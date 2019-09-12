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Все про:пожежа (1786) зона відчуження (82)

 Поліція затримала підозрювану, яка влаштувала пожежу в зоні відчуження ЧАЕС

Поліція затримала жінку, яку підозрюють у вчиненні пожежі в Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші.

"Під час оперативно-розшукових заходів поліція встановила особу підозрюваної в підпалі. Нею виявилася жителька села Старі Соколи Іванківського району. Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинувся на ліс, а потім - перейшла на Чорнобильську зону", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148138
 
 
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Та то таке. Главное Пороха и Зеленского здесь х.....ями крыть не будут. Или будут.
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При свинарчуківській владі такого не було ! Дайош ! Свинорильну владу в зад !😆
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Феерическая идиотка. Таких нужно принудительно лечить, иначе беды не оберёшься.
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Старая селянская месть латифундистам..Красный петух.Так было,так будет.Нельзя с людьми по злому.
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На контролера натрапила - він її перетворив на зомбі та її руками підпалив територію, де "Долг" шастав.
А бабу, мабуть, тепер питають "прізвище, ім'я, по батькові?" - а вона: "Кроши-и-иии..."
Їй - "дата народження?" - а вона: "Мочи-и-иии..."
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Іще з неї вибивають, явки, паролі,де заховала листівки !
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Мда , печалька , ролевые игры с ордло плохо заканчиваются , лучше уже риал в сталкера шпмлмюила...
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