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Все про:контррозвідка (112) Бутусов Юрій (1054) Антитерористична операція (4982) Руснак Олександр (1)

 Новий начальник Департаменту контррозвідки Руснак відзначився в 14-му під час захоплення ДРГ "Кочегар", - Бутусов. ФОТО

Група Олександра Руснака, призначеного сьогодні начальником Департаменту контррозвідки, в 2014-му знешкодила найнебезпечнішу ДРГ терористів під Слов'янськом.

Про це повідомив у своєму блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Так, 5 липня невелика група оперативників контррозвідки під командуванням Руснака в неконтрольованому українськими військами селі Богородичне захопила диверсійну групу "Кочегар".

"Група "Кочегар" була найнебезпечнішим диверсійним підрозділом під Слов'янськом, і зробила найбільшу кількість нападів на українські війська на дорогах. У Богородичному українських підрозділів не було, і диверсанти виставили пост спостереження. Та контррозвідники знали в яких конкретно будинках треба шукати. Зав'язався бій, але противник був захоплений зненацька, й організований опір було швидко придушено. У наших втрат не було. Живими було захоплено в полон зі зброєю 5 диверсантів. Також вилучено гранатомет, снайперську гвинтівку, автомати, протитанкові міни, тепловізор", - написав журналіст.

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Новий начальник Департаменту контррозвідки Руснак відзначився в 14-му під час захоплення ДРГ Кочегар, - Бутусов 01

За словами Бутусова, це був один із перших великих успіхів нашої контррозвідки.

"Група "Кочегар" вчинила цілу серію нападів на українські війська, внаслідок чого було втрачено 1 БМП, 3 БТР, 8 автомобілів. У результаті нападу "Кочегара" на колону 4-ї роти 95-ї аеромобільної бригади біля села Долина 22 червня 2014-го важких поранень зазнали десантники Юрій Весельський і Сергій Козак. Після ліквідації групи "Кочегар" диверсії під Слов'янськом припинилися", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148103
 
   
 Топ коментарі
 
Хай Нідерланди проводять. Занадто вдруге ризикувати життям наших військових. До того ж зараз за ним спостерегачів дирні макаки приставлять до Ванги не ходити.
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Так всё таки дебил?
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А разве у тебя на чувашии зеркала есть? Не похоже, ужаснулись бы уже
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Натякаю - Цемах в днр.
Може знову захоплення провести ?
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Хай Нідерланди проводять. Занадто вдруге ризикувати життям наших військових. До того ж зараз за ним спостерегачів дирні макаки приставлять до Ванги не ходити.
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Знала,зеля слил всю контразведку кацапам,верните Петю,при нем Украина розквитла)))
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Захват "Кочегара" произошёл при Порошенко, хотя, какая разница.
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Да, Поросенко лично командовал этой операцией.
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"произошёл при Порошенко"... При Порошенко и солнце регулярно вставало...
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а кум Кошевого Бухарев, генерал-майор налоговой милиции, чем отличился, чтоб стать замом главы СБУ кварталовца Бакланова?
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Так він був ще при ***** у 2014 році на цій же посаді.
Шо не так?
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Кажуть, шо Руснака за это пэтюньчик чуть не расстрелял
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да, кажуть, шо есть такой агент лолита и некий ***** крепко ему присунул
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Судячи з призначення вертухая гельмінтея міністром оборони, то цілком можливо.
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Володимир Миколаєць. "Мочить" і Порошенка і Зеленського вигідно кремлю.
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Тоді зрозуміло, чому пороховатники Зеленського мочать...
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Та начеб-то кацапські кацманавти бачили його ліве полупопіє, що пролітало повз МКС. Вони віддали йому честь та заспівали "Боже царя храні".
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Не значить.
Але значить, що немає сумнівів в тому, на чиєму він боці і за чиї інтереси буде битися кожен день з того кабінету.
Якщо може організувати складну операцію, та ще й так, що ніхто не загинув - значить не дурак.
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Конечно, не значит. Но точно значит, что на должность назначен не предатель, и никакого слива Украины Зеленским, о чем верещит пороховата, не наблюдается.
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Ну хоч одне несуперечливе призначення Вовік зробив. Добе було б, що це не випадковість, а свідомий намір. Бо вже невідомо, на що очикувати взавтра.
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https://bykvu.com/ru/bukvy/v-kieve-nachinaetsja-osennij-prizyv-na-srochnuju-********-sluzhbu/

Починається осінній призив. Де там 73% - готові? (мені 65 про всяк випадок)
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И даже отвоевали. Ты что, 28.08.19 на Крещатике не видел? Моча глазки заливала?
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Я тебе уже говорил, нужно было прийти и поспрашивать. Но тебе было некогда, ты в "Ходе" клована в Краматорске участвовал.
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А там все 8% вышли? А может все-таки гораздо меньше, или тебе каловый шоколад оченьки застил?
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Поросяток там було 50 харь,які потім з Гаєм поперлися до АП.
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Это да, умиляют эти попытки порохосвиняковцев выдать марш ветеранов за марш шанувальныкив Свиночолого гетьмана. Новий начальник Департаменту контррозвідки Руснак відзначився в 14-му під час захоплення ДРГ "Кочегар", - Бутусов - Цензор.НЕТ 3052
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Вы два ублюдка, фесбук профили организаторов посмотрите, будете очень удивлины.
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Гораздо интереснее посмотреть КТ головного мозга пороховаты. Наверняка там найдется куча тараканов и прочей живности.
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То есть, на Крещатике было все количество сторонников Порошенко? Это и были все ваши 8%?
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Не вірю жодному слову з "зелених кабінетів". Байки про 2014 мають надихати ... масштабами просраного? Сьогодні 2019!!! Тільки реальні дії визнані незалежними спостерігачами! Якщо ***** веде гібридну війну (декларується дружба) то Зеленський (гібрид жида з кацапом) веде гібридну внутрішню політику - декларується незалежність, але все робиться на знищення української державності. Новий начальник Департаменту контррозвідки Руснак відзначився в 14-му під час захоплення ДРГ "Кочегар", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8807
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