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 Політика України
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 "Північний потік – 2" може дорого коштувати Європі в майбутньому, - Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом Финляндии Саули Нийнисте, что "Северный поток-2" является угрозой для всей Европы.

"Північний потік – 2" може дорого коштувати Європі в майбутньому. Про це 12 вересня в Києві під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністе заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Я звернув увагу президента Фінляндії на питання "Північного потоку – 2". Наголосив, що цей проєкт є загрозою для всієї Європи. Його оцінка як суто комерційного проєкту може дорого коштувати нашим європейським партнерам у майбутньому", – сказав Зеленський.

Читайте також: Ми з Польщею одностайні: Nord Stream 2 становить загрозу, - Зеленський

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчено на 75%, і Москва стверджує, що завершить проект до кінця 2019 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на 8 місяців, а сам проект - подорожчати на 660 млн євро

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148133
 
 
 Топ коментарі
 
Трускавецький університет ета вам нє ета.
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європейці думають перехитрувати рашку, але скоріше вони самі потраплять на гачок.
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Кажуть, шо пэтюньчик не очень сопротивлялся строительству сп2
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європейці думають перехитрувати рашку, але скоріше вони самі потраплять на гачок.
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Кажуть, шо пэтюньчик не очень сопротивлялся строительству сп2
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Порохоботы должны как-то приплести к тому что Украина не будет получать 3 млрд $ каждый год за транзит из-за СП к Зеленскому
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Вообще не сомневаюсь. Так и будет, приплетут легко
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товарищ майор ему так сказал, а если будет спорить с начальством, то и на бутылку посадить на расее могут.
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.....всё никак с "шоколадным" не успокоятся, видать защемил им я@ца в своё время конкретно... мстя продолжается "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 355
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Так якщо пороховата не розуміє, хто Україні ворог, то що європейцям дорікати?!
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Трускавецький університет ета вам нє ета.
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Или Зеля нифига не шарит,или эвропэйсы,спонсирующие СП-2,долбодятлы,или все вместе вешают нам лапшу на уши.
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Европейский суд принял прецедентное решение, отменяющее право Газпрома на единоличное использования трубопровода OPAL
Немецкие СМИ считают это поражением Евросоюза и правительства ФРГ.
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Evrosojuz kak raz pokazal sto imejet svojio mnenyje i pravilno zdelal
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Finliadija odna iz nemnogix stran kotoraja 100% pokupajet gaz s rosiji "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9960
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В Литве LNG терминалы построены, чего свиночолий гетьман не захотел сделать. В результате чего, Литва еще и экспортирует газ в другие страны.
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Если к нему подпустить Коломойского, то стопудово. Если не верят, хай у Лакшми Миттала спросят.
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Рояліст ще й плюється?
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А партия слуга урода является угрозой для независимости Украины
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Так Порошенко же сам говорил "геть вiд Москви" . Вот европейцы его и послушались и сделали нам геть вiд Москви i геть вiд 3млрд $ в бюджет каждый год , спасибо Пороху "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1718
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Не в бюджет, а в кишеню ахметових, давай плакати за ахметкиними грошами.
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какая обдолбанная кокетка, которая пытается пыжиться...
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Жадный платит дважды - закономерность...СП дурацкая затея Путина на которую повелись Европейские лидеры!
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Что же в ней дурацкого кроме того что он не выгоден Украине (и США)?
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так це перемога ліксєїча), чи може це ющ) почав боротися з ******, руками Поляків?! "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9692
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Досить кошмарити Арселора, Вова! Такої шкоди, як ти своїм бакановим наробив, ще треба примудритись, щоб зробити. Тут борги МВФ нема чим віддавати, а він ще й Арселор хоче закрити. Хто тебе надоумив на таке???
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А про ПП-2 навіть не згадуй, Вова. Це питання вирішене. З Нового Року в нашій трубі газу не буде і це факт. Буь який мороз вище мінус 5градусів і Україна перетворюється в Алчевськ. Не буде ні газу, ні світла, ні зв'язку, ні води, ні бензину-соляри(бо грошей не буде), ніяких служб нічого. І про такий колапс треба думати вже сьогодні. А не Арселор кошмарити бакановим твоїм
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Для завершения п-2 надо 600млн.дол. и время 8 месяцев. Слова газпрома. Контракт заканчивается 01.01.2020. Украина должна воспользоваться шансом на получение европейского контракта на транзит т.е. счетчик газа на границе с россией, цена газа для европы тоже на границе плюс транзит по Украине по европейским меркам плюс газ для компрессоров. И цена на транзит газа не коррелируется с ценой газа для Украины как взаимозачет. И все это на 10-20 лет контракт.
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Реально дотягнути ще до Нового Року. Працюють в усиленому режимі. Можуть навіть раніше. Грошей Раша на це не пошкодує. Єдине, що Штати можуть перед закінченням ввести санкції проти будівельної фірми і два км. залишаться недобудованими. Але треба бути готовими до будь яких позаштатних ситуацій.
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600 млн и 8 месяцев надо для выполнения требований Дании по дополнительной экологической экспертизе. Для обхода Дании - 2 - 4 недели.

Такой тонкий намёк Датчанам что время выходит. "Или соглашайтесь, или вас просто обойдут и вы не получите денег".
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А наші хотєлки на пролонгувати контракт скоріше залишаться тільки хотєлками. Наші шмарклі нам ніхто підтирати не захоче. Стурбованостів в них вистачає, будуть виказувати.
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Закрыть только добычу руды, из-за поднятия ренты с 8% до 10% и рентабильность добычи с 14% до 33%. Делайте выводы, но эти цифры неубивающие.
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А маскі шоу СБУ? Це як називається? Виїмка документів? Неможна було по телефону все повирішувати? Інвестор - це твій клієнт в ресторані. Не розмовляє офіциант з клієнтом таким тоном, бо він підніметься і більше ні під яким примусом не прийде наступного разу. І більше ніхто не прийде навіть, якщо хозяїн ціни зменьшить вдесятеро, ніж у сусідів.
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Коли всі вже це зрозуміли в Європі, ЗЄля вставив свої 5 коп.
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Ну без сарказма.

Вот может же правильные вещи иногда озвучивать
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у порохоботов сорвало крышу, они уже недовольны что Зеленский против рассейской трубы, ну это и понятно становится, коль учесть что процент порохоботов в Украине удивительным образом совпадет с процентом любителей рашки и путина. Все те же 8-13%, все тот же "особый статус", "элита", "услышьте бомбас". История повторяется.
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Ну так им же выгодно, когда Украине плохо, чтобы они потом могли говорить, вот смотрите, что Зеленский делает! Обыкновенная вата...
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После решения суда ЕС по OPAL объемы транспортировки газа по "Северному потоку" уменьшатся на 50% или 12 млрд куб. м в год.

(проектная мощность "Северного потока №1" составляет 25млрд куб.м),

"Північний потік – 2" може дорого коштувати Європі в майбутньому, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9194 ))
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проектная мощность "Северного потока №1" составляет 25млрд куб.м),



Поправочка: 55 млрд куб м - проектная. 61.96 - пиковая. 58.8 - средне годичная.
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Поток №1(27млрд куб м) + Поток № 2(27млрд куб м) = 55 млрд куб м

----------------

Проектна потужність першої гілки морського газопроводу «Північний потік» склала 27 млрд кубометрів, після планованої добудови другої гілки збільшиться до 55 млрд кубометрів[

Якщо раніше йшлося, що «Газпром» законтрактував приблизно 22 мільярди кубометрів на 2012 рік (при потужності першої нитки в 27,5 мільярди)
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Таким образом, оптимистический прогноз окупаемости СП-2 составит 18 лет, а пессимистичный - 60 лет . Не исключено, что инициаторы строительства сп-2 просто не доживут до срока его окупаемости.
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В Європі є економіка, яка потребує енергоносіїв. На ринку енергоносіїв є конкуренція. Між світовими економічними гігантами йде жорстка боротьба за лідерство, ринки збуту і сфери впливу. В цій боротьбі присутні багато факторів, які оцінюються комплексно з урахуванням ризиків, позитивних і негативних сторін. Мають значення індивідуальні якості і позиції лідерів.
Ізраїльські секретні служби, наприклад, розмістили навколо Білого дому шпигунські пристрої, щоб прослуховувати діяльність адміністрації Трампа. Це не тому, що вони вважають Америку своїм ворогом.
Європа буде купувати енергоносії у Росії не тому, що вважає її своїм другом. Можливо, що тим самим вона засовує свою голову в петлю і це є її стратегічною помилкою. А, можливо, що тим самим Європа покращить своє геополітичне становище і це сприятиме покращенню її лідерських позицій у світі.
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