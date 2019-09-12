 Найбільший світовий металургійний гігант "АрселлорМіттал" заявив, що готовий зупинити роботу свого підприємства в Україні

Про це повідомив сьогодні заступник генерального директора комбінату Володимир Ткаченко, виступаючи на засіданні робочої групи комітету Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент МінПрому.

Він зазначив, що пропоновані зміни бази оподаткування при видобутку залізної руди матимуть негативні наслідки. "Якщо держава хоче, щоб переробка сировини становила 100% - вона буде 100%. Але тоді ми будемо змушені скоротити обсяги видобутку залізорудної сировини. У нас є відкриті кар'єри та шахта, ми будемо змушені заморозити її роботу. Зараз там працює понад тисячу осіб" , - сказав він.

Як відомо, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в разі прийняття змін до Податкового кодексу України, передбачених законопроектом №1210, частка рентних платежів по відношенню до комерційного прибутку металургійних підприємств України суттєво перевищить аналогічний показник в інших країнах.

Так, частка ренти по відношенню до прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, Китаї, становить 10,3%. А в Росії - всього 2,5%. В Україні в разі впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу вона досягне 22%.

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