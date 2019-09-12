 "Дано вказівку знайти на мене і на моїх заступників щось таке, що дозволить відкрити проти нас кримінальні справи", - Супрун

Про це Уляна Супрун розповіла в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.
"Мені вже сказали друзі з правоохоронних органів, що їм дано вказівку знайти на мене і на моїх заступників щось таке, що дозволить відкрити проти нас кримінальні справи. І зараз вони чекають зустрічі Трампа із Зеленським, а після цього почнуть справу проти мене" , - сказала Супрун.
За словами колишньої в.о. голови МОЗ, зараз ДБР веде розслідування проти держсекретаря МОЗ Артема Янчука. "Вони думають, що він "людина Супрун". І бояться, що всі, хто залишився в міністерстві, це "люди Супрун". Вони не розуміють, що це професійні чиновники, які пройшли конкурс і роблять свою роботу в інтересах українського народу", - заявила Супрун.
Як приклади переслідування вона назвала 15 аудитів, які Рахункова палата провела в МОЗ за час, що Супрун очолювала міністерство, аудит роботи МОЗ, призначений комітетом Верховної Ради з питань здоров'я нації і те, як швидко суд призначив до розгляду позов до неї колишнього нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука.
"Нам було сказано, що це йде від Офісу президента. Але думаю, що це вже такий мем, у всіх випадках говорити про Офіс президента, і не завжди воно так", - додала Супрун.
зелебобам нужны нэ въязни, а те, кого можно шантажировать
Десь і колись вже таке було.
73% проголосовали за "русский мир" - жрите.
А вам от злобы желаю не сдохнуть! Кто нас развлекать на цензоре будет?
1. Про реформу медицини - те, що ви маєте розуміти, щоб не стати тупими зєлєбобами. По-перше: реформована тільки первинка! Вторинка-третинка (включно з невідкладною медициною та ін.) працюють досі за старою схемою. Вторинка+ має реформуватись з 2020. Мали з НР, тепер ніби пізніше
2.Все залежить від того,як приймуть бюджет. Якщо зелень пропише в бюджеті те, що було затверджено - реформа відбудеться. Ніби обіцяють... Що таке первинка-вторинка-легко загуглити. Для лінивих:первинка-це твій терапевт з поліклініки. Сюди докупи сімейний лікар,педіатр і гінеколог
3.Взагалі суть реформи - гроші йдуть за пацієнтом. Лікарям дана свобода: хочеш - будь ФОПом, хочеш - групуйся по 2-3, хочеш - цілу поліклініку переформатовуй - це про первинку. Платять подушно,за кожну декларацію + коефіцієнти (молодь,старі,немовлята і т.д.)
4. Те,що ви маєте знати: в оплату первинки "подушно" зашиті основні дослідження, аналізи і безкоштовні ліки (реімбурсація). Більше того, для реімбурсації ТІЛЬКИ електронний рецепт (інакше від паперів ми ніколи б не позбавились)
5. Не спішіть волати! Для власників Нокії початку нульових - електронний рецепт лікар роздруковує. Але. Він може виписати ел.рецепт (який приходить смскою) по телефону. Ти можеш подзвонити лікарю - і отримати смску з рецептом. Це можна робити. І це діє. Я отримувала ел.рецепт.
6. Наше фсьо - вторинка. Ті самі лікарі, до яких ми йдемо по рекомендації і які нас,власне,лікують: урологи-офтальмологи-лори-невропатологи та ін. Вторинка запрацює з 2020. Тільки у разі, якщо на вторинку направив лікар первинки. Без направлення - платно.
7. А тепер самий жир. Як було раніше?Державна субвенція на область. Область ділила гроші по районах.Райони ділили по лікарнях. І все це робилось практично ВІД ФОНАРЯ! Лікарня,яку очолював, напр.,родич якогось високого чиновника,отримувала більшу субвенцію,ніж та, куди пруть люди.
8. Що зміниться? Платити будуть за пролікований випадок. Якщо врахувати, що гроші йдуть за пацієнтом, то ті лікарні, куди пруть люди, не бідуватимуть. Бідуватимуть ті, які раніше"домовлялись".
9. Важливий момент. Платити будуть не всім. А лише тим, хто забезпечить рівень. І тут настає попаболь для ушлих районних лікарень,де УЗІ лише платно було, бо вони (лікарні) були зубожілі, як останній зєлєйоб...
10. Картина така: Не можеш забезпечити УЗІ дослідження?Дулю тобі, а не фінансування. І пофігу, що син головного лікаря за гривню орендує кабінет платного УЗІ.
11. Найбільша афера українських районних (особливо районних) лікарень - лікування інсульту. В цивілізованих країнах ніхто не лікує інсульт циннаризіном. Це як вітамінки. Інсульт лікують лише, коли ангіограф чи КТ покаже,де тромб.
12. В Україні сотні райлікарень збирають десятки тисяч сільських пенсіонерів і ІМІТУЮТЬ лікування інсульту, капаючи, практично, вітамінки з фуфломіцином. Так от. Це все збираються припинити. І, так, це - попаболь і голосні верески.
13. Що міняє реформа в цьому напрямку? Хочеш отримувати гроші за лікуання інсульту - май обладнання: ангіограф або КТ. Якщо нема - до побачення. Оплатимо лише терапію, пологи, педіатрію і т.д. Але не лікування інсульту.
14. Лікарням виставили примірні вимоги до технічного забезпечення, щоб отримати фінансуання пакетів медичних послуг. І - О ЧУДО!-лікарні терміново почали ремонтувати обладнання, яке досі припадало пилом в комірчинах, бо пацієнта завжди можна було відправитина платне обстеження...
15. Тема складна, якщо зацікавить, розкажу ще. Маю ще що сказати. Якраз сьогодні поклала чоловіка в терапю: УЗІ, рентген і аналізи безкоштовні.Чесно.Я навіть за ватку не платила Розкажу,чому так, і як в цьому роль реформи Супрун. Бльо,у них навіть шприци є) Якщо вам буде цікаво
16. Отже, продовження. Як ви вже зрозуміли,з 2020 НСЗУ як головний розпорядник бюджетних коштів за мед.послуги оплачуватиме лікування. Це якщо зелена пліснява не наважиться зарубати реформу(там зацікавлені міжн.структури,і вони працюють на нас-пацієнтів,бо те,що маємо зараз-це пц
17. Хто може - сам проситає ЗУ про медгарантії - основний закон для медреформи. Так що якщо зустрінете лайно на НСЗУ - не вірте ) Бо цю систему ламати важко...
18. НСЗУ покликана зробити переворот в свідомості. Зробити оплату послуг. ПОСЛУГ. Медичних. Зруйнувати совкову систему Семашка (гугліть Семашка, це цікаво). Може, років 50 тому система Семашка мала право на життя, але зараз?
20. Найпозитивніше з реформи Супрун: ми,нарешті,дізнаємось, від чого насправді лікуються українці. Бо досі ця інформація подається за совковим методом: якщо дані ф.20 відрізняються більш,ніж на 10% від попередньої - чекай перевірку.Читай: НЕ ВИСОВУЙСЯ!
21. Так. Медико-статистичні дані неадекватні. І тільки оплата за конкретні послуги (яку здійснить НСЗУ) дасть нам справжню картину. А тоді можна буде говорити про перспективи медицини в Україні.
23. КНП мають свободу у використанні держ.коштів - на рівні приватних підприємств. + широкі можливості залучення благодійних коштів. Все залежить від статуту і колективного трудового договору.
24. Несподіванка: переважна більшість власників лакарень в Україн - місцеві ради (привіт, децентралізація!)
25. Сподіванка: далеко не всі місцеві ради кинулись міняти форму власності своїх лікарень. Бо це передбачає ревізію наявних тех.засобів і всього майна... А ще реформа передбачає покладення господарських витрат на лікарні на місцеві ради:компослуги, ремонт і т.д....
26. Тобто, з тих грошей, які бюджет виділяє на лікування українців, НСЗУ має забезпечити оплату саме ЛІКУВАННЯ, а не харчування чи ремонт. Це має забезпечити власник - місцева рада. Облом для схемщиків, так.
27. І в цьому місці, коли почуєте плачі про зубожілі місцеві ради - згадайте статистику накопичення на депозитах коштів місцевих рад. Мова про десятки мільярдів гривень.
28. Суть у чому? Грошей на медицину більше не стане. З усіма витікаючими. Але. НСЗУ прослідкує, щоб ті гроші з бюджету, які передбачені на медицину, йшли саме на лікування, а не на всяку фігню.
29. А тепер зовсім на пальцях, на практиці. Лікарні вже ознайомились з примірними вимогами до медзакладів, які висуває НСЗУ на фінансування. Що це дало?
30. Маючи в родині важке захворювання, я як ніхто можу відслідкувати ті зміни, які відбулись в медицині за останні 10 років. Так ось. Досі я купувала ВСЕ. Включно зі скальпелями і операційними халатами. Сьогодні чоловіка поклали в терапію з безкоштовним УЗІ,рентгеном і аналізами
31. Більше того, я ВПЕРШЕ за десяток років не тягла торби ліків у відділення. Я НЕ КУПУВАЛА ШПРИЦИ! І СИСТЕМИ! У них, блдь, завжди були на це гроші, але чомусь шприци, системи і срану ватку завжди купували пацієнти. Я сьогодні не купувала. Факт.
32.Для розуміння: те УЗІ, яке робиш для терапії - то фігня, яка просто витягує в тебе пару тисяч. Бо те, справжнє УЗІ, ти робиш у того єдиного лікаря і для того єдиного лікаря-гуру, в якого ти спостерігаєшся. І якщо ти до гуру принесеш оте УЗІ з терапії - він тебе пошле.
33. До УЗІста-гуру, звісно. Щоб той зробив правильне УЗІ. Вам же знайомо це, чи не так? Завжди бісило: якого, власне, я викидаю кілька тисяч на загальне обстеження, коли паралельно плачу за те, справжнє обстеження, якому довіряю?
34. Про хірургію світлі реформи на прикладі. Хірургії є різні. Наприклад, інститут Яноського (гугліть,панове). Там професори - боги. Сама з таким стикалась. Коли професор, не зважаючи на КТ і всякі МРТ,в кінці операції, коли мають зашивати, каже: шось тут не те!
35.І своїми руцями лізе під саме серце дорогої мені людини... І таки знаходить там бяку, і вирізає її... То цей професор - бог хірургії. Ну, може, напівбог. І маємо хірурга в райлікарні. Де оперативне втручання раз на тиждень. 90% операцій - вскривання чиряків (це реалії).
36. Так ось, задумайтесь: якого, собсно, біса у цих двох хірургів має бути однакова зарплата і однакова плата за їх роботу? Де тут справедливість? Головне: якого біса держава має утримувати відділення хірургії (стаціонар!), де раз на тиждень скривають чиряк?!
37. Так, роботу другого відділення (з чиряками) НСЗУ не оплачуватиме. Принаймні як хірургію. Як первинку, як терапію, як амбулаторне лікування - так. Але не як хірургію. Але вереску буде багато: злочинна Супрун знищує хірургію в селах!
Твої руки нічого не крали.
К сраке.
Ілі снова сгенеріруєшь?
поэтому в судах 98% обвинительных приговоров
«...Борітеся - поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!...»
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😇
Вскрыта гражданка США без высшего образования, которая до сих пор исполняет обязанности Министра Здравоохранения Украины
Ее муж всего за год обогатился на 20 миллионов за счет денег раненых ветеранов АТО и онкобольных детей.
Марко Супрун сумел обогатиться на минимум 20 млн гривен. Его жена американка Ульяна Супрун провернула очередную преступную схему.
Сегодня, 4 мая, журналистр Александр Дубинский представил результаты своего расследования. По его словам, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун организовала несколько схем по хищению средств под видом реформ.
В своем блоге журналист отметил, что под прикрытием выплат на проведение подготовки и повышение квалификации медперсонала была создана схема на целых 20 млн гривен. По словам Дубинского, деньги достались мужу Супрун Марку через ОО «Защита патриотов». Как известно, последний возглавляет организацию с июля 2016 года.
«Сначала деньги с Минздравом выделялись на Тернопольский государственный медицинский университет им. Горбачевского, ну а после - выводились через ООшку мужа Супрун», - рассказал журналист.
Дубинский отметил, что преступная схема начала реализовываться в октябре 2017 года. Тогда общественная организация «Защита Патриотов» проводила в Тернопольской университетской больницы обучение по курсу «Поддержка жизни во время травмы. Украинская программа». Ректор ГВУЗ «Тернопольского государственного медицинского университета им. И. Я. Горбачевского МОЗ Украины» Михаил Корда направил в МОЗ Украины на рассмотрение предложение о выделении в 4 квартале 2017 года средств по программе «Подготовка и повышение квалификации лиц по предоставлению домедицинской помощи» в размере 3,3 млн грн и еще несколько миллионов на различные расходы.
После этого зашевелилась сама Супрун. В это время она просит согласования проекта постановления КМ Украины «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для подготовки и повышения квалификации лиц по предоставлению домедицинской помощи».
«И это на фоне того, что в тот момент медучреждениям не хватает финансирования и как результат - в рамках «реформы Супрун» осуществляется увольнение врачей …. Очевидно, что из ОО происходит обналичивание денег, ведь стоимость услуги, в которых она участвует, завышены в несколько раз, а Супрун просто «распределяет потоки» в нужные учебные заведения», - отметил Дубинский.
🤗
"В чем разница между "порохоботами" и вами, мои наивные буратины с головами из качественнейшей березы? Когда я голосовал за Порошенко - я голосовал не за пенсию в 500 евро и снижение "коммуналки" в три раза. Я понимал, что это невозможно. Я понимал, что Порошенко ничего не ДАСТ, что нужно все зарабатывать САМОМУ. Что халявы нет и не будет.
Вы голосовали за вот это вот. За "халявную" растаможку "евроблях". За снижение тарифов и "доллар по 8", за "пенсии втрое" и зарплату 3 тысячи долларов. За "отнять и поделить". Вы, как тот Яшка-артеллерист из "Свадьбы в Малиновке" - "Мне бы такую работу, шоб поменьше работать". А зарплату, как в Германии хотите.
Я до сих пор считаю Порошенко (при всех его недостатках) лучшим президентом за всю историю Украины. За восстановление армии и освобождение Славянска, Краматорска, Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Константиновки, Бахмута, Дружковки, Счастья, Попасной, Торецка. За Антипутинскую коалицию. За "ни слова об Украине без Украины". За то, что человек постарел за 5 лет на 15.
Вы... Вы начинаете ненавидеть Зеленского. Очередного мессию, котроый не дал вам "халявы". Он еще 4 месяца не работает; "Слуги" в парламенте двух недель не проработали. Правительство "ЗЕ" только неделю как в своих высоких кабинетах - еще не успели фикусы от "папередников" на свои кактусы заменить. Мировой рекорд вы установили, однако.
Для вас они уже "зеленое болото". Они уже нехорошие. Не для всех. Некоторые, у кого головы не из березы, а из дуба, все еще любят, верят и ждут. РНо уже отваливаются, как высохшее дерьмо от коровьей задницы те, кто в апреле орал, выпучив глаза "Лишьбынепорошенко"
А мы, "порохоботы", вас предупреждали.
Вас же предупреждали?
Теперь кушай... те Закон № 1210 по которому невозможно вести бизнес и Закон № 1012 по которому невозможно сместить президента. Ну, и другие острые закуски, типа 1053 и 1073.
А мы, "порохоботы", посмотрим на это со стороны. Имеем право.
Потому, что мы воевали пока вы своих сыновей от мобилизации по чердакам прятали. Мы последнюю гривню армии отдавали пока вы ныли про "доллар по 8". Наши женщины в кровь пальцы стирали, плетя маскировочные сети, а ваши по фитнесам-барам с мохито.
Мы из Польши машины для военных гоняли, а вы - "евробляхи" на продажу. Мы радовались каждому успеху Украины - Томосу и безвизу, децентрализации и "ProZorro", партнерству с НАТО и квотам украинского на телевидении.
А вы "мову, віру, армію" по старой совковой привычке пытались на хлеб намазать, а когда не получилось (вера, она, знаете ли туго на батон намазывается), настойчиво вопрошали "А шо мне эта Украина дала?"
Я как был готов летом 14-го на картошке в мундирах сидеть ради Победы, так и сейчас готов. Вы как сидели в барах после фитнеса, так и сидите. И тихо так между собой "А если и Путин придет? Ну и что? Путину тоже есть-пить надо. Приспособимся как-нибудь".
Дозвольте же возразить вам и встать на защиту Зеленского и его "слуг". Это не они "зеленое болото". Это вы.
Булькающее, зловонное, в котором даже золото превращается в труху и гниль."
А я добавлю про втому від війни- це не втома, це ваш страх, що треба підняти дупу з теплого дивана і стати захищати країну. Ви втомилися від війни п'ючи каву в кафе, на тренажерах в фітнес-клубах, дома на дивані з півасиком та серіалом "СН", втомилися виправдовуючись, що це не війна, а якесь АТО, ООС, от якби офіціально війна, то ми б ... ууух! Та ні, ви б нили так само і про війну, і про воєнний стан, і про комендантський час, і про втрату роботи (бо коли війна, то так буває) і тощо, і платили б ви не 1,5% на армію... Але ж ваш страх блокує мозок (теоретично він є)...
Пиши еще, не останавливайся, а то муза улетит к другому порошкоботу.
А потому что президенты ( Зе, порох, и.д) не могут контролировать глубоко окопавшихся кгбисттв, которые дают команды на ТРАВЛЮ ПРОЗАПАДНЫХ ЧИНОВНИКОВ .
Вот Зе надо посадить этих командиров типа Портнова.