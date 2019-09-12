 Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters

Інформагентство Reuters повідомило про це з посиланням на республіканських і демократичних членів сенатського комітету з асигнувань США, інформує Цензор.НЕТ.

За словами сенаторів, Вашингтон виділив Україні $250 млн у середу ввечері, 11 вересня, за кілька годин до обговорення поправки до закону про витрати на оборону, яка завадила б Трампу переглядати затверджений пакет допомоги в майбутньому.

"Республіканські і демократичні члени сенатського комітету з асигнувань заявили, що Білий дім випустив гроші в середу ввечері, за кілька годин до того, як комісія мала обговорити поправку до законопроєкту про витрати на оборону, яка завадила б Трампу в майбутньому", - сказано в повідомленні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на 2019 фінансовий рік законодавці виділили Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки, включно з грошима на озброєння, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку. Зокрема, Конгрес США виділив $50 млн на озброєння.

У четвер, 29 серпня американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.

За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли мова заходить про зовнішню допомогу, і шукає гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку".