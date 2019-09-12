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 Політика України
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Все про:Мінінфраструктури (314) Лавренюк (9) Криклій (9)

 Полювання на відьом влаштовувати не будемо, - Криклій про кадрові перестановки в Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував журналістам питання майбутніх кадрових перестановок у міністерстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Криклій зазначив, що в даний момент рішення про однозначні кадрові призначення ще не прийнято: "Я поки до всіх придивляюся. "Полювання на відьом" у міністерстві влаштовувати не будемо. Якщо є якісь проблеми, конкретні речі, то звичайно, незалежно від прізвища, ми попрощаємося з усіма. Але якщо людина виконує роботу, то навіщо?".

На запитання журналістів про замовну піар-кампанію проти заступника міністра Юрія Лавренюка, Криклій відповів, що, на жаль, адресні замовлення у нас досить поширені, а в роботі жодних претензій чи зауважень до Лавренюка немає.

Читайте також: На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148112
 
 
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женщина тысячелетняя поди аж перекрестилась.
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а метла? она шо без прав на ней летает?
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А мальчік розважається. 11 сентября 2019
"Прогноз сбывается": эксперт констатировал коллапс на "Укрзалізниці"
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Там такие замы будут, хоть стой, хоть падай. Уже приказы видел Охоту на ведьм устраивать не будем, - Криклий о кадровых перестановках в Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 8496Вы сделали это вместе зебилы Охоту на ведьм устраивать не будем, - Криклий о кадровых перестановках в Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 2011
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