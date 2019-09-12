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 Політика України
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Все про:ВР (5689) прогул (54)

 Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про позбавлення нардепів зарплати за прогули

Верховна рада України в четвер, 12 вересня, в першому читанні схвалила законопроєкт №1035-2 про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ підтримали 288 депутатів ВР.

Рада також проголосувала за скорочені терміни підготовки закону до другого читання.

У разі, якщо нардеп упродовж календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР України без поважних причин не бере безпосередньої участі в більш ніж одній третині пленарних засідань Ради або більш ніж половині засідань комітету, до складу якого він входить, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Припинення відшкодування депутату ВР витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється розпорядженням голови парламенту за рішенням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, яке приймається на підставі даних реєстрації за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками і відомостей з обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом Ради.

Читайте також: Комітет рекомендував Раді залишати депутатів за прогули без зарплати

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148121
 
   
 Топ коментарі
 
барыга икать будет,ещё и как.
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😀 Там большая половина чхать хотела на эту зарплату...зеленое стадо туда за большим баблом шло...а на то бабло этот закон не распространяется...
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Светлана Самборска
6 год ·

Три месяца назад. "Слуги народа" подписали меморандум. Обязуюсь то-то, ходить на работу, лично голосовать, если нарушу, сложу мандат. Восторженные избиратели наставили 10 тыс лайков. Каменты: "верю только вам!", "с богом!", "удачи вам народ в вас верит", "одна надежда на вас!" - зайдите гляньте каменты, сэкономите время и деньги на походах в зоопарк и цирк.
Сегодня. Зепутанов поймали на кнопкодавстве. Последствия? А вот: «"Журналісти пред'явили два випадки "кнопкодавства" з боку депутатів нашої фракції: пані Копанчук і пан Литвиненко. Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу і всім колегам по парламенту", - заявив у четвер перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час виступу в Раді».

Впрочем, я сложенных мандатов и не ждала. Но хотелось бы, чтоб восторженные идиоты все же вынесли какой-то урок из этого всего. Нет, не начали бы думать, или пытаться разобраться, вместо того, чтоб жрать с лопаты 1+1. Нет, иллюзий я не питаю. Пусть просто запомнят: выборы - это не их. Пусть просто усвоят на уровне рефлексов: бюллетень - грабли - кровавые раны на лбу.

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расходи, связаннийє с виполнєнійєм - ето шо такойє? Оклад, прємія, суточнийє, матпомощь, на оздоровлєнійє... сюда нє входят?
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Нет, не входит. Это в основном зарплата умным помощникам (специалистам), которые непосредственно пишут и доводят до ума законы
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Нічого страшного, преміями і бонусами усе компенсується. Для зебільних депутатів точно.
А імбецильний електорат знову похлопає...
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Павло Бондаренко

"В чем разница между "порохоботами" и вами, мои наивные буратины с головами из качественнейшей березы? Когда я голосовал за Порошенко - я голосовал не за пенсию в 500 евро и снижение "коммуналки" в три раза. Я понимал, что это невозможно. Я понимал, что Порошенко ничего не ДАСТ, что нужно все зарабатывать САМОМУ. Что халявы нет и не будет.

Вы голосовали за вот это вот. За "халявную" растаможку "евроблях". За снижение тарифов и "доллар по 8", за "пенсии втрое" и зарплату 3 тысячи долларов. За "отнять и поделить". Вы, как тот Яшка-артеллерист из "Свадьбы в Малиновке" - "Мне бы такую работу, шоб поменьше работать". А зарплату, как в Германии хотите.

Я до сих пор считаю Порошенко (при всех его недостатках) лучшим президентом за всю историю Украины. За восстановление армии и освобождение Славянска, Краматорска, Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Константиновки, Бахмута, Дружковки, Счастья, Попасной, Торецка. За Антипутинскую коалицию. За "ни слова об Украине без Украины". За то, что человек постарел за 5 лет на 15.

Вы... Вы начинаете ненавидеть Зеленского. Очередного мессию, котроый не дал вам "халявы". Он еще 4 месяца не работает; "Слуги" в парламенте двух недель не проработали. Правительство "ЗЕ" только неделю как в своих высоких кабинетах - еще не успели фикусы от "папередников" на свои кактусы заменить. Мировой рекорд вы установили, однако.

Для вас они уже "зеленое болото". Они уже нехорошие. Не для всех. Некоторые, у кого головы не из березы, а из дуба, все еще любят, верят и ждут. РНо уже отваливаются, как высохшее дерьмо от коровьей задницы те, кто в апреле орал, выпучив глаза "Лишьбынепорошенко"

А мы, "порохоботы", вас предупреждали.

Вас же предупреждали?

Теперь кушай... те Закон № 1210 по которому невозможно вести бизнес и Закон № 1012 по которому невозможно сместить президента. Ну, и другие острые закуски, типа 1053 и 1073.

А мы, "порохоботы", посмотрим на это со стороны. Имеем право.

Потому, что мы воевали пока вы своих сыновей от мобилизации по чердакам прятали. Мы последнюю гривню армии отдавали пока вы ныли про "доллар по 8". Наши женщины в кровь пальцы стирали, плетя маскировочные сети, а ваши по фитнесам-барам с мохито.

Мы из Польши машины для военных гоняли, а вы - "евробляхи" на продажу. Мы радовались каждому успеху Украины - Томосу и безвизу, децентрализации и "ProZorro", партнерству с НАТО и квотам украинского на телевидении.

А вы "мову, віру, армію" по старой совковой привычке пытались на хлеб намазать, а когда не получилось (вера, она, знаете ли туго на батон намазывается), настойчиво вопрошали "А шо мне эта Украина дала?"

Я как был готов летом 14-го на картошке в мундирах сидеть ради Победы, так и сейчас готов. Вы как сидели в барах после фитнеса, так и сидите. И тихо так между собой "А если и Путин придет? Ну и что? Путину тоже есть-пить надо. Приспособимся как-нибудь".

Дозвольте же возразить вам и встать на защиту Зеленского и его "слуг". Это не они "зеленое болото". Это вы.

Булькающее, зловонное, в котором даже золото превращается в труху и гниль."

А я добавлю про втому від війни- це не втома, це ваш страх, що треба підняти дупу з теплого дивана і стати захищати країну. Ви втомилися від війни п'ючи каву в кафе, на тренажерах в фітнес-клубах, дома на дивані з півасиком та серіалом "СН", втомилися виправдовуючись, що це не війна, а якесь АТО, ООС, от якби офіціально війна, то ми б ... ууух! Та ні, ви б нили так само і про війну, і про воєнний стан, і про комендантський час, і про втрату роботи (бо коли війна, то так буває) і тощо, і платили б ви не 1,5% на армію... Але ж ваш страх блокує мозок (теоретично він є)...
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мало вас и скучно с вами.. повыздыхайте побыстрей пожалуйста.. хватить гадить Украине Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про позбавлення нардепів зарплати за прогули - Цензор.НЕТ 8023
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Фігня. Он рабінович, наприклад, навіть не ікне.
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Там треба слідкувати, що б не вдавився.
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Вот что происходит когда власть волнуется за судьбу каждого украинца и готова работать в поте лица на благо нашей великой державы!
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😀 Там большая половина чхать хотела на эту зарплату...зеленое стадо туда за большим баблом шло...а на то бабло этот закон не распространяется...
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Ты в президиум рады посмотри...там свинрчук сидит...харя в кадр не вмещается...а жопа в кресло...😀
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Это не президиум,это зеркало.....Ты ошиблась,глиста пальмомасловая... Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про позбавлення нардепів зарплати за прогули - Цензор.НЕТ 1600
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Твое зеркало？Так чего ж ты тогда на него пеняешь...если и у тебя харя в кадр...а жопа в кресло не вмещаются？ зеркало не виновато..😀
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Да они согласны даже купить эту зарплату!! Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про позбавлення нардепів зарплати за прогули - Цензор.НЕТ 4137 (из раннего 95 квартала)....
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На корточки как обычно сесть он просто постеснялся наверное...😀
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безробітний без освіти і професії "салага'Юраш звик всюди сидіти на сходах або на приставній табуретці...)
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Сегодня слушал, как оправдывался кнопкодав литвиненко.... Рада проголосовала в первом чтении законопроект о лишении нардепов зарплаты за прогулы - Цензор.НЕТ 3807
Детский сад!!! Рада проголосовала в первом чтении законопроект о лишении нардепов зарплаты за прогулы - Цензор.НЕТ 1492
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Значить будуть шабашити.
Дєлов то.
Зєбіли, ви сдєлалі ето.
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Как сказал один фотограф из верховной рады...с дипломом трускавецкой аккадемии..."я на кошках больше заработаю"...😀
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Плюс можливість латентного лобіювання.
ЗєКо знають. що роблять.
А лохі, чєпчікі бросают ...
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Этого недостаточно. Многие из депутатов прогуливают потому что занимаются своими делами, гребут бабло. Так что лишение зарплаты это не выход, надо за это лишать депутатского мандата. Ведь они практически не выполняют свои обязанности депутаты, нафиг они нужны?!
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не с работает ,без рукоприкладства ничего не будет
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Ага. Лєвая рука, накажет правую.
Вєрім, верім.
Ажбігом.

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Сплошной популизм... Выполнение депутатских полномочий - это зар.плата помощникам, командировки, те же канц.товары на запросы и переписку, даже иногда помощь кому-то из избирателей... Кому хуже сделали?
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Неужели? В чем популизм? Если кратко, то это обещания, которые никто не собирается выполнять. Пока что Зе выполняет все, что говорит. Помощников депутатов в этой Раде отменили, на канцтовары вдвое урезали затраты...и опять соевым все не слава Богу..
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Светлана Самборска
6 год ·

Три месяца назад. "Слуги народа" подписали меморандум. Обязуюсь то-то, ходить на работу, лично голосовать, если нарушу, сложу мандат. Восторженные избиратели наставили 10 тыс лайков. Каменты: "верю только вам!", "с богом!", "удачи вам народ в вас верит", "одна надежда на вас!" - зайдите гляньте каменты, сэкономите время и деньги на походах в зоопарк и цирк.
Сегодня. Зепутанов поймали на кнопкодавстве. Последствия? А вот: «"Журналісти пред'явили два випадки "кнопкодавства" з боку депутатів нашої фракції: пані Копанчук і пан Литвиненко. Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу і всім колегам по парламенту", - заявив у четвер перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час виступу в Раді».

Впрочем, я сложенных мандатов и не ждала. Но хотелось бы, чтоб восторженные идиоты все же вынесли какой-то урок из этого всего. Нет, не начали бы думать, или пытаться разобраться, вместо того, чтоб жрать с лопаты 1+1. Нет, иллюзий я не питаю. Пусть просто запомнят: выборы - это не их. Пусть просто усвоят на уровне рефлексов: бюллетень - грабли - кровавые раны на лбу.

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В Україні все буде ОК, на зло всім ворогам.
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В Україні де: МОВА, ВІРА, АРМІЯ, НАТО, ЄС, подалі від мацкви.
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не сумніваюсь...буде все ОК..як дожевете .мені фото вишлите
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Для дебілів повторюю - На зло всім ворогам в Україні все буде ОК і без Коломойского.
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А КЗоТ на этих упырей уже не распространяется?
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От я вірю ..що мандатські депутати живуть на зарплату...от вірю..нема там багатих..нема олігархів..от від зарплати до зарплати..і все жінці віддають..щоб комуналку оплатила
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73,22%--уууууу...то послідовники зеленого Єдему в Україні...але спочатку треба пройти Судоми і Гіморой
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А адепти цензорівської секти 8% в що вірять? Заради чого в депутати лізли і лізуть згідно ваших мантр?
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Не сегодня так завтра...это и есть основная цель зеленого стада...
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😀А уволить может только тот кто на работу принимал...а принимал типа народ...а механизма уволить нет...и не предаидится..
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вот это было бы здорово, тогда надеюсь и прогульщиков не было бы.
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Нет, не входит. Это в основном зарплата умным помощникам (специалистам), которые непосредственно пишут и доводят до ума законы.
Или они решили, что выплаты на выполнение депутатских полномочий - это им на карман?
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а кто табель посещаемости ведет?? староста барака??7
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Интересно дворник который метёт зелёные деньги будет просить зарплату.
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Ahmad

@AlAhmediyya

Якщо ліс вивозять вагонами, якщо Харковом керує Гепа, якщо Арсен міністр над мусорами, якщо Порошенко сидить у Раді, а не в камері, то значить у країні ніхрена не змінилося!
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