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 Політика України
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Все про:ВР (5689) Геращенко Ірина (934) Арахамія (47)

 Геращенко заявляє про наступ на свободу слова та обіцяє звернутися до міжнародних правозахисників. ДОКУМЕНТ

Депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко стверджує, що рішення регламентного комітету ВР відсторонити її на 5 днів від засідань парламенту є наступом на свободу слова і парламентаризм.

У своєму Facebook вона опублікувала звернення до глави регламентного комітету ВР Сергія Кальченка, інформує Цензор.НЕТ.

Геращенко нагадує, що політична позиція народного депутата не може бути предметом юридичної відповідальності, Конституція гарантує свободу слова, а депутати не несуть юридичної відповідальності за висловлювання в стінах парламенту.

"Всі мої заяви, фрази, речення, співставлення, аналогії, метафори, порівняння були моєю політичною оцінкою обговорюваних законопроектів. Їх трактовка - це вже предмет власних міркувань і допущень пана Арахамії і не може розглядатися як привід для початку розгляду питання на вищезгаданому Комітеті", - стверджує Геращенко.

Вона підкреслила, що переслідування народних депутатів за критику влади буде тривожним симптомом згортання демократичних процесів. Геращенко розраховує, що її політична позиція не піддасться в парламенті жодним утискам.

"У протилежному випадку змушена буду апелювати до міжнародних правозахисних інституцій, які опікуються станом додержання демократичних принципів свободи слова в Україні в цілому та в органах державної влади, і Верховної Ради України, зокрема", - додала вона.

Нагадаємо, регламентний комітет Верховної Ради 6 голосами з 11 рекомендував позбавити Ірину Геращенко права на участь у 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які нібито захопили парламент.

Раніше народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".

Геращенко заявляє про наступ на свободу слова та обіцяє звернутися до міжнародних правозахисників 01

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Геращенко заявляє про наступ на свободу слова та обіцяє звернутися до міжнародних правозахисників 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148113
 
 
 Топ коментарі
 
Петя та його челядь будуть паскудити Україні скрізь, де це буде хоч якось можливо..
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А це в новій Раді .. Геращенко заявляет о наступлении на свободу слова и обещает обратиться к международным правозащитникам - Цензор.НЕТ 5531
..
..Геращенко заявляет о наступлении на свободу слова и обещает обратиться к международным правозащитникам - Цензор.НЕТ 8775...
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Мордор скинули на виборах,але шакаладні орки ше трепихаються))
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Народный депутат от "Батьківщини" Сергей Власенко назвал заместителя председателя Верховной Рады Ирину Геращенко "подстилкой". Инцидент произошел во время выступления вице-спикера на внеочередном заседании парламента в связи с введением военного положения в Украине, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Геращенко в ответ назвала обидчика "подонком". "Я требую, чтобы Власенко вывели из зала", - заявила она. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал нардепа от "Батьківщини" извиниться, а фракция Блока Петра Порошенко потребовала отстранить его от ближайших заседаний.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/vlasenko-v-rade-obozval-irinu-gerashchenko-podstilkoy-no-zatem-izvinilsya-i-obnyal-ee-video-536187.html
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Вот как было совсем недавно,когда Геращенко еще была при власти.
фракция Блока Петра Порошенко потребовала отстранить его(Власенко) от ближайших заседаний.

Тогда отстранять значит было можно.А сейчас нельзя?
А может Власенко и не оскорблял ее совсем?Может заявления, фразы, предложения, сопоставления, аналогии, метафоры, сравнения были его политической оценкой обсуждаемых законопроектовИсточник: https://censor.net.ua/n3148113
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Это была его политическая позиция, как и большей части народа, учитывая позорные 8% от избирателей.
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Напомню тем,кто не знает.Власенко тогда извинился,конфликт был улажен,и от заседаний его не отстранили.Что мешает Геращенко извиниться,и уладить конфликт?Так нет,она его раздувает,аппелирует к свободе слова.Пусть жалуется,пусть аппелирует за рубеж.Посмотрим на реакцию.Но готов поспорить,что жалкая и потасканная подстилка никому там не интересна.
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Павло Бондаренко

"В чем разница между "порохоботами" и вами, мои наивные буратины с головами из качественнейшей березы? Когда я голосовал за Порошенко - я голосовал не за пенсию в 500 евро и снижение "коммуналки" в три раза. Я понимал, что это невозможно. Я понимал, что Порошенко ничего не ДАСТ, что нужно все зарабатывать САМОМУ. Что халявы нет и не будет.

Вы голосовали за вот это вот. За "халявную" растаможку "евроблях". За снижение тарифов и "доллар по 8", за "пенсии втрое" и зарплату 3 тысячи долларов. За "отнять и поделить". Вы, как тот Яшка-артеллерист из "Свадьбы в Малиновке" - "Мне бы такую работу, шоб поменьше работать". А зарплату, как в Германии хотите.

Я до сих пор считаю Порошенко (при всех его недостатках) лучшим президентом за всю историю Украины. За восстановление армии и освобождение Славянска, Краматорска, Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Константиновки, Бахмута, Дружковки, Счастья, Попасной, Торецка. За Антипутинскую коалицию. За "ни слова об Украине без Украины". За то, что человек постарел за 5 лет на 15.

Вы... Вы начинаете ненавидеть Зеленского. Очередного мессию, котроый не дал вам "халявы". Он еще 4 месяца не работает; "Слуги" в парламенте двух недель не проработали. Правительство "ЗЕ" только неделю как в своих высоких кабинетах - еще не успели фикусы от "папередников" на свои кактусы заменить. Мировой рекорд вы установили, однако.

Для вас они уже "зеленое болото". Они уже нехорошие. Не для всех. Некоторые, у кого головы не из березы, а из дуба, все еще любят, верят и ждут. РНо уже отваливаются, как высохшее дерьмо от коровьей задницы те, кто в апреле орал, выпучив глаза "Лишьбынепорошенко"

А мы, "порохоботы", вас предупреждали.

Вас же предупреждали?

Теперь кушай... те Закон № 1210 по которому невозможно вести бизнес и Закон № 1012 по которому невозможно сместить президента. Ну, и другие острые закуски, типа 1053 и 1073.

А мы, "порохоботы", посмотрим на это со стороны. Имеем право.

Потому, что мы воевали пока вы своих сыновей от мобилизации по чердакам прятали. Мы последнюю гривню армии отдавали пока вы ныли про "доллар по 8". Наши женщины в кровь пальцы стирали, плетя маскировочные сети, а ваши по фитнесам-барам с мохито.

Мы из Польши машины для военных гоняли, а вы - "евробляхи" на продажу. Мы радовались каждому успеху Украины - Томосу и безвизу, децентрализации и "ProZorro", партнерству с НАТО и квотам украинского на телевидении.

А вы "мову, віру, армію" по старой совковой привычке пытались на хлеб намазать, а когда не получилось (вера, она, знаете ли туго на батон намазывается), настойчиво вопрошали "А шо мне эта Украина дала?"

Я как был готов летом 14-го на картошке в мундирах сидеть ради Победы, так и сейчас готов. Вы как сидели в барах после фитнеса, так и сидите. И тихо так между собой "А если и Путин придет? Ну и что? Путину тоже есть-пить надо. Приспособимся как-нибудь".

Дозвольте же возразить вам и встать на защиту Зеленского и его "слуг". Это не они "зеленое болото". Это вы.

Булькающее, зловонное, в котором даже золото превращается в труху и гниль."

А я добавлю про втому від війни- це не втома, це ваш страх, що треба підняти дупу з теплого дивана і стати захищати країну. Ви втомилися від війни п'ючи каву в кафе, на тренажерах в фітнес-клубах, дома на дивані з півасиком та серіалом "СН", втомилися виправдовуючись, що це не війна, а якесь АТО, ООС, от якби офіціально війна, то ми б ... ууух! Та ні, ви б нили так само і про війну, і про воєнний стан, і про комендантський час, і про втрату роботи (бо коли війна, то так буває) і тощо, і платили б ви не 1,5% на армію... Але ж ваш страх блокує мозок (теоретично він є)...
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Молодец уважаю. Открыто говорит ЗЕсепарам ЗЕлёным человечкам правду в глаза. А вот наша непримиримая опозиционерка баба Юля шо то совсем сдулась. Не слышно, и не видно. Легла полностью под ЗЕбилов и не пикает. Видать у Бени много компромата собралось на бабу Жюлю.
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таке заманливе слово"земля".. Геращенко заявляє про наступ на свободу слова та обіцяє звернутися до міжнародних правозахисників - Цензор.НЕТ 2392
як же без бабЮльки ?
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Да, смелый человек, завтра, на рассвете, ее растреляют, а она не сдается. А перед расстрелом выкрикнет: "Да здравствует товарищ Порошенко!"
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Насчет "бабы Юли". Тимошенко - умный политик и патриот. Зеленский сейчас действует во благо Украины.
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И еще добавлю, в отличие от Тимошенко, Геращенко, как раз, действительно баба, как внешне, так и по умственным способностям.
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Чесноков - ти свої " великі " розумові здібності тут ДОБРЕ показав ! Особливо як зеро
полизав одне місце - " Зеля действует во благо України " - ХА ХА ХА !!
Таке можуть писати тяльки дійсно справжні зебіли !!
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Свыни просто не понимают выражение "на благо"... Это не надувание щёк!
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Когда всякая тварь раскрывает, от имени Украины, свой грязный рот, то получает люлей от всенародной любви по самое немогу. Пусть привыкает. У народа от прошлой клики стойкий иммунитет и полное отторжение этой погани. Нашкрябав всякими неправдами, сетками, подкупами и админресурсом свои позорные 8%, иметь наглость, после того, что они натворили с собственным народом, жаловаться, что их запёрли на галёрку и не дают гавкать по-чёрному, - это пусть скажут, спасибо, что пока ещё не в СИЗО.
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за десятком нардепів з єс точно 'тюрма плаче'.

на Порошенко,якби у нас рахували"по сукупності'- років з 100 000..
Парубій,Геращенко-"за узурпацію влади".(у 2016)


Артурчік Герасимов

Новый представитель Петра Порошенко в Верховной Раде имеет дурную репутацию. Фамилия Герасимова очень скоро станет в один ряд с фамилиями других одиозных представителей окружения Петра Порошенко - Кононенко, Березенко и Грановского.
http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta

Пока Герасимов пребывал в тени, о нем вспоминали не часто и в основном в связи с различными скандалами. Нардеп считался куратором (или как чаще говорят - «смотрящим») Донецкой области, и его деятельность до сих пор была сосредоточена в основном там
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Довольно много вопросов вызывает и тесное сотрудничество Артура Герасимова с депутатом Олегом Недавой, который был избран в Верховную Раду в 2014 году по мажоритарному округу в Углегорске. После потери Углегорска в ходе боевых действий января-февраля 2015 года, Недава фактически остался депутатом без округа, и по факту на данный момент не представляет в парламенте ничьи интересы.
Олег Недава является человеком одиозного олигарха Юрия Иванющенко, приближенного к беглому президенту Януковичу. В прошлом он был одним из топ-менеджеров в компании «Карпатыбудинвест», принадлежавшей Иванющенко.
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Видать Геращенко зацепила зюзиков за самую суть, вот они и бьютсяв конвульсиях, изрыгая желчь и показывают эту самую суть.
Наспех сколоченная типа партия, и такая же фракция в Раде, котрая проголосует в парламенте бездумно по щелчку
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..показательно, что у Вошьдя уже стремаются своего корпоративного зелёного цвета.. - нет уж, зебилушки, зелёные человечки - так зелёные человечки.
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До речі, оця геращенка колись працювала на інтері і розповідала в сюжеті, що гонгадзе не вбили і він живий.
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Партия "Лоха народа" еще не проявила себя в полной мере.Пока только в форме матюков -идера.Рехнутые формы ещё впереди.
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Когда Пеца Савика Шустера сожрал что то я не слышал от нее похожих заявлений.
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Послужной список данной особы в приличном обществе лучше не озвучивать. Звучит, как ненормативная лексика, в свете развивающихся событий прошлого. Скелетов в шафу у этой, с позволения сказать, пани, до фига и трошки. Но оно непотопляемое, как и известная субстанция шоколадного цвета. У рыгов - бондаренко, у песиков - воно.
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Послужной список данной особы

1988 року з відзнакою закінчила Черкаську середню школу № 26 і того ж року вступила до факультету журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1993 року з відзнакою закінчила факультет журналістики КДУ, де здобула повну вищу освіту за спеціальністю журналіст.
2011 року закінчила Дипломатичну академію України при МЗС України (магістр зовнішньої політики), у 2012 році - КНУ імені Тараса Шевченка, юридичний факультет (заочно).
Після закінчення журфаку працювала на телеканалі «УТ-1». Очолювала редакцію відділу політики в службі новин телеканалу «Інтер». Була автором програми «Особливі прикмети» телевізійного інформаційного агентства «Профі ТВ».
З листопада 2006 року - президент інформаційного агентства УНІАН.
·
19951997 - редактор спрямованих передач редакції програм для юнацтва ТВО «Юність».
· 19971998 - керівник групи редакції програм для молоді студії «Відродження» (УТ).
· 19982000 - кореспондент відділу внутрішньої політики, автор матеріалів щодо необхідності голосувати за кандидата у Президенти Кучму Л. Д.[джерело?], ведуча виборчого телемарафону про підсумки президентської кампанії ІАС АТЗС «Українська незалежна ТБ-корпорація» (телеканал «Інтер»).
· 20002001 - керівник відділу внутрішньої політики, ведучий коментатор випуску АТЗТ «Українська незалежна ТБ-корпорація» (телеканал «Інтер»).
Заслужений журналіст України (1 червня 2000) - за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, високу професійну майстерність[10]
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Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой".

"Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного сми НВ, в интервью с представителем Слуги Народа заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича".
Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ".
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а что не так?
или ты за гендерную рівність - чтобы "овцу" только "казлихой" можно?
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была как-то в Раде штатная чёрноротая - Ленка Б звали, Натаха К не потянула эту роль и место оставалось вакантным. наконец, появилась Ирка Г.
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Знает что в последний раз в ВР, но все надеется на последний раз в десятом созыве.
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международным защитникам еще матню не вытирала?
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в неї вже третє підборіддя росте.. на який фалос вона ще комусь потрібна Геращенко заявляє про наступ на свободу слова та обіцяє звернутися до міжнародних правозахисників - Цензор.НЕТ 241
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А она,что к вам набивается с вашим убогим фалосом. А насчет підборідь, так там у некоторых мужиков из СН такие підборіддя и не только, а они ведь не рожали.
А у Геращенко трое детей как ни как
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ти вже старий пердун визначься, якою мовою пишеш.. бо читати твої жалюгідні висери з гуцульским діалектом удмурдского язіка дуже важко Геращенко заявляє про наступ на свободу слова та обіцяє звернутися до міжнародних правозахисників - Цензор.НЕТ 2167
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Что сказать то хотел апологет?
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что в стране НИЧЕГО не поменяется, пока не отменят нахрен ФОПы и всяких упрощенцев, пока не введут всеобщее декларирование доходов и расходов, и пока не заменят всех судей на новых, поменяв принципы их контроля и наказания. А вопли всяких хабалок, о том, что эти козлы зеленые человечки мешают ей жить - то всё сказки для бедных или для порохоскота
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Она хоть один закон внесла за все время нахождения в ВР . Теперь надеюсь всем понятно, как она вела переговоры в Минске .
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Она столько законопректов внесла, что твоим зюзям и не снилось
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Цікаво спостерігати як активізувалися зелені мавпи - плигають по пальмі, кричать про зраду! А коли питаєш: "а що робив Кодломойський у ШимпанЗЕ в кабінеті?"...а далі - тиша...бо то їм (мавпам) не цікаво!
Агов..."ДідькоМахно", незрозуміле шось "Lvbnhj" (нагадує ЛГБТ), "голубков"-"ЛьоняДнєпр" та інше прокацапське бидло...- де ваші коментарі були під новиною про "Беню - який ні прі чом до Шмарклі"?
Паскуди ви та гнидові воші - ви і є агенти Кремля, які працюють безкоштовно на *****!
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ти мабуть шоколяду сьогодні не з"їв..з"їш і тебе попустить, як казав Мародьор Барижний Геращенко заявляє про наступ на свободу слова та обіцяє звернутися до міжнародних правозахисників - Цензор.НЕТ 7994
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Іди нх мавпа кацапська!
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шо удмурд немитий, ще не повиздихали твої примати шоколядні..
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Ой як тут зебіли всіх мастей да " ожевіліся " та пишуть ! А в темі про пенсії лугандонцям
щось вас ні одного немає )))
Ірина - так ТРИМАТИ - !! Раз КОЗЕЛии бісяться - значить ви все ПРАВИЛЬНО робите !
Здоров"я вам та витримки !!
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Свыни, как вас курочит... Просто любо дорого пАсмАтреть!
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Все переплутала Іруся. Свобода слова і свобода язика, який до того всього не дружить із здоровим глуздом - це зовсім різні речі. Але вона про це, мабуть, і не здогадуєтья. Прицюцькувате, та й все.
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Слуга народу Дубинский называет приветствие Слава Украине фашистским, вас не
тревожит?
И то, что он выразил желание отравить газом людей, котрые ему лично не нравятся , не навевают мыслей о фашисткмх газовых камерах?

Сразу пять гостей программы «Народ против» покинули студию уже через несколько минут после начала выпуска. Причина - предложение журналиста Александра Дубинского пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta
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Так вы ж того, теє то як його, Слуги или не Слуги
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«СЛУГИ НАРОДА», а вам не муляет само ваше название?

От том, что выражение "депутат - слуга народа" стало популярным "мэмом" времен СССР с легкой руки одного из крупнейших и кровавейших тиранов за всю историю человечества Иосифа Сталина, известно уже более-менее хорошо. Но если кто-то еще не в курсе, то напомним.
При этом красный фюрер уточнил, что в самом справедливом в мире государстве СССР народ вправе того "слугу", что недостаточно хорошо прислуживает своему гегемону, "прокатить на вороных", то есть отозвать из депутатов, выбрав вместо него более верного и покорного "прислужника".

Вы ж тоже уже хотите как красный фюрер сделать всех в Раде верными и покорными молчаливыми "прислужниками"
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Якщо люди почнуть говорити про Ірку Геру все, що вони про неї думають і знають, то дітей до телевізора з 09:00 до 23:59 підпускати беде неможна з приводу підстав про розтління малолітніх. Дуже прикро, що ця персона ще комусь заважає згадувати про неї, як про алегорію "алеї червоних фонарів у деяких державних закладах". А там і до "зелених чоловічків" недалеко. Ірка знає яких чоловічків собі вибирати.
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