позбавити виборчих голосів населення дамбвабве?".
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т.е. Вы хотите ущемить гражданские права граждан Украины?
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исходя из вашего комментария - лишить права голоса.
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Вони собі обрали інше громадянство. Два паспорти в Україні поза законом. Так що вони не громадяни, переважна більшість.
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Закон "О гражданстве" также содержит норму о том, что если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. "Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины", - говорится в законе.
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При таких выборах и референдуме , от нас ничего не зависет. Что решат то и напишут в результатах.
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Кацапи, змініть методичку, у нас влада міняється і вплив суспільства дуже вагомий.
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...а про зміну статусу Криму вони взє діяльно зао...пікувались

Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема і щодо зміни статусу Донбасу, - Магера - Цензор.НЕТ 3070
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Зебіли ведуть Україну до громадянської війни!
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А хто з кам воювати буде?Де буде новий "лугандон" на чолі з Пєцьєй?
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А зачем в ДНР Россия завезла танков больше чем в Германии? ЗЕКОманда будет сдавать Украину до тех пор, пока люди не выйдут на Майдан. В защиту ЗЕКОманды пойдет ДНР , ей в подмогу пойдут и аваковские , вот вам и гражданская война. Потом всем надоест и позовут Путина как миротворца. Украину разделяют на части. Больше всего повезет Львову, они к Польше вернутся.
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Уважаемый, Вам впору писать фантастическую прозу в жанре альтернативной реальности. Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема і щодо зміни статусу Донбасу, - Магера - Цензор.НЕТ 1688
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Пока все мои прогнозы с 2004 года сбываются.
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что бы пукин ввел СВОЙ миротворческий контингент, аки в грузи и молдове..))
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изменяющий статус Донбасса может случайно изменить и свой статус на «скорый до Ростова»
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Новий господар в домі,міняє не тільки замки на дверях,і а собак,які лишились від папєрєдніка.Бо ті собаки на нього гавкають))ПЄСи у будку,яку будував Пєцья))
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Собак меняет не новый хозяин который купил дом, а тот кто убил хазяина и занял его дом.
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сидел в кремле с задачником *****
решал как лучше кинуть вову-фрайера
чтоб втюхать лоху содержать ордло
так путин вывел "формулу штайнмайера" © твитер
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Це зелене кодло було вже давно куплено хй#лом, для того, щоб знищити Україну.
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Возможно это будет изменение Конституции, или утверждение Минских договоренностей на референдуме"Источник: https://censor.net.ua/n3148157

для особо одаренных выделил.
1) Возможно. А возможно и нет.
2) Изменения Конституции были и при Порошенко
3) Порошенко заявил, что лично составлял текст минских соглашений. Порошенко: Народ Украины и я не видим альтернативы Минским соглашениям
Вот касательно третьего пункта: вопрос - а кули так порохоботов корежит?
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Один из первих признаков кацапа, - он всегда сравнивает жопу с пальцем!
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расслабься вертухай, от тебя смердит конторой за версту!
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парашют и буденновка выдают? Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема і щодо зміни статусу Донбасу, - Магера - Цензор.НЕТ 8641
ей-Богу, такие смешные зверята. Не могут аргументировано ответить - начинают чушь пороть.
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Овощь тоже решил стать перед ****** на колени для миньета. И чем закончил? ваЗЕлин думает спрятаться в воронеже? Так его же первым бомбить будут.
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Почему Магера так боится слова "референдум". У нас демократия? Если Магера сторонник диктатуры, пусть так и скажет. Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема і щодо зміни статусу Донбасу, - Магера - Цензор.НЕТ 8743
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За то у тебя в паРаше демократия, да мордвин?
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Предсказуемо. Эти быстро управяться. Здаеться мне что пуйло только и ждет очередного майдана и он скорее всего будет последним, если будет. Если приблизительно представить себе что может быть, то все эти особые статусы, формулы штайнмаера и статус малоросии для страны еще не самые худшие варианты. К тому они наверное и ведут. У кого в голове хоть немного мозгов есть салят, остальные как обычно приспособяться. Самый реальный вариант. ( По сути будет вторая Беларусь. Там тоже люди живут. А рабам своя страна нах не нужна.
Зато газ подешевеет... может быть.
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Собсно даже и винить некого извне. Будет референдум, проголосуют опять 73%, ну и. При чем тут ***** и касапы вообще? На них даже гнать не комильфо будет.
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Еесли считать голоса как в паРашастане, то вполне вероятно!
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ну теперь готовьтесь к выборам на домбабве по формуле штайнмаера, это будет быстро, за мес максимум, а потом чепушилин сядет в новую зраду.
вы сделали ИХ вместе!
правда вот только ОНИ это НАРОД УКРАИНЫ.
зебилы, вы сделали сами себя!
мои поздравления
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7-річний термін повноважень для членів ЦВК закладався у закон для забезпечення безсторонності цього органу. Це відповідає Кодексу належної практики Венеціанської комісії.

"........ члени виборчих комісій не можуть бути відкликані на власний розсуд органами, які їх призначають. Президент або парламентська більшість не повинні формувати склад комісій під поточну політичну конфігурацію. Наближення практики скорочення чи, навпаки, пролонгації без належних на те підстав каденції членів комісії ставить під сумнів її нейтральність та можливість діяти виключно в межах закону, а не партійних інтересів....."
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