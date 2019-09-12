 "Дано вказівку знайти на мене і на моїх заступників щось таке, що дозволить відкрити проти нас кримінальні справи", - Супрун

Про це Уляна Супрун розповіла в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Мені вже сказали друзі з правоохоронних органів, що їм дано вказівку знайти на мене і на моїх заступників щось таке, що дозволить відкрити проти нас кримінальні справи. І зараз вони чекають зустрічі Трампа із Зеленським, а після цього почнуть справу проти мене" , - сказала Супрун.

За словами колишньої в.о. голови МОЗ, зараз ДБР веде розслідування проти держсекретаря МОЗ Артема Янчука. "Вони думають, що він "людина Супрун". І бояться, що всі, хто залишився в міністерстві, це "люди Супрун". Вони не розуміють, що це професійні чиновники, які пройшли конкурс і роблять свою роботу в інтересах українського народу", - заявила Супрун.

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Як приклади переслідування вона назвала 15 аудитів, які Рахункова палата провела в МОЗ за час, що Супрун очолювала міністерство, аудит роботи МОЗ, призначений комітетом Верховної Ради з питань здоров'я нації і те, як швидко суд призначив до розгляду позов до неї колишнього нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука.

"Нам було сказано, що це йде від Офісу президента. Але думаю, що це вже такий мем, у всіх випадках говорити про Офіс президента, і не завжди воно так", - додала Супрун.