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 Економіка
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Все про:шахта (170) рента (4) Арселор (30)

 Найбільший світовий металургійний гігант "АрселлорМіттал" заявив, що готовий зупинити роботу свого підприємства в Україні

Найбільший в країні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" буде змушений зупинити роботу своєї залізорудної шахти ім. Артема в разі підвищення ренти на видобуток залізної руди відповідно до законопроекту №1210, внесеного на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомив сьогодні заступник генерального директора комбінату Володимир Ткаченко, виступаючи на засіданні робочої групи комітету Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент МінПрому.

Він зазначив, що пропоновані зміни бази оподаткування при видобутку залізної руди матимуть негативні наслідки. "Якщо держава хоче, щоб переробка сировини становила 100% - вона буде 100%. Але тоді ми будемо змушені скоротити обсяги видобутку залізорудної сировини. У нас є відкриті кар'єри та шахта, ми будемо змушені заморозити її роботу. Зараз там працює понад тисячу осіб" , - сказав він.

Як відомо, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в разі прийняття змін до Податкового кодексу України, передбачених законопроектом №1210, частка рентних платежів по відношенню до комерційного прибутку металургійних підприємств України суттєво перевищить аналогічний показник в інших країнах.

Так, частка ренти по відношенню до прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, Китаї, становить 10,3%. А в Росії - всього 2,5%. В Україні в разі впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу вона досягне 22%.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148099
 
   
 Топ коментарі
 
С улучшением инвестклимата вас, зелоты!
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Все вірно. Робітників в відпустки за свій рахунок.
Голосували за популістів - отримайте й розпишіться.
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Дело даже не именно в этом предприятии а сама логика ЗЕсепар клики - тупо поднять все налоги. ЗЕбилятня визжала что это Петя мароддёр..ЗЕбилы как вы обьясните татальное понятие налогов от ваших бабломойских?? теперь всё норм чучела??
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В остальном присоединяюсь -- останавливайте предприятие и выгоняйте ЗЕбилоскот на улицу подсрачниками....Пусть Г+Г смотрят им там раскажут про конец эпохи бедности. Это будет правильно и справедливо. ЗЕбилы должны почувствовать на собственной шкуре какую ЗЕбанду они выбрали.
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смерть инвестиций в украинскую экономику носила название - "АрселорМиттал Кривой Рог" после того,как ушла с Украины...
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АрселлорМиттал США платит такие же зарплаты как и в Украине?

Давайте сравним.
Оператор $75,267 в год.
Крановщик: $65,530 в год.
Инженер-технолог: $81,051 в год.
И как это вдруг им стало не выгодно с таким повышением ренты, если в США они работают не смотря на то, что один работник в США стоит более чем 15 работников в Украине?
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А МакДональдс платит в Украине такую же ЗП как в США?
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Не знаю. Но, спрошу, конечная цена продукта для потребителя, такая же как в США?
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В итоге они зарабатьівают меньше чем в США, я так понял вьі даже не подозреваете почему так получается. И кучи агентов от иностранньіх компаний рьіскающих где бьі деньги пристроить тоже нету, даже просить приходится инвестировать, вот почему так ?
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Ну, я могу сказать почему, у меня знакомые как то хотели в Украине вложить деньги, в итоге создали рабочие места в другой стране, причина в том, что они не привыкли чтобы всем надо было золотить ручку да и еще черными деньгами.
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АрселорМиттал прожжёные **** и конечно заслуживают всех пинков, которые только можно придумать, но беда в том, что нагибают не только их, и даже не только ГМК. Нагибают всех. И рабочие от этого всё равно не выиграют.
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Что могут проиграть рабочие, которые в центре Европы в 2019 получают 6000 гривен в месяц за тяжелейшую и весьма опасную работу?
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Ну прально.) Как я и предполагал. Не дошло через голову, дойдет через шкуру. Первыми будут выгребать бобики. Они сделали их вместе. Жаль нормальных конечно, там не все за зелень голосовали, но. Голосовали одни а отгребать всем скопом. Таковы правила этой игры.
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І порти, що перевалюють руду, зупиняться... І залізниця втратить частину вантажу... Зє дятли - ви це зробили разом...
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АрселорМиттал Кривой Рог выплатил полмиллиарда долларов дивидендов акционерам. 95% акций принадлежат АрселорМиттал в Дуйсбурге(Германия). То есть концерн присвоил себе полмиллиарда долларов, а на какую-то жалкую шахту у них нет денег.
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А первоначально все єти деньги предназначались для инвестиций в Украине, а вот передумали, теперь купят поллярда тут долларов и вьівезут, и почему ?
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Как дивиденты могут предназначаться для инвестиций? сам то понял что написал?
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Публичное акционерное общество "АрселорМиттал Кривой Рог" намерено направить 10,845 млрд грн на выплату дивидендов (2,81 грн на одну простую акцию), объявление о внеочередном собрании акционеров компании обнародовано в базе данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 6 сентября.
Собрание состоится 10 октября 2019 года.
В проект повестки дня собрания включено два вопроса: избрание членов счетной комиссии и принятие решения о выплате дивидендов, а также их размере.
По состоянию на 16 августа общее количество акций составляло 3 859 533 000 штук, общее число голосующих акций - 3 850 489 798 штук
НАДО ЛИ ПОЯСНЯТЬ ЧТО собрание акционеров это высший орган управления , что они могут со своими деньгами делать что угодно,хоть предприятие ликвидировать , надо ли пояснять что ВНЕОЧЕРЕДНОЕ собрание для решения вот такого вопроса , а что же делать с пол-лярда долларов это уже экстрим ?
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т.е. ты хочешь мне сказать что акционеры международного траста АрселорМиттал исключительно украинцы? Большинство держателей акций этой компании - иностранцы, не вижу ничего радостного в том, что получая сверхприбыли за счет исчерпания ресурсов Украины, превратив Кривой Рог в город где смертность одна из самых высоких в Украине, иностранные держатели акций еще и получат неплохие дивиденды. Ни о каких инвестиция тут речь не идет.

Арсело́р Ми́ттал» - крупнейшая металлургическая компания в мире[3], на конец 2008 года контролировавшая 10 % мирового рынка стали[4]. Зарегистрирована в Люксембурге.
Акционеры:
Mittal Lakshmi Niwas Family - 37,4 %;The Vanguard Group, Inc. - 1,59 %;Norges Bank Investment Management - 1,00 %;BlackRock Fund Advisors - 0,96 %;Amundi Asset Management SA - 0,95 %;JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. - 0,81 %;Deutsche Asset Management (UK) Ltd. - 0,65 %;Dimensional Fund Advisors LP - 0,55 %;;Lyxor International Asset Management SAS - 0,53 %;Caixabank Asset Management SGIIC SA - 0,52 %[8].
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Дрючить Арселор за то, что уничтожают экологию - святое дело. Повышать налоги, которые потом пойдут в карман зелебобы не имеет ничего общего со справедливостью. Думаешь Арселор будет меньше травит Кривой Рог от повышения ренты?
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Кривой Рог не входит даже в десятку самых загрязненных городов, там первое место прочно держит Мариуполь , за что и кого дрючить ? Есть данные от экологов, лабораторные исследования ?
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В моем посте хоть одно есть слово "украинцы" ? Поподробнее по самую высокую смертность в Украине в Кривом Роге, пруфы дайте
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Уйдут?Уйдут.На их место прийдет 95-квартал.Весь Кр.Рог будет в РЖАЧКЕ валяться,после своего выбора.
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как там насчет инвест климата, инвесторы? сприятливый?
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спокойной ночи зебилы
В Министерстве инфраструктуры Украины не исключают, что украинские авиакомпании будут получать компенсацию за облет территории России.Об этом на брифинге сказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.Криклий отметил, что рассматривается возможная модель компенсации, но речь идет не только о МАУ, а о всех национальных операторов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148120
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Павло Бондаренко

"В чем разница между "порохоботами" и вами, мои наивные буратины с головами из качественнейшей березы? Когда я голосовал за Порошенко - я голосовал не за пенсию в 500 евро и снижение "коммуналки" в три раза. Я понимал, что это невозможно. Я понимал, что Порошенко ничего не ДАСТ, что нужно все зарабатывать САМОМУ. Что халявы нет и не будет.

Вы голосовали за вот это вот. За "халявную" растаможку "евроблях". За снижение тарифов и "доллар по 8", за "пенсии втрое" и зарплату 3 тысячи долларов. За "отнять и поделить". Вы, как тот Яшка-артеллерист из "Свадьбы в Малиновке" - "Мне бы такую работу, шоб поменьше работать". А зарплату, как в Германии хотите.

Я до сих пор считаю Порошенко (при всех его недостатках) лучшим президентом за всю историю Украины. За восстановление армии и освобождение Славянска, Краматорска, Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Константиновки, Бахмута, Дружковки, Счастья, Попасной, Торецка. За Антипутинскую коалицию. За "ни слова об Украине без Украины". За то, что человек постарел за 5 лет на 15.

Вы... Вы начинаете ненавидеть Зеленского. Очередного мессию, котроый не дал вам "халявы". Он еще 4 месяца не работает; "Слуги" в парламенте двух недель не проработали. Правительство "ЗЕ" только неделю как в своих высоких кабинетах - еще не успели фикусы от "папередников" на свои кактусы заменить. Мировой рекорд вы установили, однако.

Для вас они уже "зеленое болото". Они уже нехорошие. Не для всех. Некоторые, у кого головы не из березы, а из дуба, все еще любят, верят и ждут. РНо уже отваливаются, как высохшее дерьмо от коровьей задницы те, кто в апреле орал, выпучив глаза "Лишьбынепорошенко"

А мы, "порохоботы", вас предупреждали.

Вас же предупреждали?

Теперь кушай... те Закон № 1210 по которому невозможно вести бизнес и Закон № 1012 по которому невозможно сместить президента. Ну, и другие острые закуски, типа 1053 и 1073.

А мы, "порохоботы", посмотрим на это со стороны. Имеем право.

Потому, что мы воевали пока вы своих сыновей от мобилизации по чердакам прятали. Мы последнюю гривню армии отдавали пока вы ныли про "доллар по 8". Наши женщины в кровь пальцы стирали, плетя маскировочные сети, а ваши по фитнесам-барам с мохито.

Мы из Польши машины для военных гоняли, а вы - "евробляхи" на продажу. Мы радовались каждому успеху Украины - Томосу и безвизу, децентрализации и "ProZorro", партнерству с НАТО и квотам украинского на телевидении.

А вы "мову, віру, армію" по старой совковой привычке пытались на хлеб намазать, а когда не получилось (вера, она, знаете ли туго на батон намазывается), настойчиво вопрошали "А шо мне эта Украина дала?"

Я как был готов летом 14-го на картошке в мундирах сидеть ради Победы, так и сейчас готов. Вы как сидели в барах после фитнеса, так и сидите. И тихо так между собой "А если и Путин придет? Ну и что? Путину тоже есть-пить надо. Приспособимся как-нибудь".

Дозвольте же возразить вам и встать на защиту Зеленского и его "слуг". Это не они "зеленое болото". Это вы.

Булькающее, зловонное, в котором даже золото превращается в труху и гниль."

А я добавлю про втому від війни- це не втома, це ваш страх, що треба підняти дупу з теплого дивана і стати захищати країну. Ви втомилися від війни п'ючи каву в кафе, на тренажерах в фітнес-клубах, дома на дивані з півасиком та серіалом "СН", втомилися виправдовуючись, що це не війна, а якесь АТО, ООС, от якби офіціально війна, то ми б ... ууух! Та ні, ви б нили так само і про війну, і про воєнний стан, і про комендантський час, і про втрату роботи (бо коли війна, то так буває) і тощо, і платили б ви не 1,5% на армію... Але ж ваш страх блокує мозок (теоретично він є)...
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Оооо! Цей від кількості знаків заробляє!
Як вас продажних тільки земля носить...
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предприятие выкачивающее национальное достояние Украины за копейки налогов и зарплаты рабочим(копейки в сравнении с получаемой выгодой!) заявляет что прекратит работу? Да замечательно. Но на самом деле тупой вброс. Тут такие сверхприбыли заколачиваются, что никакие повышения ренты не станут помехой.
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Блефуют, $уки! Ты гляди как порохофилы возбудились... Если всю контрабанду и мутняк на границе перекрыть, так прибыли на 3 сраных арселора в год хватит!
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Иудеи при власти, и Вы считаете что украинцы будут платить этим ублюдкам налоги?
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Так беги, перекрывай, только смотри чтобы перекрывалку не начистили.В лучшем случае.
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жирные олигархи заскулили. ничего, раскошелитесь.
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А Вы откедова Найбільший світовий металургійний гігант "АрселлорМіттал" заявив, що готовий зупинити роботу свого підприємства в Україні - Цензор.НЕТ 3279 Короеды-староверы зауральские Найбільший світовий металургійний гігант "АрселлорМіттал" заявив, що готовий зупинити роботу свого підприємства в Україні - Цензор.НЕТ 3279
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Я из Украины. А ты короеды-староверы зауральские. Давай еще вопросы.
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Коломойский такой лакомый кусок не упустит. Они как шакалы , только зеленые, бросяются на всех кто споткнулся.
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Конечно не упустит, ведь тогда у него будет полный цикл производства.
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Когда остановится завод в Кривом Роге , рабочие будут очень недовольны, зебилам там не поздоровится.
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Я уверен что там большинство рабочих такие же зебилы...
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Были зебилами. После потери работы быстро прозреют. Рабочие долго запрягают , но быстро ездят, 1917 год доказательство.
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Так правильно, команда зелени ж обещала снижение роли государства в деятельности бизнеса,а в итоге пошли иным путём. А что, Беня сказал, зелебобы послушно побежали выполнять. За эти 5 лет сумеют выжать всё, что только можно, а дальше хоть трава не расти.
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Хох...беня не лох. Зебирает долги ликвидом. Надо гринов купить.
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Ну так конечно, после повышения ренты у нас они будет самая высокая в мире. Вдумайтесь - в мире! Просто поехрят наше ГМК. Другим тоже придётся затягивать пояса или останавливать работу. Я понимаю, что АМКР реально травит Кривой Рог и не вкладывает бабки в модернизацию, но в данной ситуации я их тоже понимаю. То, что сейчас происходит с изменения в налоговом кодексе это просто дичь.
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А социологи продолжают публиковать заоблачные рейтинги зекоМанды. Наверное проплачено все на год вперед.
Но первых и вешать будут именно социологов.
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Будут платить за украинские недра, никуда не денутся, и ничего не закроют. Пороховата может выть, но болт на нее.
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Недра уже не Украинские будут вместе с землей как откроют рынок земельки! Так что чей завод будет того и земля а вы гои все молчите!
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Арселор на хліб не намазати. Включайте сватів. Все буде.
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План такий:
розумних і обережних з сильно битими - розігнати,
середніх удрібнити, дрібних пустити світом з торбами,
щоб замістити їх усіх навозним контінгєнтом з ру ****** за дєньгі партії (див. поточний курс бакса)

Hellis‏ @13Hellis_13 4 часа назад

сегодня немного ошарашена.
Я говорила, что у меня соседями были ребята - беженцы из Донецка, потерявшие там очень прибыльный бизнес и дом. Потом они купили другую квартиру, побольше, а квартиру возле меня стали сдавать. Они и тут фирму открыть успели: что-то с работой по деревуСегодня он мне звонит и просит помочь..... посмотреть за квартирами. Они с женой, оказывается, уже в мае, после выборов, рванули в Польшу. Бизнес тут уже продали и открыли там.

Я спросила: "Почему?" Ответ суммарно такой: "Мы второй раз побега от katsapni в форс-мажорном состоянии, как из Донецка, не переживем. Мы уже битые. Сразу поняли после выборов, что будет. С нас хватит". Сегодня мне привезут ключи от их квартир. Я...... Я не знаю, что сказать
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