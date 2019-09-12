 Україна розширить співпрацю з ЄБРР, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив на зустрічі з делегацією ЄБРР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".
За словами Гончарука, уряд України планує розширити співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку шляхом реалізації масштабних проектів з модернізації енергетичного сектора, транспортної та міської інфраструктури, банківського сектора.
"Є чітке розуміння того, що завдяки злагодженій співпраці з керівництвом ЄБРР цей рік може стати рекордним для банку в Україні з обсягом інвестицій більш ніж 1 млрд євро", - сказав прем'єр-міністр.
ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор країни. Станом на вересень 2019 року сукупний обсяг виділеного ЄБРР Україні фінансування для проєктів державного сектора економіки і муніципальних проектів становить близько 13,57 млрд євро в рамках 433 проектів.
В Кремле сорвали Джекпот
https://twitter.com/i/status/1172141654469468160
когда уже у пепы деньги закончатся?
Как выяснил журналист Петр Шуклинов, украинцы из своих налогов заплатят 5,4 млрд гривен компании МАУ.
"Еще один хороший день для Коломойского. Или последствия встречи президента с Зеленским. Мы с вами из наших налогов заплатим 5 миллиардов гривень компании МАУ за то, что ей было трудно жить последние годы из-за необходимость облетать зону боевых действий в Донбассе, а также Крым и Россию. В МАУ оценили убытки в 216 миллионов долларов (5,4 млрд грн). Новый Кабмин сказал: конечно, компенсируем. Глава Мининфраструктуры Криклий сообщил, что вопрос прорабатывается и будет решен", - написал Шуклинов в своем телеграм-канале "Катимся".
Он добавил, что 70% уровень доверия президента (согласно последнему опросу "Рейтинга") позволяет Зеленскому делать абсолютно все.
"Все рычаги власти в одном кабинете. Доставайте кошельки. Время платить Игорю Валерьевичу", - добавил журналист.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327620-kolomojskomu_v_karman_oligarhu_iz_bjudheta_vyplatjat_5_milliardov
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