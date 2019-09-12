 Гончарук та Кальюлайд обговорили "державу в смартфоні" і захист естонських інвесторів в Україні. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми зацікавлені в естонському досвіді інтеграції в європейський енергетичний ринок. У наших планах приєднатися до енергоринку Європи вже в 2025 році", - сказав прем'єр-міністр.

Гончарук додав, що його уряд зацікавлений у тому, щоб глибше зрозуміти досвід Естонії в побудові "держави в смартфоні" і застосуванні сучасних технологій в управлінні державою, адже Естонія першою у світі запровадила концепцію електронного управління.

Він зазначив, що новий уряд знає про окремі складності роботи естонських компаній в Україні.

"Моя команда про всі кейси знає. Ми приділяємо багато уваги цим питанням. Сподіваюся, що найближчим часом знайдемо рішення, яке дозволить нам захистити права естонських інвесторів в Україні", - підкреслив прем'єр.

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