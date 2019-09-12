 Боротьба з корупцією та плани нового уряду, - в МВФ розповіли, про що говоритимуть із Києвом

Про це розповів на брифінгу у Вашингтоні в четвер директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Команда МВФ зараз перебуває в Києві для консультацій за статтею 4 (щодо оцінки фінансової політики України – ред.) та обговорення політичних намірів нового уряду", - зауважив представник Фонду.
Він зазначив, що місія МВФ планує працювати в Україні до 26 вересня, після чого буде офіційно повідомлено про підсумки роботи. "Ми повною мірою співпрацюємо з українцями й новим українським урядом", - підкреслив Райс.
Водночас він додав, що Фонд продовжує зосереджуватися на позиціях, які й раніше обговорювалися з українською стороною.
"Одним із важливих елементів дискусій, які ми проводили з Україною останнім часом, безумовно, є важливість створення ефективної антикорупційної системи", - нагадав Райс. За його словами, це "вочевидь, і надалі залишатиметься важливим компонентом поточних дискусій".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, у четвер роботу в Києві почала Місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом.
Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року.
Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.
недаремно він до ЗЕ заходив, певно на щось натякав.
Брать у МВФ на погашение долгов под 3% (эти украсть нельзя, что бы там не думали зебилы).
Набрать долгов под ОВГЗ с 17% (эти растворяются в оффшорах Коломойского).
За весь 2018 рік Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики в різних валютах на суму 152,084 млрд. грн. за середньозваженим курсом.
Лише за період січень-серпень (8 місяців) 2019 року було випущено ОВДП на суму 265,352 млрд. грн., що на 113,268 млрд.грн, або на 74,5% більше, ніж на 12 місяців попереднього року.
Вчора Мінфін розмістив ОВДП на суму 16,512 млрд. грн. Сьогодні НБУ дав дозвіл торгувати ОВДП на зовнішніх ринках.
Увага, питання - скільки ми наберемо боргів під 16-17,9% річних у гривні та 4,6- 6,3% у валюті за цілий 2019 рік?
І питання з зірочкою - хто їх буде віддавати з відсотками?
А зебилы радуются низкому курсу. Вот потом пусть и не спрашивают, как после Януковича, как это так курс в 3 раза вырос.
отака фуйня малята