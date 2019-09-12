 Радуцький хоче контролювати всю медицину і нав'язує Скалецькій команду, - Супрун

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявила колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

"Її (Зоряни Скалецької. - Ред.) призначення відбулося раптово, вона до нього не готувалася. Ми бачимо людину, яка не була готова зайти як міністр у міністерство, не має своєї команди і не знає, де взяти людей. Їх їй нав'язує Радуцький, який хоче контролювати всю медичну сферу без того, щоб брати на себе відповідальність. Тому що не він буде підписувати документи, документи підписуватиме міністр", - сказала Супрун.

Читайте також: Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький

Колишня в.о. голови МОЗ вважає, що головна мотивація Михайла Радуцького - заробіток.

"Радуцький прийшов від приватного медичного бізнесу. Він тільки цим займався в Україні, і ніколи не бачив, як реформа охорони здоров'я відбувається в інших країнах. Думаю, що його інтерес - заробляти гроші. Тому що чим інакше пояснити рішення міняти курс на те, щоб якісь приватні страхові оплачували медичні послуги", - сказала Супрун.

Нагадаємо, раніше новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив про намір президентської команди ввести обов'язкове медичне страхування в Україні в 2021 році.