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 Політика України
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Все про:адвокат (652) суд (5513) Вишинський (140)

 Пропагандист Вишинський заявив про те, що приїде до Києва на судове засідання, - адвокат

Головний редактор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, переданий у Росію, має намір приїхати на судове засідання у його справі до Києва 16 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив його адвокат Андрій Доманський.

"Він, як і говорив, приїжджатиме на суди. Наступне засідання 16 вересня, він приїде", - сказав адвокат.

За його словами, Вишинський не має наміру ухилятися від судового процесу, і 16 вересня візьме участь у засіданні, яке відбудеться в Подільському райсуді Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмін не вплинув на юридичний статус Вишинського. Він, як і раніше, підозрюється в зраді, - прокуратура АРК

Як відомо, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими в форматі "35 на 35".

28 серпня Київський апеляційний суд звільнив Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148117
 
 
 Топ коментарі
 
Приїде - прикрить.. Ще раз на це сміття можна буде когось із наших обміняти..
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Твої зебіли його не арештують.
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Шо там "Нацдружини", "Нацкорпуси" вже гуртуються?

До речі, а хто і коли в останнє бачив редутників Семенченка та Соболєва? Не сталося би чого, хвилююся. ,
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Привалило популярности дятлу. Медальку хутинскую не забудь одеть, когда в Киев поедешь...
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Тю так а шо?!
Все адвокаты - портнов, ленка лукаш, ринатка кузьмин уже в Украине...
Скоро и Киля с Витямбой приедут в суд доказать свою невинуватисть...
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А що буде як суд його викличе, а прикордонники не пустять?
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Да уж, парадокс, може й Цемах приїде?
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Для Цемаха это было бы самое верное решение!
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дивлячись який паспорт покаже на кордоні, якщо український, то пустять, а якщо кацапський, то можуть і не пустити.
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Сюда пустят, а вот обратно могут возникнуть проблемы.
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Для обмена нужен новый цемах. Одним пропагандоном меньше другим больше, кому он нужен
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А может повесить,мы же не изверги туды-сюды его футболить?
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Приїде - прикрить.. Ще раз на це сміття можна буде когось із наших обміняти..
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А если не арестуют, на бутылку сядешь?
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Я тобі її згодую. Не хвилюйся, бо тюбетейка кримсько-татарська.
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А не спеціаліст в фасонах тюбетєєк.. Так з'їси, чи ні?
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Після то6о, як ти сидітимеш на пляшці. Де зараз Богатирьова?
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У мене немає такого багатого досвіду сидіння на пляшці, котрим володієш ти - ти більш досвідчений в цій інтимній справі.. Щодо богатирьової - запитуй у неї або її рідні де вона..
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Не викручуйся. Ти вже багато разів повинен сидіти на пляшці за усіх сепарів, яких відпустила твоя зебільна влада. Тому сідай мовчки, бо поки ти не маєш морального права щось критикувати. Займайся препаруванням 🐸, бо це твоя спеціальність.
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Але ж Лусваргі та Джумаєва при Порошенкові просто так на волю відпустили, без обміну. А скільки терористів було при Порошенкові в нерівному обміні передано! Зеленский лише обміняв 35 на 35.
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Я з'їм якщо арестують та у СІЗО кинуть ! Можеш заскринити.
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я теж сумніваюсь і він сумнівається, інакше би не їхав.
отримає реабілітацію і компенсацію.
а чому - бо має приклад портнова, якому зе дозволив.
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На России он и нахер не нужен. Места пропагандонов там все заняты и без него. Он имеет для Кремля ценность только как "невинная жертва кровавой хунты". И ***** заставит его играть эту роль хочет он того, или нет.
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наши в городе! - можно возвращаться смело...
Кто то верит, что власть зе-сопли посмеет арестовать его еще один раз?
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лигитимный пропагандон. имеет право поломать ручку.
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а чо ему бояться? все по феншую.... новые прикроют
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Не знаю чего этот дурик радуется, его пхают в Украину провоцировать людей, если не выйдет, то кремлёвские агенты его здесь грохнут, просто чтобы поднять вонь...
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Шо там "Нацдружини", "Нацкорпуси" вже гуртуються?

До речі, а хто і коли в останнє бачив редутників Семенченка та Соболєва? Не сталося би чого, хвилююся. ,
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Финансирование иссякло, и харизма сразу сдулась...
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снова блокируют уголь с рашки, который пошел потоком...

Семен Семенченко з Sergey Akimovich.
8 год ·

Тут деякі представники організацій і партій образилися на мої «закиди в бездіяльності» . Напружилися. Почали придумувати як би мене вкусити якомога болючіше. Громадяни активісти! Активіст - він від слова «активність». У Соснівці Львівської області прості місцеві хлопці, дівчата і діти (!) заблокували вагони з вугіллям РФ. Під час війни і в центрі Львівсько - Волинського вугільного басейну. Шахти не можуть продати своє вугілля, шахти не отримують гр...Показати більше...

Пропагандист Вышинский заявил о том, что приедет в Киев на судебное заседание, - адвокат - Цензор.НЕТ 2879
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"Москаль"- це не житель росії.
Це та падлюка, яка живе в Україні і йому все не подобається: ні їжа, ні мова, ні наші вродливі жінки...
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З усім погоджуюся, але щось жінки вже не ті👩‍🔧
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Вродливі шукають іноземців, а інші для бідних🙄
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Мабуть не усі, але красиві та розумні (фантастика) саме так роблять.
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«Юрій БірюковСтежити

3 год

Вчера Iryna Gerashchenko показала письмо из аппарата ВР, где ее вызвали на заседание регламентного комитета по жалобе одного из зеленых человечков.
Только что регламентный комитет большинством голосов лишил Иру права посещать Верховную Раду Украины в течение 5 пленарных дней. Ей просто закрыли рот.

Статья 51 пункт 5 Регламента ВР.
Зеленые человечки создали первого современного украинского диссидента.»
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Та она Разумкову давно подмигивает и хочет, чтобы он "закрыл ей рот", а он не правильно понял. Пропагандист Вышинский заявил о том, что приедет в Киев на судебное заседание, - адвокат - Цензор.НЕТ 8110
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Просто набить морду этому Вышинского, как Шуфричу. И не будет ездить в Украину
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Він саме цього чекає. Треба дійсно розумних юристів, яких у новій владі нема.
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Богдан уже все порешал, будет оправдателный приговор и возмещение морального ущерба в размере Херсонской области
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Портнов будет бледной тенью на его фоне.
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Эх жаль, что у Вышинского уже не получится слугой народа заделаться.
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опять закрыть и менять до бесконечности этого петуха)))
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Теперь его не закроешь. Ибо это будет выглядеть неприлично.
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