 У Вищий антикорсуд передали вже майже 200 справ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Вищого Антикорупційного суду.

Повідомляється, що впродовж дня ВАКС отримав 65 процесуальних документів.

"Впродовж дня ми отримали 65 процесуальних документів, а за перший робочий тиждень (з 5 по 11 вересня включно) їх надійшло 197", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада України голосуватиме за законопроєкт про зміни в законі про Вищий антикорупційний суд у другому читанні наступного пленарного вівторка, 17 вересня.

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