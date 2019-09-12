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Все про:допомога (872) США (5383) Трамп (1967)

 Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters

Президент США Дональд Трамп вирішив розблокувати виділення Україні військову допомогу.

Інформагентство Reuters повідомило про це з посиланням на республіканських і демократичних членів сенатського комітету з асигнувань США, інформує Цензор.НЕТ.

За словами сенаторів, Вашингтон виділив Україні $250 млн у середу ввечері, 11 вересня, за кілька годин до обговорення поправки до закону про витрати на оборону, яка завадила б Трампу переглядати затверджений пакет допомоги в майбутньому.

"Республіканські і демократичні члени сенатського комітету з асигнувань заявили, що Білий дім випустив гроші в середу ввечері, за кілька годин до того, як комісія мала обговорити поправку до законопроєкту про витрати на оборону, яка завадила б Трампу в майбутньому", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес США виділить Україні гроші навіть всупереч рішенню Трампа, - сенатори Джонсон і Мерфі

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на 2019 фінансовий рік законодавці виділили Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки, включно з грошима на озброєння, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку. Зокрема, Конгрес США виділив $50 млн на озброєння.

У четвер, 29 серпня американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.

За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли мова заходить про зовнішню допомогу, і шукає гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148139
 
   
 Топ коментарі
 
Да чтож за день та такой у петекантропов,все зрады обвалились)))
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И не говори, прям обвалились, как только Зеля отчитался про капитуляцию по формуле Штанмайера и опля зрады обвалились 😀
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иди сепарам мост строй хохол малоросс.
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Да чтож за день та такой у петекантропов,все зрады обвалились)))
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И не говори, прям обвалились, как только Зеля отчитался про капитуляцию по формуле Штанмайера и опля зрады обвалились 😀
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А для зебилов это не зрада. Это конченные малоросы...
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Доллар хоть успел по стописят купить)))
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По 150 я его продам, Трускавец закончил? 😀
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То валютчик.По 150 скупает,а по 200 толкет
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У петикантропов замаячила на горизонте новая зрада "штанмайер". А до этого все зрады, о которых они воняли, реализовались на радость им.
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Капитуляция уже была подписана Порошенко в Минске, там он перед Путиным и отчитался, а всякие формулы - это уже последствия той капитуляции. И да, конфликт на Донбассе надо как-то решать, Порошенко Минской капитуляцией исключил возможность для Украины решить этот вопрос силой.
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Что то не припомню при Порохе отвод войск единоличный, пенсий в ОРДЛО с доставкой, выборов без участия Украины, вот проведение выборов по нашим законам только после миротворцев ООН по всей границе, санкции привязанные к Минску, какие либо шаги только после выполнения кацапами своей части это было. Разницы Зебиленышь не ощущаешь?
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С ним никто не будет говорит （с）
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иди сепарам мост строй хохол малоросс.
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Какой ужас, полный провал политики Зеленского, теперь ждем доллар по 150, да, соя?
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А в же достижения его политики, если эта помощь давалась раньше без всяких проверок и условий?
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давалась но была заблокирована, да соя?
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Да ты полный Зебил, была заблокирована как Зевова пришел 😀
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Ну так пророссийский Трамп давал без проверок деньги такому же пророссийскому Порошенко, зная, что они на борьбу против России не пойдут. Все правильно вы сказали. Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters - Цензор.НЕТ 4814
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Найс, будете теперь за что сепарам мосты строить. Ну и Бене украсть тоже будет чего..ЗЕсепары они такие..
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Это ты зря...Свинарчуков посадили..."Укроборонпром" уже эффективен....В следующем году уже поставим в войска 200 "Оплотов", построим три корвета и один авианосец и т.д..."новые" лица будут руководить... Трамп разблокировал военную помощь Украине, - Reuters - Цензор.НЕТ 3727
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И купим тебе лекарСССтво от иСССтерик. че визжишь то?
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Увага - клован тут ні до чого! (п.с.це для зебілів була інфа)
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Увага, когда Трамп говорит что с россей надо дружить, соя орет что это провал Зеленского и достижение его команды. Увага, когда трапм дает денег соя орет что это не его достижение.
Увага, соя неадекватна.
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Хорошо хоть в США республиканцы держат етого рыжего ************** проститута на поводке
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Не повезло США, у Трампа нет слуг в сенате...
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В этом вопросе республиканцы и консерваторы были солидарны, в отличии от самого драпа!
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Штайнмаєра?
о г*споди((
підсосника совкового - цей шредерист як раз спить і бачить шоб врахувати інтереси України та вщипнути Путіна за лисину
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А причём там дураковатый клоун?? Это желание 73% хохлов малороссов. Это типа как обвинять ***** в войне, а кацапы типа не причём. так и здесь, ЗЕкловун то всего лишь пешка..это ЗЕбилы сами хотят стать Малороссией, именно для этого они и голосовали за заведомо сепара малоросса ЗЕклолуна.
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А ти хоч на український пишеш , але на українця ЩОСЬ не дуже схожий - більше на хохла !!
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Он поступил по принципу- если движение нельзя остановить , то его надо возглавить
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Гадкий Трамп, нарочно отнял зраду у порохоботов.
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Зеб, ты статью-то прочитал? Личным желанием Трампа было только вернуть паРашу в G7.
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Вот класс, теперь будет чем платить пенсии израильским пенсионерам. Крутая многоходовочка! Вот как надо работать.
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а что вас смущает в пенсиях людям, которые ЕЕ ЗАРАБОТАЛИ?
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То что им эта пенсия - купить два кофе, мороженое и сигареты, а у нас в ПФ - нехренооовый такой дефицит.
Наглость Нетанияху смущает, как и то что в мире никто не дал бы так о себя вытереть не только ноги, но и жёппу. Украина-матьтереза, всем заплатит кто тут резвый.
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Трампушка четко обозначил политику для зеленят,-денег нет но вы сосите.
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Щас песики натянут чёрные повязки.
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Счас 🐖🐖🐖 всПУТЧит і вони луснуть!
Тільки що так раділи що бабло Україні
США перекрили..
🤣🤣
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Не Украине, а ЗЕсепарам банде Бабломойского..или тебе рабу всё равно, для тебя царь это всё.
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Пиндец! Сенаторы даже друга ху@ла задрапировали в стойло!
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Зиновьев видимо США имел ввиду, когда сказал, что необходимо создать такую систему управления страной, чтобы страной мог управлять Трамп, простите, оговорился, - кухарка...
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Особенно мне нравится графа "на обучение".

В партии "Слуга народа" для восстановления доверия и деоккупации Донбасса готовы обсуждать вывод американских инструкторов с территории Украины.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН.ua.
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Ура, пенсия народу Лугандона и Донбабве подьехала. Слава миролюбному ЗЕбобику!!!
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коли вже Пєтушок на допит з"явиться? Шо там твой бєлий гаспадін каже? Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters - Цензор.НЕТ 1730
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никанор - бачу добре тебе " петушок " у ДУПУ клюнув , що ти скрізь де не треба
про нього згадуеш ! )))
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остановись, Дони！Тут уже заготовили зраду зрадную, что при пете давали помощь, а при зеле не дают и вот те на！ Как эе так, а？！😀😀😀😀
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Оце так день у пєтєрастів Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters - Цензор.НЕТ 4370 бідолаги, темники їм скидати про зраду не встигають і вони всім стадом несуть маячню, що на вуха не наладить Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters - Цензор.НЕТ 8343 Пишіть ще, порохолОпи, я давно так не сміявся Трамп розблокував військову допомогу Україні, - Reuters - Цензор.НЕТ 4253
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получил от сената по голове и разблокировал.
это называется система сдержек и противовесов.
это то чего в Украине сегодня нет.
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