 Геращенко заявляє про наступ на свободу слова та обіцяє звернутися до міжнародних правозахисників. ДОКУМЕНТ

У своєму Facebook вона опублікувала звернення до глави регламентного комітету ВР Сергія Кальченка, інформує Цензор.НЕТ.
Геращенко нагадує, що політична позиція народного депутата не може бути предметом юридичної відповідальності, Конституція гарантує свободу слова, а депутати не несуть юридичної відповідальності за висловлювання в стінах парламенту.
"Всі мої заяви, фрази, речення, співставлення, аналогії, метафори, порівняння були моєю політичною оцінкою обговорюваних законопроектів. Їх трактовка - це вже предмет власних міркувань і допущень пана Арахамії і не може розглядатися як привід для початку розгляду питання на вищезгаданому Комітеті", - стверджує Геращенко.
Вона підкреслила, що переслідування народних депутатів за критику влади буде тривожним симптомом згортання демократичних процесів. Геращенко розраховує, що її політична позиція не піддасться в парламенті жодним утискам.
"У протилежному випадку змушена буду апелювати до міжнародних правозахисних інституцій, які опікуються станом додержання демократичних принципів свободи слова в Україні в цілому та в органах державної влади, і Верховної Ради України, зокрема", - додала вона.
Нагадаємо, регламентний комітет Верховної Ради 6 голосами з 11 рекомендував позбавити Ірину Геращенко права на участь у 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які нібито захопили парламент.
Раніше народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".
Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.
Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/vlasenko-v-rade-obozval-irinu-gerashchenko-podstilkoy-no-zatem-izvinilsya-i-obnyal-ee-video-536187.html
фракция Блока Петра Порошенко потребовала отстранить его(Власенко) от ближайших заседаний.
Тогда отстранять значит было можно.А сейчас нельзя?
А может Власенко и не оскорблял ее совсем?Может заявления, фразы, предложения, сопоставления, аналогии, метафоры, сравнения были его политической оценкой обсуждаемых законопроектовИсточник: https://censor.net.ua/n3148113
"В чем разница между "порохоботами" и вами, мои наивные буратины с головами из качественнейшей березы? Когда я голосовал за Порошенко - я голосовал не за пенсию в 500 евро и снижение "коммуналки" в три раза. Я понимал, что это невозможно. Я понимал, что Порошенко ничего не ДАСТ, что нужно все зарабатывать САМОМУ. Что халявы нет и не будет.
Вы голосовали за вот это вот. За "халявную" растаможку "евроблях". За снижение тарифов и "доллар по 8", за "пенсии втрое" и зарплату 3 тысячи долларов. За "отнять и поделить". Вы, как тот Яшка-артеллерист из "Свадьбы в Малиновке" - "Мне бы такую работу, шоб поменьше работать". А зарплату, как в Германии хотите.
Я до сих пор считаю Порошенко (при всех его недостатках) лучшим президентом за всю историю Украины. За восстановление армии и освобождение Славянска, Краматорска, Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Константиновки, Бахмута, Дружковки, Счастья, Попасной, Торецка. За Антипутинскую коалицию. За "ни слова об Украине без Украины". За то, что человек постарел за 5 лет на 15.
Вы... Вы начинаете ненавидеть Зеленского. Очередного мессию, котроый не дал вам "халявы". Он еще 4 месяца не работает; "Слуги" в парламенте двух недель не проработали. Правительство "ЗЕ" только неделю как в своих высоких кабинетах - еще не успели фикусы от "папередников" на свои кактусы заменить. Мировой рекорд вы установили, однако.
Для вас они уже "зеленое болото". Они уже нехорошие. Не для всех. Некоторые, у кого головы не из березы, а из дуба, все еще любят, верят и ждут. РНо уже отваливаются, как высохшее дерьмо от коровьей задницы те, кто в апреле орал, выпучив глаза "Лишьбынепорошенко"
А мы, "порохоботы", вас предупреждали.
Вас же предупреждали?
Теперь кушай... те Закон № 1210 по которому невозможно вести бизнес и Закон № 1012 по которому невозможно сместить президента. Ну, и другие острые закуски, типа 1053 и 1073.
А мы, "порохоботы", посмотрим на это со стороны. Имеем право.
Потому, что мы воевали пока вы своих сыновей от мобилизации по чердакам прятали. Мы последнюю гривню армии отдавали пока вы ныли про "доллар по 8". Наши женщины в кровь пальцы стирали, плетя маскировочные сети, а ваши по фитнесам-барам с мохито.
Мы из Польши машины для военных гоняли, а вы - "евробляхи" на продажу. Мы радовались каждому успеху Украины - Томосу и безвизу, децентрализации и "ProZorro", партнерству с НАТО и квотам украинского на телевидении.
А вы "мову, віру, армію" по старой совковой привычке пытались на хлеб намазать, а когда не получилось (вера, она, знаете ли туго на батон намазывается), настойчиво вопрошали "А шо мне эта Украина дала?"
Я как был готов летом 14-го на картошке в мундирах сидеть ради Победы, так и сейчас готов. Вы как сидели в барах после фитнеса, так и сидите. И тихо так между собой "А если и Путин придет? Ну и что? Путину тоже есть-пить надо. Приспособимся как-нибудь".
Дозвольте же возразить вам и встать на защиту Зеленского и его "слуг". Это не они "зеленое болото". Это вы.
Булькающее, зловонное, в котором даже золото превращается в труху и гниль."
А я добавлю про втому від війни- це не втома, це ваш страх, що треба підняти дупу з теплого дивана і стати захищати країну. Ви втомилися від війни п'ючи каву в кафе, на тренажерах в фітнес-клубах, дома на дивані з півасиком та серіалом "СН", втомилися виправдовуючись, що це не війна, а якесь АТО, ООС, от якби офіціально війна, то ми б ... ууух! Та ні, ви б нили так само і про війну, і про воєнний стан, і про комендантський час, і про втрату роботи (бо коли війна, то так буває) і тощо, і платили б ви не 1,5% на армію... Але ж ваш страх блокує мозок (теоретично він є)...
як же без бабЮльки ?
полизав одне місце - " Зеля действует во благо України " - ХА ХА ХА !!
Таке можуть писати тяльки дійсно справжні зебіли !!
на Порошенко,якби у нас рахували"по сукупності'- років з 100 000..
Парубій,Геращенко-"за узурпацію влади".(у 2016)
Артурчік Герасимов
Новый представитель Петра Порошенко в Верховной Раде имеет дурную репутацию. Фамилия Герасимова очень скоро станет в один ряд с фамилиями других одиозных представителей окружения Петра Порошенко - Кононенко, Березенко и Грановского.
http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta
Пока Герасимов пребывал в тени, о нем вспоминали не часто и в основном в связи с различными скандалами. Нардеп считался куратором (или как чаще говорят - «смотрящим») Донецкой области, и его деятельность до сих пор была сосредоточена в основном там
Олег Недава является человеком одиозного олигарха Юрия Иванющенко, приближенного к беглому президенту Януковичу. В прошлом он был одним из топ-менеджеров в компании «Карпатыбудинвест», принадлежавшей Иванющенко.
Наспех сколоченная типа партия, и такая же фракция в Раде, котрая проголосует в парламенте бездумно по щелчку
1988 року з відзнакою закінчила Черкаську середню школу № 26 і того ж року вступила до факультету журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1993 року з відзнакою закінчила факультет журналістики КДУ, де здобула повну вищу освіту за спеціальністю журналіст.
2011 року закінчила Дипломатичну академію України при МЗС України (магістр зовнішньої політики), у 2012 році - КНУ імені Тараса Шевченка, юридичний факультет (заочно).
Після закінчення журфаку працювала на телеканалі «УТ-1». Очолювала редакцію відділу політики в службі новин телеканалу «Інтер». Була автором програми «Особливі прикмети» телевізійного інформаційного агентства «Профі ТВ».
З листопада 2006 року - президент інформаційного агентства УНІАН.
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1995‒1997 - редактор спрямованих передач редакції програм для юнацтва ТВО «Юність».
· 1997‒1998 - керівник групи редакції програм для молоді студії «Відродження» (УТ).
· 1998‒2000 - кореспондент відділу внутрішньої політики, автор матеріалів щодо необхідності голосувати за кандидата у Президенти Кучму Л. Д.[джерело?], ведуча виборчого телемарафону про підсумки президентської кампанії ІАС АТЗС «Українська незалежна ТБ-корпорація» (телеканал «Інтер»).
· 2000‒2001 - керівник відділу внутрішньої політики, ведучий коментатор випуску АТЗТ «Українська незалежна ТБ-корпорація» (телеканал «Інтер»).
Заслужений журналіст України (1 червня 2000) - за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, високу професійну майстерність[10]
"Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного сми НВ, в интервью с представителем Слуги Народа заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича".
Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ".
или ты за гендерную рівність - чтобы "овцу" только "казлихой" можно?
А у Геращенко трое детей как ни как
эти козлызеленые человечки мешают ей жить - то всё сказки для бедных или для порохоскота
Агов..."ДідькоМахно", незрозуміле шось "Lvbnhj" (нагадує ЛГБТ), "голубков"-"ЛьоняДнєпр" та інше прокацапське бидло...- де ваші коментарі були під новиною про "Беню - який ні прі чом до Шмарклі"?
Паскуди ви та гнидові воші - ви і є агенти Кремля, які працюють безкоштовно на *****!
щось вас ні одного немає )))
Ірина - так ТРИМАТИ - !! Раз КОЗЕЛии бісяться - значить ви все ПРАВИЛЬНО робите !
Здоров"я вам та витримки !!
тревожит?
И то, что он выразил желание отравить газом людей, котрые ему лично не нравятся , не навевают мыслей о фашисткмх газовых камерах?
Сразу пять гостей программы «Народ против» покинули студию уже через несколько минут после начала выпуска. Причина - предложение журналиста Александра Дубинского пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta
От том, что выражение "депутат - слуга народа" стало популярным "мэмом" времен СССР с легкой руки одного из крупнейших и кровавейших тиранов за всю историю человечества Иосифа Сталина, известно уже более-менее хорошо. Но если кто-то еще не в курсе, то напомним.
При этом красный фюрер уточнил, что в самом справедливом в мире государстве СССР народ вправе того "слугу", что недостаточно хорошо прислуживает своему гегемону, "прокатить на вороных", то есть отозвать из депутатов, выбрав вместо него более верного и покорного "прислужника".
Вы ж тоже уже хотите как красный фюрер сделать всех в Раде верными и покорными молчаливыми "прислужниками"