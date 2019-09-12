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 48-й військовий арсенал біля Калинівки після вчорашнього інциденту повністю відновив роботу, - Міноборони

48-й військовий арсенал поблизу м. Калинівка Вінницької обл. після ліквідації вчорашньої пожежі на технічній території повністю відновив роботу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Як повідомив командир військової частини полковник Микола Батюк, пожежні, спостережні пости і патрулі продовжують нести службу в посиленому складі.

"Це триватиме доти, доки не зменшиться небезпека самозаймання через суху погоду", - зазначив він, додавши, що утилізація боєприпасів, які неможливо транспортувати, поки припинена.

Читайте також: Пожежу на території військового арсеналу біля Калинівки ліквідовано, - ДСНС

Нагадуємо. 11 вересня на території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів унаслідок займання сухої трави.

26 вересня 2017 року близько 22.00 в ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка. 27 вересня, було евакуйовано більш ніж 30 тисяч осіб. Військова прокуратура розслідує пожежу на артскладах ЗСУ в Калинівці за статтею "диверсія".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148102
 
 
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так сухая погода будет каждый год...какие могут быть претензии?
а вот противопожарные меры - это на совести командира воинской части в первую очередь...
неужели прошлогодняя трагедия... и трагедия в 2017, на этом месте... не научили еще?
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