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 Політика України
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Все про:Коломойський (548) НБУ (486) олігарх (113) Гонтарева (293) Дубінський (4)

 Олігархи хочуть скасувати реформи і підірвати незалежність НБУ, - Гонтарева

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева стверджує, що олігархи хочуть підірвати незалежність НБУ і скасувати українські реформи останніх років, щоб відновити можливості зловживання фінансовою і банківською системами в приватних інтересах.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Незалежність Національного банку гарантує незалежність монетарної політики, курсової політики, гарантує макро стабільність економіки України", - сказала Гонтарева.

За її словами, існує зв'язок між українським бізнесменом Ігорем Коломойським і останніми подіями в її житті.

"Коломойський хоче відкликання всіх пов'язаних зі справою "ПриватБанку" позовів проти нього у всьому світі. А Національний банк йому заважає", - сказала вона.

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Гонтарева стверджує, що частиною кампанії олігархічних інтересів в Україні є судові справи, в яких вона була згадана як свідок, а також ініціатива створення тимчасової слідчої комісії для "розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках". Проєкт постанови подав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський.

Гонтарева заявила, що Дубинський і деякі члени згаданого парламентського комітету є виразниками фінансових інтересів осіб, які, за її словами, "прагнуть реваншу".

У четвер, 12 червня в київській квартирі Гонтаревої відбувся обшук. Пізніше стало відомо, що його проводили слідчі ДБР в рамках того ж розслідування, в рамках якого відбулися обшуки в "Укроборонпромі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148156
 
   
 Топ коментарі
 
знает о чём говорит, о своей работе на благо олигарха - мародёра Порошенко в ущерб благосостоянию народа Украины, опустив гривну в три раза
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Шото рехформаторы обратно в неньку возвращаться не спешат, так хорошо ими отрехформированную. Прячутся от кого-то...
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Она должна быть давно под следствием и предстать перед судом за свои тёмные делишки с Кондитером . Чего прячется то от вопросов ? В Лондоне .И есть видимо за что . На зарплату главы НацБанка долго в Лондоне НЕ протянешь
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Я слышу о чем говорят люди вокруг , какие мысли ходят среди знакомых и коллег. А официальные соцопросы от лукавого . Кто больше заплатит то и намалюют .
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Это вопрос твоего окружения.

Где находится твоё "вокруг" ?
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В крупном украинском городе .В сёлах ситуация ещё хуже . Там все или бухают , или на БЕСКОНЕЧНЫХ заработках где то за тридевять земель
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Я не понял, как ты в крупном городе или в сёлах опросила безвозвратно уехавших ?

ты экстрасенс ?
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Я общался с КОЛЛЕГАМИ на работе и просто знакомыми . Естественно с теми кто только собирается уехать .Или с теми у кого уже уехали родственники .Не нужно перекручивать
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Ты тут за тех, кто уже уехал, их мотивацию выразила безапеляционно !

Они, по твоему мнению, уехали из-за того, что Гонтарева убрала из банковской сферы банки-однодневки.

Вот только, пожалуйста, не пищи бред про искусственное опущение курса гривни на 4 года.

Это пока никому не удавалось никогда на этой планете
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Нєвінаватая я!!! Сподіваюсь, британцям не потрібно таке лайно і цю шмару видадуть. Хоча там такі гроші...
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британцы её на работу взяли в престижнейший институт.

а ты где работаешь ?

на портновской ботоферме ?
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Лерка, ну так че в Лондоне спряталась, приезжай и спасай свои рехвормы Олігархи хочуть скасувати реформи і підірвати незалежність НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 1227
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Лупата прошмонда бреше як дихає ! Клептократію назвали економікою,і думали що так буде завжди ! А тепер кувікають,де корито !😆
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Канешна, канешнеа.....
Тебе из Англии виднее......
Передай доктору что сотрясение мозга после аварии начинает давать свои осложнения!
Потянуло в политику и на тупой базар....... То ее БЕНЯ заказал..... теперь ЭТО......
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Лерка чё уже время на сенсаре нихватает за буханиям гавно лить.
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Еще одна "реформаторша" начала вопить с туманного Альбиона о реванше .Плачет по тебе Лукьяновка .
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Лерка-облигация плохо учила физику.
После каждого хайпа наступает похмелье.
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Лучший способ защиты есть нападение. Опытный мошенник, действую на упреждение, обязательно сочинит громкий заголовок и убийственную ахинею, чтобы обезопасить себя и попытаться вычислить ход и тактику действий охотников на него. Так же действует и Гонтарева, ведь когда правоохранительные органы выведут все её махинации и преступления на чистую воду, дальше ниточка потянется к кому?? Правильно, только к одному олигарху и Его Превосходительству - Порошенко Петру Алексеечу.
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Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.... Олігархи хочуть скасувати реформи і підірвати незалежність НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6203 Олігархи хочуть скасувати реформи і підірвати незалежність НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6203 Олігархи хочуть скасувати реформи і підірвати незалежність НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6203
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Так якщо вона невинувата,нехай приїде і захистить себе у суді.
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шо она в том Лондоне делает один из дорогих городов мира проживание еда откуда деньги столько времени жить там и не держится просто а живет наслаждаясь еще и гавкает приезжай сюда и розкажеш и докажеш что ты честная пушистая ато гнобят женщину видите ли
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Реформы? Батя насобирал 10000 уе , лежали на депозите, отдали по курсу 8 при наличном 19
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У мого сина у гривнях було на депозиті у Ощадбанку 52 тисячи,так віддали депозит коли доллар став по 23))Гарно вони людей кидали,курви.
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Правильно. Отдали депозит уже отреформированным и покращеным .И люди ещё чем то недовольны ? Странные у нас таки люди .Нихрена не понимают в высокой экономике ....
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почитаешь творчество зебильчиков - и не удивляешься нищете хохлов..))) какие вы все же копееШные идиотики..)))
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В чому полягають реформи ?
Гонтареву судити разм із парашенком за відмивання грошей з бюджету України,
за торгівлю рефінансом для комерційних банків, за грабунок ліквідованих активів УКРАЇНСЬКИХ
комерційних банків (,2014 рік 180 банків 2019 - 77) за прикриття виводу валюти
кацапськими банками, за емісію в 400 млрд, обвал гривні втричі !

01.08.1717:40 Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза

https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza

Банки Порошенко, Гонтаревой и Яремы процветают даже в кризис

http://argumentua.com/stati/banki-poroshenko-gontarevoi-i-yaremy-protsvetayut-dazhe-v-krizis
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Заметили шо ЗЕбилятню Портнов, Богатыпрёва, Медведчук, вышки Бойко, Шуфрич, Бабломойский..и прочие открвоенно сепары уже не волнуют и даже полностью своими стали. ЗЕбилы свихнулись именно на Пете. У них и Петя на Украину напал а не *****.....
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Jesly po privat banku ja veriu auditorom,tem kompanijam sto delai etot audit i nasli sto byli rastraceny 7 miliardov evro.Pogasili vet eti dolgi i bank teper rabotajet normalno,a jesly nepogasili byl bankrot.Vot kogda rec idiot po privatu tak teper govoriat nepravda,togda pocemu teper proverit ukrprom opiat vziaty te ze auditory dlia proverki?Ili eto toze budet nepravda kogda zdelajet audit?Nado verit inostranim auditorom u nix promoxov nebyvajet,u nix jest opyt takix proverok,da u vas i takogo urovnia specialistov net
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А где в теме швиношнырь пьяной жабы DI GI. Почему он не рассказывает о потужном мыролюбном свинореформизме сатановской по кличке гонтаревой?
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