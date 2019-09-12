EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  4809  46
Все про:Аваков (1236) МВС (1326) відставка (551) Аброськін (442) Невгад (4)

 Аваков прийняв відставку Аброськіна, Невгад і Купранця

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв відставку трьох заступників голови Нацполіції. Свої посади залишили В'ячеслав Аброськін, Віталій Невгад і Ігор Купранець.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації МВС.

"Відповідно до наказу міністра внутрішніх справ з лав Національної поліції звільнено першого заступника голови НПУ - керівника кримінальної поліції генерала поліції другого рангу В'ячеслава Аброськіна, заступника голови - начальника Головного слідчого управління генерала поліції третього рангу Віталія Невгада, заступника голови - начальника Департаменту захисту економіки генерала поліції третього рангу Ігоря Купранця", - сказано в повідомленні.

На посаду першого заступника голови Національної поліції - керівника кримінальної поліції призначено генерала поліції третього рангу Євгена Коваля. Раніше він обіймав посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Аваков прийняв відставку Аброськіна, Невгад і Купранця 01

Підполковник поліції Максим Цуцкірідзе, який обіймав посаду заступника керівника ГСУ, рішенням міністра призначений заступником голови Національної поліції - керівником Головного слідчого управління.

Аваков прийняв відставку Аброськіна, Невгад і Купранця 02

"Заступники голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, Ігор Купранець і Віталій Невгад припинили свою службу в органах Нацполіції. Вони служили українському народу в надважкий перехідний період для правоохоронних органів і під час війни в Донбасі. Дякую за службу кожному. Новим керівникам бажаю служити гідно в ім'я України. Не підведіть!", - цитує пресслужба МВС слова Арсена Авакова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У цього Президента моя заява буде завжди на столі", - Аваков прокоментував інформацію про свою відставку

Нагадаємо, 11 вересня спікер Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про звільнення "за власним бажанням" трьох заступників голови Нацполіції, серед яких він назвав Аброськіна.

12 вересня В'ячеслав Аброськін спочатку спростував своє звільнення. Пізніше він заявив, що після відставки збирається балотуватися в мери Маріуполя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148127
 
 
 Топ коментарі
 
Да, да, пархатый, теперь Рюкзаков за Беню и послужат они украинской синагоге Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца - Цензор.НЕТ 5385
 показати весь коментар
 
Бедные ЗЕбилы, это ж теперь нужно Авакова нахваливать бо он же теперь в ЗЕправительстве новом. Теперь это уже не шоколядный злочинный Рюкзаков, это теперь уважаемый, честный и самый лутший министр МВД.
 показати весь коментар
 
Я рад что в это трудное для страны время министром МВД стал такой справедливый и честный человек как Аваков и уверен что он назначит достойных людей!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да, да, пархатый, теперь Рюкзаков за Беню и послужат они украинской синагоге Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца - Цензор.НЕТ 5385
 показати весь коментар
 
 
подвела инсайдерская информация вчера?)
 показати весь коментар
 
Аваков вообще то, это последний бастион от узурпации власти зе-капитулянтами....

Не зря в рашке его называют своим врагом...
Это сложно вам понять Ksenia VB ?
 показати весь коментар
 
Аваков є юліною людиною, хоча також буде виконувати зевказівки🤔
 показати весь коментар
 
 
вот почему он будет поддерживать независимость Украины до последнего...
Потому что ему путин этого не простит, как и вооружение добрбатов...
На дату посмотрите... (тогда уже все осторожничали)..., а он нет...
https://censor.net.ua/video_news/3109739/ukraina_eto_evropa_rossiya_agressor_putin_hyilo_avakov_na_sezde_nf_kratko_sformuliroval_programmu_partii
 показати весь коментар
 
 
Не надійтеся на це. Я цю націю добре знаю. Вкраде гроші, а далі іміграція, бо Україна йому не Батьківщина.
 показати весь коментар
 
 
иммиграция не спасет....
Ну да ладно... - скоро все увидим..
 показати весь коментар
 
все ж такі хороші часи були... не те, що зараз.
бо покурвилось багато.
 показати весь коментар
 
 
не торопитесь.....
скоро снова настанут "хороші часи".... Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца - Цензор.НЕТ 1503

Дмитро Корчинський
8 год ·

Знову двоє вбитих і поранені. Якщо під час перемир'я ми постійно несемо втрати більші, ніж до перемир'я, то які втрати ми нестимо під час миру?
Українці якось втомилися від війни (визвольних змагань 1917-21 років), запанував мир і ось тоді мирно загинуло справді багато - 6 мільйонів втомлених від війни. Цікаво, питав їх хтось чи не втомилися вони від голоду?
Враховуючи розвиток технологій, зараз загине більше
 показати весь коментар
 
Ні, поки що він підписав бумагу, тим, які його підуть.
 показати весь коментар
 
 
нагинає бєня всіх, хто проти узурпації, хто з нею не згоден...З цього дня про зєлю буду згадувати тільки "причепом", бо після фотки з офіційного сайту президента, навіть немає сенсу робити вигляд, що типу зєля там хтось чи щось...таке...прозора ширмочка для коломойші...Вони і самі це не приховують, то чого там теревені розводити...Показали, хто в "домє хазяїн"...То сумна картина маслом...
 показати весь коментар
 
 
Бедные ЗЕбилы, это ж теперь нужно Авакова нахваливать бо он же теперь в ЗЕправительстве новом. Теперь это уже не шоколядный злочинный Рюкзаков, это теперь уважаемый, честный и самый лутший министр МВД.
 показати весь коментар
 
 
Бедные пЕтЕкантропы, что за день такой, кругом зрада зрадная, сплошные нежданы и вокруг шах и мат))
 показати весь коментар
 
 
Я рад что в это трудное для страны время министром МВД стал такой справедливый и честный человек как Аваков и уверен что он назначит достойных людей!
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбил ты так долго спал шо все портки с валенками обосрал...Он уже шестой год как министр МВД и шестой год как назначает..выходит шо сейчас уволили им же назначенных))
 показати весь коментар
 
 
Аваков юліна гвардія, хоча тепер він став зеленим.
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, почему аваков не сидит в тюрьме?!
 показати весь коментар
 
 
не кіпішуй, Ігарьок, до нього теж черга дійде
 показати весь коментар
 
 
Страна сгнила и завонялась,жиды это раковая опухоль на теле Украины,но пока вы тупорылые это поймёте,страна уже подохнет.
 показати весь коментар
 
 
Ніт Алі,це я про все це їбане кодло жидівське,яке вам сцить у очі на протязі останніх 20 років.
 показати весь коментар
 
 
А мова про Авакова. А от щодо "кодла" є питання до тих, хто їх постійно обирає.
 показати весь коментар
 
Так воно обрізане,що про нього мовити,паскудне жиденя армянське,хуцпман.
 показати весь коментар
 
Вірмени є християнами. Обрізання нема у їхній релігії.
 показати весь коментар
 
Ще велике питання,кого в Україні більше? Чи агентів кацапстану,чи усраіля з подвійним ггомадянством !!!
 показати весь коментар
 
Для чого ти з'єднав і своєму ніку тктарське з арабським?
 показати весь коментар
 
 
читайте між літер після коми. А якщо простіше є лише одна людина, якій додають найвищі і найнижчі епітети у всьому, що коїться на Донбасі.
 показати весь коментар
 
Це одна банда,чк-фсб-мосад,працюють однаково.
 показати весь коментар
 
 
Аваков уволил, Аброськин не поверил . Или АБроськину нужны были сутки чтоб зачистить хозяйство в управе..
 показати весь коментар
 
Авакова не чіпайте ! Бо в усіх наступить ,парашенківський переворот у грудні !!!
 показати весь коментар
 
Пока Зеленский полностью оправдывает надежды украинцев. Порохососы на петином довольствии скоро тоже будут прятаться по норам, т.к. списки уже давно составлены и товарищ следователь ждет своего часа. На Цензоре тогда станет неинтересно. Остануться лишь кацапские боты.
 показати весь коментар
 
Коли цей час настане,тоді парашоботи , перебіжать в іудеі !Тут і до бабки не ходи !
 показати весь коментар
 
Авакян Которыйужесделалобрезаниеивступилвбенягогу Иудович сам не хочет пойти нах? Или помощь в быдловыборах еще не выплатили?
 показати весь коментар
 
олег тихонов, таких как ты, народ Украины отправил на помойку истории вместе барыгой, а ты все еще тявкаешь из подворотни, таких гнид как ты, давить надо до 7 колена и это скоро случится, жди.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору