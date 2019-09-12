 Ватажок "ДНР" Пушилін має намір включити Донбас до складу Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.
Пушилін повідомив, що "ДНР" має намір максимально інтегруватися в російський простір.
"В ідеалі - увійти до складу Росії на правах федеративного округу", - заявив Пушилін.
Він вважає, що "народ Донбасу" вже має оптимістичний настрій у зв'язку з підписанням президентом Росії Путіним указу про видачу паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР" за спрощеною системою.
Нахалы, бесплатно не положено!
Которая без изменений звучала каждый год!
Ничего нового!
Я уже говорил - и чего журналистам печатать тупой треп полезных идиотов из дурдома!
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала в рамках брифинга для журналистов заявление главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина относительно желания региона войти в состав России.
Как заявила Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента, в ситуации с гражданским конфликтом, который сейчас происходит на юго-востоке Украины, Россия исходит из минских договоренностей.
По словам дипломата, российская сторона не должна оценивать все заявления, которые звучат из этого региона украинского государства.
- нет, нельзя, Наполеона перевели к буйным, приходите завтра!.....
я ЗА!
А вообще то по шее ему надавать нужно чтоб глупостей не говорил.
Интересно, он себе присмотрел уже уютный ресторанчик, где Шмелю будет удобно в лифт залететь?
А так все. Все ценное вывезли. Не ценное на металолом. Все извините погуляли уходим. А Украина за все это теперь должна и заплатить( по плану Штанмаера)