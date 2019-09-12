 Аваков прийняв відставку Аброськіна, Невгад і Купранця

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації МВС.

"Відповідно до наказу міністра внутрішніх справ з лав Національної поліції звільнено першого заступника голови НПУ - керівника кримінальної поліції генерала поліції другого рангу В'ячеслава Аброськіна, заступника голови - начальника Головного слідчого управління генерала поліції третього рангу Віталія Невгада, заступника голови - начальника Департаменту захисту економіки генерала поліції третього рангу Ігоря Купранця", - сказано в повідомленні.

На посаду першого заступника голови Національної поліції - керівника кримінальної поліції призначено генерала поліції третього рангу Євгена Коваля. Раніше він обіймав посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Підполковник поліції Максим Цуцкірідзе, який обіймав посаду заступника керівника ГСУ, рішенням міністра призначений заступником голови Національної поліції - керівником Головного слідчого управління.

"Заступники голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, Ігор Купранець і Віталій Невгад припинили свою службу в органах Нацполіції. Вони служили українському народу в надважкий перехідний період для правоохоронних органів і під час війни в Донбасі. Дякую за службу кожному. Новим керівникам бажаю служити гідно в ім'я України. Не підведіть!", - цитує пресслужба МВС слова Арсена Авакова.

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Нагадаємо, 11 вересня спікер Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про звільнення "за власним бажанням" трьох заступників голови Нацполіції, серед яких він назвав Аброськіна.

12 вересня В'ячеслав Аброськін спочатку спростував своє звільнення. Пізніше він заявив, що після відставки збирається балотуватися в мери Маріуполя.