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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (953) Супрун Уляна (530) Радуцький Михайло (25) Зоряна Скалецька (7)

 Радуцький хоче контролювати всю медицину і нав'язує Скалецькій команду, - Супрун

У нового міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької немає своєї команди, вона не знає, де взяти людей. Співробітників їй нав'язує глава "медичного" комітету ВР Михайло Радуцький.

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявила колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

"Її (Зоряни Скалецької. - Ред.) призначення відбулося раптово, вона до нього не готувалася. Ми бачимо людину, яка не була готова зайти як міністр у міністерство, не має своєї команди і не знає, де взяти людей. Їх їй нав'язує Радуцький, який хоче контролювати всю медичну сферу без того, щоб брати на себе відповідальність. Тому що не він буде підписувати документи, документи підписуватиме міністр", - сказала Супрун.

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Колишня в.о. голови МОЗ вважає, що головна мотивація Михайла Радуцького - заробіток.

"Радуцький прийшов від приватного медичного бізнесу. Він тільки цим займався в Україні, і ніколи не бачив, як реформа охорони здоров'я відбувається в інших країнах. Думаю, що його інтерес - заробляти гроші. Тому що чим інакше пояснити рішення міняти курс на те, щоб якісь приватні страхові оплачували медичні послуги", - сказала Супрун.

Нагадаємо, раніше новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив про намір президентської команди ввести обов'язкове медичне страхування в Україні в 2021 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148096
 
   
 Топ коментарі
 
Эта дамочка начала одну из 2-х реальных реформ в стране. Эта дамочка конкретно прижала фарм-мафию, которая грабила эту страну десятилетиями. И очень жаль, что этой дамочке не хватило времени, чтобы уничтожить медицинскую мафию в корне.
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ну хто б сумнівався, @Уй йому в )І(опу...
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теж мені секрет. люди богатирьової та мусія повернулися під видом Зе команди
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ее еще не выдворили？
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На каком основании? Она гражданка Украины.
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Саакашвили тоже был, ноооо.
А чечену, воевавшему за Украину пэтька не дал паспорт и по требованию ***** отдал *****
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Саакашвили Петя гражданства лишил предварительно. Незаконно, конечно, но лишил.
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конечно нет. И Петю не посадили. И Свынарчуки хорошие.
И вот планируют сепарам красную дорожку постелить нормальную часть Украины.
Отстаешь от жизни Радуцкий хочет контролировать всю медицину и навязывает Скалецкой команду, - Супрун - Цензор.НЕТ 5657
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Это ту дорожку, которую пэтюньчик в 2014 году постелил？ это же пэтюньчик визжал, что блокада отсоса недопустима, там ахмет и нашилюди
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За блокаду торговли на крови Пэця целый батальон "Торнадо" за решётку упёк. Пока судьи разберутся , ещё пол-года пройдёт.
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Эта дамочка городит такое, что самые сердобольные граждане тянутся к пистолету, чтобы добить больное животное, избавив его от мучений. Большая часть остальной публики просто сочувственно смотрит на то, что она делает и говорит.
🤗
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Эта дамочка начала одну из 2-х реальных реформ в стране. Эта дамочка конкретно прижала фарм-мафию, которая грабила эту страну десятилетиями. И очень жаль, что этой дамочке не хватило времени, чтобы уничтожить медицинскую мафию в корне.
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Нюню...аудит покажет..
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ржаку ты написал конкретную😂
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теж мені секрет. люди богатирьової та мусія повернулися під видом Зе команди
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Пани Супрун, я думал, что вы уже поехали, а вы все пиаритесь. Ну вам что с того, есть команда на сегодня или нет у пани Скалецкой. Уверен, что все у нее будет хорошо и без ваших "советов".
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Ще б пак, у неї точно буде все добре, а от чи буде така впевненість за медицину...
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Да у нее то (Скалецкой), Миши (Х#й Мне В Ж#пу) Радуцкого, Раи Богатыревей и других персонажей конечно будет. Никто и не сомневается, они аж труситься начинают от фраз "госзакупки медикаментов", "откат" от вожделения. Благодаря зебиломассе и главзебилу-малоросу схематоз вернулся.
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ты еще здесь? тварюка, вали домой!
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Радуцкий сам мог бы стать министром.
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Да, министром изящной словесности, без вопросов. А министр здравоохранения из Миши, как из криворожской вазелиновой зелупени президент.
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Зачем ему министром, когда он и так мафией руководит.
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Це вже зрозуміло. Поставив маріонетку, вона буде підписи ставити а він гроші рахувати.
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Я знаю одне,тепер,за відсутності Супрун за кермом української медицини,я навіть після відрядження,в п'ятницю ввечері,зможу купити в аптеці азітроміцин (антибіотик),без черги до сімейного лікаря в понеділок !!! Дуже зрадів відставці Супрун!
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Завдяки Супрун як раз черги до сімейних лікарів майже зникли - записуєтесь і приходите на свій час без черги.
А самому собі антибіотикі призначати - той ще треш.
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Треш кажете? А якщо не самому собі,а з рекомендації дипломованого спеціаліста,та ще й при рицидиві захворювання?! Чи може самі сімейні лікарі ніколи не помиляються?!
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Без черги???!!!Справа в тому,що я вибрав собі сімейного лікаря з великої букви.До неї черга завжди,підкреслюю,завжди!!! А я працюючий,в мене є час її висиджувати?
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Якщо ви записалися та прийшли на свій час - вас мають пропустити всі, хто прийшов без запису та сидить у черзі.
А сімейні лікарі ще й як помиляються.
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А на оце ваше "записалися" потрібен час,чи як ви вважаєте?! Підкреслюю ще раз,я працюючий,та ще й робота пов'язана з відрядженнями.
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Если 2 минуты для Вас время - то да, нужен. Если не хватило двух минут, то Вам не тот врач нужен - у Вас с головой проблемы. Потратил пару минут дома за компом, пришел в назначенное время, прошел без очереди, получил рецепт. Тяжело? Думаю - нет, а главное - быстро!!
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Вас важко зрозуміти. Ви самі обрали лікаря, якого ви хотіли. І самі цим невдоволені. То, можливо, вам усі інші просто заважають? Включіть сині маячки і їзжайте вільною дорогою. Нехай вас усі пропустять. Зараз це вже можна - президент дозволив.
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Зебилы ваш кумир играет членом на рояле , радуцкий крысеныш собрался вас лечить членом , какие то вы любители фалософ ( фалос по грэчески пиписька)
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Интересно, неужели мафия, как всегда победит ?
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Зовнішність цієї Уляни Супрун підтверджує філософський постулат про відповідність форми сутності! Доктор - смерть!
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Чого ти дибіл тут среш? На зовнішніть убогі мавпи переходять, а тобі радуцький х*я вставить в зад то будеш задоволений
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Пациент - это кошелек. Его нужно выпатрошить, а потом можно и убить, списав все на некачественные медикаменты из Китая, расфасованные в каком-нибудь подвале. За не компетентность "врачей", приписывающих глазные капли от поноса приходится помолчать.
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Хватит уже гавкать хиппарь,вали в свою Канаду и там делай свои реХформы.
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Ты что хозяина потерял что тут лаять начал? О чем хоть лаешь, сам то знаешь? Ил хозяин дал команду голос?
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Какой там у врачей любимый тост? Ау,специалисты?! Подсказываю:что бы бедные никогда не болели,а богатые никогда не выздоравливали!Знакомо? Коли не Знакомо,подружитесь с умными и добрыми медиками.Рекомендую.
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Мои друзья медики в споре о роли Ульяны Супрун разделились примерно пополам,с незначительным перевесом её противников:пострадала общая доступность медицины! Да,сердечникам доступ к качественной кардиологии стал доступнее.Но не более того.Зато адекватным людям,числящимся в категории "здоровые",медицинская помощь стала труднодоступной! Результат? "Здоровые"(читай-больные) стали дружно ходить на работу.Что и требовалось доказать.
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А чому цю "доктор смерть" досі цитують?!
Нині вона ніхто. От і нехай шурує в свій піндостан.
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Пан нехай шурує в кацапію , бо методичка один в один звідти
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А ну в спам козломордое! На парашу в свой родной Кукуевск здесь бояры нет!
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мафия снова рулит и сейчас уже сделать ничего нельзя....
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"Думаю, что его интерес - зарабатывать деньги. Потому что чем иначе объяснить решение менять курс на то, чтобы какие-то частные страховые оплачивали медицинские услуги", - сказала Супрун."

Контрольный в голову! Хорошо, что эту тётю убрали!!! А то она дурой прикидывалась, всё про подоржник та про вред электрофореза рассказывала.
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Рассказы Супрун о медицине,это как повествование сержанта о работе Генерального штаба!Практически полезной информации ноль, зато понтов в роли вр.и.о.министра - хоть отбавляй!
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Я бажаю всім нащадкам Уляни Супрун до двадцять першого коліна включно,лікуватися по системі,що їх пращурка заклала в Україні.Амінь!
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Клініку "Борис" заснував лідер ОЗГ Борис Савлохов, який раптово помер в тюрмі від сердечного приступу" після гри в настільний теніс. Управляючий клінікою Радуцький виграв від смерті власника... Фельдшеру дуже подобається бути в "тіні". Кого він ще вб'є щоб "прихватизувати" щось чуже? Там де керують або лікуюють євреї там завжди біль, смерть, страждання гоїв і неймовірне збагачення євреїв...
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Євреє тут ні до чого. А Радуцький ще та паскуда.
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Радуцький єврей і член етнічної єврейської партії "слуг Бені".
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Зате в тебе, хіпстерська ************, була "команда" - мільярдер Сорос і родич куратор України в ЦРУ. Тобі скинутись на квиток до АСаШаїв обітованних?
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Супрун единственный вменяемый чиновник за всю историю Украины. Остальных можно без всяких сомнений развесить по фонарям и не ошибёшься.
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