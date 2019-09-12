 Пропагандист Вишинський заявив про те, що приїде до Києва на судове засідання, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив його адвокат Андрій Доманський.
"Він, як і говорив, приїжджатиме на суди. Наступне засідання 16 вересня, він приїде", - сказав адвокат.
За його словами, Вишинський не має наміру ухилятися від судового процесу, і 16 вересня візьме участь у засіданні, яке відбудеться в Подільському райсуді Києва.
Як відомо, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими в форматі "35 на 35".
28 серпня Київський апеляційний суд звільнив Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання.
Все адвокаты - портнов, ленка лукаш, ринатка кузьмин уже в Украине...
Скоро и Киля с Витямбой приедут в суд доказать свою невинуватисть...
отримає реабілітацію і компенсацію.
а чому - бо має приклад портнова, якому зе дозволив.
Кто то верит, что власть зе-сопли посмеет арестовать его еще один раз?
До речі, а хто і коли в останнє бачив редутників Семенченка та Соболєва? Не сталося би чого, хвилююся. ,
Семен Семенченко з Sergey Akimovich.
8 год ·
Тут деякі представники організацій і партій образилися на мої «закиди в бездіяльності» . Напружилися. Почали придумувати як би мене вкусити якомога болючіше. Громадяни активісти! Активіст - він від слова «активність». У Соснівці Львівської області прості місцеві хлопці, дівчата і діти (!) заблокували вагони з вугіллям РФ. Під час війни і в центрі Львівсько - Волинського вугільного басейну. Шахти не можуть продати своє вугілля, шахти не отримують гр...Показати більше...
Це та падлюка, яка живе в Україні і йому все не подобається: ні їжа, ні мова, ні наші вродливі жінки...
3 год
Вчера Iryna Gerashchenko показала письмо из аппарата ВР, где ее вызвали на заседание регламентного комитета по жалобе одного из зеленых человечков.
Только что регламентный комитет большинством голосов лишил Иру права посещать Верховную Раду Украины в течение 5 пленарных дней. Ей просто закрыли рот.
Статья 51 пункт 5 Регламента ВР.
Зеленые человечки создали первого современного украинского диссидента.»