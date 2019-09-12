 Обговорили реформування сфери безпеки, - секретар РНБО Данилюк провів зустріч із Расмуссеном і Вершбоу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО.

"Під час зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі, питання співпраці України з країнами НАТО, а також ініціативи української влади щодо реформування сектора безпеки та оборони", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Фог Расмуссен привітав українську сторону з виконанням реформ і висловив підтримку в подальшій співпраці.

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