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Все про:пожежа (1786) Чернігівщина (362) полігон (190) ДСНС (2067)

 На полігоні в Чернігівській області почалася пожежа - горить ліс, - ДСНС

Рятувальники ліквідують пожежу настилу в лісі на території військового полігону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"12 вересня о 15:05 в оперативно-координаційний центр Управління ДСНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу настилу і самосівних насаджень у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що площа пожежі становить близько 10 га.

Всього до гасіння пожежі залучено 88 пожежників та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС, військової частини А-0665, місцевої пожежної команди с.Косачівка, пожежних команд Остерського військового лісгоспу та Косачівського лісництва.

Працює авіація Спеціального авіаційного загону ДСНС України м.Ніжин. Залучено літак Ан-32П і вертоліт Мі-8", - зазначили в ДСНС.

Станом на 18:30 авіація зробила 4 скиди води. Гасіння пожежі триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148146
 
 
 Топ коментарі
 
Похоже на тщательно спланированную провокацию Врага по дискредитации Народного Президента.
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"Излишки" зебобики продали...теперь следы заметают...вчера склады...сегодня полигон...
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И в свете новьіх обстоятельств наш долг - принять беспрецедентньіе мерьі по борьбе с врагами народа! Все 73% в едином порьіве вопрошают - доколе мьі будем миндальничать с теми, кому застит глаза свет нашего Зеленого Мессии? Ввести презумпцию виновности! Доказьівать непричастность к агентам порохобандьі - отньіне бремя подозреваемого! Упростить и ускорить процедуру ареста, следствия и суда, лишить изменников и диверсантов права на адвоката и на обжалование расстрельньіх приговоров! Лучше расстрелять 100 невиновньіх - главное, чтобьі среди них бьіл один порохобот! Раздавить гадину!
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"Излишки" зебобики продали...теперь следы заметают...вчера склады...сегодня полигон...
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вчора вибухали ********** у Вінницькій області, сьогодні - у Харківській.

не чую волань на кшталт:
"Зєлєнскій наживаєтся на вайнє!!;
Зєлєнскій - в атставку!
Зєлєнскій сжигаєт сваі прєступлєнія!!"

при Порошенкові - це вже були б топ-новина...
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Похоже на тщательно спланированную провокацию Врага по дискредитации Народного Президента.
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И в свете новьіх обстоятельств наш долг - принять беспрецедентньіе мерьі по борьбе с врагами народа! Все 73% в едином порьіве вопрошают - доколе мьі будем миндальничать с теми, кому застит глаза свет нашего Зеленого Мессии? Ввести презумпцию виновности! Доказьівать непричастность к агентам порохобандьі - отньіне бремя подозреваемого! Упростить и ускорить процедуру ареста, следствия и суда, лишить изменников и диверсантов права на адвоката и на обжалование расстрельньіх приговоров! Лучше расстрелять 100 невиновньіх - главное, чтобьі среди них бьіл один порохобот! Раздавить гадину!
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Просто зе бізяни..замєтают свои зе следи..зе пакращення вже зараз..
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А когда при ПП были пожары- это пэ-бізяни следы заметали?
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Просто кое-кому очень не нравится, что у Зеленского такая поддержка народа, и что ему достались все рычаги власти.
Очень хочется нагадить.
Вот и стали сейчас везде возле полигонов гореть леса.
Поджог, однозначно.
Тем более, в тех лесах в Козелецком районе мы часто бываем, там идет невиданная и наглая вырубка леса.
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