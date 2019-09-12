 У Вищий антикорсуд передали вже майже 200 справ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Вищого Антикорупційного суду.
Повідомляється, що впродовж дня ВАКС отримав 65 процесуальних документів.
"Впродовж дня ми отримали 65 процесуальних документів, а за перший робочий тиждень (з 5 по 11 вересня включно) їх надійшло 197", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Верховна рада України голосуватиме за законопроєкт про зміни в законі про Вищий антикорупційний суд у другому читанні наступного пленарного вівторка, 17 вересня.
вполне может быть.
Портнов такой затейник )))
Он красивый, он гей и он друг нашего президента
а вот с ЗЕ они точно друзья.
Стыдно не знать
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Журналист не знает разницу между процессуальными документами и делами ? Когда поступает дело, судья выносит решение об открытии производства, т.е. слушание. Когда будет суд - пишите, ждем .