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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (934) Порошенко (9687) Світовий конгрес українців (46) Грод (12)

 Спроба позбавити Геращенко права участі в засіданнях ВР - це тенденція до згортання демократії, - Порошенко на зустрічі з главою СКУ Гродом

Спроба позбавити співголову фракції "ЄС" Ірину Гаеращенко права участі у засіданнях Верховної Ради демонструє доволі тривожну тенденцію до згортання демократії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні наголошується: "Ми бачимо, що депутатів намагаються позбавити можливостей для законотворчої роботи. Про те, що зараз відбувається з українським парламентаризмом, говорили з президентом СКУ Павлом Гродом та делегацією Світового конгресу Українців.

Викликом для України залишається звільнення усіх українських заручників Кремля. Водночас це не можна розглядати підставою для пом’якшення міжнародних санкцій проти Росії, оскільки вони були введені за підрив територіальної цілісності України та невиконання Мінських домовленостей.

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Наша спільна позиція з представниками СКУ: українська влада на саміті НАТО в Лондоні має вимагати порушення питання про надання Україні Плану дій щодо членства.

"Європейська солідарність" не зраджує своїм принципам – Україні необхідно продовжувати курс до ЄС та НАТО. Дякую Павлу Гроду та Світовому конгресу українців за тверду підтримку на цьому шляху".

11 вересня народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".

12 вересня регламентний комітет Верховної Ради 6 голосами з 11 рекомендував позбавити Ірину Геращенко права на участь у 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які нібито захопили парламент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148148
 
   
 Топ коментарі
 
Ето кто там тявкает про демократию? Мародер который Саакашвили с мешком на голове из страны вышвырнул без суда и следствия?
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Узбагойтесь ви ЗЄляботи: вибрати пустоголового кретина і підстилку каломойші під час війни, котрий просирає все що Порох добився за 5 років - це вершина кретинізму. Ви «здєлаєте» Україну замість х...ла своїми руками.
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Попутался ЗЕбрехунчик, сначала предьявляют обвинение, потом арест под стражу....а потом уже следствие и т.д. А где обвинение, где арест?? Или опять Луценко мешает??
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Обвинения уже предъявлены, но это только начало. Не торопи события, новый генпрокурор только несколько дней на должности. Все будет.
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Такое понятие как строго по закону им неведомо. Рассуждать цивилизованно и логически им, адептам соевой секты, не позволяет шоколад - единственную извилину в межушном ганглии и то залепил
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Когда Порошенко отказывается приходить на допросы в ГБР и не помнит куда перечислялись млн. из Укроборонпрома , и в то же время заявляет о наступлении на демократию !!!!! , доктор-психиатр уже бессилен . Только тюрьма вылечит самонадеянного лицемера .
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Под дурака косит, тут помню, а тут не помню, чтобы тюрьмы избежать.
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Ничего удивительного.
У ПЕСов с самого начала было так.
Кто не за порошенко, тот - зеленый человечек.
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.. малорос, сепар, зебил, огент крымля, шататель будки.
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а еще кацап, кремлядь, рашист, мокша, сепар. Никакого не пропустил?
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Ирина Геращенко похожа на бабу ягу внешностью и своими манерами.
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она не патриотка- она душевно-больной человек Спроба позбавити Геращенко права участі в засіданнях ВР - це тенденція до згортання демократії, - Порошенко на зустрічі з главою СКУ Гродом - Цензор.НЕТ 898
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Хто вболіва за Україну , а не за кацапстан чи усраіль,то звісно хворі 😆 !
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От якось все рівно, що говорить цей труп.
Бан так бан.
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Из анкеты будущего:

"Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники к администрации 🐷президента, правительству или иной организованной 🐷преступной группировке?"
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После решения суда ЕС по OPAL объемы транспортировки газа по "Северному потоку" уменьшатся на 12 млрд куб. м в год. Цензор.

Спроба позбавити Геращенко права участі в засіданнях ВР - це тенденція до згортання демократії, - Порошенко на зустрічі з главою СКУ Гродом - Цензор.НЕТ 8772
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Можно поехать ещё к Джулиани пожаловаться
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Пора іхать в усраіль,на підлікування,там кажуть навіть слабість на передок виліковують! Ставлять заглушку !😆
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Геращенко має відповісти за висловлювання про "зелених чоловічків" у Верховній Раді. Цій не дуже пристойній особі потрібно добряче нагадати про підсумкові результати останніх виборів. Їй треба добряче нагадати кому і якій кількості виборців вона закидає свої звинувачення у "зелених чоловічках" в Верховній Раді. Я чув, що депутатська недоторканість скасована. І кожна свинюка в Верховній Раді має відповідати за свої слова. Чи не так?
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Чья бы корова мычала , а петина корова лучше бы молчала ((
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А що команда ЗЕ НЕ ЗЕЛЕНОГО кольору ?? Навіть тут у зебілів немає
НІЯКОЇ логіки - БО зебіли Ж ! )))
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Её вскоре объявят психиатричкой невменяемой , что тогда с неё возьмёшь!
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ПОП - ганьба і сором для України. Але ви, всі ті хто зараз його захищають і виправдовують, ви ще гидкіші. Ви просто опариші, які пригрілися і зросли у купі лайна, яку наклав ПОП...
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Бакс- так скільки тобі платить пуйло за пости - один бакста 13 центів ???
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А по-моему, вам уже пора идти, туда, где вы не были с самого рождения…
Детка, пора на горшок и баиньки!
🤣
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Поздно критикуешь.Работать надо было,а не в договорняки играть.
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Кацапы ненавидят Порошенко.Еще его ненавидят зебилы и подху#ловники.Или зебилы и подху#ловники это одно и тоже?
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...а рейдерня поспішає, як на срачку

Спроба позбавити Геращенко права участі в засіданнях ВР - це тенденція до згортання демократії, - Порошенко на зустрічі з главою СКУ Гродом - Цензор.НЕТ 1150
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Это было такое предназначение херащенки от пэпки - создавать в ВР бардаки со скандалами и мешать проводить реформы. Та же тактика, что и у запэдротовых на форуме.
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лолка! Забирай ты своих истеричных ырок и скройся с ними, пусть они у тебя дома орут на твою маньку и не мешают Украине идти вперёд!
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ББС куда идти " вперед " ?? к твоему ПУЙЛУ навстречу ???
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о хле почему-то вспоминаешь именно ты, трололо мокшано-минстэцевское.
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а этот Грот знает что ты свынохряк вор и мародер. и вся твоя песя антинародная группировка.. если нет. то надо поставить в известность
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Как по мне, так ее присутствие на пленарных заседаниях контрпродуктивно. Единственно, чем она запомнилась многим, так это заявлениями: "А чому ви виступаєте зараз не державною мовою?"
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Сьогодні слуги народу в турборежимі мало не відмінили указ Хрущова про передачу Крима Україні.
"в турборежиме едва не отменили действие в Украине указа президиума Верховного Советов СССР от 9 марта 1954 года о передаче Крыма УССР. Хорошо, что на профильном комитете заметили и изъяли, а затем и в ВР бездумно подготовленный законопроект об отмене советских актов на всякий случай провалили. Иначе последствия для дела возвращения Крыма были бы совершенно печальными, даже если бы закон действующим не стал - для подрыва позиции государства это было бы достаточно с головой". http://www.dsnews.ua/politics/-slugi-naroda-vtoropyah-chut-ne-otmenili-peredachu-hrushchevym-12092019214700
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пете теперь впору на троещину ездить милостыньку собирать, так ведь сердешный вполне может заместо грошей от благодарных громадян п....ей получить Спроба позбавити Геращенко права участі в засіданнях ВР - це тенденція до згортання демократії, - Порошенко на зустрічі з главою СКУ Гродом - Цензор.НЕТ 4139
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