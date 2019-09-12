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 Економіка
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Все про:газ (1027) газопровід (215) Газпром (448) Польща (1931) OPAL (4)

 Рішення європейського суду щодо польського газопроводу OPAL допомогло Україні, - Газпром

Рішення суду ЄС щодо газопроводу Opal враховуватиметься на переговорах з Україною і Єврокомісією щодо транзиту газу. Крім того, воно зачіпає ситуацію з енергопостачанням європейських країн загалом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета ру, про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак під час інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

"На мій погляд, це таке рішення, яке зачіпає в цілому ситуацію з енергопостачанням європейських країн, з потоками газу", - сказав Новак.

Напередодні Європейський суд став на бік Польщі щодо спору про допуск "Газпрому" до потужностей газопроводу Opal. В результаті інстанція скасувала рішення Єврокомісії, згідно з яким концерну надавалося право використовувати газопровід на 100%.

Якщо рішення Європейського суду не буде оскаржено, то "Газпром" зможе завантажити цю нитку тільки на приблизно 25 млрд куб. м в рік і втратить 10% річного експорту.

Тим часом до постанови ЄС енергетичний блок російського уряду поки що ставиться стримано. Так, Новак заявив, що рішення Єврокомісії про розширення доступу "Газпрому" до Opal було юридично вивіреним.

"Зараз йде юридичне опрацювання цього питання на рівні юристів компанії, на рівні юристів міністерства енергетики. Ми прокоментуємо цю ситуацію, щойно буде дано відповідні висновки", - сказав Новак.

Крім фінансових збитків, рішення щодо неповного завантаження Opal може зіграти "Газпрому" в мінус під час майбутніх переговорів з представниками України щодо переукладання контракту на транзит газу в ЄС.

Нагадаємо, що тристоронні консультації щодо газу між Москвою, Києвом і Брюсселем призначено на 19 вересня.

За підсумками зустрічі її учасники мають вирішити питання про пролонгацію контракту на транзит газу. Москва і Київ уклали договір ще в 2009 році. Термін його дії закінчується 31 грудня 2019 року.

Примітно, що Москва напередодні переговорів намагалася заманити Київ знижкою на поставки газу. Так, глава "Газпрому" Олексій Міллер запропонував Україні дисконт у розмірі 25% від експортної вартості газу в обмін на перезапуск договору щодо транзиту.

В даний час імпортний газ надходить на Україну за ціною $196 за 1 тис. кубометрів - при цьому в Білорусії російське паливо продається по $127 за 1 тис. кубометрів.

Втім, поки Київ не поспішає вступати в діалог із Москвою. Так, прем'єр-міністр країни Олексій Гончарук заявив в інтерв'ю "Громадське", що новий уряд має намір домогтися довгострокового контакту на транзит і зараз "формує офіційну позицію Києва до переговорів".

Глава Міністерства енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський стверджує, що рішення суду ЄС має величезне значення в перспективі наближення закінчення договору транзиту російського газу через Україну і дає можливість припинити "газову монополію" Росії на європейському ринку.

"Це урок для тих, хто вважає, що може працювати на європейському енергетичному ринку без дотримання його принципів", - додав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148137
 
 
 Топ коментарі
 
-------В настоящее время импортный газ поступает на Украину----- ВУкраину твари, запомните ушлепки, в Украину, в Украине!
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Навіть більше, поляки пішли до суду і вирішили наше питання.
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Так і є, при чому поляки нагнули німців.
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решение суда дает нам шанс что наша газотранспортная система не заржавеет Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром - Цензор.НЕТ 4221
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А мокшанские лошары спецом тянули с переговорами,
надеялись что удастся купит решение Европейского суда...
Что выкрутить этим решением НафтоГазу руки...
Но поляки подняли такой шум
- что судьи забоялись даже обсуждать взятку...

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Мертвечук **пу рвёт за дешёвый путинский газ.
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почему поляки идут в суд и решают свои вопросы, а мы все время занимаемся попрошайничеством ????????
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Навіть більше, поляки пішли до суду і вирішили наше питання.
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поляки вирішили своє питання, після розблокування потужностей OPAL в них хронічно неповне завантаження транзиту росгазу, а до того було 100%
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дело это внутреннее которое касается самого Европейского Союза. Польша есть членом ЕС. Поляки решая свои вопросы в рамках Европейского Союза невзначай и помогли Украине. А У самой Украины нет ни каких шансов было в суде
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Так і є, при чому поляки нагнули німців.
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А при чем ЕС ???? Кто мешает обратится в суд США по вопросу Будапештского Меморандума ????
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Ха ха ха не не не. Это совсем другая кухня Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром - Цензор.НЕТ 4834
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А вы там китайцам газопровод уже протянули?
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Выиграли. Но проиграли тому же Газпрому там, где поляки выиграли . Почему ?
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Будь яка сторона у судових слуханнях має сама доводити свої твердження подаючи припустимі докази. Існують умови, що для польської сторони припустимими є докази, які не може навести Україна.
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А сколько газа система может "тянуть" и сколько россияне будут прогонять через нее?
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Наша? До 2014 тільки Україна купляла 50 млрд + транзит.
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ну россияне хотели кинуть украину на газе как понимаю и перекинуть на СП-2
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Типа того, як завжди геніально, втратити купця на 50 млрд кубів і побудувати газогін який при максимальній загрузці перекине 60 млрд на рік. До того ж гілка йде через Буковину на Молдову та ПМР, чим ті би опалювали?
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Юра, ну 50 нам в хер не торохтело. То просто нам впарили. А в остальном ты прав.
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Не расисяне, а ********, учи язык,мордва
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-------В настоящее время импортный газ поступает на Украину----- ВУкраину твари, запомните ушлепки, в Украину, в Украине!
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****, коцапы, я с вами, дыбилами, уже совсем запутался: это уже внапольза или опять набутылка ??? Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром - Цензор.НЕТ 4813
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Дык они с бутылки то и не слезают, а рассуждают здесь, с умными бурятскими мордами
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"если решение суда не будет оспорено"...
Кем оспорено?
Газпрём в этом суде - даже не сторона процесса...

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А почему все взоры на Газпром? Надо смотреть на получателей в Европе - Germany. Мой прогноз. Поляки срут немцам многого. A Немцы проломят свой интерес.
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Козломордым во главе с ****** - все срут...
в том числе и немцы будут рады...)
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Блин, с ху@ла потекло! А такие надежды были на фрау!
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Там все бьются за свой финансовый интерес. Поляки хотят быть продавцом американского газа в Европе, россияне со своим газом им конкурент. Германия хочет напрямую получать газ и платить за него меньше, чем транзитом через другие страны. Россия в первую очередь хочет продавать Европе больше газа, а если не получится, вторая цель - сократить заработок Украины на транзите. Украина не хочет терять заработок на транзите. Американцы хотят больше продавать Европе своего газа, Россия - прямой конкурент и т.д. Обратите внимание: речь не идет о том, что Европа не будет покупать российский газ, речь идет только о направлениях его поставки, соответственно, о том, кто будет на потоках зарабатывать.
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Согласна с Вами.
Кацап по решению суда сможет транспортировать по трубе половину объема. Для транспортировки второй половины будет создана фирма (возможно немецкая) которая будет покупать этот обем в начале трубы и от своего имени качать дальше. В этой фирме будет присутствовать российский капитал. Такое уже было в СП-1.
Цє таке.
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СП-1 - дело прошлое и после решения суда к СП-2 никакого отношения не имеет. Это што касается части кацапского капитала в фирме-транспортировщике кацапского газа. Теперь, насколько я понял, в транспортной компании даже частично кацапский капитал участвовать, паходу, не будет.
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А тепер Україна повинна показати свою принциповість в проведенні європейських енергореформ й обмежити максимум половину потужності прокачку росгазу українськими газогонами Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром - Цензор.НЕТ 5134
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