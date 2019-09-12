 Найбільший світовий металургійний гігант "АрселлорМіттал" заявив, що готовий зупинити роботу свого підприємства в Україні

Про це повідомив сьогодні заступник генерального директора комбінату Володимир Ткаченко, виступаючи на засіданні робочої групи комітету Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент МінПрому.
Він зазначив, що пропоновані зміни бази оподаткування при видобутку залізної руди матимуть негативні наслідки. "Якщо держава хоче, щоб переробка сировини становила 100% - вона буде 100%. Але тоді ми будемо змушені скоротити обсяги видобутку залізорудної сировини. У нас є відкриті кар'єри та шахта, ми будемо змушені заморозити її роботу. Зараз там працює понад тисячу осіб" , - сказав він.
Як відомо, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.
За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в разі прийняття змін до Податкового кодексу України, передбачених законопроектом №1210, частка рентних платежів по відношенню до комерційного прибутку металургійних підприємств України суттєво перевищить аналогічний показник в інших країнах.
Так, частка ренти по відношенню до прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, Китаї, становить 10,3%. А в Росії - всього 2,5%. В Україні в разі впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу вона досягне 22%.
Давайте сравним.
Оператор $75,267 в год.
Крановщик: $65,530 в год.
Инженер-технолог: $81,051 в год.
И как это вдруг им стало не выгодно с таким повышением ренты, если в США они работают не смотря на то, что один работник в США стоит более чем 15 работников в Украине?
Собрание состоится 10 октября 2019 года.
В проект повестки дня собрания включено два вопроса: избрание членов счетной комиссии и принятие решения о выплате дивидендов, а также их размере.
По состоянию на 16 августа общее количество акций составляло 3 859 533 000 штук, общее число голосующих акций - 3 850 489 798 штук
НАДО ЛИ ПОЯСНЯТЬ ЧТО собрание акционеров это высший орган управления , что они могут со своими деньгами делать что угодно,хоть предприятие ликвидировать , надо ли пояснять что ВНЕОЧЕРЕДНОЕ собрание для решения вот такого вопроса , а что же делать с пол-лярда долларов это уже экстрим ?
Арсело́р Ми́ттал» - крупнейшая металлургическая компания в мире[3], на конец 2008 года контролировавшая 10 % мирового рынка стали[4]. Зарегистрирована в Люксембурге.
Акционеры:
Mittal Lakshmi Niwas Family - 37,4 %;The Vanguard Group, Inc. - 1,59 %;Norges Bank Investment Management - 1,00 %;BlackRock Fund Advisors - 0,96 %;Amundi Asset Management SA - 0,95 %;JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. - 0,81 %;Deutsche Asset Management (UK) Ltd. - 0,65 %;Dimensional Fund Advisors LP - 0,55 %;;Lyxor International Asset Management SAS - 0,53 %;Caixabank Asset Management SGIIC SA - 0,52 %[8].
В Министерстве инфраструктуры Украины не исключают, что украинские авиакомпании будут получать компенсацию за облет территории России.Об этом на брифинге сказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.Криклий отметил, что рассматривается возможная модель компенсации, но речь идет не только о МАУ, а о всех национальных операторов.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148120
"В чем разница между "порохоботами" и вами, мои наивные буратины с головами из качественнейшей березы? Когда я голосовал за Порошенко - я голосовал не за пенсию в 500 евро и снижение "коммуналки" в три раза. Я понимал, что это невозможно. Я понимал, что Порошенко ничего не ДАСТ, что нужно все зарабатывать САМОМУ. Что халявы нет и не будет.
Вы голосовали за вот это вот. За "халявную" растаможку "евроблях". За снижение тарифов и "доллар по 8", за "пенсии втрое" и зарплату 3 тысячи долларов. За "отнять и поделить". Вы, как тот Яшка-артеллерист из "Свадьбы в Малиновке" - "Мне бы такую работу, шоб поменьше работать". А зарплату, как в Германии хотите.
Я до сих пор считаю Порошенко (при всех его недостатках) лучшим президентом за всю историю Украины. За восстановление армии и освобождение Славянска, Краматорска, Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Константиновки, Бахмута, Дружковки, Счастья, Попасной, Торецка. За Антипутинскую коалицию. За "ни слова об Украине без Украины". За то, что человек постарел за 5 лет на 15.
Вы... Вы начинаете ненавидеть Зеленского. Очередного мессию, котроый не дал вам "халявы". Он еще 4 месяца не работает; "Слуги" в парламенте двух недель не проработали. Правительство "ЗЕ" только неделю как в своих высоких кабинетах - еще не успели фикусы от "папередников" на свои кактусы заменить. Мировой рекорд вы установили, однако.
Для вас они уже "зеленое болото". Они уже нехорошие. Не для всех. Некоторые, у кого головы не из березы, а из дуба, все еще любят, верят и ждут. РНо уже отваливаются, как высохшее дерьмо от коровьей задницы те, кто в апреле орал, выпучив глаза "Лишьбынепорошенко"
А мы, "порохоботы", вас предупреждали.
Вас же предупреждали?
Теперь кушай... те Закон № 1210 по которому невозможно вести бизнес и Закон № 1012 по которому невозможно сместить президента. Ну, и другие острые закуски, типа 1053 и 1073.
А мы, "порохоботы", посмотрим на это со стороны. Имеем право.
Потому, что мы воевали пока вы своих сыновей от мобилизации по чердакам прятали. Мы последнюю гривню армии отдавали пока вы ныли про "доллар по 8". Наши женщины в кровь пальцы стирали, плетя маскировочные сети, а ваши по фитнесам-барам с мохито.
Мы из Польши машины для военных гоняли, а вы - "евробляхи" на продажу. Мы радовались каждому успеху Украины - Томосу и безвизу, децентрализации и "ProZorro", партнерству с НАТО и квотам украинского на телевидении.
А вы "мову, віру, армію" по старой совковой привычке пытались на хлеб намазать, а когда не получилось (вера, она, знаете ли туго на батон намазывается), настойчиво вопрошали "А шо мне эта Украина дала?"
Я как был готов летом 14-го на картошке в мундирах сидеть ради Победы, так и сейчас готов. Вы как сидели в барах после фитнеса, так и сидите. И тихо так между собой "А если и Путин придет? Ну и что? Путину тоже есть-пить надо. Приспособимся как-нибудь".
Дозвольте же возразить вам и встать на защиту Зеленского и его "слуг". Это не они "зеленое болото". Это вы.
Булькающее, зловонное, в котором даже золото превращается в труху и гниль."
А я добавлю про втому від війни- це не втома, це ваш страх, що треба підняти дупу з теплого дивана і стати захищати країну. Ви втомилися від війни п'ючи каву в кафе, на тренажерах в фітнес-клубах, дома на дивані з півасиком та серіалом "СН", втомилися виправдовуючись, що це не війна, а якесь АТО, ООС, от якби офіціально війна, то ми б ... ууух! Та ні, ви б нили так само і про війну, і про воєнний стан, і про комендантський час, і про втрату роботи (бо коли війна, то так буває) і тощо, і платили б ви не 1,5% на армію... Але ж ваш страх блокує мозок (теоретично він є)...
Як вас продажних тільки земля носить...
Но первых и вешать будут именно социологов.
розумних і обережних з сильно битими - розігнати,
середніх удрібнити, дрібних пустити світом з торбами,
щоб замістити їх усіх навозним контінгєнтом з ру ****** за дєньгі партії (див. поточний курс бакса)
Hellis @13Hellis_13 4 часа назад
сегодня немного ошарашена.
Я говорила, что у меня соседями были ребята - беженцы из Донецка, потерявшие там очень прибыльный бизнес и дом. Потом они купили другую квартиру, побольше, а квартиру возле меня стали сдавать. Они и тут фирму открыть успели: что-то с работой по деревуСегодня он мне звонит и просит помочь..... посмотреть за квартирами. Они с женой, оказывается, уже в мае, после выборов, рванули в Польшу. Бизнес тут уже продали и открыли там.
Я спросила: "Почему?" Ответ суммарно такой: "Мы второй раз побега от katsapni в форс-мажорном состоянии, как из Донецка, не переживем. Мы уже битые. Сразу поняли после выборов, что будет. С нас хватит". Сегодня мне привезут ключи от их квартир. Я...... Я не знаю, что сказать