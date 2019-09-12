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 Економіка
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Все про:корупція (2551) МВФ (562)

 Боротьба з корупцією та плани нового уряду, - в МВФ розповіли, про що говоритимуть із Києвом

Місія Міжнародного валютного фонду зосередиться, зокрема, на обговоренні фінансової політики України, намірів нового уряду, а також створення ефективної антикорупційної системи.

Про це розповів на брифінгу у Вашингтоні в четвер директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Команда МВФ зараз перебуває в Києві для консультацій за статтею 4 (щодо оцінки фінансової політики України – ред.) та обговорення політичних намірів нового уряду", - зауважив представник Фонду.

Він зазначив, що місія МВФ планує працювати в Україні до 26 вересня, після чого буде офіційно повідомлено про підсумки роботи. "Ми повною мірою співпрацюємо з українцями й новим українським урядом", - підкреслив Райс.

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Водночас він додав, що Фонд продовжує зосереджуватися на позиціях, які й раніше обговорювалися з українською стороною.

"Одним із важливих елементів дискусій, які ми проводили з Україною останнім часом, безумовно, є важливість створення ефективної антикорупційної системи", - нагадав Райс. За його словами, це "вочевидь, і надалі залишатиметься важливим компонентом поточних дискусій".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, у четвер роботу в Києві почала Місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року.

Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148119
 
 
 Топ коментарі
 
Зелесхема проста, как Янукович и Азаров:
Брать у МВФ на погашение долгов под 3% (эти украсть нельзя, что бы там не думали зебилы).
Набрать долгов под ОВГЗ с 17% (эти растворяются в оффшорах Коломойского).

За весь 2018 рік Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики в різних валютах на суму 152,084 млрд. грн. за середньозваженим курсом.
Лише за період січень-серпень (8 місяців) 2019 року було випущено ОВДП на суму 265,352 млрд. грн., що на 113,268 млрд.грн, або на 74,5% більше, ніж на 12 місяців попереднього року.
Вчора Мінфін розмістив ОВДП на суму 16,512 млрд. грн. Сьогодні НБУ дав дозвіл торгувати ОВДП на зовнішніх ринках.
Увага, питання - скільки ми наберемо боргів під 16-17,9% річних у гривні та 4,6- 6,3% у валюті за цілий 2019 рік?
І питання з зірочкою - хто їх буде віддавати з відсотками?



А зебилы радуются низкому курсу. Вот потом пусть и не спрашивают, как после Януковича, как это так курс в 3 раза вырос.
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бывший гидрант коррупцию растил и оберегал а эти бороться хотят..
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это они позволяют себе так грязно намекувать, шо антикорупционная система которую построил лично пэтр была не эффективна?
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окремим пуктом застрахуйте ці гроші від лап коломойського.
недаремно він до ЗЕ заходив, певно на щось натякав.
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Планы простые - вместо стали будем выпускать ферросплавы. Баба Беня велела...
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бывший гидрант коррупцию растил и оберегал а эти бороться хотят..
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Петя все забаганки выполнил: и суды отреформировал и прокуратуру отформатировал и создал набу+сап и даже антикорсуд основал. Так и хочется у этих требовальщиков спросить "Где тебе, ***, еще реформ не хватает".
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даешь корупцию сороса в Украину ,вместо той,что наплодил"рошен"- для процентных все впереди...
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Зелесхема проста, как Янукович и Азаров:
Брать у МВФ на погашение долгов под 3% (эти украсть нельзя, что бы там не думали зебилы).
Набрать долгов под ОВГЗ с 17% (эти растворяются в оффшорах Коломойского).

За весь 2018 рік Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики в різних валютах на суму 152,084 млрд. грн. за середньозваженим курсом.
Лише за період січень-серпень (8 місяців) 2019 року було випущено ОВДП на суму 265,352 млрд. грн., що на 113,268 млрд.грн, або на 74,5% більше, ніж на 12 місяців попереднього року.
Вчора Мінфін розмістив ОВДП на суму 16,512 млрд. грн. Сьогодні НБУ дав дозвіл торгувати ОВДП на зовнішніх ринках.
Увага, питання - скільки ми наберемо боргів під 16-17,9% річних у гривні та 4,6- 6,3% у валюті за цілий 2019 рік?
І питання з зірочкою - хто їх буде віддавати з відсотками?



А зебилы радуются низкому курсу. Вот потом пусть и не спрашивают, как после Януковича, как это так курс в 3 раза вырос.
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угу ... лес, землю, зележи полезных ископаемых отдайте - а мы вам радиоактивные отходы и руководство по анальному сексу + дерьмократию (бегать пиз....еть шо попало)
отака фуйня малята
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