 Боротьба з корупцією та плани нового уряду, - в МВФ розповіли, про що говоритимуть із Києвом

Про це розповів на брифінгу у Вашингтоні в четвер директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Команда МВФ зараз перебуває в Києві для консультацій за статтею 4 (щодо оцінки фінансової політики України – ред.) та обговорення політичних намірів нового уряду", - зауважив представник Фонду.

Він зазначив, що місія МВФ планує працювати в Україні до 26 вересня, після чого буде офіційно повідомлено про підсумки роботи. "Ми повною мірою співпрацюємо з українцями й новим українським урядом", - підкреслив Райс.

Читайте також: Місія МВФ почала роботу в Україні, - Фонд

Водночас він додав, що Фонд продовжує зосереджуватися на позиціях, які й раніше обговорювалися з українською стороною.

"Одним із важливих елементів дискусій, які ми проводили з Україною останнім часом, безумовно, є важливість створення ефективної антикорупційної системи", - нагадав Райс. За його словами, це "вочевидь, і надалі залишатиметься важливим компонентом поточних дискусій".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, у четвер роботу в Києві почала Місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року.

Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.