 На полігоні в Чернігівській області почалася пожежа - горить ліс, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"12 вересня о 15:05 в оперативно-координаційний центр Управління ДСНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу настилу і самосівних насаджень у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що площа пожежі становить близько 10 га.
Всього до гасіння пожежі залучено 88 пожежників та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС, військової частини А-0665, місцевої пожежної команди с.Косачівка, пожежних команд Остерського військового лісгоспу та Косачівського лісництва.
Працює авіація Спеціального авіаційного загону ДСНС України м.Ніжин. Залучено літак Ан-32П і вертоліт Мі-8", - зазначили в ДСНС.
Станом на 18:30 авіація зробила 4 скиди води. Гасіння пожежі триває.
не чую волань на кшталт:
"Зєлєнскій наживаєтся на вайнє!!;
Зєлєнскій - в атставку!
Зєлєнскій сжигаєт сваі прєступлєнія!!"
при Порошенкові - це вже були б топ-новина...
Очень хочется нагадить.
Вот и стали сейчас везде возле полигонов гореть леса.
Поджог, однозначно.
Тем более, в тех лесах в Козелецком районе мы часто бываем, там идет невиданная и наглая вырубка леса.