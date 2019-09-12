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 Політика України
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Все про:Путін (10771) Фінляндія (137) Макрон Емманюель (296) Нііністе (9)

 Багаторазово обговорював ситуацію в Україні з Макроном і Путіним, - президент Фінляндії Нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що багато разів обговорював ситуацію в Україні з президентом Франції Еманюелем Макроном та президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація з якою ми стикалися, а саме - це були загрози певному порядку регіональному та світовому. Я багато разів уже говорив з Президентом Макроном, з президентом Путіним з приводу України і було наразі дуже цікаво послухати вашу (Зеленського — ред.) точку зору і ваше розуміння цієї ситуації", - сказав президент Фінляндії.

Він зауважив, що мав з президентом Володимиром Зеленським тривалу дискусію з приводу питань безпеки в Україні.

Нііністе наголосив, що Фінляндія підтримує принципи суверенітету та територіальної цілісності України. Також він додав, що Зеленський плідно працює для формування миру в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського і президента Фінляндської Республіки Нііністе розпочалася в Києві, - ОП. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148123
 
 
 Топ коментарі
 
Явибачаюс. Нужнапростапиристатьстрелять. Дужедякую.
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невже фуйло своїх псів з Дамбасу забирає ?
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а в это время рашисты прямо сейчас разрушают Авдеевку....



bamr

@bamr69

·28 мин

#Авдеевка у нас снова тяжелое . Прямое попадание в дом . Прехала вторая пожарная . Бьют целенаправленно по жилому сектору .
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Явибачаюс. Нужнапростапиристатьстрелять. Дужедякую.
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Знайшов з ким "обсуждать". З Макроном не знаю а з Х**лом повинні "обсуждать" психіатри.
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Как все удачно пока складывается. Так реально через полгода наступит мир на Донбассе
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невже фуйло своїх псів з Дамбасу забирає ?
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Не, кажуть, шо Зеленский сливает Украину полностью. Та шо.....
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Мир на Донбассе может наступить через пару недель, если россосия уберётся оттуда в свои пределы.
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Ты хотел сказать рузкиймир? Только ты забыл что рузкиймир не означает что перестанут убивать. Просто перестанут об етом писать и введут цензуру.
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Нііністє довго говорив із Зеленським. Розумієте чого це було довго?
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это не долго. просто горячий финский президент
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Існує така думка, але чомусь горячий фінський нарід набагато розумніший за холодних та п'яних кацапів🧐
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та да. есть и такый момент. не спеша так ихним дидам в 39 пенделей надавали ))
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Ну и что? Главно что евробляхеров Петя нагнул. Жрите теперь и радуйтесь порохосрань
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тюююююююю.плять ....обсуждать с подельниками и создателями воровства территорий Украины под создание кровопролития и убийства украинских людей все равно.что быть соучастником
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Говорят наш Народный Президент Владимир Александрович отказался общаться с Ниинисте на языке агрессора, а поскольку финн не понимает украинского, пришлось вызывать переводчика.
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Як правило фіни російського теж не розуміють. Для спілкування існує англійська мова.
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Значит Ниинисте не знает английского. Позор. Как финны могли выбрать такого тупого человека президентом?
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Думаю, що це Зе не володіє англійською. Фіни все роблять послідовно і зважено. Навіть не порівнюйте нас із фінами.
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Тоесть все теперь понятно. Сначала выслушал наставление Макрона и ***** о Украине как раздражителе и приперся в Украину склонять к капитуляции. Как там ваша Карелия лучше расскажите? Сталин ето корошо?
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Всё в мире взаимосвязано.Вазелин заявил о разработке дорожной карты по выполнению Минских соглашений Пораженко заключил под диктовку Пуйла, а он будет выполнять.И требует встречи в нормандском формате до поездки в США на Ассамблею ООН и к Трампу.
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Вазелин заявил я сам слышал что нужно прекратить войну на Донбассе и этого хотят 70 процентов населения Украины. И это нужно реализовать если Пораженко не смог сделать
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Похоже, запущен процесс "финляндизации" Украины, то есть Украина должна остаться один на один с Россией. Но Украина - не Финляндия, и Россия никогда не оставит Украину в покое - будет давить до полного её уничтожения.
И да, скоро будем дружно выполнять "план Штанмайера", то есть план Путина, а говоря прямо - план капитуляции Украины. Зелёная плесень для этого сделает всё и даже больше.
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Фіни - як що ви з політикой, то ідіть у дупу, нас більше цікавлять як ви робите гарні шляхи які зберігаються після зими з - 30 С
Багаторазово обговорював ситуацію в Україні з Макроном і Путіним, - президент Фінляндії Нііністе - Цензор.НЕТ 3171
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А вот Маннергейм после вторжения орков ничего не обсуждал. Финны были в абсолютном
МЕНЬШИНСТВЕ. 3 млн финнов ( с женщинами, младенцами и дедами) и 150 млн - СССР. Практически без танков, авиации - но дали pestы дедываевалам - да так, что те передумали делать Финскую ССР. А многие пленные отказались возвращаться в СССР.
Вот такая история с географией. А то , что орки захватили - сейчас засрано, вырублено, вымирает , а пооследним карелам запрещён родной язык и письменность. Братский народ, чо
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А ему давал полномочия обсуждать ситуацию в Украине?
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