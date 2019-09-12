 Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters

Інформагентство Reuters повідомило про це з посиланням на республіканських і демократичних членів сенатського комітету з асигнувань США, інформує Цензор.НЕТ.
За словами сенаторів, Вашингтон виділив Україні $250 млн у середу ввечері, 11 вересня, за кілька годин до обговорення поправки до закону про витрати на оборону, яка завадила б Трампу переглядати затверджений пакет допомоги в майбутньому.
"Республіканські і демократичні члени сенатського комітету з асигнувань заявили, що Білий дім випустив гроші в середу ввечері, за кілька годин до того, як комісія мала обговорити поправку до законопроєкту про витрати на оборону, яка завадила б Трампу в майбутньому", - сказано в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на 2019 фінансовий рік законодавці виділили Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки, включно з грошима на озброєння, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку. Зокрема, Конгрес США виділив $50 млн на озброєння.
У четвер, 29 серпня американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.
За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли мова заходить про зовнішню допомогу, і шукає гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку".
https://www.youtube.com/watch?v=eLAHSRmFFzE
https://www.youtube.com/watch?v=eLAHSRmFFzE
Увага, соя неадекватна.
о г*споди((
підсосника совкового - цей шредерист як раз спить і бачить шоб врахувати інтереси України та вщипнути Путіна за лисину
порохоботы тихо делают свое дело и укрепляют нашу Армию: Корпорація «Roshen» передала ЗСУ велику партію *********** до снайперської зброї натовського калібру.
Наглость Нетанияху смущает, как и то что в мире никто не дал бы так о себя вытереть не только ноги, но и жёппу. Украина-матьтереза, всем заплатит кто тут резвый.
Тільки що так раділи що бабло Україні
США перекрили..
🤣🤣
🤗
В партии "Слуга народа" для восстановления доверия и деоккупации Донбасса готовы обсуждать вывод американских инструкторов с территории Украины.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН.ua.
про нього згадуеш ! )))
это называется система сдержек и противовесов.
это то чего в Украине сегодня нет.