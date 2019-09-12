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 Економіка
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Все про:ЄБРР (46) Гончарук_Олексій (71)

 Україна розширить співпрацю з ЄБРР, - Гончарук

Цей рік може стати рекордним для співпраці України і Європейського банку реконструкції та розвитку із загальним обсягом інвестицій більш ніж 1 млрд євро.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив на зустрічі з делегацією ЄБРР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

За словами Гончарука, уряд України планує розширити співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку шляхом реалізації масштабних проектів з модернізації енергетичного сектора, транспортної та міської інфраструктури, банківського сектора.

"Є чітке розуміння того, що завдяки злагодженій співпраці з керівництвом ЄБРР цей рік може стати рекордним для банку в Україні з обсягом інвестицій більш ніж 1 млрд євро", - сказав прем'єр-міністр.

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ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор країни. Станом на вересень 2019 року сукупний обсяг виділеного ЄБРР Україні фінансування для проєктів державного сектора економіки і муніципальних проектів становить близько 13,57 млрд євро в рамках 433 проектів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148145
 
 
 Топ коментарі
 
Понятно, ЗЕбилы решили набраца кредитов как собака блох, уже с МВФ полностью готовы сотрудничать, сепарам пенсии платить, тут ещё мульярдик отдолжат...загоняют страну в долги, а потом свалят на свою виллу в Испании в московском квартале... ВОт это и будет экономика по ЗЕбильному.. - набраца долгов по уши.
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Папе Бене нужны бабки, ..много и сейчас. ЗЕбилы потом отдадут.
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Понятно, ЗЕбилы решили набраца кредитов как собака блох, уже с МВФ полностью готовы сотрудничать, сепарам пенсии платить, тут ещё мульярдик отдолжат...загоняют страну в долги, а потом свалят на свою виллу в Испании в московском квартале... ВОт это и будет экономика по ЗЕбильному.. - набраца долгов по уши.
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Папе Бене нужны бабки, ..много и сейчас. ЗЕбилы потом отдадут.
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поросята все ветки засрали.
когда уже у пепы деньги закончатся?
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цк лише у випадку, якщо **** розширить співробітництво з Україною. Бо при ******** наїздах на бізнес (як великий. так і малий) **** цілком вірогідно, може послати зеботару нах...утор.
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...После встречи Игоря Коломойского с президентом Владимиром Зеленским для олигарха появились хорошие новости.
Как выяснил журналист Петр Шуклинов, украинцы из своих налогов заплатят 5,4 млрд гривен компании МАУ.

"Еще один хороший день для Коломойского. Или последствия встречи президента с Зеленским. Мы с вами из наших налогов заплатим 5 миллиардов гривень компании МАУ за то, что ей было трудно жить последние годы из-за необходимость облетать зону боевых действий в Донбассе, а также Крым и Россию. В МАУ оценили убытки в 216 миллионов долларов (5,4 млрд грн). Новый Кабмин сказал: конечно, компенсируем. Глава Мининфраструктуры Криклий сообщил, что вопрос прорабатывается и будет решен", - написал Шуклинов в своем телеграм-канале "Катимся".

Он добавил, что 70% уровень доверия президента (согласно последнему опросу "Рейтинга") позволяет Зеленскому делать абсолютно все.

"Все рычаги власти в одном кабинете. Доставайте кошельки. Время платить Игорю Валерьевичу", - добавил журналист.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327620-kolomojskomu_v_karman_oligarhu_iz_bjudheta_vyplatjat_5_milliardov
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