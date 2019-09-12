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Все про:Росія (19825) Донбас (12980) Пушилін (35)

 Ватажок "ДНР" Пушилін має намір включити Донбас до складу Росії

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявив, що головною метою "республіки" є входження до складу РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

Пушилін повідомив, що "ДНР" має намір максимально інтегруватися в російський простір.

"В ідеалі - увійти до складу Росії на правах федеративного округу", - заявив Пушилін.

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Він вважає, що "народ Донбасу" вже має оптимістичний настрій у зв'язку з підписанням президентом Росії Путіним указу про видачу паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР" за спрощеною системою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148115
 
 
 Топ коментарі
 
наче він щось вирішує...
певно хутін подзвонив і велів перед нормандськими зустрічами повикабенюватись..
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да не вопрос. Интегрируйтесь в российский чернозем хоть все...
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Если бы Англия согласилась принять Днобасс, то "норот Днобасса" разорвал бы Чепушилина и вышел весь на демонстрацию что фошистская Хунта ОРДЛО ущемляет английский язык и запрещает по утрам есть овсянку, чем загеноцидила уже 100500 патриотов Англии. Елизавета, введи войска - визжали бы орки. Нас тут расстреливает Россия за "юнион Джек" и за фразу "Слава Англии".
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МИД РФ "не будет оценивать заявление" главаря боевиков "Донецкой народной республики (ДНР)" Дениса Пушилина, которое появилось на его сайте, о "намерении Донбасса войти в состав России". Москва "привержена соблюдению минских договоренностей в этом вопросе", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, пишет УНН со ссылкой на российское агентство
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Пушилин, не забывай, где твои предшественники, пора уже готовится к ним, уж очень-то они тебя уже заждались. А ты дурашка, в россию ещё метишь... Главарь "ДНР" Пушилин намерен включить Донбасс в состав России - Цензор.НЕТ 7592
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Ша, так сразу, а коломойше бабла занести? А зебилу шаурму занести? Неее не так сразу, сначала переговоры!
Нахалы, бесплатно не положено!
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Та йдіть в состав. Підготуйте паспорти з курками, вишикуйтесь на вокзалі, а вагони для скотини ми вам підженемо.
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Так ведь перемирие , правда убивают только украинцев ( а зибелье молчит)
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Дебил в кубе, ты успевай своих челябинцев под ростовом хоронить
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Шо..... достал затертую до дыр методичку 14 года!
Которая без изменений звучала каждый год!

Ничего нового!
Я уже говорил - и чего журналистам печатать тупой треп полезных идиотов из дурдома!
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Главарь "ДНР" Пушилин намерен включить Донбасс в состав России - Цензор.НЕТ 53

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала в рамках брифинга для журналистов заявление главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина относительно желания региона войти в состав России.

Как заявила Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента, в ситуации с гражданским конфликтом, который сейчас происходит на юго-востоке Украины, Россия исходит из минских договоренностей.
По словам дипломата, российская сторона не должна оценивать все заявления, которые звучат из этого региона украинского государства.

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та еще не кинули...но пнули и макнули в дерьмецо...чтоб советовался об чем гавкать ))))
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Скоріше б. Тільки, як би не повернули. Якщо це буде, то це великий подарунок від козломордих.
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Зачетный у Чепушилы охранник. Полностью погруженный реконструктор.
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Судя по всему они нашли окно в прошлое, валят оттуда не переодеваясь.
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Я б здивувався якби вони захотіли повернутись до складу України.
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О каком штайнмаере может тогда идти речь
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Хай денеерівці перечитають "12 стільців" Ільфа та Петрова. Те місце, де розповідається про Нью-Васюки Ватажок "ДНР" Пушилін має намір включити Донбас до складу Росії - Цензор.НЕТ 9758
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А що тут коментувати? Україна вже давно не впливає на ці дві дири. Тільки пенсії їм платить і безкоштовно газ, воду, електрику, гуманітарку... А за це нас ще й матом криють.
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- мусью Наполеон, можно Вас на минуточку?
- нет, нельзя, Наполеона перевели к буйным, приходите завтра!.....
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Эти территории по всем международным законам принадлежат Украине и она от них никогда не откажется. Хотите в Россию вас никто здесь не держит уезжайте, но земля останется за Украиной. Крым стоил России полтриллиона дол. и 5 лет простоя экономики. Сколько будет стоить России включение в свой состав Лугандона можно только догадываться.
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заминировать к у,,, ям всю линию разганичения начертаную рашистом в Минске и пригласить американские фирмы строящие забор с мексиканцами...на расстоянии 500 метров от забора и через каждые 100 км ракеты средней дальности,,,
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Якщо ***** візьме Лугандон до своєї ********* то припиняться обстріли з того боку, перестануть гинути наші хлопці, Україна позбудеться від дотаційного ублюдочного регіону і головне від тієї тупорилої (про) кацапської біомаси яка населяє цей регіон.
я ЗА!
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Ні , все ж таки головне те що перестануть гинути наші хлопці...
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Кажись давненько там после Захарки уже никого не пристреливали..
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чепушило вчергове щось там прокукурікало... пєтух гамбургскій
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Тільки треба від цих урок ще й відгородитись бетонною 4-х метровою стіною,з 1800 вольт зверху (при "утічці" тока) Тоді буде спокійніше в державі і не буде соплів--почуйте донбас.Є діюча конституці-хочеш відокремитись--всеукраїнський референдум,з поверненням загальнобуджетних вкладів за 28 років і за збиткі принесені війною та за втрати загиблих їх сімьям. Розвод по повній котушці. Це народу України вирішувати.
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Чего оно там хочет никого не интересует.
А вообще то по шее ему надавать нужно чтоб глупостей не говорил.
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Один захваченный Донецк это не весь ДонБасс, пусть географию сперва поучит.
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Ушлепок до Киева идет...другой в Мокшандию собрался.
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Навіщо москалям цей цирк? Все одно буде те саме що і з АРК: їх повноваження у володінні українською територією обмежаться виведенням штемпелів "Укрзалізниця" на крадених простирадлах та перекладом дорожніх знаків на московську мову.
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Пушилина уничтожить как бешеную собаку.
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Горбатый же вам сказал , что ленточки и атрибутика у вас Власовская и ни какого отношения к Совку не имеет Ватажок "ДНР" Пушилін має намір включити Донбас до складу Росії - Цензор.НЕТ 8697
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Чепушилина понятно а с малоросами шо делать которые гоняют за продуктами и пенсиями в Украину Ватажок "ДНР" Пушилін має намір включити Донбас до складу Росії - Цензор.НЕТ 7922
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Гауляйтеру дали команду скавчати, перед зустріччю в нормандському форматі.
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Строили 70 лет камунизм, теперь 70 лет будут строить совок, ******** будут при этом вечно сидеть на золотом троне, пока рабы будут кости разбрасывать по бывшим республикам.
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Санёк рассказал Прилепину, что Киев это так - ниочем, а идти нужно сразу на Лондон, и вскоре его отвезли в кафе "Сепар". А Дениска, похоже, вообще - мечтает вступить в клуб российских небожителей, стартанув с Донецкой губернии в ЕдРо и ГД, а там( ну а чо?) и до Кремля - 300 метров ...
Интересно, он себе присмотрел уже уютный ресторанчик, где Шмелю будет удобно в лифт залететь?
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А россия никогда и не притендовала на какой то там Донбас. Если бы лугандон был ей нужен то тогда незачем было под корень разрушать инфраструктуру региона, грабить и вывозить к себе целые заводы., затопливать шахты.
А так все. Все ценное вывезли. Не ценное на металолом. Все извините погуляли уходим. А Украина за все это теперь должна и заплатить( по плану Штанмаера)
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всегда, когда речь заходит о дамбаском народе, сразу хочется купить словарь дамбаскаго языка.. и ***** нигде найти не могу.. раритет какой-то
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Это как раз тот случай,когда можно сказать - баба з возу,кобилі легше.А тут отвалили б сразу ДВЕ бабы - лугана и дона.Валите на хутор!
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можно даже подумать, что он что-то решает
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