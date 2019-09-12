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 Політика України
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Все про:ФСБ (768) Чубаров (377) Іслямов Ленур (31) Бекіров (86)

 Основною версією ФСБ у справі Бекірова було виконання ним теракту за дорученням голови Меджлісу, - Чубаров

Основною версією ФСБ Росії у справі кримського татарина Едема Бекірова було виконання ним теракту за дорученням голови Меджлісу.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав глава Меджлісу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Основна версія карателів з ФСБ Росії, яка розглядалася окупаційним "слідством" щодо кримського татарина Едема Бекірова після його незаконного затримання та арешту мала такий вигляд:

"Рефат Чубаров доручив Едему виконати терористичний акт, Ленур Іслямов - забезпечив Бекірова вибуховими речовинами і боєприпасами, а сам Едем Бекіров провів усю підготовку до теракту, але не встиг його здійснити", - написав Чубаров.

Основною версією ФСБ у справі Бекірова було виконання ним теракту за дорученням голови Меджлісу, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148130
 
 
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Кацапня що сама творить, те і на інших навішує. На більше розуму не вистачає.
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А ще у москві будинки підривали🤔 Хто це зробив?
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