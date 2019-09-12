 Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про позбавлення нардепів зарплати за прогули

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Документ підтримали 288 депутатів ВР.
Рада також проголосувала за скорочені терміни підготовки закону до другого читання.
У разі, якщо нардеп упродовж календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР України без поважних причин не бере безпосередньої участі в більш ніж одній третині пленарних засідань Ради або більш ніж половині засідань комітету, до складу якого він входить, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.
Припинення відшкодування депутату ВР витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється розпорядженням голови парламенту за рішенням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, яке приймається на підставі даних реєстрації за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками і відомостей з обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом Ради.
А імбецильний електорат знову похлопає...
"В чем разница между "порохоботами" и вами, мои наивные буратины с головами из качественнейшей березы? Когда я голосовал за Порошенко - я голосовал не за пенсию в 500 евро и снижение "коммуналки" в три раза. Я понимал, что это невозможно. Я понимал, что Порошенко ничего не ДАСТ, что нужно все зарабатывать САМОМУ. Что халявы нет и не будет.
Вы голосовали за вот это вот. За "халявную" растаможку "евроблях". За снижение тарифов и "доллар по 8", за "пенсии втрое" и зарплату 3 тысячи долларов. За "отнять и поделить". Вы, как тот Яшка-артеллерист из "Свадьбы в Малиновке" - "Мне бы такую работу, шоб поменьше работать". А зарплату, как в Германии хотите.
Я до сих пор считаю Порошенко (при всех его недостатках) лучшим президентом за всю историю Украины. За восстановление армии и освобождение Славянска, Краматорска, Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Константиновки, Бахмута, Дружковки, Счастья, Попасной, Торецка. За Антипутинскую коалицию. За "ни слова об Украине без Украины". За то, что человек постарел за 5 лет на 15.
Вы... Вы начинаете ненавидеть Зеленского. Очередного мессию, котроый не дал вам "халявы". Он еще 4 месяца не работает; "Слуги" в парламенте двух недель не проработали. Правительство "ЗЕ" только неделю как в своих высоких кабинетах - еще не успели фикусы от "папередников" на свои кактусы заменить. Мировой рекорд вы установили, однако.
Для вас они уже "зеленое болото". Они уже нехорошие. Не для всех. Некоторые, у кого головы не из березы, а из дуба, все еще любят, верят и ждут. РНо уже отваливаются, как высохшее дерьмо от коровьей задницы те, кто в апреле орал, выпучив глаза "Лишьбынепорошенко"
А мы, "порохоботы", вас предупреждали.
Вас же предупреждали?
Теперь кушай... те Закон № 1210 по которому невозможно вести бизнес и Закон № 1012 по которому невозможно сместить президента. Ну, и другие острые закуски, типа 1053 и 1073.
А мы, "порохоботы", посмотрим на это со стороны. Имеем право.
Потому, что мы воевали пока вы своих сыновей от мобилизации по чердакам прятали. Мы последнюю гривню армии отдавали пока вы ныли про "доллар по 8". Наши женщины в кровь пальцы стирали, плетя маскировочные сети, а ваши по фитнесам-барам с мохито.
Мы из Польши машины для военных гоняли, а вы - "евробляхи" на продажу. Мы радовались каждому успеху Украины - Томосу и безвизу, децентрализации и "ProZorro", партнерству с НАТО и квотам украинского на телевидении.
А вы "мову, віру, армію" по старой совковой привычке пытались на хлеб намазать, а когда не получилось (вера, она, знаете ли туго на батон намазывается), настойчиво вопрошали "А шо мне эта Украина дала?"
Я как был готов летом 14-го на картошке в мундирах сидеть ради Победы, так и сейчас готов. Вы как сидели в барах после фитнеса, так и сидите. И тихо так между собой "А если и Путин придет? Ну и что? Путину тоже есть-пить надо. Приспособимся как-нибудь".
Дозвольте же возразить вам и встать на защиту Зеленского и его "слуг". Это не они "зеленое болото". Это вы.
Булькающее, зловонное, в котором даже золото превращается в труху и гниль."
А я добавлю про втому від війни- це не втома, це ваш страх, що треба підняти дупу з теплого дивана і стати захищати країну. Ви втомилися від війни п'ючи каву в кафе, на тренажерах в фітнес-клубах, дома на дивані з півасиком та серіалом "СН", втомилися виправдовуючись, що це не війна, а якесь АТО, ООС, от якби офіціально війна, то ми б ... ууух! Та ні, ви б нили так само і про війну, і про воєнний стан, і про комендантський час, і про втрату роботи (бо коли війна, то так буває) і тощо, і платили б ви не 1,5% на армію... Але ж ваш страх блокує мозок (теоретично він є)...
Детский сад!!!
Дєлов то.
Зєбіли, ви сдєлалі ето.
ЗєКо знають. що роблять.
А лохі, чєпчікі бросают ...
Вєрім, верім.
Ажбігом.
6 год ·
Три месяца назад. "Слуги народа" подписали меморандум. Обязуюсь то-то, ходить на работу, лично голосовать, если нарушу, сложу мандат. Восторженные избиратели наставили 10 тыс лайков. Каменты: "верю только вам!", "с богом!", "удачи вам народ в вас верит", "одна надежда на вас!" - зайдите гляньте каменты, сэкономите время и деньги на походах в зоопарк и цирк.
Сегодня. Зепутанов поймали на кнопкодавстве. Последствия? А вот: «"Журналісти пред'явили два випадки "кнопкодавства" з боку депутатів нашої фракції: пані Копанчук і пан Литвиненко. Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу і всім колегам по парламенту", - заявив у четвер перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час виступу в Раді».
Впрочем, я сложенных мандатов и не ждала. Но хотелось бы, чтоб восторженные идиоты все же вынесли какой-то урок из этого всего. Нет, не начали бы думать, или пытаться разобраться, вместо того, чтоб жрать с лопаты 1+1. Нет, иллюзий я не питаю. Пусть просто запомнят: выборы - это не их. Пусть просто усвоят на уровне рефлексов: бюллетень - грабли - кровавые раны на лбу.
Или они решили, что выплаты на выполнение депутатских полномочий - это им на карман?
Ahmad
@AlAhmediyya
Якщо ліс вивозять вагонами, якщо Харковом керує Гепа, якщо Арсен міністр над мусорами, якщо Порошенко сидить у Раді, а не в камері, то значить у країні ніхрена не змінилося!