 Я виграю дострокові вибори мера Києва, - Кличко

"Я вибори виграю", - заявив він у коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

На запитання про конкурентів Віталій Кличко відповів: "Головний конкурент - ті виклики, які є в місті Києві, і цих викликів дуже багато".

Нагадуємо, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.