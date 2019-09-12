 "Я його не впізнав", - колишній політв'язень Гриб пояснив, чому не привітався з президентом Зеленським

Про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Я виходив останнім (з літака. - Ред.). Спочатку просто спустився, нічого не побачивши. Потім підбігли рідні. Я повністю дезорієнтований, як би це дивно не звучало. Я навіть сам не зрозумів, що відбувається. Картинка в очах мелькала. Я не міг навіть журналістам дивитися в очі. Потім тато показав на Зеленського. Я його не впізнав, кажу чесно. Подивився, що якісь люди в костюмах стояли. На жаль, так сталося", - сказав Гриб.
Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.
23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.
Павло повернувся в Україну 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами.
Никакой благодарности.
А из за него 35-45 миллионов пострадают.
Мразь.
Пораженку, небось, "узнает" и жопу ему вылижет.
надо его вместе со свинарчуками посадить..
Порошенко как ни крути похож на начальника, а Зе на слугу...
В суматохе парень и не подумал что это президент...
Здесь служба протокола не сработала... - их вина...
Кем и является.
Заруби себе это на носу.
не узнал царька, холоп неблагодарный!...
Злобный карлик может начать мстить...
У него же комплексы...
https://www.youtube.com/watch?v=821qDao1jGc
почему же скавчат зебелята?...
травлю от Зебила требуют для бывших НЕБЛАГОДАРНЫХ заключенных, как за зелёных человечков?...
от Гриб зараза, не облизал клованкие ботиночки!....)))
Там научат узнавать.
Раздувают из мухи слона
Парень совсем зелёный, несколько лет отсидел, только вышел, растерялся просто и все
Хз как бы мы на его месте себя вели и выдержали бы вообще пару лет в рос тюрьме по полит статье
Познакомившись c делом, император понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке следующую резолюцию: "Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал".
😁
🤣
Прилетевшие по обмену узники Кремля не могли понять почему их не встречает Президент Украины а вместо этого у трапа трется чувак из "квартала"