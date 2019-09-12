 Ватажок "ДНР" Пушилін має намір включити Донбас до складу Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

Пушилін повідомив, що "ДНР" має намір максимально інтегруватися в російський простір.

"В ідеалі - увійти до складу Росії на правах федеративного округу", - заявив Пушилін.

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Він вважає, що "народ Донбасу" вже має оптимістичний настрій у зв'язку з підписанням президентом Росії Путіним указу про видачу паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР" за спрощеною системою.