 Новий начальник Департаменту контррозвідки Руснак відзначився в 14-му під час захоплення ДРГ "Кочегар", - Бутусов. ФОТО

Про це повідомив у своєму блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Так, 5 липня невелика група оперативників контррозвідки під командуванням Руснака в неконтрольованому українськими військами селі Богородичне захопила диверсійну групу "Кочегар".
"Група "Кочегар" була найнебезпечнішим диверсійним підрозділом під Слов'янськом, і зробила найбільшу кількість нападів на українські війська на дорогах. У Богородичному українських підрозділів не було, і диверсанти виставили пост спостереження. Та контррозвідники знали в яких конкретно будинках треба шукати. Зав'язався бій, але противник був захоплений зненацька, й організований опір було швидко придушено. У наших втрат не було. Живими було захоплено в полон зі зброєю 5 диверсантів. Також вилучено гранатомет, снайперську гвинтівку, автомати, протитанкові міни, тепловізор", - написав журналіст.
За словами Бутусова, це був один із перших великих успіхів нашої контррозвідки.
"Група "Кочегар" вчинила цілу серію нападів на українські війська, внаслідок чого було втрачено 1 БМП, 3 БТР, 8 автомобілів. У результаті нападу "Кочегара" на колону 4-ї роти 95-ї аеромобільної бригади біля села Долина 22 червня 2014-го важких поранень зазнали десантники Юрій Весельський і Сергій Козак. Після ліквідації групи "Кочегар" диверсії під Слов'янськом припинилися", - розповів він.
Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки.
Може знову захоплення провести ?
Езжайте, Ксения 👍🏻
Шо не так?
Але значить, що немає сумнівів в тому, на чиєму він боці і за чиї інтереси буде битися кожен день з того кабінету.
Якщо може організувати складну операцію, та ще й так, що ніхто не загинув - значить не дурак.
Починається осінній призив. Де там 73% - готові? (мені 65 про всяк випадок)