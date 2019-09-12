 Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Такого універсального судна в національних ВМС ніколи не було. Можливості і тактико-спеціальні характеристики судна дадуть змогу залучати його до проведення пошуково-рятувальних робіт у морі з наданням допомоги аварійним надводним кораблям, підводним човнам і літальним апаратам, порятунку екіпажів і буксирування пошкоджених об'єктів. Судно доцільно застосовувати для забезпечення всього спектра водолазних, суднопідіймальних, підводно-технічних, гідрографічних, науково-дослідних та інших спеціальних робіт", - розповів начальник пошуково-рятувальної служби управління оперативного (бойового) забезпечення штабу Командування ВМС України капітан 1 рангу Олексій Нестеров.

Судно також можна використовувати в заходах протимінного забезпечення в акваторіях Азово-Чорноморського регіону, а це пошук, ідентифікація і знешкодження вибухонебезпечних предметів. У планах командування ВМС застосовувати це багатофункціональне судно для проведення випробувань не тільки перспективних зразків водолазної техніки, спорядження та засобів забезпечення водолазних спусків, а й радіогідроакустичних станцій різного типу тощо.

Зараз судно технічно справне, кілька років тому на ньому відбувся капітальний ремонт. Засоби навігації і зв'язку в робочому стані. На борту є водолазна станція, барокамера й інше водолазне майно для виконання завдань.

"Особливістю судна є те, що на ньому є обладнання для перевезення великогабаритних вантажів, крім того, є спеціальні об'ємні цистерни з прісною водою і резервуари для палива. Ці можливості судна дозволять оперативно доставити воду і паливо до кораблів, які несуть, наприклад, бойове чергування в морі. Ще однією особливістю судна є обладнання для збору нафтопродуктів з поверхні води. Тобто в разі виникнення техногенних катастроф або стихійного лиха на морі, "Олександр Охрименко" може також ефективно застосовуватися для мінімізації наслідків лиха. Також на судні встановлено протипожежні насоси і лафети для гасіння пожежі", - зазначили в командуванні ВМС.

Довідка. Аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко", проект 2262, тип "Светломор", довжина 61 м, ширина 14 м, висота по борту 6 м, водотоннажність 2258 т, швидкість 12 вузлів, автономність 30 діб, дальність плавання 5800 миль. Побудований у 1987 році в Сінгапурі.