 48-й військовий арсенал біля Калинівки після вчорашнього інциденту повністю відновив роботу, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Як повідомив командир військової частини полковник Микола Батюк, пожежні, спостережні пости і патрулі продовжують нести службу в посиленому складі.

"Це триватиме доти, доки не зменшиться небезпека самозаймання через суху погоду", - зазначив він, додавши, що утилізація боєприпасів, які неможливо транспортувати, поки припинена.

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Нагадуємо. 11 вересня на території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів унаслідок займання сухої трави.

26 вересня 2017 року близько 22.00 в ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка. 27 вересня, було евакуйовано більш ніж 30 тисяч осіб. Військова прокуратура розслідує пожежу на артскладах ЗСУ в Калинівці за статтею "диверсія".