 Пропагандист Вишинський заявив про те, що приїде до Києва на судове засідання, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив його адвокат Андрій Доманський.

"Він, як і говорив, приїжджатиме на суди. Наступне засідання 16 вересня, він приїде", - сказав адвокат.

За його словами, Вишинський не має наміру ухилятися від судового процесу, і 16 вересня візьме участь у засіданні, яке відбудеться в Подільському райсуді Києва.

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Як відомо, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими в форматі "35 на 35".

28 серпня Київський апеляційний суд звільнив Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання.