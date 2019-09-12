 Олігархи хочуть скасувати реформи і підірвати незалежність НБУ, - Гонтарева

Про це вона заявила в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Незалежність Національного банку гарантує незалежність монетарної політики, курсової політики, гарантує макро стабільність економіки України", - сказала Гонтарева.
За її словами, існує зв'язок між українським бізнесменом Ігорем Коломойським і останніми подіями в її житті.
"Коломойський хоче відкликання всіх пов'язаних зі справою "ПриватБанку" позовів проти нього у всьому світі. А Національний банк йому заважає", - сказала вона.
Гонтарева стверджує, що частиною кампанії олігархічних інтересів в Україні є судові справи, в яких вона була згадана як свідок, а також ініціатива створення тимчасової слідчої комісії для "розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках". Проєкт постанови подав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський.
Гонтарева заявила, що Дубинський і деякі члени згаданого парламентського комітету є виразниками фінансових інтересів осіб, які, за її словами, "прагнуть реваншу".
У четвер, 12 червня в київській квартирі Гонтаревої відбувся обшук. Пізніше стало відомо, що його проводили слідчі ДБР в рамках того ж розслідування, в рамках якого відбулися обшуки в "Укроборонпромі".
Где находится твоё "вокруг" ?
ты экстрасенс ?
Они, по твоему мнению, уехали из-за того, что Гонтарева убрала из банковской сферы банки-однодневки.
Вот только, пожалуйста, не пищи бред про искусственное опущение курса гривни на 4 года.
Это пока никому не удавалось никогда на этой планете
а ты где работаешь ?
на портновской ботоферме ?
Тебе из Англии виднее......
Передай доктору что сотрясение мозга после аварии начинает давать свои осложнения!
Потянуло в политику и на тупой базар....... То ее БЕНЯ заказал..... теперь ЭТО......
После каждого хайпа наступает похмелье.
Гонтареву судити разм із парашенком за відмивання грошей з бюджету України,
за торгівлю рефінансом для комерційних банків, за грабунок ліквідованих активів УКРАЇНСЬКИХ
комерційних банків (,2014 рік 180 банків 2019 - 77) за прикриття виводу валюти
кацапськими банками, за емісію в 400 млрд, обвал гривні втричі !
01.08.1717:40 Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза
https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
Банки Порошенко, Гонтаревой и Яремы процветают даже в кризис
http://argumentua.com/stati/banki-poroshenko-gontarevoi-i-yaremy-protsvetayut-dazhe-v-krizis