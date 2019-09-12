 Від початку доби 12 вересня ворог 12 разів порушив режим тиші, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік Пищевика - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - з міномета калібру 120 мм і стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Верхньоторецька - зі стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - зі станкового протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- в районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Кримського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Травневого - з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Луганського - з міномета калібру 120 мм".
чому наша дипломатія замовчує факти війни ?
побачимо, що вдасться досягнути ЗЕ і на яких умовах.
думаю, Петі пропонували "деокупацію" в обмін на окупацію, але він відмовив.
чи стане розуму в ЗЕ зробити те саме ?
Nasha Canada
Наша Канада
@NashaCanada
·10 сент.
Россия так задолбала "русским миром", что при просмотре фильмов про войну, начинаешь невольно симпатизировать немцам.
НО ЗА АВГУСТ ПОГИБЛО 8 НАШИХ СОЛДАТ Вы слышали слова соболезнования по погибшим а это о многом говорит тишина вот и вся суть можно много пиариться только законы обмены но не помнить и выразить скорбь по погибшим это низко