 На полігоні в Чернігівській області почалася пожежа - горить ліс, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"12 вересня о 15:05 в оперативно-координаційний центр Управління ДСНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу настилу і самосівних насаджень у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що площа пожежі становить близько 10 га.

Всього до гасіння пожежі залучено 88 пожежників та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС, військової частини А-0665, місцевої пожежної команди с.Косачівка, пожежних команд Остерського військового лісгоспу та Косачівського лісництва.

Працює авіація Спеціального авіаційного загону ДСНС України м.Ніжин. Залучено літак Ан-32П і вертоліт Мі-8", - зазначили в ДСНС.

Станом на 18:30 авіація зробила 4 скиди води. Гасіння пожежі триває.

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