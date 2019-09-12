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 Політика України, Фоторепортаж
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 Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко". ФОТО

Найближчим часом Військово-Морські Сили України поповняться аварійно-рятувальним судном "Олександр Охрименко". Рішення про передачу корабля зі сфери управління Міністерства інфраструктури України оборонному відомству вже прийнято.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно Олександр Охрименко 01

"Такого універсального судна в національних ВМС ніколи не було. Можливості і тактико-спеціальні характеристики судна дадуть змогу залучати його до проведення пошуково-рятувальних робіт у морі з наданням допомоги аварійним надводним кораблям, підводним човнам і літальним апаратам, порятунку екіпажів і буксирування пошкоджених об'єктів. Судно доцільно застосовувати для забезпечення всього спектра водолазних, суднопідіймальних, підводно-технічних, гідрографічних, науково-дослідних та інших спеціальних робіт", - розповів начальник пошуково-рятувальної служби управління оперативного (бойового) забезпечення штабу Командування ВМС України капітан 1 рангу Олексій Нестеров.

Судно також можна використовувати в заходах протимінного забезпечення в акваторіях Азово-Чорноморського регіону, а це пошук, ідентифікація і знешкодження вибухонебезпечних предметів. У планах командування ВМС застосовувати це багатофункціональне судно для проведення випробувань не тільки перспективних зразків водолазної техніки, спорядження та засобів забезпечення водолазних спусків, а й радіогідроакустичних станцій різного типу тощо.

Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно Олександр Охрименко 02

Зараз судно технічно справне, кілька років тому на ньому відбувся капітальний ремонт. Засоби навігації і зв'язку в робочому стані. На борту є водолазна станція, барокамера й інше водолазне майно для виконання завдань.

"Особливістю судна є те, що на ньому є обладнання для перевезення великогабаритних вантажів, крім того, є спеціальні об'ємні цистерни з прісною водою і резервуари для палива. Ці можливості судна дозволять оперативно доставити воду і паливо до кораблів, які несуть, наприклад, бойове чергування в морі. Ще однією особливістю судна є обладнання для збору нафтопродуктів з поверхні води. Тобто в разі виникнення техногенних катастроф або стихійного лиха на морі, "Олександр Охрименко" може також ефективно застосовуватися для мінімізації наслідків лиха. Також на судні встановлено протипожежні насоси і лафети для гасіння пожежі", - зазначили в командуванні ВМС.

Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно Олександр Охрименко 03

Довідка. Аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко", проект 2262, тип "Светломор", довжина 61 м, ширина 14 м, висота по борту 6 м, водотоннажність 2258 т, швидкість 12 вузлів, автономність 30 діб, дальність плавання 5800 миль. Побудований у 1987 році в Сінгапурі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148110
 
   
 Топ коментарі
 
Баба Ванга, а як твій прогоз, коли вже буде звільнення?
Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко" - Цензор.НЕТ 755
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спасибо великому солнцеликому зеленскому..это он продав яндексу права на сериал слуга дебилов построил и передал........... о спасибо солнцеликий
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І океанський буксир Сапфір, який перероблений під рятувальне судно, теж потрібно передати до складу ВМСУ! Якби Сапфір супроводжував катери, їх би не змогли таранити російські пірати!
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ты прав..и стали бы мы супэр акианскою державаааю...амэрика бы всралась..я мордор бы в зэмлю пишов...
дурак??
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Буксир океанського класу Сапфір міг би відштовхати на мілину російські корита, а буксир який був в складі групи катері, просто не зміг цього зробити! Потрібно було послати Сапфір зі спецназом на борту супроводжувати групу катерів і допомагати їм боротись з російськими піратами! Але схоже що у командування ВМСУ, Генштабу ЗСУ та політичного керівництва України були інші плани - щоб моряки загинули в протоці!
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Баба Ванга, а як твій прогоз, коли вже буде звільнення?

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Ну так это сейчас и происходит. Так что, прогноз збывается. Есть большая вероятность того, что оккупированные территории Донбасса вернутся в Украину.
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Але не такими методами як казав цей вангуватель і не в такому вигляді.
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Що значить, не такими методами? Мені байдуже, які будуть методи, головне - результат.
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ты готов их спонсировать?? ты готов родычам наших убитых солдат это обьяснить??или в ольгино снова лишнехромосомных набрали??
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Кого, их, я готов спонсировать? Ты о чем? У тебя шизофрения, в одном предложении ты спрашиваешь меня, как проукраинского гражданина, а в другом ты утверждаешь, что я из Ольгино.
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Тебе виднее, КОГО набрали в "Ольгино"... Ты же там "на полставки", подрабатываешь...
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буксир який був в складі групи катері, просто не зміг цього зробити!

особливо тупим військовим стратегам

це би кацапами було розцінено як акт агресії і ВСІХ (Буксир і два катери)БИ ПРОСТО РОЗТРІЛЯЛИ..
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шо курил зебобик??? как то все у тебя заученно до блевоты...порох война..на крови..и т д

пороха нет..а каждый день солдаты гибнут...а ну пис дани что то про пороха
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Якби не буксир, ті катери б фіг вони спіймали, бо буксир сковував їх можливість використати швидкість та непомітність... А буксир з ними пішов, скоріш за все, як бункеровщик, бо навряд чи в катерів вистачило запасів пального на весь перехід... «Охріменко» чи «Сапфір» нічим не допоможуть у цій ситуації - це не есмінець «Арлі Берк», що здатен потопити весь цаповий чорноморський флот...
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спасибо великому солнцеликому зеленскому..это он продав яндексу права на сериал слуга дебилов построил и передал........... о спасибо солнцеликий
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Вы против того, что Зеленский получил деньги от российского Яндекса и заплатил налоги в украинскую казну? Ну да, свиночолый гетьман наоборот делал, в Россию деньги отдавал, и там налоги платил.
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Уточните про "....в Россию деньги отдавал, и там налоги платил." Только пруф, иначе будете балабол.
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Ну разве вы не знаете статистику наращивания товарооборота с Россией при Порошенко? Пойдите в любой магазин электроники, и вы увидите, что все, продаваемые там, телевизоры LG произведены в России. (О предприятиях Порошенко в России я даже не говорю).
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Не убедительно. LG, Samsung и т.д. не рашинские компании (в раше только сборка). Про предприятия Пороха можно конкретней.
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Можно и конкретнее про предприятия Пороха. "За период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей." А какая разница, где бренд зарегистрирован, если украинские деньги получают предприятия, находящиеся в России, российские рабочие получают зарплату, и в российский бюджет перечисляются налоги на содержание российских силовых структур и российских наемников на Донбассе?
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Однобоко мыслите!

Как сообщалось, ранее официально сообщалось, что за период 2014-2016 годов корпорация Roshen президента Петра Порошенко получила и вывела в Украину дивиденды от Липецкой фабрики (РФ) в размере $72,06 млн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3016975
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Если бы Вы вдумывались, то сообразили одну простую вещь, что платя кацапам зарплату в деревянных он выводил диведенты в долларах (это ой какие две большие разницы).
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тупорылый...как же он заплатит налоги в держбюджет если все компании 95 квартала зарегестрированны на кипре...а рошен где зарегистрирован??юр адрес
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"Построил и передал ...в 1987-ом??? "несколько лет назад на нем прошел капитальный ремонт" - а это уже Порошенко самолично рихтовал и красил в свободное от казнокрадства президенства время!
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Цендзюр, а те що кияни перекрили рух міської електрички сьогодні це занадто дрібна новина для вас??
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Прикро, що збудовано в Сінгапурі, а не на Миколаївському заводі, і не на нашій знаменитій кузні. Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко" - Цензор.НЕТ 9764
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В 1987 году в Сингапуре было спущено на воду четыре судна под названием Светломор. Украинский назывался Светломор-4(Александр Охрименко). Другие два сейчас в России, один в Азербайджане. Странно что совок заказывал постройку судов капиталистам.
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алексей чесноков...олег разин...до скольки работаете??
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Интересно Омелян передал это т корабль еще пару недель назад! А пиарщики еще раз передали, короче Передасты и Бутусов тоже)))
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