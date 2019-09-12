 Багаторазово обговорював ситуацію в Україні з Макроном і Путіним, - президент Фінляндії Нііністе

Про це він сказав під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація з якою ми стикалися, а саме - це були загрози певному порядку регіональному та світовому. Я багато разів уже говорив з Президентом Макроном, з президентом Путіним з приводу України і було наразі дуже цікаво послухати вашу (Зеленського — ред.) точку зору і ваше розуміння цієї ситуації", - сказав президент Фінляндії.
Він зауважив, що мав з президентом Володимиром Зеленським тривалу дискусію з приводу питань безпеки в Україні.
Нііністе наголосив, що Фінляндія підтримує принципи суверенітету та територіальної цілісності України. Також він додав, що Зеленський плідно працює для формування миру в Україні.
bamr
@bamr69
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#Авдеевка у нас снова тяжелое . Прямое попадание в дом . Прехала вторая пожарная . Бьют целенаправленно по жилому сектору .
И да, скоро будем дружно выполнять "план Штанмайера", то есть план Путина, а говоря прямо - план капитуляции Украины. Зелёная плесень для этого сделает всё и даже больше.
МЕНЬШИНСТВЕ. 3 млн финнов ( с женщинами, младенцами и дедами) и 150 млн - СССР. Практически без танков, авиации - но дали pestы дедываевалам - да так, что те передумали делать Финскую ССР. А многие пленные отказались возвращаться в СССР.
Вот такая история с географией. А то , что орки захватили - сейчас засрано, вырублено, вымирает , а пооследним карелам запрещён родной язык и письменность. Братский народ, чо