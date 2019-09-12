 "Північний потік – 2" може дорого коштувати Європі в майбутньому, - Зеленський

"Північний потік – 2" може дорого коштувати Європі в майбутньому. Про це 12 вересня в Києві під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністе заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".



"Я звернув увагу президента Фінляндії на питання "Північного потоку – 2". Наголосив, що цей проєкт є загрозою для всієї Європи. Його оцінка як суто комерційного проєкту може дорого коштувати нашим європейським партнерам у майбутньому", – сказав Зеленський.





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Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчено на 75%, і Москва стверджує, що завершить проект до кінця 2019 року.

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