 "Північний потік – 2" може дорого коштувати Європі в майбутньому, - Зеленський

"Північний потік – 2" може дорого коштувати Європі в майбутньому. Про це 12 вересня в Києві під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністе заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Я звернув увагу президента Фінляндії на питання "Північного потоку – 2". Наголосив, що цей проєкт є загрозою для всієї Європи. Його оцінка як суто комерційного проєкту може дорого коштувати нашим європейським партнерам у майбутньому", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".
Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.
Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчено на 75%, і Москва стверджує, що завершить проект до кінця 2019 року.
Немецкие СМИ считают это поражением Евросоюза и правительства ФРГ.
Такой тонкий намёк Датчанам что время выходит. "Или соглашайтесь, или вас просто обойдут и вы не получите денег".
Вот может же правильные вещи иногда озвучивать
(проектная мощность "Северного потока №1" составляет 25млрд куб.м),
))
Поправочка: 55 млрд куб м - проектная. 61.96 - пиковая. 58.8 - средне годичная.
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Проектна потужність першої гілки морського газопроводу «Північний потік» склала 27 млрд кубометрів, після планованої добудови другої гілки збільшиться до 55 млрд кубометрів[
Якщо раніше йшлося, що «Газпром» законтрактував приблизно 22 мільярди кубометрів на 2012 рік (при потужності першої нитки в 27,5 мільярди)
Ізраїльські секретні служби, наприклад, розмістили навколо Білого дому шпигунські пристрої, щоб прослуховувати діяльність адміністрації Трампа. Це не тому, що вони вважають Америку своїм ворогом.
Європа буде купувати енергоносії у Росії не тому, що вважає її своїм другом. Можливо, що тим самим вона засовує свою голову в петлю і це є її стратегічною помилкою. А, можливо, що тим самим Європа покращить своє геополітичне становище і це сприятиме покращенню її лідерських позицій у світі.