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 Події
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Все про:обстріл (5508) Донбас (12980)

 Від початку доби 12 вересня ворог 12 разів порушив режим тиші, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • неподалік Пищевика - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Водяного - з міномета калібру 120 мм і стрілецької зброї;
  • неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
  • поблизу Верхньоторецька - зі стрілецької зброї;
  • неподалік Авдіївки - зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • в районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • поблизу Новгородського - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
  • неподалік Кримського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу Новгородського - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
  • неподалік Травневого - з міномета калібру 82 мм;
  • поблизу Луганського - з міномета калібру 120 мм".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148134
 
 
 Топ коментарі
 
Горить військовий полігон на Харківщині,рвуться склади з боєприпасами в Калинівці. В етері-повна тиша... Міністром оборони призначено Беніного бурильника скважин Загороднюка . Просто ЗЕ вирішив,що під час війни армією мають керувати недолугі дятли. Ви сделалі їх вмєстє ісчо рас
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на мир немає і натяку.
чому наша дипломатія замовчує факти війни ?
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зате він не допустив окупації решти українських земель, а загроза була величезною.
побачимо, що вдасться досягнути ЗЕ і на яких умовах.
думаю, Петі пропонували "деокупацію" в обмін на окупацію, але він відмовив.
чи стане розуму в ЗЕ зробити те саме ?
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Горить військовий полігон на Харківщині,рвуться склади з ************ в Калинівці. В етері-повна тиша... Міністром оборони призначено Беніного бурильника скважин Загороднюка . Просто ЗЕ вирішив,що під час війни армією мають керувати недолугі дятли. Ви сделалі їх вмєстє ісчо рас
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Ну вот. Все мы видим как стратегия Владимира Александровича приносит успех.
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на мир немає і натяку.
чому наша дипломатія замовчує факти війни ?
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кажуть, при пэтюньчеке было 144 минских перемирий и не стреляли
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Ксения почему Порошенко так и не смог за свои 5 лет своей каденции добиться при участии международной коалиции деокупации Крыма и Донбасса? 5 лет это не 100 дней
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зате він не допустив окупації решти українських земель, а загроза була величезною.
побачимо, що вдасться досягнути ЗЕ і на яких умовах.
думаю, Петі пропонували "деокупацію" в обмін на окупацію, але він відмовив.
чи стане розуму в ЗЕ зробити те саме ?
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у меня уже давно так...






Nasha Canada
Наша Канада

@NashaCanada

·10 сент.

Россия так задолбала "русским миром", что при просмотре фильмов про войну, начинаешь невольно симпатизировать немцам.
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Трамп снял запрет на 250 миллионов долларов помощи для Украины.Осталось 2 недели,чтобы их портратить.
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ДА ВСЕ ЭТО ПОНЯТНО

НО ЗА АВГУСТ ПОГИБЛО 8 НАШИХ СОЛДАТ Вы слышали слова соболезнования по погибшим а это о многом говорит тишина вот и вся суть можно много пиариться только законы обмены но не помнить и выразить скорбь по погибшим это низко
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