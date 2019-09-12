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Все про:ВР (5689) Геращенко Ірина (934)

 Обов'язок влади - поважати права меншості, - Ірина Геращенко про можливе позбавлення її права брати участь в засіданні Ради

Народний депутат України з "Європейською солідарності" Ірина Геращенко заявила, що стала "першою жертвою антидемократичних рішень" монобільшості.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності".

"Європейська Солідарність" виступає категорично проти створення прецеденту, коли представника опозиції позбавляють права голосу тому, що його виступ з трибуни не подобається владі, – про це під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Мені здається, що зараз я стаю першою жертвою антидемократичних рішень. Я є прикладом першого прецеденту, коли народного депутата України, який представляє мільйони виборців намагаються позбавити права голосу та виступу у парламенті.

Це є порушенням Конституції та прав виборців. Я розумію, що комусь може не подобатися інша думка, але обов’язок влади — шанувати права меншості", – сказала вона.

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Вона наголосила, що відстоюючи право на незалежність депутата "ЄС" захищає всіх парламентарів, в тому числі і представників "Слуги народу".

"Можна бути старим обличчям або новим, але найважливіше мати позицію і відстоювати її. Сьогодні не тільки я, а й українське суспільство бачать серйозні загрози. Оцінка демократії і парламентаризму, коли намагаються ввести імперативний мандат, обмежити право депутата на подачу поправок.

Ці дії – це спроба залякати мене і нашу політичну силу. Мене щиро дивує поведінка "слуг", тому що насправді ми своїми діями сьогодні захищаємо їх право бути не кнопочками зеленими, а депутатами. Адже депутат має право на виступ, позицію, голос. Якщо зараз це буде проголосовано, то наступними жертвами стануть інші депутати. Апелюючи до здорового глузду я роблю все, щоби захистити парламент і державу", – додала Геращенко.

11 вересня народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".

12 вересня регламентний комітет Верховної Ради 6 голосами з 11 рекомендував позбавити Ірину Геращенко права на участь у 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які нібито захопили парламент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148142
 
   
 Топ коментарі
 
Геращенко, начни вначале сама уважать людей.
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Вышла, обхамила миллионы людей, а теперь ее притесняют
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Есть такие. Все его лозунги, ура-патриотично-лживые - их работа. Не хочу их фамильё светить, но знаю пару-тройку таких щелкопёров. Циничные, беспринципные ницы. Все грязніе фейки - их работа. Пора бы Баканову всерьёз заняться этой грязной сворой, пока они не залили дерьмом все СМИ. И свобода слова тут ни к чему. Работает враг, грязный, коварный и очень обиженный своей судьбиной. Это - клещ, который намертво вцепился в народное добро, от которого его отрывают, забрав власть. Скаженые песики ещё попьют кровушки у всех, кто против них.
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Бздишь порохоботов? Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 1776 Это хорошо Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 9934
***** сразу на помощь в борьбе с ними зови, баканов не справится.
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Счезни, дурко, кто ты есть такой, наймит шиколадный, шоб тебя бояться? Сри дальше, как завещал великий мистификатор добрых дел, великий педро.
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Полуправда хуже, чем ложь. А что сделал петя за 5 лет, что народ решительно отвернулся от него? Какие условия он создал, чтобы не была прихода авторитарности? . А сейчас народ сам становится предохранителем от авторитаризма. Но петикантропов там не будет, потому они сами хотят, чтобы Украина вверглась в пропасть, за петю им обидно.
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Никто и не сомневался, что вы по Овощу скучаете
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Та уже и не знаю , кто из них лучше ,, та сволочь , или нынешняя гнида . Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 5512 .
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Лучше всего умный из умнейших, праведный и незаменимый, ввергнувший в ужас рашку, ничего не кравший, и только о народе всегда думавший....
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Драсте, у их Меморандум был с яныком, а потом они его и в презы подсадили. Даром, что потом орали, что они патриоты, а он кремлёвский агент. Кто они, сыгравшие роковую роль в судьбе Украины, поддерживающие яныка в его становлении сначала премьер министра, а потом и президента. Об этом они стараются не вспоминать, вопя, что юлька ворофка, абы о них не вспомнили. Ссученная, продажная, анти украинская публика, сидевшая у корыта не один десяток лет. Параноидально жадные, беспринципные уроды. Такой же породы и их спецы из ботофермы.
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ліквідатори уже підметки відривають...

Обов'язок влади - поважати права меншості, - Ірина Геращенко про можливе позбавлення її права брати участь в засіданні Ради - Цензор.НЕТ 3521
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Ещё один обиженный нарисовался...Забрали у песиков возможность в европах пропадать.
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права какого меньшинства? я в принципе и раньше подозревал что члены солидарности состоят в лгбт сообществе, а теперь все окончательно прояснилось
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Жертва из нее лживая, не прокатит у украинцев.
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Истерики она закатывать умеет, это у неё не отнять )
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Какие правильные слова - как-будто и поцеловал и в тоже время нах посла.
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вот тебе еще два правила Глеба Жеглова, запомни их - никогда не будешь сам себе дураком казаться!... Первое: даже "здравствуй" можно сказать так, чтобы смертельно оскорбить человека. И второе: даже "сволочь" можно сказать так, что человек растает от удовольствия. Понял? Действуй!
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Петикантропам равных нет в грязных словах.
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Ваша школа , заднюков-порохофобов Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 7092 .. Пять лет у вас учились . Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады - Цензор.НЕТ 9157 .
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Бачу що Цензор сходить на пси з такими коментарями від Шарікових Відсутній інтелект тільки якась незрозуміла ненависть
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И ты звыкай , шимпанЗЕ . " зелёные человечки " это только начало .. .
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женщина женщиной но за метлой следить нужно
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ырка! уйди сама, и не будешь опозорена навечно. А то так и вспомнят о тебе потомки:" вечная подстилка со свихнутой мозгатурой"!
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