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 Політика України
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Все про:Расмуссен (45) РНБО (558) Данилюк Олександр (331) Вершбоу (36)

 Обговорили реформування сфери безпеки, - секретар РНБО Данилюк провів зустріч із Расмуссеном і Вершбоу

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк обговорив із колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном і колишнім послом США Александером Вершбоу питання безпеки на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО.

"Під час зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі, питання співпраці України з країнами НАТО, а також ініціативи української влади щодо реформування сектора безпеки та оборони", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Фог Расмуссен привітав українську сторону з виконанням реформ і висловив підтримку в подальшій співпраці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148141
 
 
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и бывшим послом США Александером Вершбоу вопросы безопасности на Донбассе. Источник: https://censor.net.ua/n3148141
Тобто для Данилюка усі бувші. Натяк зрозумілий, зебіли?
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Ну, прямо серпом по золотым ******** яйцам! Пощадите, а то без зрады, песикам нет мочи!
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Зачастили посланники НАТО и ЕС.Особенно перед визитом в США.Опять Вазелин темнит, боится утечки информации.Готовится выполнять Минские соглашения ,подписанные Порошенко под диктовку Пуйла.Трамп снял ограничения на 250 миллионов долларов,которые нужно потратить до 1 октября.Короче,события крутятся с космической скоростью .Калейдоскоп.На днях будет нормандский формат.Бычка плешивого из кремля будут брать за рога.
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Таран встревожен из-за его слов."Именно она (формула Штайнмайера - ред.), очевидно, станет главной формулой "мира" на востоке. Напомню, что она предусматривает: 1) "особый статус" Донбасса; 2) амнистию боевиков; 3) выборы на оккупированных территориях без участия Украины, но при участии подслеповатой ОБСЕ; 4) вынесение вопроса Крыму с повестки дня; 5) снятие антироссийских санкций. На практике это означает, что боевики снимут камуфляж и, надев депутатские значки, поедут представлять "народ Донбасса" в Киев" - заявил политолог. Он предупредил, что этот сценарий станет для Украины катастрофой. "Этот "мир" обернется большей войной. Но у России будут доказательства, что это уже будет внутренний "гражданский конфликт". Через год мы увидим совсем другую Украину", - заявил Таран.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/189220_1568309529
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