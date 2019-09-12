 Я виграю дострокові вибори мера Києва, - Кличко

"Я вибори виграю", - заявив він у коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
На запитання про конкурентів Віталій Кличко відповів: "Головний конкурент - ті виклики, які є в місті Києві, і цих викликів дуже багато".
Нагадуємо, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.
Не оторвать.
Только конфискация и пожизненное мозги вправят отбивной.
Ведь не зря говорят, что тюрьма учит.
Вот нехай и научится думать, раз такой шанс.
С возвращением ! 😊
неважно, как голосуют
важно как посчитают
Машенька.
А сколько нам годиков?
Пять. А будет шесть.
Ух ты какие мы оптимисты
27 хв. ·
Но самое веселое сегодня - это комментарии тех, кто несколько дней назад кричал об освобождении любой ценой, под фото моряков рядом с Порошенко.
Это какой-то фестиваль фрустрации и анальной боли.
Возле этого огня можно будет греть холодные ноги зимой 🔥🔥🔥»
Сколько стоит построить жилую высотку с расстоянием до линии Днепра меньше разрешенного?
Как там стекло на пешеходном мосту?
Mожет и выиграет. ******** черновецкого два раза управились выбрать, а с тех пор они что, поумнели? И этого убогого переизберут.
Було ж класним спортсменом. Чого не вистачало? ЧОГО НЕ ВИСТАЧАЛО????
Данная встреча длилась почти сутки, на ней присутствовали Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Виталий Кличко, Сергей Левочкин, Виталий Ковальчук и Юрий Стець. Они договаривались о том, как будет разделена власть в Украине после победы Революции Достоинства. Помимо этого, на встрече была достигнута тайная договоренность, по которой Фирташ одобрил Порошенко в качестве президента, а Кличко досталась должность мэра Киева.
😁
Как он спит после этого?