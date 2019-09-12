 Поліція затримала підозрювану, яка влаштувала пожежу в зоні відчуження ЧАЕС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші.

"Під час оперативно-розшукових заходів поліція встановила особу підозрюваної в підпалі. Нею виявилася жителька села Старі Соколи Іванківського району. Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинувся на ліс, а потім - перейшла на Чорнобильську зону", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

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