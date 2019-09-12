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Все про:Зеленський (2712) полонені (522) Гриб Павло (185)

 "Я його не впізнав", - колишній політв'язень Гриб пояснив, чому не привітався з президентом Зеленським

Колишній політв'язень Павло Гриб розповів, що побачив біля літака людей в костюмах і не впізнав серед них президента Володимира Зеленського.

Про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я виходив останнім (з літака. - Ред.). Спочатку просто спустився, нічого не побачивши. Потім підбігли рідні. Я повністю дезорієнтований, як би це дивно не звучало. Я навіть сам не зрозумів, що відбувається. Картинка в очах мелькала. Я не міг навіть журналістам дивитися в очі. Потім тато показав на Зеленського. Я його не впізнав, кажу чесно. Подивився, що якісь люди в костюмах стояли. На жаль, так сталося", - сказав Гриб.

Читайте також: Етапування політв'язня Гриба призупинено за станом здоров'я, - Карпачова

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

Павло повернувся в Україну 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перше інтерв'ю в'язня Кремля Павла Гриба після звільнення: "Я весь час знав, що обмін буде"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148155
 
 
 Топ коментарі
 
Обосравшийся Ромео, мля..
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Гнида.
Никакой благодарности.
А из за него 35-45 миллионов пострадают.

Мразь.
Пораженку, небось, "узнает" и жопу ему вылижет.
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Гнида.
Никакой благодарности.
А из за него 35-45 миллионов пострадают.

Мразь.
Пораженку, небось, "узнает" и жопу ему вылижет.
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это он специально подбарыжничает,походу..
надо его вместе со свинарчуками посадить..
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Ты вылизываешь ЗЕклоуну даже похлеще чем кацапы *****, винторогий хохол малоросс.
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ну как можно узнать в костюме эбонитовую палочку играющую на рояле на сцене в телевизоре...и тут и а тут на целом аэродроме ....
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Мускорта - не надо так строго....
Порошенко как ни крути похож на начальника, а Зе на слугу...
В суматохе парень и не подумал что это президент...
Здесь служба протокола не сработала... - их вина...
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Порошенко похож на Госизменника.
Кем и является.
Заруби себе это на носу.
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Ты похож на винторого хрохла малоросса вылизывающего жопу своему царю.
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Ты похож на пассивного голубца, отлизывающего любому кто хорошо заплатил!
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Воздух свободи ударіл єму в голову... )))

"Я його не впізнав", - колишній політв'язень Гриб пояснив, чому не привітався з президентом Зеленським - Цензор.НЕТ 5150
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- посадить урода!

не узнал царька, холоп неблагодарный!... "Я його не впізнав", - колишній політв'язень Гриб пояснив, чому не привітався з президентом Зеленським - Цензор.НЕТ 1922
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Видужуй, Павло. Життя триває. Все буде добре.
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не скажите...
Злобный карлик может начать мстить...
У него же комплексы...
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Как и у всех зебилов... У них у всех одинаковая реакция)))
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Просто президент наш простой как Ленин,Ленина тоже не все сразу узнавали,вот Сталина все боялись...
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Дебил , здесь дело не в президенте , здесь дело в том что этот гриб психически болен , посмотри на него на видео и он сам говорил что 2 года не мог включить радио , и вашего мухомора мы обменяли на одного с убийц украинцев да и дали вашему мухомору квартиру
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С плена все вышли нездоровыми,ведь Московия наших всех пленных обрабатывала в дурке. Надя Савченко сразу поехала к Захарке мир заключать. Я вообще думаю что лучше все встречи с бывшими пленными нужно провести скромно и ...потому что наша власть работает сейчас по сценарию отработанным Кремлём
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«СВАТІВ» ЗНАЮТЬ, 95-Й КВАРТАЛ ЗНАЮТЬ, «СЛУГУ НАРОДУ» ЗНАЮТЬ… «ЕНЕЇДУ» НЕ ЗНАЮТЬ: СЬОГОДНІ 250 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЇЇ ТВОРЦЯ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО

"Я его не узнал", - бывший политзаключенный Гриб объяснил почему, не поздоровался с президентом Зеленским - Цензор.НЕТ 1111
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Та **************** побакєну.А от те,що наші не знають -це біда.Хоча розмовляють саме "мовою Котляревського".
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ліквідаційна зє-бригада дужжже квапиться

"Я его не узнал", - бывший политзаключенный Гриб объяснил почему, не поздоровался с президентом Зеленским - Цензор.НЕТ 5146
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Так уже ж , по вашим словам , зеленые уже признали Крым потому что обменяли моряков
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Все еще интереснее. В то же самое время

"Я його не впізнав", - колишній політв'язень Гриб пояснив, чому не привітався з президентом Зеленським - Цензор.НЕТ 2554
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Гриб женственный, инфантильный.. мускулы у него как у воробья под крылышками.. вполне возможно в тюрьме принадлежал к касте *опущенных*.. прикосаться к таким людям по тюремным понятиям называется *зашквар*- вот Гриб и не подал руки президенту!
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Гриб под псилоцибином. В Беларуси забористые грибы.
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а можно было бы и в морду харкануть... "Я его не узнал", - бывший политзаключенный Гриб объяснил почему, не поздоровался с президентом Зеленским - Цензор.НЕТ 2528
почему же скавчат зебелята?...
травлю от Зебила требуют для бывших НЕБЛАГОДАРНЫХ заключенных, как за зелёных человечков?... "Я его не узнал", - бывший политзаключенный Гриб объяснил почему, не поздоровался с президентом Зеленским - Цензор.НЕТ 9315 "Я его не узнал", - бывший политзаключенный Гриб объяснил почему, не поздоровался с президентом Зеленским - Цензор.НЕТ 3513
от Гриб зараза, не облизал клованкие ботиночки!....)))
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Депортировать в Роиссю.
Там научат узнавать.
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А у Зе уже комплекс Наполеона - его не узнали ? Прямо трагедия😁😁😁
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Причем тут Зе? Вопрос был от журналистов.
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Пацан, котрого всі цькують за безглузду витівку, не помітив «пусте місце».
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Хех, как у зебилов пригорело))) клоуна не узнали! Ты шо сватов не смотришь!?
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Ну гордитесь теперь своим дурачком мухомором "Я його не впізнав", - колишній політв'язень Гриб пояснив, чому не привітався з президентом Зеленським - Цензор.НЕТ 859 Радуйтесь что этого гриба обменяли на одного с убийц украинцев
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Ничего страшного, бывает
Раздувают из мухи слона

Парень совсем зелёный, несколько лет отсидел, только вышел, растерялся просто и все
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это свидомая провокация - 100% заказуха фсб,они хотят опорочить Владимера и принизить его и его достижения..
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Тем более у него плохое зрение. Верю ему.
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А там в статье он же рассказал как было

Хз как бы мы на его месте себя вели и выдержали бы вообще пару лет в рос тюрьме по полит статье
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Сегодня часто вижу в твиторе фамилию "Порошенко". Это кто вообще? Некоторые пишут что он политик. Правда?
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Я тоже часто вижу эту фамилию, но в основном в комментариях зебилов, которые на любой косяк клоуна отвечают: а вот ваш Порошенко...
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ааа царя не узнали..щас кацапы ЗЕбилы аж поусераюца, как жи так, царя батюшку не признали!! вон сверху ЗЕбилы уже на говно изошлись..царя не узнали, аааа парахабот. ЗЕбил = хохол малоросс= хуже кацапа.
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Во время правления императора Александра III некий солдат Орешкин напился в царевом кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя императора. На это солдат ответил: "А плевал я на вашего государя императора!" Его арестовали и завели дело об оскорблении императора.
Познакомившись c делом, император понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке следующую резолюцию: "Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал".
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Ну не признал барина. Трётся какое-то чмо ростом метрпиисят под ногами. Может, слуга какой-то. А это аж целый презедент.
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ну правильно сделал Гриб !Он же не зеДебил "Я його не впізнав", - колишній політв'язень Гриб пояснив, чому не привітався з президентом Зеленським - Цензор.НЕТ 9461 стоит какой то клоун под кайфом "Я його не впізнав", - колишній політв'язень Гриб пояснив, чому не привітався з президентом Зеленським - Цензор.НЕТ 9461
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Блазня в костюмі, що грав роль преЗедента, не впізнали. Зате пархатого виродка уалцмана здалеку видно. Проклятий і обпльований більшою половиною країни, облизаний анілінгерами-недобитками
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Скоро будем смеяться когда Парашенка в браслетах выведут с Рады
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Того Порошенко которого ЗЕбилы выгнали на Ростов ещё аж 21 апреля?? А чего он тогда в Раде сидит?? ЗЕбилы вы случайно Раду с Ростовом не перепутали?? ЗЕбилы они ведь такие..зебилы могли и попутать..
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Порошенко просто статный и высокий, здоровый его издалека видно, а карликовая мелкая шмаркля может легко потеряца. Полностью непрезентабельная эта ваша зеленская. Это ж не президент..это именно циркач, ему место публику смешить, а не страной руководить.
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Ну тут замах не зовсім на шмарклю..а на те що вона кладе на своїх зе бізян..
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Бггг)у меня знакомые зебилы вдруг прозрели, что им теперь совсем не хорошо при зекретине -все равно они теперь нам не ровня...
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Политическое сексо туристо...никакого облико морале..
🤣
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Гриб и до тюрьмы не блистал умом и сообразительностью, что кстати и привело его в Белорусь "за девками". А в тюрьме деменция получила развитие и он, по его словам, два года не мог сообразить как выключить радио и вместо крутить громкость тупо нажимал как на кнопку... Но если его таки "доучат" в Киево-Могилянской Академии... Представить страшно...
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бывает случаеца оптический обман зрения или это обыкновенный дальтонизм от недоедания в застенках нквд? "Я його не впізнав", - колишній політв'язень Гриб пояснив, чому не привітався з президентом Зеленським - Цензор.НЕТ 269
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ЗЕлені дуполизи роздмухали новину на рівному місці. У Гриба в камері було лише радіо. Якщо він до того не дивився кварталів, "слугу" та концерт членом на роялі звідки йому було знати ху із ху?
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Ну какой спрос с дурака? Пусть расслабится, ну не узнал и ладно, он же там "в застенках", ослеп и умирал, хотя сам об этом не знал, но так папа его говорил...
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Гриб молодец, уважуха.Я президента Украины до сих пор не знаю .Клоуны должны быть в цирке или 95кв
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откуда же он мог знать что комик это и есть президент- наверно видел его в 95 квартале и программе рассмеши гомика-но не среагировал сразу
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анекдот воплощенный в реальность

Прилетевшие по обмену узники Кремля не могли понять почему их не встречает Президент Украины а вместо этого у трапа трется чувак из "квартала"
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Если это чмо не могло два года включить радио, то о чём вообще речь? Хорошо что он хоть дорогу из самолёта нашёл.
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