 Обговорили реформування сфери безпеки, - секретар РНБО Данилюк провів зустріч із Расмуссеном і Вершбоу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО.
"Під час зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі, питання співпраці України з країнами НАТО, а також ініціативи української влади щодо реформування сектора безпеки та оборони", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що Фог Расмуссен привітав українську сторону з виконанням реформ і висловив підтримку в подальшій співпраці.
Тобто для Данилюка усі бувші. Натяк зрозумілий, зебіли?
Это какой то позор...
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/189220_1568309529