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 Суспільство
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Все про:кримінальна справа (371) Юра Єнакієвський (92)

 Суд постановив припинити відновлене 3 місяці тому розслідування проти Юри Єнакіївського

Приморський районний суд Одеси задовольнив скаргу Юрія Іванющенка на бездіяльність прокурора. Суддя постановив закрити кримінальне провадження впродовж 3 днів. Рішення оскарженню не підлягає.

Рішення було прийнято 22 серпня. Про це з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень пише "Судовий репортер", інформує Цензор.НЕТ.

Вперше рішення про закриття справи проти Іванющенка було прийнято в 2016 році. Тоді Солом'янський суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити справу у зв'язку з порушенням розумного строку слідства і фактичною відсутністю слідчих дій.

3 квітня 2019 року апеляційний суд підтримав рішення Солом'янського суду. У липні Верховний суд залишив його без змін.

Читайте також: Соратника Януковича Іванющенка (Юру Єнакієвського) повернули в розшук

Адвокати Іванющенка поскаржилися до суду на бездіяльність прокурора, оскільки судове рішення не виконувалося.

Приморський суд Одеси задовольнив скаргу Іванющенка і зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти нього.

Як повідомлялося, Юрій Іванющенко, відомий як Юра Єнакієвський, утік з України після Революції Гідності. Іванющенка підозрювали в заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр".

На початку 2017 року суди закрили справу стосовно Іванющенка. Верховний Суд заявив, що в цьому винна Генпрокуратура.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко зазначав, що йдеться про закриття всіх справ проти ексдепутата. Про нові провадження чи підозри працівники правоохоронних органів після цього не повідомляли.

На початку червня 2019 року стало відомо, що Одеська прокуратура знову закрила справу проти Іванющенка "у зв'язку зі встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення".

2 липня повідомлялося, що інформація про розшук Іванющенка зникла з бази Міністерства внутрішніх справ.

5 липня ГПУ скасувала закриття справи Іванющенка і направила в Нацполіцію лист про відновлення його розшуку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148150
 
 
 Топ коментарі
 
Рыги возвертаются в зад.
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Иванющенко - организатор титушек в Киев против Майдана. На нем сколько убитых и раненых майдановцев. "Небесная сотня" на небесах, а эта гнида живет в роскоши в своем дворце в Монако.
Интересно, что скажет новая власть?!
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Зек єнакуєвський теж непогано себе почуває.
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Та після того як субстанція з правом голосу на виборах проголосувала за Зеленського, стало зрозуміло,що державі Україна залишилось існувати недовго, можливо залишать тимчасово прапор герб. В Україні ,нажаль, мало громадян, більшість "лілові носки" з правом голосу
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Як Порошенко провалив судову реформу, і що має зробити Судова реформа: що має зробити новий президентмайб утній президент
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Иванющенко - организатор титушек в Киев против Майдана. На нем сколько убитых и раненых майдановцев. "Небесная сотня" на небесах, а эта гнида живет в роскоши в своем дворце в Монако.
Интересно, что скажет новая власть?!
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А где вашы доказательства, скажет "новая власть".
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Зек єнакуєвський теж непогано себе почуває.
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Та не,статью сначала прочитай.Все запытання до подрезанного языка.
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Одесса -город непужливых криминалов.Неисправимы.
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Не,в зад возвращаемся мы,а регионалы возвращаются в Украину.
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Я думаю ВСЕ громкие дела на которых пиарился и к которым приложил свои шаловливые ручки клоун луцик - сейчас начнут сыпаться!
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Но новая команда во главе с Рябошапкой этого же не допустит?
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зєлєйоббік, при бєніному цуцикц і медведчук в парламенті, і портнов по Києву розсікає, і Хорошковський , і Лукашка...- вся погань...і не просто повертається, а дивним чином опиняється у владних коридорах...шо ти мелеш, убоге? читати вмієш? написано: суд постановив...до чого тут прокуратура??? Прокуратура навпаки клопотала про відновлення справи...хто вас, дебілів таких штампує??? повний телепень, нічого не читає, не розбирається, бо клепки немає в голові, а лізе на форум зі своїми тупими висерами... Почитай про повноваження судів і прокуратури, а потім по клаві клацай...
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Ты тупэ мне больше не пиши!
Мало того что само опозорилось, еще и внимание отвлекаешь своим БРЕДОМ!!!!!
"удовлетворил жалобу Юрия Иванющенко на бездеятельность прокурора."
Если ты порохоботское быдло не знаешь что такое "бездеятельность прокурора" и через какой срок оно наступает - залезь в ту мусорку, из которой тебя достали и помалкивай сявка!
Источник: https://censor.net.ua/n3148150
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От же барИга шоколадный - никак не успокоится!
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А чего Барыге шоколадному беспокиться? Свое дело вместе с Луценко он уже сделал. "На початку 2017 року суди закрили справу стосовно Іванющенка. Верховний Суд заявив, що в цьому винна Генпрокуратура". Кстати, в вашем пороховатном мозгу не появилась мысль, почему понадобилось 2 с половиной года, чтобы вновь открыть следствие?
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Леня говорить, що Вишинського почнуть переслідувати? Починай сідати на пляшку, бо це яскравий приклад дій нової влади.
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А зебилы тут уже упоминали про порошенковский реформированный суд?
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Видите, уже и пебилы знают о «порошенковском отреформированном суде»
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Спочатку булаву, потім сто, потім двісті, потім знов корона фраза "явам ничего не должен". Суд постановив припинити відновлене 3 місяці тому розслідування проти Юри Єнакіївського - Цензор.НЕТ 4214
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А вот, пошло уже. Давайте зебилы, давайте, громче, звонче.
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Як жалібно хрюкотять 🐖🐖🐖!
🤣🤣🤣
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Знову тобі Порох у штани наклав? Кляті попередники!
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Так хто ж його потужно реформовані суди може зупинити?
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Ну не знаю... Питання до зебіла головного. На стадіоні все було так легко... Доречі, тобі Порох теж досі у штани кладе?
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Достойного президента Виктор Федорович с Владимиром Владимировичем подсунули Украине.
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А Ігор Валерійовичв? Не ображайте так зебілів.
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фамилию прокурора в студию, а его на нары
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Опять Портнов на...сал зебилам в лицо, но это будет опять именоваться божьей росой Суд постановив припинити відновлене 3 місяці тому розслідування проти Юри Єнакіївського - Цензор.НЕТ 7593
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